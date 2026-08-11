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Kundenbericht

Ignite Spot Accounting vertieft die Kundenbeziehungen

Ergebnisse

Kundenzufriedenheit

Mitarbeiterzufriedenheit

Verbesserte Prozesse

Erhöhte Compliance

Unternehmensübersicht

Ignite Spot Accounting bietet eine Reihe von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensführung an, wie z. B. Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, strategische Planung, Einhaltung von Steuervorschriften, Einkommensteuererklärungen auf Bundes- und Bundesstaatsebene, umfassendes Umsatzsteuermanagement und vieles mehr.

 

Dan Luthi, Chief Operating Officer, half dabei, das Unternehmen von einer Handvoll Buchhalter zu einem Team von über 30 Mitarbeitern aufzubauen, das Hunderte von Kunden im ganzen Land betreut.

Steuerliche Herausforderungen

Angesichts der zunehmend komplexen Lage nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA im Fall „South Dakota gegen Wayfair, Inc.“ suchte Dan nach einer Automatisierungslösung, um das Unternehmen von einem Teil des Risikos und der arbeitsintensiven Aufgaben im Zusammenhang mit der Einhaltung der Steuervorschriften zu entlasten.

 

Zunächst untersuchte Ignite Spot, wie ihre Kunden derzeit ihre Steuern abwickelten und wie ein neuer Arbeitsablauf sowohl für die Kanzlei als auch für die Kunden von Vorteil sein könnte. „Die Minimierung der Risiken im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer erfordert einen proaktiven Ansatz, um sicherzustellen, dass das Unternehmen Herausforderungen strategisch angeht“, sagt Dan.

 

Sie stellten fest, dass Kunden zu niedrige Angaben machten und dass die komplexen Prozesse sie belasteten. Dan wusste, dass sie ein System brauchten, das nicht nur die Compliance verbessert, sondern den Kunden auch helfen würde, ihre Verpflichtungen und Anforderungen besser zu verstehen.

 

„Eine der größten Herausforderungen für Kunden ist es, herauszufinden, auf welche Fragen sie Antworten brauchen“, so Dan. „Je mehr sie verstehen, desto bessere Fragen stellen sie – was uns letztendlich hilft, sie erfolgreicher zu machen.“

Warum Avalara?

Die Suche nach einem automatisierten System führte Ignite Spot zu Avalara Managed Returns for Accountants. Die cloudbasierte Lösung reduziert das Risiko bei der Verwaltung von Umsatz- und Gebrauchssteuererklärungen von Kunden, indem sie den Prozess automatisiert.

 

Das System importiert Umsatzsteuerdaten von praktisch allen Buchhaltungs- und E-Commerce-Plattformen, wodurch sich der manuelle Aufwand um unzählige Stunden verringert – und das damit verbundene Risiko menschlicher Fehler reduziert wird.

„Sobald wir die Umsatzsteuererklärungen für unsere Kunden automatisiert haben und sie strategisch zu den Vertriebskanälen beraten können, werden unsere Beziehungen zu ihnen spannender und dynamischer.“

  • – Dan Luthi
  • Chief Operating Officer

 

Ergebnisse

Dan sagt, dass Kunden sich jetzt sicherer fühlen und bei der Einhaltung ihrer Umsatzsteuerpflichten beruhigter sind. Außerdem sind sie zuversichtlicher, was den Arbeitsablauf angeht, einschließlich Abrechnungen und Überprüfungen.

 

Aufgrund dieser Zuversicht, so Dan, besprechen ihre Kunden aktiver, was gerade Neues passiert oder was sich abzeichnet, wodurch sich neue Beratungsmöglichkeiten ergeben. „Unsere Kunden sehen, dass wir tief eingebunden sind und nicht nur Zahlen verschieben“, sagt er. „Sie wissen, dass wir das Geschäft so sehen, wie sie es sehen, und dass wir uns ganzheitlich um sie kümmern.“

 

Die automatisierten Tools machen die Arbeit bei Ignite Spot auch effizienter, sodass eine einzelne Person die Umsatzsteuerprozesse für Dutzende von Kunden verwalten und auch frühere, manuell durchgeführte Steuererklärungen des Kunden überprüfen kann. In einem Fall stellte Dans Team fest, dass der Staat Kalifornien den Kunden des Unternehmens 25.000 US-Dollar schuldete.

 

Avalara Managed Returns for Accountants hat Ignite Spot geholfen, seinen Kundenstamm zu erweitern und gleichzeitig die angebotenen Dienstleistungen auszubauen. Die Kanzlei bietet nun mehr als 60 ihrer Kunden proaktive Umsatzsteuerdienstleistungen an. Dan merkt an, dass die Dienstleistungen seiner Kanzlei durch die Steigerung des Mehrwerts, den sie bietet, „beharrlich“ geworden ist.

 

„Sobald wir die Umsatzsteuererklärungen für unsere Kunden automatisiert haben und ihnen strategische Ausrichtung für ihre Vertriebskanäle bieten können, werden unsere Beziehungen zu ihnen spannender und dynamischer“, sagt Dan. „Kunden sind dann bestrebt, mehr Gespräche zu führen und neue Wege zu erkunden, wie wir ihnen helfen können, die nächste Stufe zu erreichen.“

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