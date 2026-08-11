Wie viele Unternehmen, die hauptsächlich mit Distributoren zusammenarbeiten, ging Inovonics davon aus, dass seine einzigen Nexus-Verpflichtungen in den Bundesstaaten bestanden, in denen Mitarbeiter ansässig waren. Nach Abschluss einer Nexus-Studie erfuhr das Unternehmen, dass es zusätzlich zu den sechs Bundesstaaten, in denen es bereits registriert war, Verpflichtungen in 14 weiteren Bundesstaaten hatte.

Es dauerte nicht lange, erkannt wurde, dass NAV trotz all seiner Vorteile nicht das beste Tool für die Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften war. „Man muss wirklich alle Steuersätze im Blick behalten“, sagt Andrea Riviezzo, Controllerin des Unternehmens, „und man muss alle Einreichungen selbst vornehmen.“

Hinzu kam, dass die Zertifikatsverwaltung immer noch ein komplexes Problem darstellte. „Wenn man einen Direktversand durchführen und die ID des Freistellungszertifikats auf eine Kundenkarte einträgt, wird sie überall dorthin übertragen, wohin der Direktversand erfolgt“, erklärt Andrea. „Wenn man also in Kalifornien steuerbefreit ist, in New Jersey jedoch nicht, hat man auch dort Probleme verursacht.“