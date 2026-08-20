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Kundenbericht

Groupon setzt auf Avalara, um die Komplexität der Besteuerung zu reduzieren

Ergebnisse

Höhere Compliance

Wachstum fördern

Flexible Einrichtung

Verbesserte Prozesse

Unternehmensübersicht

Wir leben in einer globalen Wirtschaft, die von zahlreichen Kanälen angetrieben wird. Groupon bietet Komfort als zentrale Anlaufstelle für Millionen von Verbrauchern, um mit lokalen und globalen Unternehmen in Kontakt zu treten und Produkte, Dienstleistungen sowie Erlebnisse zu erwerben.

Steuerliche Herausforderungen

Groupon ist ein globaler Marketplace und muss zahlreiche Berichtspflichten erfüllen, darunter die Vorschriften zum wirtschaftlichen Nexus und zu Markplaces in den USA sowie Gesetze zur elektronischen Rechnungsstellung und Steuertransparenz auf internationaler Ebene.

 

„Die Landschaft der indirekten Steuern, sowohl in den USA als auch im Ausland, befindet sich derzeit in einem rasanten Wandel“, sagt Brad Caproni, Director of Global Indirect Tax bei Groupon. „Die Steuerbehörden tun alles, um mit der Digitalisierung der Weltwirtschaft Schritt zu halten, und die Einhaltung dieser neuen und sich ändernden Gesetze ist unglaublich schwierig.“

Warum Avalara?

Groupon benötigte eine zuverlässige Steuerberechnungs-Engine, die mit ihren bestehenden Systemen zusammenarbeitet und deren Implementierung kein Vermögen kostet.

 

„Die Zusammenarbeit mit Avalara war unkompliziert“, sagt Brad. „Wir nutzen AvaTax derzeit für alle unsere inländischen Umsatzsteuerberechnungen und Avalara Returns für die Verwaltung unserer Hunderte von monatlichen Umsatzsteuererklärungen.“

 

Avalara hat sich mit Groupon zusammengetan, um eine Lösung zu entwickeln, die es Groupon-Händlern ermöglicht, eigene AvaTax-Konten unter dem Konto von Groupon zu führen. In Bundesstaaten, die Marktplaces dazu verpflichten, Steuern im Namen der auf ihren Plattformen verkaufenden Händler einzuziehen, kann Groupon die Steuern ohne Zutun des Händlers einziehen. In anderen Bundesstaaten ermöglicht Avalara den Groupon-Händlern zu entscheiden, ob Groupon die Steuer für sie an der Kasse einziehen soll. Wenn sie sich dafür entscheiden, dass Groupon keine Steuern für sie einzieht, kann Groupon die Steuer stattdessen an den Händler zur Abführung weiterleiten.

 

„Die maßgeschneiderte Lösung, die wir mit Avalara entwickelt haben, war ein absoluter Wendepunkt“, sagt Brad. „Sie ermöglicht es uns, den Lagerbestand auf unserer Plattform zu führen, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen.“

„Die maßgeschneiderte Lösung, die wir mit Avalara entwickelt haben, war ein absoluter Wendepunkt. Sie ermöglicht es uns, den Lagerbestand auf unserer Plattform zu führen, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen.“

  • – Brad Caproni
  • Director, Global Indirect Tax

 

Ergebnisse

„Dass Avalara die Aktualisierung der Steuersätze und Änderungen der Steuerpflicht verwaltet, ist eine große Erleichterung“, fährt Brad fort. „Wir könnten die sich ständig ändernde Steuerlandschaft ohne externe Unterstützung niemals bewältigen. Avalara entlastet unsere Mitarbeiter von der schweren Last der Compliance – von der Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen bis hin zur Durchführung von Zahlungen und der Klärung von Steuerbescheiden.“

 

Brad fügt hinzu, dass die Zusammenarbeit mit Avalara Hindernisse bei der Einführung neuer Produkttypen beseitigt hat. „Wir müssen den Geschäftsbetrieb nicht aufhalten, um zu recherchieren, in welchen Ländern der Artikel besteuert wird“, erklärt er. „Wir lassen Avalara diese Entscheidungen für uns treffen. Wir müssen lediglich den entsprechenden Steuercode zuweisen und sicherstellen, dass die notwendigen Datenelemente über die API gesendet werden können, und schon sind wir startklar.“

 

„Avalara ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Groupon zur Einhaltung der Steuervorschriften“, fasst Brad zusammen „Ihre Steuersätze und -bestimmungen sind schnell und sehr präzise, und die Mitarbeiter sind freundlich und kompetent.“

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