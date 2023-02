12. Exclusão de Certas Reivindicações; Limitação de Responsabilidade 12. Exclusion of Certain Claims; Limitation of Liability

a. Exclusão de certas reivindicações. Nenhuma das Partes será responsável perante a outra Parte ou qualquer outra parte por quaisquer danos consequenciais, indiretos, especiais, punitivos, incidentais, morais, exemplares ou perdidos de qualquer natureza, previsíveis ou imprevisíveis, incluindo danos por perda de dados, goodwill, investimentos, uso de dinheiro ou uso de instalações, interrupção no uso ou disponibilidade de dados, paralização de outros trabalhos ou deterioração de outros ativos, mesmo se avisado da possibilidade de tais danos, e mesmo que tais danos sejam razoavelmente previsíveis, decorrentes de (i) cumprimento/desempenho ou não cumprimento/desempenho do Contrato ou de produtos, software ou serviços fornecidos no âmbito do Contrato (ii) qualquer reclamação, causa de ação, violação de contrato, indenização ou qualquer garantia expressa ou implícita, declaração falsa, negligência, responsabilidade estrita ou outro ato ilícito. A sentença anterior não se aplicará a casos de negligência grosseira ou de conduta dolosa, a violação por uma Parte de suas obrigações de privacidade, segurança e confidencialidade estabelecidas na Seção 4 (Privacidade e Segurança) e Seção 8 (Informações Confidenciais), a apropriações indevidas de direitos de Propriedade Intelectual da outra Parte, ou as obrigações de indenização de uma Parte estabelecidas na Seção 10 (Indenização). a. Exclusion of Certain Claims. Neither Party will be liable to the other Party or any other party for any consequential, indirect, special, punitive, incidental, moral, exemplary or lost profits damages of any kind, whether foreseeable or unforeseeable, including damages for loss of data, goodwill, investments, use of money or use of facilities, interruption in use or availability of data, stoppage of other work or impairment of other assets, even if advised of the possibility of such damages, and even if such damages are reasonably foreseeable, arising out of (i) the performance or nonperformance of the Agreement or of products, software or Services provided under the Agreement, or (ii) any claim, cause of action, breach of contract, indemnity, or any express or implied warranty, misrepresentation, negligence, strict liability, or other tort. The previous sentence will not apply to instances of gross negligence or willful misconduct, a Party’s breach of its privacy, security, and confidentiality obligations set forth in Section 4 (Privacy and Security) and Section 8 (Confidential Information), to a Party’s misappropriation of the other Party’s intellectual property rights or a Party’s indemnification obligations set forth in Section 10 (Indemnification).

b. Limitação de Responsabilidade. Exceto nos casos de negligência grave ou de má conduta intencional, a responsabilidade agregada de uma Parte não excederá os valores pagos ou a serem pagos pelo Cliente à Avalara nos termos do Contrato no período dos 12 meses imediatamente anteriores ao evento que deu origem à demanda. A frase anterior não se aplica às obrigações de indenização de uma Parte estabelecidas na Seção 10 (Indenização), às obrigações do Cliente de pagar valores e despesas quando devidas e pagáveis, ao descumprimento da política de uso aceitável pelo Cliente, Afiliadas do Cliente ou Usuários Autorizados, nem a qualquer violação ou apropriação indevida por parte de uma Parte de quaisquer direitos de Propriedade Intelectual da outra Parte. b. Limitation of Liability. Except for instances of gross negligence or willful misconduct, a Party’s aggregate liability will not exceed the fees paid or payable by Customer to Avalara under the Agreement in the 12-month period immediately preceding the event giving rise to the claim. The previous sentence does not apply to a Party’s indemnification obligations set forth in Section 10 (Indemnification), to Customer’s obligations to pay fees and Expenses when due and payable, to noncompliance with the Acceptable Use Policy by Customer, Customer Affiliates or Authorized Users, nor to any infringement or misappropriation by a Party of any Intellectual Property rights of the other Party.

c. Geral. O Cliente concorda que estas exclusões e limitações se aplicam mesmo que as soluções sejam insuficientes para cobrir todas as perdas ou danos do Cliente, de suas Afiliadas ou de Usuários Autorizados. O Cliente concorda que, sem essas limitações, o preço cobrado pelos Serviços seria significativamente maior. Algumas jurisdições não permitem a exclusão de certas garantias ou a limitação ou exclusão de responsabilidade por danos incidentais ou consequentes. Consequentemente, algumas ou todas as exclusões ou limitações acima podem não se aplicar e as Partes podem ter direitos adicionais. c. General. Customer agrees that these exclusions and limitations apply even if the remedies are insufficient to cover all of the losses or damages of Customer, its Affiliates or Authorized Users. Customer agrees that without these limitations the fee for the Services and Avalara Professional Services would be significantly higher. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties or the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages. Accordingly, some or all of the above exclusions or limitations may not apply and the Parties may have additional rights

13. Disposições Gerais 13. Miscellaneous

a. Relação das Partes; Pareceres ou Conselhos Fiscais Não Profissionais. Este Contrato não cria uma parceria, joint venture, agência ou relação fiduciária entre as Partes. Distribuidores (conforme definido na Cláusula 14 (Compras por Meio de Distribuidores, abaixo) e outros parceiros comerciais da Avalara são independentes da Avalara e não são agentes da Avalara. O Cliente reconhece e concorda que a Avalara não fornece aconselhamento fiscal ou jurídico, incluindo opiniões legais, opiniões fiscais ou consultoria de gestão fiscal específica para os fatos e circunstâncias dos negócios do Cliente. O Cliente é responsável pelas suas próprias políticas tributárias e posicionamentos adotados em suas declarações de impostos. O Cliente deve auditar e procurar assistência profissional qualificada jurídica, de assessoria fiscal ou contábil. a. Relationship of the Parties; No Professional Tax Opinions or Advice. This Agreement does not create a partnership, joint venture, agency, or fiduciary relationship between the Parties. Distributors (as defined in Section 14 (Purchase Through Distributors) below) and Avalara’s other business partners are independent of Avalara and are not Avalara’s agents. Customer acknowledges and agrees that Avalara does not provide tax or legal advice, including legal opinions, tax opinions or tax management advice specific to the facts and circumstances of Customer’s business. Customer is responsible for its own tax policies and tax reporting positions taken. Customer shall conduct due diligence and seek the assistance of a qualified legal, tax or accounting professional.

b. Aplicações de Terceiros. A Avalara não se responsabiliza ou de qualquer forma endossa quaisquer Aplicações de Terceiros ou sites ligados pelo site da Avalara ou por Serviços da Avalara. b. Third Party Applications. Avalara is not responsible for nor does Avalara in any way endorse any Third Party Applications or websites linked to by Avalara’s website or Services.

c. Publicidade. Nenhuma das Partes emitirá qualquer declaração pública sobre o acordo sem o consentimento prévio por escrito da outra Parte. A menos que a outra Parte tenha notificado especificamente a outra Parte por escrito, qualquer uma das Partes poderá incluir o nome ou logotipo da outra Parte nas listas de clientes ou vendedores. c. Publicity. Neither Party shall issue any public statement regarding the Agreement without the other Party’s prior written consent. Unless the other Party has specifically notified the other party to the contrary in writing, either Party may include the name or logo of the other Party in lists of customers or vendors.

d. Outras Tecnologias ou Serviços; Sem Suporte a Auditoria. O Cliente reconhece e concorda que o Cliente não se baseou em qualquer disponibilidade futura de ofertas de serviços, tecnologia ou aprimoramentos ou funcionalidades melhoradas ou atualizadas e que os Serviços não incluem qualquer suporte de auditoria (salvo indicação em contrário em uma Proposta). d. Other Technology or Services; No Audit Support. Customer acknowledges and agrees that Customer has not relied on any future availability of any service offerings, technology, or enhanced or updated features or functionality, and that the Services do not include any audit support (unless otherwise specified in an Order Document).

e. Lei Aplicável; Jurisdição e Foro. O Contrato será regido por leis da República Federativa do Brasil, sem considerar quaisquer leis, tratados ou conflitos de leis que apliquem a lei de qualquer outra jurisdição. Para quaisquer reclamações ou causas de ação decorrentes do Contrato, as Partes concordam com a jurisdição exclusiva e jurisdição dos tribunais estaduais e federais localizados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. e. Governing Law; Jurisdiction and Venue. The Agreement will be governed by laws of the Federative Republic of Brazil, without regard to any laws, treaties, or conflicts of laws principles that would apply the law of any other jurisdiction. For any claims or causes of action arising out of the Agreement, the Parties agree to the exclusive jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts located in the City of São Paulo, State of São Paulo, Brazil.

f. Medidas Equitativas. Cada Parte reconhece que os danos podem ser uma medida inadequada se a outra Parte ou os Usuários Autorizados violarem as obrigações decorrentes do Contrato e cada Parte terá o direito, além de quaisquer outros direitos que possa ter, de pedir uma medida preventiva sem qualquer obrigação de apresentar qualquer caução ou garantia semelhante. f. Equitable Relief. Each Party acknowledges that damages may be an inadequate remedy if the other Party or the Authorized Users violate the obligations under the Agreement, and each Party shall have the right, in addition to any other rights it may have, to seek injunctive relief without any obligation to post any bond or similar security.

g. Força maior. Nenhuma das Partes será responsável por falhas ou atrasos de desempenho causados por circunstâncias além do seu controle razoável, incluindo terremoto, tempestade ou outro evento fortuito ou de força maior; conflitos trabalhistas; falhas elétricas, de telecomunicações ou outras falhas de serviços públicos; embargos; perturbação da ordem pública; atos de governo; ou atos de terrorismo ou guerra. Uma Parte que pretenda obter isenção do cumprimento consubstanciado nesta Seção 13(g) (Força Maior) deverá (i) notificar a outra Parte o mais rapidamente possível, (ii) utilizar todos os esforços comercialmente razoáveis para evitar ou mitigar tais circunstâncias e (iii) retomar o desempenho o mais rapidamente possível após a cessação das circunstâncias. Se a falha ou atraso continuar por mais de 30 dias, a outra Parte poderá, a seu critério, rescindir o Serviço afetado. Esta rescisão não resultará em qualquer responsabilidade por qualquer das Partes, exceto que, se o Cliente encerrar o Serviço afetado por falha da Avalara, a Avalara reembolsará o Cliente no valor proporcional (pro-rata) de valores previamente pagos por assinaturas de Serviço aplicáveis à porção não utilizada do Prazo de Assinatura do Serviço terminado (excluindo quaisquer ativações ou valores únicos). Se o cliente não foi capaz de usar o Serviço por um evento de Força Maior, a parte não utilizada do Prazo de Assinatura será contada a partir do último dia em que o Cliente teve acesso ao Serviço. g. Force Majeure. Neither Party shall be responsible for failure or delay of performance caused by circumstances beyond its reasonable control, including earthquake, storm, or other act of God; labor disputes; electrical, telecommunications, or other utility failures; embargoes; riots; acts of government; or acts of terrorism or war. A Party seeking relief from performance under this Section 13 (g) (Force Majeure) must (i) provide notice of such circumstances to the other Party as soon as practicable, (ii) use all commercially reasonable efforts to avoid or mitigate such circumstances, and (iii) resume performance as soon as practicable upon the cessation of the circumstances. If the failure or delay continues for more than 30 days, the other Party may, in its discretion, terminate the affected Service. Such termination will not result in any liability by either Party, except that, if Customer terminates the affected Service for Avalara’s failure, Avalara hall refund Customer a pro rata amount of any prepaid Service subscription fees applicable to the unused portion of the Subscription Term of the terminated Services (excluding any activation or other one-time fees). If Customer was unable to use the Service as a result of the Force Majeure event, the unused portion of the Subscription Term will be measured from the last date on which Customer was able to use the Service.

h. Notificações. Avalara comunicará anúncios de interesse geral por e-mail ou por postagem em seu site ou na área do Cliente. Avalara fornecerá ao Cliente notificações legais por escrito, por e-mail, correio ou courier para o endereço fornecido pelo Cliente. O Cliente deverá notificar imediatamente a Avalara se o endereço do Cliente para notificação mudar. Salvo disposição em contrário no Contrato, todos os avisos devem ser por escrito, conforme abaixo: h. Notices. Avalara shall communicate announcements of general interest by email or by posting on its website or on Customer’s console. Avalara shall provide Customer with legal notices in writing by email, mail, or courier to the address provided by Customer. Customer shall immediately notify Avalara if Customer’s address for notice changes. Except as otherwise specified in the Agreement, all notices must be in writing and sent as follows:

(i) Avisos de Conta devem ser enviados para o Gerente de Conta ou para relacionamento@avalara.com; (i) Account notices sent to Customer Account Manager or to relacionamento@avalara.com ;

(ii) Avisos de não renovação: renovacao@avalara.com; (ii) Notices of non-renewal: renovacao@avalara.com;

(iii) Avisos legais para legal@avalara.com. (iii) Legal notices sent to legal@avalara.com.

i. Sucessores e Cessões. Qualquer das Partes poderá ceder o Contrato sem o consentimento da outra Parte a uma entidade que adquira a totalidade ou a maior parte de seus ativos ou seja uma Afiliada da Parte cedente, ficando, no entanto, ressalvado que (i) a Parte cedente deverá notificar a outra Parte sobre a cessão, (ii) a parte cessionária deverá concordar por escrito em estar vinculada ao Contrato, e (iii) a Parte não cedente poderá proibir a cessão a um concorrente da Parte não cedente ou para entidade operando negócio em violação da legislação aplicável. Exceto conforme acima mencionado, nenhuma das Partes poderá ceder os seus direitos ou obrigações deste Contrato sem o consentimento prévio por escrito da outra Parte, consentimento este que não poderá ser indevidamente retido ou atrasado, e qualquer tentativa de ceder o Contrato de forma diferente da prevista nestes Termos será nula e sem efeito. O Contrato vinculará e beneficiará os sucessores e cessionários autorizados de cada Parte. i. Successors and Assigns. Either Party may assign the Agreement without the other Party’s consent to an entity that acquires all or substantially all of its assets or that is an Affiliate of the assigning Party, provided that (i) the assigning Party must provide notice to the other Party of the assignment, (ii) the assignee must agree in writing to be bound by the Agreement, and (iii) the non-assigning Party may prohibit assignment to a competitor of the non-assigning Party or to an entity operating a business in violation of Applicable Law. Except as provided above, neither Party may assign its rights or obligations under the Agreement without the other Party’s prior written consent, such consent not to be unreasonably withheld or delayed, and any attempt to so assign the Agreement will be null and void. The Agreement will bind and inure to the benefit of each Party’s permitted successors and assigns.

j. Divisibilidade das Disposições. Se qualquer disposição do Contrato for considerada inválida ou inexequível por qualquer tribunal, então, na extensão máxima permitida por lei, essa disposição será considerada modificada na medida necessária para torná-la executória e consistente com a intenção original das Partes e todas as outras disposições do Contrato permanecerão em pleno vigor e efeito. j. Severability. If any provision of the Agreement is determined to be invalid or unenforceable by any court, then to the fullest extent permitted by law, that provision will be deemed modified to the extent necessary to make it enforceable and consistent with the original intent of the Parties and all other provisions of the Agreement will remain in full force and effect.

k. Renúncia. Nenhuma renúncia a qualquer disposição do Contrato, nem o consentimento de uma Parte à violação ou desvio de qualquer disposição do Contrato será, em qualquer caso, vinculativa ou eficáz contra tal Parte, a menos que seja por escrito e assinado por essa Parte, e então a renúncia será eficaz apenas no caso específico e para o fim para o qual foi dado. k. Waiver. No waiver of any provision of the Agreement, nor consent by a Party to the breach of or departure from any provision of the Agreement, will in any event be binding on or effective against such Party unless it is in writing and signed by such Party, and then the waiver will be effective only in the specific instance and for the purpose for which given.

l. Contrato Integral. O Contrato constitui todo o acordo e entendimento entre as Partes com relação ao assunto aqui tratado e substitui todas as comunicações, representações, acordos ou entendimentos anteriores ou contemporâneos, escritos, eletrônicos ou orais, entre as Partes com respeito a eles. Exceto conforme especificado na Seção 11 (Modificações), o Contrato não poderá ser modificado ou alterado, exceto por meio de instrumento escrito assinado por ambas as Partes. Os termos de compra padrão do cliente (incluindo Proposta de compra), se houver, são inaplicáveis. Salvo na extensão do expressamente especificado em contrário, se houver qualquer conflito entre estes Termos e qualquer dos outros documentos do Contrato, aplica-se a seguinte ordem de precedência: (i) qualquer adendo entre as Partes, (ii) Proposta, (iii) a SOW, (iv) os Termos de Serviço Suplementares e (v) estes Termos. l. Entire Agreement. The Agreement constitutes the entire agreement and understanding between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior or contemporaneous written, electronic, or oral communications, representations, agreements, or understandings between the Parties with respect thereto. Except as specified in Section 11 (Modifications), the Agreement may not be modified or amended except by a written instrument executed by both Parties. Customer’s standard terms of purchase (including purchase order terms), if any, are inapplicable. Except to the extent expressly specified otherwise, if there is any conflict between these Terms and any of the other Agreement documents, then the following order of precedence applies: (i) any addendum between the Parties, (ii) the Order Document, (iii) the SOW, (iv) the Supplemental Terms of Service, and (v) these Terms.