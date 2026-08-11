Orbus Software ist ein unabhängiger Anbieter von Software und Dienstleistungen für die digitale Transformation. Orbus wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Großbritannien. Die Kunden von Orbus sind überwiegend große, etablierte Unternehmen aus allen Branchen in Nord- und Südamerika, EMEA, Australasien und der ASEAN-Region.

Bis 2016 wuchs der Kundenstamm von Orbus jährlich um durchschnittlich 25 %, und die USA wurden als Schlüsselmarkt für zukünftiges Wachstum identifiziert. Das Finanzteam erkannte, dass die manuellen Prozesse zur Berechnung der US-Umsatzsteuer zu arbeits- und zeitintensiv sein würden, um das schnelle Wachstum zu bewältigen.

Orbus wusste, dass die Bewältigung der komplexen US-amerikanischen Umsatzsteuerregelungen einen Compliance-Partner erforderte, der über die notwendigen Tools und das Fachwissen verfügte, um die Umsatzsteuerberechnungen zu automatisieren und das Risiko kostspieliger Fehler zu reduzieren.

Also begannen Orbus, nach einer automatisierten Lösung mit umfassender Abdeckung zu suchen. Orbus wollte sicherstellen, dass der gewählte Partner es dem Unternehmen ermöglichen würde, den Überblick zu behalten über die wichtigsten Umsatzsteuersätze in verschiedenen Bundesstaaten sowie die zahlreichen lokalen Sätze in den vielen Tausenden von Steuerbehörden und Jurisdiktionen.