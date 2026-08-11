Der erste und naheliegendste Ansatz war ein systemweites Upgrade der SAP-Plattform, um die Umsatzsteuerverwaltung zu integrieren. Doch wie Jos betont, war dies nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. „Wir haben Niederlassungen in vielen Ländern, in denen wir tätig sind, und jede davon verfügt über eine eigene SAP-Instanz. Das bedeutet, jede Instanz hätte an die lokalen Mehrwertsteuervorschriften angepasst werden müssen. Dies in mehreren verschiedenen Sprachen zu koordinieren, um eine nahtlose Lösung zu gewährleisten, wäre eine gewaltige Aufgabe gewesen und ohne ein eigens dafür zuständiges Team wahrscheinlich unmöglich gewesen.“

Stattdessen prüfte Nu Skin verschiedene Lösungen und sondierte den Markt, um einen externen Anbieter zu finden, der alle ihre Märkte abdecken konnte. „Ich kannte Avalara bereits aus meiner früheren Tätigkeit, daher habe ich das Unternehmen eingeladen, sich neben anderen Anbietern um den Auftrag zu bewerben.“ Einer der größten Vorteile war, dass Avalara alle Länder abdeckt, in denen die Mehrwertsteuer entweder bereits gilt oder gerade eingeführt wird. So mussten wir uns keine Gedanken über die Anpassung der Ausgabedaten an unterschiedliche Formate, Vorschriften und Meldeverfahren machen. „Avalara war die perfekte Lösung, da alles in einer einzigen, leistungsstarken Lösung zusammengefasst war.“

„VAT Reporting läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Das System hält genau das, was es verspricht, und erledigt seine Aufgabe sehr effizient.“