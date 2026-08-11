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Kundeneinblicke

Orbus Software wählte Avalara, um die US-amerikanische Umsatzsteuer für internationales Wachstum zu automatisieren

AvaTax von Avalara unterstützt das in Großbritannien ansässige Technologieunternehmen dabei, Wachstumschancen zu nutzen, ohne sich Gedanken über die Bewältigung komplexer steuerrechtlicher Verpflichtungen machen zu müssen.

Globales Wachstum erfordert die Automatisierung der Umsatzsteuer

Orbus Software ist ein unabhängiger Anbieter von Software und Dienstleistungen für die digitale Transformation. Orbus wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Großbritannien. Die Kunden von Orbus sind überwiegend große, etablierte Unternehmen aus allen Branchen in Nord- und Südamerika, EMEA, Australasien und der ASEAN-Region.

 

Bis 2016 wuchs der Kundenstamm von Orbus jährlich um durchschnittlich 25 %, und die USA wurden als Schlüsselmarkt für zukünftiges Wachstum identifiziert. Das Finanzteam erkannte, dass die manuellen Prozesse zur Berechnung der US-Umsatzsteuer zu arbeits- und zeitintensiv sein würden, um das schnelle Wachstum zu bewältigen.

 

Orbus wusste, dass die Bewältigung der komplexen US-amerikanischen Umsatzsteuerregelungen einen Compliance-Partner erforderte, der über die notwendigen Tools und das Fachwissen verfügte, um die Umsatzsteuerberechnungen zu automatisieren und das Risiko kostspieliger Fehler zu reduzieren.

 

Also begannen Orbus, nach einer automatisierten Lösung mit umfassender Abdeckung zu suchen. Orbus wollte sicherstellen, dass der gewählte Partner es dem Unternehmen ermöglichen würde, den Überblick zu behalten über die wichtigsten Umsatzsteuersätze in verschiedenen Bundesstaaten sowie die zahlreichen lokalen Sätze in den vielen Tausenden von Steuerbehörden und Jurisdiktionen.

Vorteile der Quickbooks-Integration

Orbus nutzt das Buchhaltungssystem „QuickBooks Online“, und das Team erkannte, dass sich seine Compliance-Lösung in dieses System integrieren lassen musste. Dank der vorgefertigten Integration von Avalara für QuickBooks ließ sich AvaTax problemlos implementieren, und das Professional-Services-Team von Avalara stand jederzeit zur Verfügung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Nach der Implementierung konnten alle Fragen des Orbus-Teams mithilfe des Avalara-Supports und des Online-Lernzentrums problemlos beantwortet werden.

Die Partnerschaft mit Avalara verlief großartig. „AvaTax ist so einfach zu bedienen und erleichtert uns die Einhaltung der Steuervorschriften […] – wir können die korrekte Umsatzsteuer in verschiedenen Jurisdiktionen genau berechnen.“

  • – Dirk Grobelaar
  • Finanzmanager bei Orbus Software

Eine Plattform für Wachstum

Als das Orbus-Team im Jahr 2016 erstmals eine Partnerschaft mit Avalara einging, musste es lediglich die Umsatzsteuer in New York abwickeln. Doch als das Geschäft wuchs, entfaltete AvaTax sein volles Potenzial. Mittlerweile vertreibt das Unternehmen seine Produkte in 26 verschiedene Bundesstaaten der USA, was die Einhaltung zahlreicher Vorschriften zum wirtschaftlichen Nexus sowie möglicherweise Tausender unterschiedlicher Steuersätze und Meldepflichten erfordert.

 

Ein solches Wachstum wäre für Orbus mit den bisherigen manuellen Systemen zur Einhaltung der Steuervorschriften kaum zu bewältigen gewesen.

 

Dirk Grobelaar, Finanzmanager bei Orbus, sagte dazu: „Die Partnerschaft mit Avalara verlief großartig. „AvaTax ist so einfach zu bedienen und erleichtert uns die Einhaltung der Steuervorschriften – wir können die korrekte Umsatzsteuer in verschiedenen Jurisdiktionen genau berechnen.“

Wie könnte die Zukunft für Orbus und Avalara aussehen?

Heute zählen über 500 globale Organisationen zu den Kunden von Orbus, die alle in Orbus investieren, um ihre Wettbewerbsfähigkeit durch geschäftliche und IT-Transformation zu steigern. Da Avalara weltweit die Einhaltung der Vorschriften zu indirekten Steuern gewährleisten kann, ist das Team von Orbus in der Lage, weitere Wachstumschancen zu nutzen – in der Gewissheit, dass es durch die Partnerschaft mit Avalara unterstützt wird.

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