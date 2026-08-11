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Kundeneinblicke

Nu Skin wählt Avalara für die Verwaltung der grenzüberschreitenden Mehrwertsteuer

Dank der umfassenden Umsatzsteuerabdeckung von Avalara kann Nu Skin Waren problemlos in über 30 Länder versenden.

Unternehmensübersicht

Nu Skin Enterprises ist ein Direktvertriebsunternehmen mit einem Umsatz von über 2 Milliarden US-Dollar, das hochwertige Körperpflege-, Ernährungs- und Technologieprodukte über ein globales Netzwerk unabhängiger Vertriebspartner vermarktet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Provo, Utah, ist heute in fast 50 Ländern weltweit tätig. Als Direktvertriebsunternehmen nutzt Nu Skin das persönliche Marketing, um seine Produkte zu bewerben und zu verkaufen.

Alle Steuern inbegriffen

Da in über 30 verschiedenen Ländern, in die das Unternehmen liefert, Mehrwertsteuer ausgewiesen werden muss, ist es eine große Herausforderung, den Überblick über die unterschiedlichen Mehrwertsteuerregelungen und Meldepflichten zu behalten – eine Aufgabe, die laut Jos Verheijen, Leiter für indirekte Steuern bei NSE Products Europe, eine Vollzeitstelle ausfüllen kann. „Es ist eine Herausforderung, mit den ständigen Änderungen der Vorschriften und deren Anwendung und Meldung in jedem Gebiet Schritt zu halten“, fährt er fort. „Deshalb haben wir uns entschieden, eine externe Software zu implementieren, die mit unserer SAP-Plattform kompatibel ist, um sicherzustellen, dass wir stets alles richtig machen.“

 

„Unsere Herausforderung besteht nun darin, mit unseren Mitarbeitern in verschiedenen Ländern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sie verstehen, wie sie das Beste aus dem System herausholen können … „Es ist eine große Aufgabe, aber der Ertrag rechtfertigt die Investition absolut.“

„Avalara … deckt alle Länder ab, in denen die Mehrwertsteuer bereits gilt oder gerade eingeführt wird.“ „VAT Reporting läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Das System hält genau das, was es verspricht, und erledigt seine Aufgabe sehr effizient.“

  • – Jos Verheijen
  • Leiter für indirekte Steuern bei NSE Products Europe

 

SAP-Upgrade zu komplex

Der erste und naheliegendste Ansatz war ein systemweites Upgrade der SAP-Plattform, um die Umsatzsteuerverwaltung zu integrieren. Doch wie Jos betont, war dies nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. „Wir haben Niederlassungen in vielen Ländern, in denen wir tätig sind, und jede davon verfügt über eine eigene SAP-Instanz. Das bedeutet, jede Instanz hätte an die lokalen Mehrwertsteuervorschriften angepasst werden müssen. Dies in mehreren verschiedenen Sprachen zu koordinieren, um eine nahtlose Lösung zu gewährleisten, wäre eine gewaltige Aufgabe gewesen und ohne ein eigens dafür zuständiges Team wahrscheinlich unmöglich gewesen.“

 

Stattdessen prüfte Nu Skin verschiedene Lösungen und sondierte den Markt, um einen externen Anbieter zu finden, der alle ihre Märkte abdecken konnte. „Ich kannte Avalara bereits aus meiner früheren Tätigkeit, daher habe ich das Unternehmen eingeladen, sich neben anderen Anbietern um den Auftrag zu bewerben.“ Einer der größten Vorteile war, dass Avalara alle Länder abdeckt, in denen die Mehrwertsteuer entweder bereits gilt oder gerade eingeführt wird. So mussten wir uns keine Gedanken über die Anpassung der Ausgabedaten an unterschiedliche Formate, Vorschriften und Meldeverfahren machen. „Avalara war die perfekte Lösung, da alles in einer einzigen, leistungsstarken Lösung zusammengefasst war.“

 

„VAT Reporting läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Das System hält genau das, was es verspricht, und erledigt seine Aufgabe sehr effizient.“

 

 

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