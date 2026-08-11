Zehntausende verschiedene Artikel zusammen mit wechselnden Steuersätzen zu verwalten, ist schon schwierig genug. Aber sie alle manuell in zwei Bundesstaaten zu verwalten? Die Wahrscheinlichkeit, dass Steuersätze falsch berechnet werden, ist hoch.

„Wir wollen alles richtig machen“, sagt Ben Norton, der bei McCaffrey’s Food Markets für die Einzelhandelstechnologie zuständig ist. „Wir wollen sicherstellen, dass unsere Kunden korrekt besteuert – oder nicht besteuert – werden. Aber für unser kleines Team war es wirklich ein Ratespiel.“

Ben wusste, dass sich etwas ändern musste, als McCaffrey’s bei einer staatlichen Prüfung eine Geldstrafe erhielt. „Wir haben beschlossen, den Prozess zu optimieren“, sagt er, „und ihn so weit wie möglich zu automatisieren.“