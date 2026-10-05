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Avalara vs. TaxCloud

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Erfahren Sie, warum Avalara die bessere Wahl ist.
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Avalara vs. TaxCloud

Avalara setzt den Maßstab für moderne Steuer-Compliance

Verwandelt Compliance in Chancen

Avalara unterstützt Steuer- und Finanzteams dabei, Compliance in Chancen zu verwandeln — das vereinfacht die Einreichung von Steuererklärungen, verbessert die Genauigkeit und sorgt für bessere Ergebnisse in allen Branchen. TaxCloud wurde speziell für kleine E-Commerce- und SaaS-Unternehmen entwickelt. Wenn Unternehmen über einfache Steuererklärungen hinaus wachsen, stoßen sie immer wieder auf Lücken in Bezug auf Genauigkeit, Meldung und Compliance-Tiefe, die eine Migration erzwingen.
Benefits

Liefert zuverlässige, präzise Ergebnisse

Basierend auf von Experten verifizierten Steuerinformationen aus über 190 Ländern und mehr als 54 Mrd. verarbeiteten API-Aufrufen bietetAvalara Genauigkeit auf Dachebene bis hin zu Straßenadressen in über 12.000 US-amerikanischen Steuerjurisdiktionen und globalen Märkten. TaxCloud deckt die US-Umsatzsteuer in über 12.000 Steuerjurisdiktionen ab, wurde jedoch intern wegen schlechter Meldefunktionen kritisiert, was Abstimmungen, Audits und die Compliance in mehreren Bundesstaaten mit steigendem Transaktionsvolumen erschwert.
Growth

Lässt sich in mehr Geschäftssysteme integrieren

Mit über 1.400 unterzeichneten Partnerintegrationen zu ERPs, Marketplaces, POS-Plattformen, E-Invoicing-Systemen und Tools für die Zusammenarbeit verbindet sich Avalara nativ mit Ihrem gesamten Stack. TaxCloud bietet ungefähr 10 Integrationen — Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, Odoo, QuickBooks Online, Miva, Chargebee und eine benutzerdefinierte API — ohne native ERP-Einbindungen für NetSuite, SAP, Sage oder Microsoft.
CRM
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Millionen von Unternehmen in mehr als 75 Ländern vertrauen auf Avalara, um ihre Steuer-Compliance zu vereinfachen.

Als Leader im IDC MarketScape 2024 anerkannt, bietet Avalara zuverlässige Compliance-Lösungen, die dazu beitragen, Genauigkeit sicherzustellen, Agilität zu steigern und Unternehmen auf das Kommende vorzubereiten.

4/5

G2-Bewertung (700+ Rezensionen, Stand: April 2026)

8.8/10

TrustRadius-Bewertung (900+ Rezensionen und Bewertungen, Stand: April 2026)
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Warum Unternehmen Avalara TaxCloud vorziehen

1. Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Automatisierte Workflows und regelmäßig aktualisierte Steuerinhalte tragen dazu bei, eine effiziente und zuverlässige globale Compliance und gleichzeitig die Genauigkeit zu gewährleisten, wenn sich Vorschriften ändern. Die Steuerinhalte von TaxCloud sind auf die US-Umsatzsteuer beschränkt und es fehlt an der Tiefe, die für die Steuerbarkeit komplexer Produkte, teilweise Steuerbefreiungen oder internationale Vorschriften erforderlich ist. 

Fähigkeit

Avalara

TaxCloud

Steuerermittlung in Echtzeit

Dachebene (Geokodierung auf Adressebene)

Nur in den USA, 12.000 Steuerjurisdiktionen

Umfassende Steuerinhalte (USA und international)

Regelmäßig für über 190 Ländern aktualisiert

Eingeschränkt — nur US-Umsatzsteuer, keine Mehrwertsteuer, keine internationale Funktionalität

Integrierte Tools zur Steuerermittlung

Ständig verfügbare, 
multiregionale Multi-Cloud-Infrastruktur

Über 54 Mrd. API-Aufrufe verarbeitet

Unbekannt

Auditssichere Genauigkeit und Meldung

Anpassbare Berichte in Echtzeit

Eingeschränkt — schlechte Meldung kritisiert, Abstimmungsschwierigkeiten gemeldet

KI + von Experten verifizierte Steuerinhalte

Von KI strukturierte Daten, von Experten verifizierte Regeln

Unbekannt

Regierungen vertrauen darauf, um offizielle Steuersatzportale zu betreiben

Zertifizierter SST-Anbieter

In allen 24 SST-Mitgliedstaaten

Steuercodes auf Produktebene

Über 3.000 in allen Branchen

Eingeschränkt

Sicherheitszertifizierungen auf Unternehmensebene

SOC 2 + ISO

Unbekannt

2. Umfassende Compliance und Steuerarten

Avalara bietet einen vollständigen Überblick über den Compliance-Prozess mit einer einheitlichen Plattform, die Berechnung, Einreichung, Verwaltung von Freistellungen, Mehrwertsteuermeldung und grenzüberschreitende Aktivitäten miteinander verbindet. TaxCloud deckt die Berechnung und Einreichung der Umsatzsteuer sowie grundlegende Freistellungszertifikate und SST ab — hat jedoch kritische Lücken: keine Gebrauchssteuer, keine Mehrwertsteuer, keine 1099-Meldung, keine elektronische Rechnungsstellung, keine Zollgebühren/Abgaben und keine Geschäftslizenzen.

Fähigkeit

Avalara

TaxCloud

Automatisierung der Einreichung von Steuererklärungen und Überweisungen

Vollständige Automatisierung, alle 50 Bundesstaaten + Territorien

Verwaltung von Freistellungszertifikaten

Hervorragend — automatische Validierung, Erneuerungsverfolgung, E-Mail-Kampagnen, Integration bundesstaatlicher Datenbanken 

Einfach — Freistellungszertifikate werden angeboten, aber nur mit begrenzter Automatisierung

1099- und W-9-Meldung

Registrierungen und Lizenzmanagement

Vollständige Registrierungen + Geschäftslizenzen

Eingeschränkt — nur bundesstaatliche Registrierung, keine Lizenzen

Verwaltete Mehrwertsteuermeldung

53 unterstützte Länder

Gebrauchssteuerverwaltung

Berechnung von Zollgebühren und Tarifcode-Klassifizierung

Elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung in Echtzeit

Weltweiter Compliance-Support

Nur in den USA

Skalierbarkeit für Unternehmen jeder Größe

KMU bis Enterprise

Nur ESB und KMU E-Commerce, ca. 2.000 Kunden

3. Einfache Integration mit Geschäftssystemen

Avalara verbindet sich nahtlos mit den Systemen, die Unternehmen täglich verwenden, und automatisiert so die Steuer-Compliance innerhalb vorhandener Workflows. Das Integrationsökosystem von TaxCloud ist sehr klein und konzentriert sich auf eine geringe Anzahl von E-Commerce-Plattformen und Abrechnungstools. Unternehmen, die ERP-Systeme, fortschrittliche POS- oder Multichannel-Operationen betreiben, werden feststellen, dass TaxCloud keine native Einbindung herstellen kann. 

Fähigkeit

Avalara

TaxCloud

All-in-One-Compliance-Plattform

Eingeschränkt — nur Berechnung und Einreichung der US-Umsatzsteuer

Unterzeichnete Partnerintegrationen

Über 1.400

Ca. 10 (Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento, Odoo, QuickBooks Online, Miva, Chargebee, benutzerdefinierte API)

ERP-Integrationen (NetSuite, SAP, Sage, Microsoft)

Robuste, vorgefertigte Einbindungen

Keine nativen ERP-Einbindungen

Marketplace-Integrationen

Eingeschränkt

POS-Integrationen

E-Invoicing-Plattform-Integrationen

Unterstützung bei der Implementierung

Praktisches Onboarding, zugewiesene Kundenbetreuer, zertifizierte Implementierungspartner

Self-Service-Migration, „Stressfreies Onboarding“-Botschaft

Qualität des Kundensupports

Reaktionsschnell, in den USA ansässig, Live-Support für alle Tarife

In den USA ansässiger Support, schlechter Kundenservice und versteckte Gebühren wurden in der Vergangenheit gemeldet

4. Angetrieben von agentischer KI

Avalara Agentic Tax and Compliance™ unterstützt nicht nur Steuerverwaltungsaufgaben, es erledigt die tatsächliche Arbeit — und sorgt so für Effizienz und Produktivität auf ganz neuem Niveau. TaxCloud bietet keine agentische KI, MCP-gesteuerte Automatisierung oder vergleichbare KI-Funktionen. 

Fähigkeit

Avalara

TaxCloud

Steuerautomatisierung, die lernt und sich anpasst

KI-gestützte Erkenntnisse, die sofortige Antworten liefern

MCP-Server automatisieren komplexe Arbeitsabläufe

KI-gestützte Regeln, die den manuellen Aufwand reduzieren

APIs in natürlicher Sprache, die die Integration vereinfachen

KI-gesteuertes Onboarding für schnellere Inbetriebnahme und Konfiguration

KI-fähiger Support, der schnellere und genauere Antworten liefert

Was Kunden über Avalara sagen

„Avalara ist ein Game Changer. Die breite Produktpalette von Avalara vereinfacht die Herausforderungen im Geschäftsalltag, optimiert sie und macht sie vor allem verwaltbar.“

  • Jacob Swager
  • Tax Director, Sweetwater
Sweetwater

„Avalara hat für uns manuelle Aufgaben, Fehler und kundenspezifische komplexe Vorschriften erheblich reduziert und so die Zeit minimiert, die unser Team mit der Pflege von Datenworkflows verbringt.“

  • Ricardo Rodriguez
  • Senior Manager of Indirect Tax, Snowflake
Snowflake logo

„Die Integration von Avalara AvaTax in unser ERP hat sich als wirklich monumentale Leistung erwiesen, da wir so nahtlos und mühelos Umsatzsteuerinformationen abrufen und die Compliance in mehreren Ländern mit bemerkenswerter Effizienz sicherstellen können.“

  • Andre Johnson
  • Senior Business Analyst, NEFCO
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