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Kundenbericht

Inovonics erhält mit Avalara ein Komplettpaket zur Einhaltung der Steuervorschriften

Customer story Inovonics - Andrea Riviezzo

Ergebnisse

Verbesserte Prozesse

Erhöhte Compliance

Unternehmensübersicht

Inovonics wurde 1986 gegründet und leistete Pionierarbeit bei der Nutzung der 900-MHz-Funktechnologie, die das Unternehmen patentieren ließ, um die zuverlässigsten, kostengünstigsten und flexibelsten Lösungen für kritische Drahtlosanwendungen bereitzustellen. Das Unternehmen bildet das Rückgrat vieler der weltweit am häufigsten genutzten drahtlosen Systeme.

Steuerliche Herausforderungen

Wie viele Unternehmen, die hauptsächlich mit Distributoren zusammenarbeiten, ging Inovonics davon aus, dass seine einzigen Nexus-Verpflichtungen in den Bundesstaaten bestanden, in denen Mitarbeiter ansässig waren. Nach Abschluss einer Nexus-Studie erfuhr das Unternehmen, dass es zusätzlich zu den sechs Bundesstaaten, in denen es bereits registriert war, Verpflichtungen in 14 weiteren Bundesstaaten hatte.

 

Es dauerte nicht lange, erkannt wurde, dass NAV trotz all seiner Vorteile nicht das beste Tool für die Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften war. „Man muss wirklich alle Steuersätze im Blick behalten“, sagt Andrea Riviezzo, Controllerin des Unternehmens, „und man muss alle Einreichungen selbst vornehmen.“

 

Hinzu kam, dass die Zertifikatsverwaltung immer noch ein komplexes Problem darstellte. „Wenn man einen Direktversand durchführen und die ID des Freistellungszertifikats auf eine Kundenkarte einträgt, wird sie überall dorthin übertragen, wohin der Direktversand erfolgt“, erklärt Andrea. „Wenn man also in Kalifornien steuerbefreit ist, in New Jersey jedoch nicht, hat man auch dort Probleme verursacht.“

Warum Avalara?

Um diese Herausforderungen besser zu bewältigen, suchte Inovonics nach einer umfassenden Lösung, die die Steuererhebung für alle Verkäufe automatisiert, Steuererklärungen in 20 Bundesstaaten einreicht und Freistellungszertifikate verwaltet.

 

Nach Rücksprache mit einem vertrauenswürdigen Berater zögerte Inovonics nicht lange und wählte Avalara für diese Aufgabe.

„Ich nutze das Produkt sehr gerne, und es macht Spaß, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten.“

  • – Andrea Riviezzo
  • Controllerin

 

Ergebnisse

Andrea bewertet Avalara unter anderem daran, wie viel Zeit es ihrem Team spart und wie viel Sicherheit es ihm gibt. „Ich mache mir jetzt überhaupt keine Sorgen mehr um die Umsatzsteuer“, sagt sie. „Wenn wir morgen 15 weitere Bundesstaaten hinzufügen würden, müssten wir uns um nichts mehr kümmern. Wir laden alle unsere Zertifikate hoch, und alles wird verwaltet. Und wenn jemand im Urlaub oder nicht im Büro ist, wissen wir, dass wir keine Fristen verpassen.“

 

„Das Beste, was Avalara uns geboten hat, war ein Komplettpaket“, sagt Andrea, „sodass wir es nicht selbst zusammenstellen mussten. Und gleichzeitig halfen uns die großartigen Dienstleistungen von Avalara, diese Zertifikate von Anfang an zu erfassen und zu validieren. Alles, was wir für die Umsatzsteuer brauchten, hatte Avalara.“

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