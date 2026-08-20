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Kundenbericht

Die Zillow Group handelt schnell und denkt groß, wenn es um die Einhaltung der Steuervorschriften geht

Ergebnisse

Integrierte Systeme

Erhöhte Compliance

Gefördertes Wachstum

Unternehmensübersicht

Die Zillow Group ist ein in Seattle ansässiger wichtiger Akteur im Immobilienbereich. Das Unternehmen betreut Verbraucher beim Mieten, Kaufen, Verkaufen und Finanzieren von Häusern und betreibt eine der beliebtesten Immobilien-Apps. Seine Experten werden regelmäßig von großen Nachrichtenmedien hinzugezogen, um den Immobilienmarkt zu kommentieren.

Steuerliche Herausforderungen

Der Aufstieg der Zillow Group vom Start-up in Seattle zum nationalen Giganten ist kein Zufall. „Einer unserer Kernwerte ist ‚schnell handeln und groß denken“, sagt Jason Heckel, (ehemaliger) Leiter der Steuerabteilung. „Wir versuchen, schnell zu handeln und bei allem, was wir tun, sehr effizient zu sein.“

 

Trotz seiner kühnen, zukunftsorientierten Arbeitsweise kam das Unternehmen viele Jahre lang mit altmodischen, manuellen Prozessen zur Verwaltung seiner Umsatzsteuerpflichten aus. Doch als die Zillow Group im Jahr 2015 das Unternehmen Trulia übernahm, änderte sich ihre Steuerdynamik erheblich, was das potenzielle Risiko des Unternehmens erhöhte. Dies veranlasste Jasons Team, seine Steuersituation neu zu bewerten.

 

„Ich versuche, allem vorzubeugen, was ein Steuerrisiko für das Unternehmen darstellen könnte“, erklärt Jason. „Das Risiko nimmt mit der Zeit nur zu. Unser Geschäft expandierte und wir konnten sehen, dass es weiter wachsen würde. Wir wussten, dass wir eine bessere Lösung brauchten.“

Warum Avalara?

Die Suche der Zillow Group nach einer umfassenden Lösung wurde hauptsächlich durch den Wunsch nach einer einfachen Integration in ihre bestehenden Geschäftssysteme bestimmt. Jason wollte auch eine All-in-one-Lösung, anstatt einzelne Tools von verschiedenen Anbietern zusammenzuflicken.

 

„Ich habe mehrere Anbieter kontaktiert“, erinnert sich Jason. „Einige hatten eine Softwarelösung, aber kein Compliance-Team, das die Steuererklärungen erstellen konnte. Bei anderen war es umgekehrt. Ich wusste, dass wir eine Softwarelösung brauchten, die einfach zu bedienen und einfach zu integrieren war und die über die Backend-Funktionen für die Einhaltung der Steuervorschriften verfügte, die die Zillow Group benötigte.“ Am Ende, so Jason, war die Wahl einfach.

 

Das Team von Avalara führte Jasons Team durch die Lösung und stellte sicher, dass jeder sie vollständig und klar verstand. „Die Implementierung verlief wirklich reibungslos“, sagt Jason.

„Innerhalb weniger Stunden war unsere Entwicklungs-Sandbox eingerichtet, und wir haben Transaktionen ausgewertet.“

  • – Jason Heckel
  • (ehemaliger) Leiter der Steuerabteilung

 

Ergebnisse

Die Risikominderung ist der Hauptvorteil für Jason und sein Team. „Die Umsatzsteuer ist der Elefant im Raum, weil sie auf den Einnahmen basiert“, sagt Jason. „Wenn man die umsatzsteuerlichen Vorschriften nicht einhält, kann das sehr schnell negative Konsequenzen haben. Avalara hilft mir in dieser Hinsicht, nachts besser zu schlafen.“

 

Auch die Automatisierung bietet Vorteile, da das Geschäft der Zillow Group sowohl an Umfang als auch an Komplexität weiter zunimmt. Der Umsatz des Unternehmens hat sich in den letzten vier Jahren ungefähr verdreifacht. „Das Wachstum verlangsamt sich nicht“, sagt Jason. „Wir haben gerade erst eine weitere anstehende Übernahme öffentlich bekannt gegeben, und die Möglichkeit, eine neue Einnahmequelle zu erschließen, diese in Zuora zu integrieren und sofort die Vorschriften einzuhalten – diese Skalierbarkeit ist wirklich großartig.“
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