Software as a Service (SaaS) stellt eine besonders heikle Herausforderung dar, wenn es um die Umsatzsteuer geht. Die steuerliche Behandlung von SaaS unterscheidet sich je nach Bundesstaat, und Unternehmen sind dafür verantwortlich, dies alles zu klären. Um die Sache noch komplizierter zu machen, erstellt Set Solutions Angebote mit QuoteWerks, die nicht nur die eigenen Produkte und Dienstleistungen, sondern auch die anderer Hersteller und Distributoren umfassen. Zahlreiche Kunden des Unternehmens haben mehrere Standorte in verschiedenen Steuerjurisdiktionen, und die Angebote müssen die korrekte Besteuerung jedes einzelnen Postens widerspiegeln.

Als Set Solutions nur in seinem Heimatstaat Texas Steuern erhob, waren diese Komplexitäten für Missys Team noch überschaubar. Dann folgte die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA im Fall „South Dakota gegen Wayfair, Inc.“, die eine seit Langem geltende Regel zur physischen Präsenz aufhob und es den Bundesstaaten erlaubte, Regeln zum wirtschaftlichen Nexus für Unternehmen einzuführen, die Produkte und Dienstleistungen in Jurisdiktionen verkaufen, in denen sie keine physische Präsenz haben.

„Wir wussten, dass wir in verschiedenen Bundesstaaten Steuern einziehen und abführen mussten – wir wussten nur nicht, in wie vielen“, erinnert sich Missy. „Wir sind ein kleines Team, daher hat uns die Wayfair-Entscheidung dazu bewogen, nach einer automatisierten Lösung für die Verwaltung der Umsatzsteuer zu suchen.“