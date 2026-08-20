Der Aufstieg der Zillow Group vom Start-up in Seattle zum nationalen Giganten ist kein Zufall. „Einer unserer Kernwerte ist ‚schnell handeln und groß denken“, sagt Jason Heckel, (ehemaliger) Leiter der Steuerabteilung. „Wir versuchen, schnell zu handeln und bei allem, was wir tun, sehr effizient zu sein.“

Trotz seiner kühnen, zukunftsorientierten Arbeitsweise kam das Unternehmen viele Jahre lang mit altmodischen, manuellen Prozessen zur Verwaltung seiner Umsatzsteuerpflichten aus. Doch als die Zillow Group im Jahr 2015 das Unternehmen Trulia übernahm, änderte sich ihre Steuerdynamik erheblich, was das potenzielle Risiko des Unternehmens erhöhte. Dies veranlasste Jasons Team, seine Steuersituation neu zu bewerten.

„Ich versuche, allem vorzubeugen, was ein Steuerrisiko für das Unternehmen darstellen könnte“, erklärt Jason. „Das Risiko nimmt mit der Zeit nur zu. Unser Geschäft expandierte und wir konnten sehen, dass es weiter wachsen würde. Wir wussten, dass wir eine bessere Lösung brauchten.“