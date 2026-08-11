Colleen weist schnell auf die Effizienzsteigerungen hin, die sie durch die Zusammenarbeit mit Avalara erzielt. „Ich bräuchte eine weitere Vollzeitkraft, nur um die Steuern zu berechnen, sicherzustellen, dass alles korrekt ist, Erklärungen einzureichen und alle Bescheide und dergleichen zu verwalten.“ Das entspricht einem ganzen zusätzlichen Mitarbeiter, wenn nicht sogar mehr, insbesondere angesichts unseres Wachstums.“
Auch die Verwaltung von Freistellungszertifikaten ist sowohl zeitlich als auch räumlich effizienter. „Wir wollten weg von Papierakten, und wir konnten riesige Aktenschränke voller Kundenunterlagen reduzieren“, erklärt Colleen. „Wir laden einfach PDFs in CertCapture hoch, und das Tool kümmert sich um alles. Das ist viel vernünftiger.“
„Der vielleicht wichtigste Vorteil aus Collenes Sicht ist die Unbesorgtheit, die sie durch die Einhaltung der Vorschriften gewinnt. „Wir versuchen nicht, irgendetwas zu umgehen – wir wollen unsere Geschäfte richtig machen, damit niemand an unsere Tür klopft und uns Schwierigkeiten bereitet.“ Tatsächlich können sie mich gerne prüfen, denn ich weiß, dass die Produkte von Avalara unser Geschäft unterstützen und uns den Rücken stärken. Es hilft mir einfach, nachts so viel besser zu schlafen.“ „Das Letzte, was ich per Post erhalten möchte, ist eine Mitteilung über eine Betriebsprüfung von einem Bundesstaat, auf die ich nicht vorbereitet bin oder für die ich keine Ressourcen habe, aber darüber muss ich mir keine Sorgen machen“, fügt Colleen hinzu. „Ich weiß, dass ich Avalara hinter mir habe. Wir sind noch ein relativ kleines Unternehmen, aber mit dem Wissen und den Ressourcen von Avalara fühlen wir uns größer.“