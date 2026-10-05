Avalara vs. TaxCloud

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Fähigkeit
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Avalara
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TaxCloud
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Steuerermittlung in Echtzeit
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Dachebene (Geokodierung auf Adressebene)
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Nur in den USA, 12.000 Steuerjurisdiktionen
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Umfassende Steuerinhalte (USA und international)
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Regelmäßig für über 190 Ländern aktualisiert
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Eingeschränkt — nur US-Umsatzsteuer, keine Mehrwertsteuer, keine internationale Funktionalität
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Integrierte Tools zur Steuerermittlung
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Ständig verfügbare,
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Über 54 Mrd. API-Aufrufe verarbeitet
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Unbekannt
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Auditssichere Genauigkeit und Meldung
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Anpassbare Berichte in Echtzeit
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Eingeschränkt — schlechte Meldung kritisiert, Abstimmungsschwierigkeiten gemeldet
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KI + von Experten verifizierte Steuerinhalte
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Von KI strukturierte Daten, von Experten verifizierte Regeln
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Unbekannt
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Regierungen vertrauen darauf, um offizielle Steuersatzportale zu betreiben
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Zertifizierter SST-Anbieter
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In allen 24 SST-Mitgliedstaaten
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Steuercodes auf Produktebene
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Über 3.000 in allen Branchen
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Eingeschränkt
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Sicherheitszertifizierungen auf Unternehmensebene
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SOC 2 + ISO
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Unbekannt
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Fähigkeit
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Avalara
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TaxCloud
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Automatisierung der Einreichung von Steuererklärungen und Überweisungen
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Vollständige Automatisierung, alle 50 Bundesstaaten + Territorien
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Verwaltung von Freistellungszertifikaten
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Hervorragend — automatische Validierung, Erneuerungsverfolgung, E-Mail-Kampagnen, Integration bundesstaatlicher Datenbanken
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Einfach — Freistellungszertifikate werden angeboten, aber nur mit begrenzter Automatisierung
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1099- und W-9-Meldung
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Registrierungen und Lizenzmanagement
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Vollständige Registrierungen + Geschäftslizenzen
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Eingeschränkt — nur bundesstaatliche Registrierung, keine Lizenzen
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Verwaltete Mehrwertsteuermeldung
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53 unterstützte Länder
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Gebrauchssteuerverwaltung
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Berechnung von Zollgebühren und Tarifcode-Klassifizierung
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Elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung in Echtzeit
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Weltweiter Compliance-Support
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Nur in den USA
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Skalierbarkeit für Unternehmen jeder Größe
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KMU bis Enterprise
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Nur ESB und KMU E-Commerce, ca. 2.000 Kunden
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Fähigkeit
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Avalara
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TaxCloud
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All-in-One-Compliance-Plattform
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Eingeschränkt — nur Berechnung und Einreichung der US-Umsatzsteuer
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Unterzeichnete Partnerintegrationen
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Über 1.400
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Ca. 10 (Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, Odoo, QuickBooks Online, Miva, Chargebee, benutzerdefinierte API)
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ERP-Integrationen (NetSuite, SAP, Sage, Microsoft)
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Robuste, vorgefertigte Einbindungen
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Keine nativen ERP-Einbindungen
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Marketplace-Integrationen
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Eingeschränkt
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POS-Integrationen
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E-Invoicing-Plattform-Integrationen
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Unterstützung bei der Implementierung
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Praktisches Onboarding, zugewiesene Kundenbetreuer, zertifizierte Implementierungspartner
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Self-Service-Migration, „Stressfreies Onboarding“-Botschaft
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Qualität des Kundensupports
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Reaktionsschnell, in den USA ansässig, Live-Support für alle Tarife
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In den USA ansässiger Support, schlechter Kundenservice und versteckte Gebühren wurden in der Vergangenheit gemeldet
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Fähigkeit
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Avalara
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TaxCloud
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Steuerautomatisierung, die lernt und sich anpasst
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KI-gestützte Erkenntnisse, die sofortige Antworten liefern
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MCP-Server automatisieren komplexe Arbeitsabläufe
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KI-gestützte Regeln, die den manuellen Aufwand reduzieren
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APIs in natürlicher Sprache, die die Integration vereinfachen
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KI-gesteuertes Onboarding für schnellere Inbetriebnahme und Konfiguration
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KI-fähiger Support, der schnellere und genauere Antworten liefert