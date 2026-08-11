Limbs & Things verfolgt ein sehr kundenorientiertes Vertriebsmodell, bei dem die Kunden Vorführungen, Testphasen und Unterstützung vor Ort erwarten. „Wenn man Vertriebsmitarbeiter in anderen Bundesstaaten einstellt, entsteht durch die erweiterte Vertriebspipeline ein Nexus in diesen Bundesstaaten, sagt Colleen Bremer, die den Kundenservice und die Logistik in den USA leitet. „Wir wussten, dass wir, wenn wir in weitere Bundesstaaten expandieren wollten, eine anpassungsfähige und skalierbare Compliance-Lösung benötigen würden.“

„Vor dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall ‚South Dakota gegen Wayfair‘ haben wir tatsächlich nur in Georgia Umsatzsteuer erhoben und abgeführt“, fährt Colleen fort. „Früher haben wir die Umsatzsteuer für jede einzelne Transaktion, die in Georgia stattfand, berechnet, und das war natürlich für mehrere Bundesstaaten nicht machbar.“

Die meisten Kunden des Unternehmens sind medizinische Hochschulen und gemeinnützige Krankenhäuser, die von der Steuer befreit sind. Das Problem der Verwaltung von Freistellungszertifikaten wuchs parallel zur Ausweitung der Nexus-Präsenz des Unternehmens. „Wir hatten physische Unterlagen, die wir regelmäßig auf ihre Gültigkeitsdauer überprüften – das war sehr rudimentär, und wir konnten diese Praxis mit unserem Wachstum wirklich nicht fortsetzen“, sagt Colleen. „Sobald man in Texas und Kalifornien tätig wird, spricht man von Hunderten von Kunden.“