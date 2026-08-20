Groupon benötigte eine zuverlässige Steuerberechnungs-Engine, die mit ihren bestehenden Systemen zusammenarbeitet und deren Implementierung kein Vermögen kostet.
„Die Zusammenarbeit mit Avalara war unkompliziert“, sagt Brad. „Wir nutzen AvaTax derzeit für alle unsere inländischen Umsatzsteuerberechnungen und Avalara Returns für die Verwaltung unserer Hunderte von monatlichen Umsatzsteuererklärungen.“
Avalara hat sich mit Groupon zusammengetan, um eine Lösung zu entwickeln, die es Groupon-Händlern ermöglicht, eigene AvaTax-Konten unter dem Konto von Groupon zu führen. In Bundesstaaten, die Marktplaces dazu verpflichten, Steuern im Namen der auf ihren Plattformen verkaufenden Händler einzuziehen, kann Groupon die Steuern ohne Zutun des Händlers einziehen. In anderen Bundesstaaten ermöglicht Avalara den Groupon-Händlern zu entscheiden, ob Groupon die Steuer für sie an der Kasse einziehen soll. Wenn sie sich dafür entscheiden, dass Groupon keine Steuern für sie einzieht, kann Groupon die Steuer stattdessen an den Händler zur Abführung weiterleiten.
„Die maßgeschneiderte Lösung, die wir mit Avalara entwickelt haben, war ein absoluter Wendepunkt“, sagt Brad. „Sie ermöglicht es uns, den Lagerbestand auf unserer Plattform zu führen, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen.“