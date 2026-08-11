Angesichts der zunehmend komplexen Lage nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA im Fall „South Dakota gegen Wayfair, Inc.“ suchte Dan nach einer Automatisierungslösung, um das Unternehmen von einem Teil des Risikos und der arbeitsintensiven Aufgaben im Zusammenhang mit der Einhaltung der Steuervorschriften zu entlasten.

Zunächst untersuchte Ignite Spot, wie ihre Kunden derzeit ihre Steuern abwickelten und wie ein neuer Arbeitsablauf sowohl für die Kanzlei als auch für die Kunden von Vorteil sein könnte. „Die Minimierung der Risiken im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer erfordert einen proaktiven Ansatz, um sicherzustellen, dass das Unternehmen Herausforderungen strategisch angeht“, sagt Dan.

Sie stellten fest, dass Kunden zu niedrige Angaben machten und dass die komplexen Prozesse sie belasteten. Dan wusste, dass sie ein System brauchten, das nicht nur die Compliance verbessert, sondern den Kunden auch helfen würde, ihre Verpflichtungen und Anforderungen besser zu verstehen.

„Eine der größten Herausforderungen für Kunden ist es, herauszufinden, auf welche Fragen sie Antworten brauchen“, so Dan. „Je mehr sie verstehen, desto bessere Fragen stellen sie – was uns letztendlich hilft, sie erfolgreicher zu machen.“