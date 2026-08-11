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Kundenbericht

Lionel Racing erhält von Avalara Rückenwind bei der Einhaltung der Steuervorschriften

Ergebnisse

Erhöhte Compliance

Verbesserte Prozesse

Integrierte Systeme

Unternehmensübersicht

Als Tochtergesellschaft von Lionel, bekannt für seine Modelleisenbahnen, vertreibt Lionel Racing im Internet sowie über verschiedene Partnerunternehmen an Rennstrecken in den gesamten USA Druckgussmodelle legendärer Rennfahrer und aktueller NASCAR-Superstars. Darüber hinaus vertreibt Lionel Racing exklusive Bekleidung für seinen „Racing Collectables Club of America“ (RCCA).

Steuerliche Herausforderungen

Vor der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA im Fall „South Dakota gegen Wayfair, Inc.“ hatte Lionel Racing in den sechs Bundesstaaten, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig war, Umsatzsteuer erhoben. „Wie bei jedem anderen Online-Unternehmen in Amerika änderten sich unsere Steuerpflichten schlagartig“, sagt CIO Rick Gemereth. „Als die Bundesstaaten begannen, ihre eigenen Schwellenwerte für steuerpflichtige Umsätze festzulegen, mussten wir ziemlich schnell in 20 Bundesstaaten Umsatzsteuer erheben – und wir gehen davon aus, dass diese Zahl noch steigen wird.“

 

Die plötzliche Einbeziehung all dieser Bundesstaaten führte zu einer erheblichen Komplexität, da die Steuersätze je nach Jurisdiktion variieren. Rick sagt: „Es gibt zum Beispiel etwa hundert Bezirke in North Carolina, und jeder einzelne hat die Möglichkeit, eigene Anforderungen festlegen, die sich ständig ändern. Die Einhaltung der Vorschriften ist für uns eine Priorität – und ein bewegliches Ziel.

Warum Avalara?

Rick wusste, dass die Automatisierung der Umsatzsteuer die Lösung für Lionel Racing war – frühere Erfahrungen mit Avalara gaben ihm das nötige Vertrauen. „Wir brauchten einen Partner, dem wir vertrauen konnten“, sagt er, „der sich problemlos in NetSuite integrieren lässt und dem Unternehmen einen Weg nach vorne auf unserem weiteren Wachstumspfad aufzeigen kann“.

 

Hätte sich Avalara AvaTax nicht bereits in seiner früheren Position bei Rick bewährt, hätte die Suche nach einer Lösung seiner Aussage nach viel Zeit und Geld gekostet. Abgesehen von der vorgefertigten Integration mit NetSuite umfassten seine Anforderungen Erschwinglichkeit, einfache Bereitstellung und Nutzung, Referenzkunden, Langlebigkeit und eine Erfolgsbilanz bei der genauen Erfassung der Umsatzsteuer.

„Mein Rat an alle, die mit der Erhebung von Steuern zu tun haben, lautet: Unterschätzen Sie nicht den damit verbundenen Aufwand und suchen Sie sich einen vertrauenswürdigen Partner, der Ihnen hilft, den die Steuererhebung präzise und korrekt zu gestalten. Das habe ich getan.“

  • – Rick Gemereth
  • CIO

 

Ergebnisse

Mit AvaTax muss sich Rick keine Sorgen machen, neue Bundesstaaten einzubeziehen, wenn Lionel Racing die Schwellenwerte für die Umsatzsteuererhebung überschreitet. „Wir rufen AvaTax auf, betätigen einfach einen Schalter – und schon kann es losgehen“, sagt er. „Diese Benutzerfreundlichkeit – wie schnell wir reagieren können, wenn Bundesstaaten ihre Anforderungen ändern – ist wichtig für unsere Geschäftsabläufe, damit wir die Vorschriften stets einhalten und Prüfungen vermeiden können.“

 

Der Einsatz von AvaTax zur Automatisierung der Umsatzsteuererhebung hilft Rick auch dabei, sich auf strategischere Angelegenheiten zu konzentrieren. „Ich verliere keinen Schlaf damit, mir Sorgen zu machen, wie wir mit den sich ändernden Umsatzsteueranforderungen umgehen sollen“, sagt er. „Meine Zeit verbringe ich damit, das, was wir tun, zu verbessern, um unser Geschäft weiter auszubauen.“

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