Atualizado pela última vez em: 8 de maio de 2023

Avalara Brasil - Assessoria e Consultoria Tributária e Tecnológica Ltda. está comprometida a proteger a privacidade dos indivíduos cujos dados pessoais nós tratamos (“você” ou “seu”). A Avalara poderá tratar dados pessoais de indivíduos que se cadastrem para utilizar os serviços, aplicativos e programas da Avalara (“Serviços”), visitantes do nosso site, indivíduos que solicitem informações, clientes em potencial, e participantes de eventos. Esta Política de Privacidade descreve como a Avalara e suas subsidiárias e afiliadas (“Avalara” ou “nós”) coletam, usam, e compartilham dados pessoais, bem como as escolhas oferecidas pela Avalara sobre a coleta e utilização de dados pessoais.

Dados Pessoais Tratados

Dados que coletamos de você:

A Avalara coleta dados pessoais diretamente de você, por exemplo, quando você solicita informações sobre um Serviço da Avalara ou envia um e-mail à Avalara, ou das suas interações com nosso site, produtos ou Serviços. Detalhes incluem:

Dados de Contato. Quando você solicita informações sobre nossos Serviços, se registra para um evento ou seminário, baixa conteúdo como artigos, se comunica conosco por e-mail, ou participa de uma conversa ao vivo por chat, podemos coletar seus dados de contato, como seu nome, empresa, endereço, telefone, fax, e endereço de e-mail. Se a sua empresa utiliza os Serviços e nós te fornecemos uma conta, nós podemos coletar o seu nome, endereço de e-mail, e endereço de IP associado, como parte da utilização dos Serviços pela sua empresa.

Criação de conta. Quando você cria uma conta conosco pelo nosso site, nós podemos coletar seus dados de contato e senha.

Dados de cobrança. Quando você adquire Serviços ou registra sua presença em um evento, nós podemos coletar informações de cobrança e pagamento.

Dados de uso e de dispositivo. Quando você usa o nosso site ou nossos Serviços, nós podemos também coletar automaticamente dados sobre o seu dispositivo e sobre o seu uso e atividade no nosso site e nos Serviços. Por exemplo, nós coletamos o tipo de sistema operacional que o seu dispositivo utiliza, endereço de IP, identificadores de dispositivo, tipo de navegador, nome de domínio, horário de acessos, e a duração da visita, bem como outras informações.

Dados dos nossos aplicativos móveis. Quando você usa nossos Serviços móveis, nós podemos coletar suas informações de contato, a localização geográfica do seu dispositivo, as informações de localização geográfica que você fornece aos nossos Serviços e as áreas geográficas derivadas do seu endereço de IP. Nós podemos também coletar informações sobre suas faturas, como endereço, número da fatura, número de certificado de isenção, descrição de itens, quantidades e valores.

Dados de conversa por chat. Quando você inicia uma conversa ao vivo por chat, a Avalara coletará um registro sobre a sua interação com os agentes de conversa por chat da Avalara.

Cookies e Outras Tecnologias. Quando você navega no nosso site, nós podemos usar cookies ou outras tecnologias para coletar dados sobre seu dispositivo e atividade no nosso site. Para mais informações sobre Cookies e Outras Tecnologias que utilizamos, os dados que coletamos e as suas opções, por favor clique aqui.

Dados pessoais coletados de outras fontes:

A Avalara poderá também coletar dados pessoais de outras fontes, incluindo terceiros de quem tenhamos adquirido dados, e nós podemos combinar esses dados com os dados que já possuímos sobre você. Por exemplo, podemos coletar dados pessoais de:

Parceiros. A Avalara poderá iniciar atividades conjunta de marketing ou patrocínios a eventos com nossos parceiros e podemos coletar os seus dados pessoais a partir dessas atividades. Nós também podemos permitir que parceiros nos indiquem indivíduos que possam se interessar em saber mais sobre os Serviços da Avalara. Nossos parceiros deverão obter a sua permissão antes de compartilhar os seus dados pessoais conosco.

Prestadores de Serviços. A Avalara também pode contratar terceiros prestadores de serviço que nos auxiliam a compreender como nossos clientes utilizam os Serviços da Avalara.

Como Utilizamos os Seus Dados Pessoais

A Avalara utiliza os seus dados para prestar e melhorar os Serviços que você ou a sua empresa solicitem, para se comunicar com você, e para promover anúncios a você por meio de terceiros revendedores.

Prestando e melhorando os Serviços Avalara. A Avalara usa os seus dados, ou os dados que coletamos quando você usa os nossos Serviços, para operar os nossos Serviços, fornecer os Serviços que você ou sua empresa tenha solicitado, e para melhoria contínua de nossa oferta de Serviços, sistemas internos, site e processos. Nós podemos usar os seus dados para autenticar o seu acesso e o seu uso aos Serviços. Nós também podemos usar os seus dados para detectar e prevenir fraudes, proteger a segurança do nosso site e dos nossos Serviços, e melhorar a segurança dos nossos Serviços.

Nós também podemos utilizar os dados que você forneceu ou coletados por terceiros prestadores de serviços ou parceiros, a nosso pedido, para resolver problemas ou fornecer suporte ao consumidor

Nós também podemos usar os seus dados para planejar e organizar eventos corporativos, incluindo webinars.

Comunicação com você. O site da Avalara permite que você baixe artigos, preencha formulários para mais detalhes sobre os nossos Serviços, e para iniciar conversas pela nossa funcionalidade de chat. Você também pode se registrar para participar de seminários online ou eventos presenciais. Nós usamos essa informação para lhe fornecer o material solicitado, para acompanhar os seus interesses nos Serviços, ou para registrá-lo em um evento. Nós também podemos usar dados pessoais para entender você e as suas preferências, de modo que possamos melhorar a sua experiência e enviar a você informações sobre a Avalara, nossas afiliadas, e nossos parceiros, como informações sobre promoções e eventos.

A Avalara também poderá receber dados pessoais de outras fontes, incluindo terceiros de quem tenhamos adquirido dados, e combiná-los com os seus dados que já possuímos. Isso nos ajuda a atualizar, expandir e analisar nossos registros, identificar novos consumidores e criar publicidades customizadas para oferecer produtos e serviços que possam ser do seu interesse.

Se você seguir ou curtir a Avalara em sites de redes sociais de terceiros, nós poderemos ver seu perfil público e poderemos direcionar publicidade a você.

Publicidade. Nós podemos usar os dados coletados via cookies e outras tecnologias para configurar nossa publicidade em outros sites ou para realizar ofertas ou propagandas a você, incluindo para serviços de terceiros, com base nas suas atividades de navegação e interesses. Para mais detalhes, clique aqui. Também podemos usar seus dados de contato enviados quando você baixa algum material disponibilizado em nosso website para enviar informações sobre outros serviços da Avalara.

Porque Compartilhamos Dados Pessoais

Prestadores de Serviço. A Avalara poderá compartilhar seus dados com nossos prestadores de serviço contratados e fornecedores, par que esses prestadores de serviços e fornecedores possam prestar serviços a nosso pedido. Por exemplo, nós usamos plataformas de CRM ou plataformas de análise de dados de terceiros para organizar dados e melhor compreender nossos clientes e clientes em potencial. Esses prestadores de serviço estão autorizados a usar os seus dados apenas conforme o necessário para a prestação dos serviços solicitados a nós. Nós podemos também compartilhar dados pessoais com sites de redes sociais profissionais de terceiros, como o LinkedIn, para nossas atividades de marketing e publicidade nesses sites. A menos que descrito nessa Política de Privacidade, a Avalara não compartilha, vende, aluga, ou comercializa nenhum dado com terceiros para os propósitos promocionais desses terceiros.

Afiliadas e Subsidiárias. Nós podemos compartilhar os seus dados com nossas subsidiárias e afiliadas para prestar os Serviços que você solicitar, tais como para propósitos de suporte ao consumidor, marketing, operação técnica, e gerenciamento de contas. Também podemos compartilhar dados com sociedades que planejam adquirir toda ou parte dos negócios da Avalara.

Parceiros da Avalara. A extensa rede de parceiros da Avalara oferece uma ampla gama de integrações que permitem que nossos Serviços se interconectem com softwares de terceiros. Nós podemos compartilhar os seus dados com esses parceiros para auxiliar nossos clientes em comum. Nós também podemos compartilhar os seus dados com nossos parceiros que copatrocinem eventos que você decida comparecer.

Cobrança. A Avalara utiliza terceiros prestadores de serviços para gerenciar o processamento de cartão de crédito. Esse prestador de serviço não tem permissão para armazenar, reter ou utiliza suas informações de cobrança, exceto para o único propósito de processar compras em cartão de crédito a nosso pedido.

Divulgação Obrigatória. A Avalara se reserva o direito de compartilhar os seus dados se necessário por lei ou para cumprir com procedimento judicial, ordem judicial ou processo legal válido. Nós também podemos divulgar os seus dados para proteger os direitos e propriedade da Avalara, nossos agentes, empregados, parceiros e clientes, incluindo para prevenir ou interromper um ataque nos nossos sistemas ou redes, ou para prevenir spam ou tentativas de fraudar nossos usuários. Por fim, nós também podemos divulgar os seus dados durante uma negociação de fusão, financiamento, aquisição, falência, dissolução, transação ou procedimento envolvendo a venda, transferência, desinvestimento ou divulgação de todo ou de parte de nossos negócios ou ativos a outra empresa.

Como Gerenciar seus Dados Pessoais

Preferências de Comunicação. Se você recebeu comunicação promocional da Avalara por e-mail e deseja se descadastrar de futuras comunicações, você pode clicar no botão “descadastrar”, localizado no final da mensagem de e-mail, ou você pode fazê-lo aqui. Se você se descadastrar das comunicações promocionais, você poderá ainda receber algumas mensagens relacionadas a notificações do Serviço, atualizações dos nossos termos ou Política de Privacidade, ou nosso relacionamento. Para deixar de receber outras formas de comunicação, você pode se descadastrar por meio de contato conosco, usando os dados da seção “Contate-nos” abaixo.

Gerenciamento de dados pessoais. A Avalara fornece diferentes contas com funcionalidades variadas que dependem do Serviço acessado pelo usuário. A conta da Avalara geralmente permite que você atualize suas configurações de usuário ou perfil, fazendo login no respectivo site ou Serviço com seu usuário e senha. Se você não possui uma conta, mas gostaria de solicitar o gerenciamento dos seus dados, você pode contatar a Avalara usando as informações da seção “Contate-nos” abaixo.

Direitos do titular. Você como titular de dados pessoais pode solicitar o exercício dos seguintes direitos: acesso aos dados pessoais; correção e atualização; portabilidade; revogação de consentimento; restrição, oposição ou exclusão; revisão de decisões automatizadas tomadas com base em seus dados; e reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Responderemos sua solicitação em prazo razoável observando o disposto na legislação aplicável. Poderemos solicitar a comprovação de sua identidade e/ou de seu procurador para que possamos garantir o correto exercício dos seus direitos. Se você for um funcionário de um cliente da Avalara, você também pode entrar em contato com o administrador do sistema na sua empresa para ajuda a gerenciar os seus dados.

Transferência Internacional de Dados Pessoais

A Avalara pode tratar e armazenar os seus dados na sua região ou transferi-los aos Estados Unidos, ou para outros países em que tenhamos afiliadas, subsidiárias ou prestadores de serviços. Você encontrará uma lista de nossos escritórios globais aqui. Nós podemos transferir dados do Brasil para outros países e, quando o fizermos, utilizaremos os mecanismos legais como contratos para garantir que há um mecanismo de transferência adequado.

Segurança da Informação

A Avalara adota medidas técnicas e administrativas de segurança para proteger os dados pessoais que trata, em conformidade com o padrão de mercado. Dentre as medidas de segurança que adotamos estão:

Realização de treinamentos aos colaboradores que possuem acesso a dados pessoais sobre aspectos de proteção de dados.

Controle de aspectos de proteção de dados em contratos celebrados com prestadores de serviço ou terceiros que tratem dados pessoais.

Registro das operações de tratamento de dados pessoais (inventário).

Sistemas de segurança da informação, como antivírus e criptografia.

Prazo do Tratamento dos Dados

Manteremos os dados e informações somente até quando estas forem necessárias ou relevantes para as finalidades descritas nesta Política de Privacidade e conforme a relação contratual firmada com você, ou em caso de períodos pré-determinados por lei, ou seja, quando tivermos uma obrigação ou prerrogativa de retenção fundada em lei ou regulamento.

Controlador dos Dados

A Avalara atua como a controladora de alguns dos dados pessoais descritos nesta Política de Privacidade. Se você utiliza os Serviços da Avalara por meio de sua empresa ou organização, a Avalara é a operadora dos seus dados e a sua empresa ou organização é a controladora dos dados.

Tratamentos de dados pessoais relacionados à prestação de Serviços pela Avalara em que a Avalara atua como operadora são regulados pelo Termo de Tratamento de Dados Pessoais (DPA), o qual é disponibilizado aos cliente da Avalara no momento da contratação dos Serviços.

Monitoramento de E-Mails Recebidos

Todos os e-mails enviados às contas de e-mail da Avalara serão arquivados e podem ser escaneados pela Avalara e/ou nossos prestadores de serviço externos para detectar e prevenir ameaças aos nossos sistemas, investigar condutas ilegais ou inapropriadas, e/ou eliminar e-mails promocionais não solicitados (“spam”). Se você tiver quaisquer preocupações sobre este processo, por favor, contate-nos.

Mudanças nessa Política de Privacidade

A Avalara se reserva o direito de alterar esta Política de Privacidade. Nós o notificaremos antes da efetivação de quaisquer alterações, quando realizarmos atualizações materiais.

Contate-nos

Se você tiver quaisquer questões ou reclamações a respeito dessa Política de Privacidade, por favor envie um e-mail para dataprivacy@avalara.com.