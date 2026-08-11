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Kundenbericht

Britisches Unternehmen wächst in den USA dank Vertrauen in die Einhaltung der Steuervorschriften

Ergebnisse

Integrierte Systeme

Verbesserte Prozesse

Erhöhte Compliance

Unternehmensübersicht

Limbs & Things entwickelt und fertigt anatomisch präzise Modelle, die die klinische Ausbildung in allen Bereichen – von diagnostischen Verfahren bis hin zu chirurgischen Techniken – verbessern. Das Unternehmen wurde 1990 von einem britischen medizinischen Illustrator gegründet und hat seinen US-Hauptsitz in Savannah, Georgia.

Steuerliche Herausforderungen

Limbs & Things verfolgt ein sehr kundenorientiertes Vertriebsmodell, bei dem die Kunden Vorführungen, Testphasen und Unterstützung vor Ort erwarten. „Wenn man Vertriebsmitarbeiter in anderen Bundesstaaten einstellt, entsteht durch die erweiterte Vertriebspipeline ein Nexus in diesen Bundesstaaten, sagt Colleen Bremer, die den Kundenservice und die Logistik in den USA leitet. „Wir wussten, dass wir, wenn wir in weitere Bundesstaaten expandieren wollten, eine anpassungsfähige und skalierbare Compliance-Lösung benötigen würden.“

 

„Vor dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall ‚South Dakota gegen Wayfair‘ haben wir tatsächlich nur in Georgia Umsatzsteuer erhoben und abgeführt“, fährt Colleen fort. „Früher haben wir die Umsatzsteuer für jede einzelne Transaktion, die in Georgia stattfand, berechnet, und das war natürlich für mehrere Bundesstaaten nicht machbar.“

 

Die meisten Kunden des Unternehmens sind medizinische Hochschulen und gemeinnützige Krankenhäuser, die von der Steuer befreit sind. Das Problem der Verwaltung von Freistellungszertifikaten wuchs parallel zur Ausweitung der Nexus-Präsenz des Unternehmens. „Wir hatten physische Unterlagen, die wir regelmäßig auf ihre Gültigkeitsdauer überprüften – das war sehr rudimentär, und wir konnten diese Praxis mit unserem Wachstum wirklich nicht fortsetzen“, sagt Colleen. „Sobald man in Texas und Kalifornien tätig wird, spricht man von Hunderten von Kunden.“

Warum Avalara?

„Ein externer Berater empfahl uns, mit Avalara zusammenzuarbeiten“, erinnert sich Colleen. „Unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat Avalara ebenfalls empfohlen, da sie bereits mit anderen Avalara-Kunden zusammengearbeitet hatte. Alle Quellen, auf die wir uns stützten, wiesen in dieselbe Richtung.“

„Es ist wirklich ein enormer Mehrwert. Ich könnte mir unser Unternehmen ohne diese Lösung gar nicht mehr vorstellen.“

  • – Colleen Bremer
  • Betriebsleiterin

 

Integration

„Als wir 2017 Epicor einführten, wollten wir, dass es sich gut mit Avalara verbindet und gut damit zusammenarbeitet“, sagt Colleen. „Alles verlief ziemlich effizient, und als wir aufgrund des Wayfair-Urteils unsere Registrierungen ausweiten mussten, hat Avalara eine sehr, sehr gewaltige Aufgabe übernommen und sie machbar gemacht.“

Ergebnisse

Colleen weist schnell auf die Effizienzsteigerungen hin, die sie durch die Zusammenarbeit mit Avalara erzielt. „Ich bräuchte eine weitere Vollzeitkraft, nur um die Steuern zu berechnen, sicherzustellen, dass alles korrekt ist, Erklärungen einzureichen und alle Bescheide und dergleichen zu verwalten.“ Das entspricht einem ganzen zusätzlichen Mitarbeiter, wenn nicht sogar mehr, insbesondere angesichts unseres Wachstums.“

 

Auch die Verwaltung von Freistellungszertifikaten ist sowohl zeitlich als auch räumlich effizienter. „Wir wollten weg von Papierakten, und wir konnten riesige Aktenschränke voller Kundenunterlagen reduzieren“, erklärt Colleen. „Wir laden einfach PDFs in CertCapture hoch, und das Tool kümmert sich um alles. Das ist viel vernünftiger.“

 

„Der vielleicht wichtigste Vorteil aus Collenes Sicht ist die Unbesorgtheit, die sie durch die Einhaltung der Vorschriften gewinnt. „Wir versuchen nicht, irgendetwas zu umgehen – wir wollen unsere Geschäfte richtig machen, damit niemand an unsere Tür klopft und uns Schwierigkeiten bereitet.“ Tatsächlich können sie mich gerne prüfen, denn ich weiß, dass die Produkte von Avalara unser Geschäft unterstützen und uns den Rücken stärken. Es hilft mir einfach, nachts so viel besser zu schlafen.“ „Das Letzte, was ich per Post erhalten möchte, ist eine Mitteilung über eine Betriebsprüfung von einem Bundesstaat, auf die ich nicht vorbereitet bin oder für die ich keine Ressourcen habe, aber darüber muss ich mir keine Sorgen machen“, fügt Colleen hinzu. „Ich weiß, dass ich Avalara hinter mir habe. Wir sind noch ein relativ kleines Unternehmen, aber mit dem Wissen und den Ressourcen von Avalara fühlen wir uns größer.“

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