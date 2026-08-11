Dan sagt, dass Kunden sich jetzt sicherer fühlen und bei der Einhaltung ihrer Umsatzsteuerpflichten beruhigter sind. Außerdem sind sie zuversichtlicher, was den Arbeitsablauf angeht, einschließlich Abrechnungen und Überprüfungen.
Aufgrund dieser Zuversicht, so Dan, besprechen ihre Kunden aktiver, was gerade Neues passiert oder was sich abzeichnet, wodurch sich neue Beratungsmöglichkeiten ergeben. „Unsere Kunden sehen, dass wir tief eingebunden sind und nicht nur Zahlen verschieben“, sagt er. „Sie wissen, dass wir das Geschäft so sehen, wie sie es sehen, und dass wir uns ganzheitlich um sie kümmern.“
Die automatisierten Tools machen die Arbeit bei Ignite Spot auch effizienter, sodass eine einzelne Person die Umsatzsteuerprozesse für Dutzende von Kunden verwalten und auch frühere, manuell durchgeführte Steuererklärungen des Kunden überprüfen kann. In einem Fall stellte Dans Team fest, dass der Staat Kalifornien den Kunden des Unternehmens 25.000 US-Dollar schuldete.
Avalara Managed Returns for Accountants hat Ignite Spot geholfen, seinen Kundenstamm zu erweitern und gleichzeitig die angebotenen Dienstleistungen auszubauen. Die Kanzlei bietet nun mehr als 60 ihrer Kunden proaktive Umsatzsteuerdienstleistungen an. Dan merkt an, dass die Dienstleistungen seiner Kanzlei durch die Steigerung des Mehrwerts, den sie bietet, „beharrlich“ geworden ist.
„Sobald wir die Umsatzsteuererklärungen für unsere Kunden automatisiert haben und ihnen strategische Ausrichtung für ihre Vertriebskanäle bieten können, werden unsere Beziehungen zu ihnen spannender und dynamischer“, sagt Dan. „Kunden sind dann bestrebt, mehr Gespräche zu führen und neue Wege zu erkunden, wie wir ihnen helfen können, die nächste Stufe zu erreichen.“