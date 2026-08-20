Set Solutions startete mit Avalara in einem Bundesstaat und erweiterte die Nutzung im ersten Jahr auf vierzehn Bundesstaaten. Vier Jahre später reicht das Unternehmen Steuererklärungen in 27 Bundesstaaten ein. „Wir nutzen (Avalara) AvaTax für die Echtzeitberechnung von Angeboten und Rechnungen sowie Avalara Returns für die Meldung und Abführung der Umsatzsteuer“, sagt Missy. „Wir nutzen auch Avalara Exemption Certificate Management, Avalara Tax Research und Avalara Professional Services.“
„Durch die Zusammenarbeit mit Avalara und Sage konnte Set Solutions jährlich mehr als 300.000 US-Dollar und 30 Arbeitsstunden pro Woche für die Einhaltung der Steuervorschriften einsparen — wertvolle Zeit und Ressourcen, die unser wachsendes Geschäft stark beeinflussen“, sagt Missy.
Wenn Prüfer anklopfen, können Missy und ihr Team jetzt aufatmen. „Ich hatte eine Umsatzsteuerprüfung in Texas, die uns fast ein Jahr lang beschäftigt hat“, erinnert sie sich. „Mit Avalara habe ich alle Informationen und Belege sofort zur Hand. Das spart enorm viel Zeit und Energie und gibt mir ein gutes Gefühl.
Set Solutions arbeitet mit vielen Organisationen zusammen, die von der Umsatzsteuer befreit sind. Mit Avalara Exemption Certificate Management muss sich Missy keine Sorgen mehr um die Verwaltung von Freistellungszertifikaten und deren Ablaufdaten machen. „Avalara behält all das im Blick“, sagt sie.
Mit Avalara Returns stellt die Einreichung von Steuererklärungen in 27 Bundesstaaten keine übermäßige Belastung für Missys Team dar. „Avalara erledigt für uns die gesamte Einreichung und Abführung“, sagt sie. „Wir verlassen uns auch auf Avalara, um herauszufinden, wann wir uns in einem neuen Bundesstaat registrieren müssen. Das System sagt uns, wann wir kurz davor sind, die Nexus-Schwelle zu überschreiten, und so nutzen wir Avalara, um uns in diesem Bundesstaat zu registrieren – und ich weiß, dass alles korrekt eingerichtet ist.“
So wichtig für Missy die Zeit- und Geldersparnis auch ist, am meisten schätzt sie doch die Partnerschaft. „Die Zusammenarbeit mit Avalara war perfekt“, sagt sie. „Wir verlassen uns in vielerlei Hinsicht auf ihr Fachwissen – zum Beispiel wenn wir mit Avalara Tax Research die Steuerbarkeit eines Produkts in verschiedenen Jurisdiktionen ermitteln. Auf dieses Fachwissen vertrauen zu können, spart meinem Team enorm viel Zeit. Ich weiß nicht, ob es darauf verzichten könnte.“
„Die Zusammenarbeit mit Avalara – zusammen mit QuoteWerks und Sage Intacct – hat mir Zeit für meine Familie zurückgegeben und mir die innere Ruhe verschafft, diese Zeit auch wirklich genießen zu können“, fasst sie zusammen. „Wenn ich jetzt bei meiner Familie bin, bin ich voll und ganz bei der Sache.“