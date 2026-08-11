„MatrixMaster ermöglicht es uns, mit unserem vorhandenen Personal schnell und präzise zu arbeiten“, sagt Ben. „Wir sind ein kleines Team, und wann immer wir etwas automatisieren können, nehmen wir jemandem eine Aufgabe ab, damit er sich auf wichtigere Dinge konzentrieren kann. Ohne MatrixMaster würden wir immer noch Artikel für Artikel raten.“
Zusätzlich zur Bestimmung der Steuerpflicht von Produkten hat McCaffrey’s MatrixMaster angepasst, um die Berechtigung jedes Produkts für staatliche Hilfsprogramme wie das „Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children“ (WIC) und das „Supplemental Nutrition Assistance Program“ (SNAP) – allgemein als Lebensmittelmarken bekannt – zu ermitteln. Da sich die Vorschriften ständig ändern, war Avalara für McCaffrey’s unerlässlich, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Ben schätzt auch die Beziehung, die er zu seinem Avalara-Kundenbetreuer aufgebaut hat. „Ich kann sie jederzeit kontaktieren“, sagt er. „New Jersey hat zum Beispiel in den letzten zwei Jahren die Steuergesetze geändert, und Avalara hat uns geholfen, die notwendigen Änderungen im Voraus zu erkennen und umzusetzen, sodass wir an dem Tag, an dem die Steuersatzänderungen in Kraft traten, bereits die neuen Vorschriften eingehalten hatten.“