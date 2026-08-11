Vor der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA im Fall „South Dakota gegen Wayfair, Inc.“ hatte Lionel Racing in den sechs Bundesstaaten, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig war, Umsatzsteuer erhoben. „Wie bei jedem anderen Online-Unternehmen in Amerika änderten sich unsere Steuerpflichten schlagartig“, sagt CIO Rick Gemereth. „Als die Bundesstaaten begannen, ihre eigenen Schwellenwerte für steuerpflichtige Umsätze festzulegen, mussten wir ziemlich schnell in 20 Bundesstaaten Umsatzsteuer erheben – und wir gehen davon aus, dass diese Zahl noch steigen wird.“

Die plötzliche Einbeziehung all dieser Bundesstaaten führte zu einer erheblichen Komplexität, da die Steuersätze je nach Jurisdiktion variieren. Rick sagt: „Es gibt zum Beispiel etwa hundert Bezirke in North Carolina, und jeder einzelne hat die Möglichkeit, eigene Anforderungen festlegen, die sich ständig ändern. Die Einhaltung der Vorschriften ist für uns eine Priorität – und ein bewegliches Ziel.