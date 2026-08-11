Mit AvaTax muss sich Rick keine Sorgen machen, neue Bundesstaaten einzubeziehen, wenn Lionel Racing die Schwellenwerte für die Umsatzsteuererhebung überschreitet. „Wir rufen AvaTax auf, betätigen einfach einen Schalter – und schon kann es losgehen“, sagt er. „Diese Benutzerfreundlichkeit – wie schnell wir reagieren können, wenn Bundesstaaten ihre Anforderungen ändern – ist wichtig für unsere Geschäftsabläufe, damit wir die Vorschriften stets einhalten und Prüfungen vermeiden können.“
Der Einsatz von AvaTax zur Automatisierung der Umsatzsteuererhebung hilft Rick auch dabei, sich auf strategischere Angelegenheiten zu konzentrieren. „Ich verliere keinen Schlaf damit, mir Sorgen zu machen, wie wir mit den sich ändernden Umsatzsteueranforderungen umgehen sollen“, sagt er. „Meine Zeit verbringe ich damit, das, was wir tun, zu verbessern, um unser Geschäft weiter auszubauen.“