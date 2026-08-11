Hier geht es weiter
Prizm dark blue background

Kundenbericht

R&B Wagner erhält Unterstützung bei der Umsatzsteuerabwicklung

Ergebnisse

Verwaltete Befreiungen
Verbesserte Prozesse
Erhöhte Compliance

Unternehmensübersicht

Seit den 1850er-Jahren ist dieses Familienunternehmen aus Wisconsin auf architektonische Handläufe spezialisiert. Das Unternehmen mit 150 Mitarbeitern befindet sich auf Wachstumskurs und hat kürzlich seine Expansion auf alle 50 Bundesstaaten sowie nach Kanada abgeschlossen. R&B Wagner bietet seinen Kunden eine Reihe von Vertriebskanälen an, wobei viele von ihnen Anspruch auf Umsatzsteuerbefreiungen haben.

Steuerliche Herausforderungen

Die Expansion von R&B Wagner hat in drei Hauptbereichen zu Komplexität geführt:

 

  • Eine Zunahme der Anzahl von Freistellungszertifikaten über alle Kanäle hinweg; im System des Unternehmens sind über 11.000 erfasst
  • Neue Nexus-Verpflichtungen, die jeweils individuell verwaltet werden müssen, einschließlich Registrierung und Einreichung monatlicher oder vierteljährlicher Steuererklärungen
  • Verwaltung des Online-Vertriebs, der zusätzliche Herausforderungen für steuerbefreite Kunden schafft

 

All diese Herausforderungen müssen von Dave Chermak, dem Wirtschaftsprüfer bei R&B Wagner, bewältigt werden. Obwohl er externe Steuerberater konsultiert, ist Dave der einzige Vollzeitmitarbeiter, der für die Einhaltung der Steuervorschriften verantwortlich ist.

Warum Avalara?

Als Dave 2014 in das Unternehmen eintrat, wurden Avalara AvaTax, Avalara Returns und Avalara CertCapture dort bereits verwendet, wenngleich sie noch nicht vollständig implementiert waren oder genutzt wurden. Dave wollte die Effizienz der Suite maximieren und stellte fest, dass es überraschend einfach war, das Beste aus den Produkten von Avalara herauszuholen. „Die Implementierung war zehnmal einfacher, als wir erwartet hatten“, erinnert er sich.

„Je weniger ich über die Umsatzsteuer nachdenken muss, desto besser.“

  • – Dave Chermak
  • Bilanzbuchhalter und Wirtschaftsprüfer

Ergebnisse

Vereinfachte Einreichung von Steuererklärungen

 

Avalara Returns reicht die Erklärungen von R&B Wagner automatisch in jeder Jurisdiktion ein, in der Umsatzsteuer geschuldet wird. R&B Wagner tätigt eine einzige Zahlung auf ein gesichertes Konto, um den gesamten geschuldeten Steuerbetrag zu decken, und Avalara kümmert sich anschließend um die einzelnen Zahlungen.

 

Optimierte Dokumentenverwaltung

 

Dave arbeitete mit dem für R&B Wagner zuständigen Avalara-Kundenbetreuer zusammen, um CertCapture für Online-Verkaufsformulare einzurichten, sodass Kunden ihre eigenen Freistellungszertifikate hochladen können. „Der neue Prozess ist bis zu 40 % effizienter als der alte“, sagt Dave.

 

Zuverlässige Nexus-Überwachung 

 

R&B Wagner nutzt den Nexus-Überwachungsservice von Avalara, um das Risiko zu reduzieren, indem die Nexus-Verpflichtungen des Unternehmens überwacht werden. Wenn ein Verkauf in einer Jurisdiktion stattfindet, in der R&B Wagner nicht für die Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer registriert ist, wird die Transaktion gekennzeichnet und Avalara benachrichtigt R&B Wagner. Ist eine Registrierung in der neuen Jurisdiktion erforderlich, hat Dave die Möglichkeit, diese selbst einzurichten oder Avalara damit zu beauftragen.

 

Automatisierung für den Erfolg

 

Wenn Dave nicht die Hilfe von Avalara hätte, müsste er ein oder zwei weitere Mitarbeiter für die Umsatzsteuerabwicklung einstellen. Derzeit beschäftigt er drei Mitarbeiter in anderen Bereichen und nennt Avalara seinen „vierten Mitarbeiter“. Dank Avalara ist Daves täglicher Arbeitsaufwand bei der Umsatzsteuer minimal. So kann er mehr Zeit darauf verwenden, Prozessverbesserungen für das Unternehmen zu finden und die Arbeit für seine anderen drei Mitarbeiter zu erleichtern. „Je weniger ich über die Umsatzsteuer nachdenken muss, desto besser“, sagt er.

Möchten Sie sich nun von Avalara in der Praxis überzeugen?

Vereinbaren Sie eine Demo, um unsere Lösung zu sehen.
Demo anfordern
Über Avalara
Produkte und services
Integrations
Kontakte

Montag bis Freitag

9:00 – 19:00 GMT
Ressourcen (Englisch)
Internationale Standorte