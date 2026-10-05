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Fähigkeit
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Avalara
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Zamp
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Steuerermittlung in Echtzeit
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Dachebene, maßstabsgetreu unter 10 ms
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Angabe: „Dachgenau“ — Leistung im großen Maßstab nicht dokumentiert
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Umfassende Steuerinhalte (USA und international)
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Regelmäßig für über 190 Länder aktualisiert
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Eingeschränkt — US-Umsatzsteuer + ca. 30 Länder mit Waren- und Dienstleistungssteuer/Mehrwertsteuer
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Integrierte Tools zur Steuerrecherche
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Ständig verfügbare, multiregionale Multi-Cloud-Infrastruktur
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Über 54 Mrd. API-Aufrufe wurden verarbeitet, 1,14 Mrd. während der Cyber Week 2025
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Unbekannt
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Auditbereite Genauigkeit
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Kunden verkürzen die Auditvorbereitung von Wochen auf Stunden
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Angabe: Unterstützung bei Audits, keine veröffentlichte Auditmethodik
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KI + von Experten verifizierte Steuerinhalte
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Von KI strukturierte Daten, von Experten verifizierte Regeln
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Unbekannt
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Regierungen vertrauen darauf, um offizielle Steuersatzportale zu betreiben
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Zertifizierter SST-Anbieter
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In allen 24 SST-Mitgliedstaaten
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Sicherheitszertifikate auf Unternehmensebene
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SOC 2 + ISO
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SOC 2 „Compliance in Progress“ — noch nicht zertifiziert
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Fähigkeit
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Avalara
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Zamp
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Automatisierung der Einreichung von Steuererklärungen und Überweisungen
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Vollständige Automatisierung, alle 50 Bundesstaaten + Territorien
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Verwaltung von Freistellungszertifikaten
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Hervorragend — automatische Validierung, Erneuerungsverfolgung, E-Mail-Kampagnen, Integration bundesstaatlicher Datenbanken
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Einfach — im Service enthalten, begrenzte Automatisierung
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Verwaltung von Mitteilungen
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1099- und W-9-Meldung
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Registrierungen und Lizenzmanagement
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Vollständige Registrierungen + Geschäftslizenzen
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Eingeschränkt, keine Lizenzierung
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Verwaltete Mehrwertsteuer- und Waren- und Dienstleistungssteuermeldung
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53 unterstützte Länder
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Eingeschränkte Abdeckung
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Gebrauchssteuerverwaltung
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Berechnung von Zollgebühren und Tarifcode-Klassifizierung
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Elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung in Echtzeit
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Einzigartige Steuercodes auf Produktebene
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Über 3.000 in allen Branchen
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Unbekannt
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Weltweiter Compliance-Support
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Limitiert — Fokus auf die USA mit neuem globalen Produkt
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Skalierbarkeit für Unternehmen jeder Größe
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KMU bis Enterprise
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Nur ESB- und KMU-Digitalunternehmen, ca. 1.200 Kunden
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Fähigkeit
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Avalara
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Zamp
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All-in-One-Compliance-Plattform
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Eingeschränkt — US-Umsatzsteuer plus Mehrwertsteuer/Waren- und Dienstleistungssteuer + verwalteter Service
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Unterzeichnete Partnerintegrationen
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Über 1.400
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Ca. 15
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ERP-Integrationen (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)
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Robuste, vorgefertigte Einbindungen für alle wichtigen ERPs
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Eingeschränkt — NetSuite, Microsoft BC, Xero, kein SAP, Oracle oder Sage
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Abrechnungsintegrationen (Stripe, Chargebee, Zuora)
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Eingeschränkt — Stripe
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E-Commerce-Integrationen
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Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Adobe Commerce
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POS-Integrationen
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Eingeschränkt
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E-Invoicing-Plattform-Integrationen
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Zertifizierte Implementierungspartner
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Umfangreiches Partner-Ökosystem — über 1.400 unterzeichnete Partner
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Partner von Wirtschaftsprüfungsunternehmen, kein zertifiziertes Implementierungsökosystem
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White-Label-Partnerprogramm
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Kundenbetreuung
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Reaktionsschnell, Sitz in den USA, zugewiesene Kundenbetreuer
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Fähigkeit
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Avalara
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Zamp
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Steuerautomatisierung, die lernt und sich anpasst
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KI-gestützte Erkenntnisse, die sofortige Antworten liefern
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MCP-Server automatisieren komplexe Arbeitsabläufe
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KI-gestützte Regeln, die den manuellen Aufwand reduzieren
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APIs in natürlicher Sprache, die die Integration vereinfachen
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KI-gesteuertes Onboarding für schnellere Inbetriebnahme und Konfiguration
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KI-fähiger Support, der schnellere und genauere Antworten liefert