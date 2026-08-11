Vereinfachte Einreichung von Steuererklärungen

Avalara Returns reicht die Erklärungen von R&B Wagner automatisch in jeder Jurisdiktion ein, in der Umsatzsteuer geschuldet wird. R&B Wagner tätigt eine einzige Zahlung auf ein gesichertes Konto, um den gesamten geschuldeten Steuerbetrag zu decken, und Avalara kümmert sich anschließend um die einzelnen Zahlungen.

Optimierte Dokumentenverwaltung

Dave arbeitete mit dem für R&B Wagner zuständigen Avalara-Kundenbetreuer zusammen, um CertCapture für Online-Verkaufsformulare einzurichten, sodass Kunden ihre eigenen Freistellungszertifikate hochladen können. „Der neue Prozess ist bis zu 40 % effizienter als der alte“, sagt Dave.

Zuverlässige Nexus-Überwachung

R&B Wagner nutzt den Nexus-Überwachungsservice von Avalara, um das Risiko zu reduzieren, indem die Nexus-Verpflichtungen des Unternehmens überwacht werden. Wenn ein Verkauf in einer Jurisdiktion stattfindet, in der R&B Wagner nicht für die Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer registriert ist, wird die Transaktion gekennzeichnet und Avalara benachrichtigt R&B Wagner. Ist eine Registrierung in der neuen Jurisdiktion erforderlich, hat Dave die Möglichkeit, diese selbst einzurichten oder Avalara damit zu beauftragen.

Automatisierung für den Erfolg

Wenn Dave nicht die Hilfe von Avalara hätte, müsste er ein oder zwei weitere Mitarbeiter für die Umsatzsteuerabwicklung einstellen. Derzeit beschäftigt er drei Mitarbeiter in anderen Bereichen und nennt Avalara seinen „vierten Mitarbeiter“. Dank Avalara ist Daves täglicher Arbeitsaufwand bei der Umsatzsteuer minimal. So kann er mehr Zeit darauf verwenden, Prozessverbesserungen für das Unternehmen zu finden und die Arbeit für seine anderen drei Mitarbeiter zu erleichtern. „Je weniger ich über die Umsatzsteuer nachdenken muss, desto besser“, sagt er.