„Dass Avalara die Aktualisierung der Steuersätze und Änderungen der Steuerpflicht verwaltet, ist eine große Erleichterung“, fährt Brad fort. „Wir könnten die sich ständig ändernde Steuerlandschaft ohne externe Unterstützung niemals bewältigen. Avalara entlastet unsere Mitarbeiter von der schweren Last der Compliance – von der Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen bis hin zur Durchführung von Zahlungen und der Klärung von Steuerbescheiden.“

Brad fügt hinzu, dass die Zusammenarbeit mit Avalara Hindernisse bei der Einführung neuer Produkttypen beseitigt hat. „Wir müssen den Geschäftsbetrieb nicht aufhalten, um zu recherchieren, in welchen Ländern der Artikel besteuert wird“, erklärt er. „Wir lassen Avalara diese Entscheidungen für uns treffen. Wir müssen lediglich den entsprechenden Steuercode zuweisen und sicherstellen, dass die notwendigen Datenelemente über die API gesendet werden können, und schon sind wir startklar.“

„Avalara ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Groupon zur Einhaltung der Steuervorschriften“, fasst Brad zusammen „Ihre Steuersätze und -bestimmungen sind schnell und sehr präzise, und die Mitarbeiter sind freundlich und kompetent.“