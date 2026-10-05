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Avalara vs. Zamp

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Erfahren Sie, warum Avalara die bessere Wahl ist.
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Avalara vs. TaxJar

Avalara setzt den Maßstab für moderne Steuer-Compliance

Verwandelt Compliance in Chancen

Avalara unterstützt Steuer- und Finanzteams dabei, Compliance in Chancen zu verwandeln — das vereinfacht die Einreichung von Steuererklärungen, verbessert die Genauigkeit und sorgt für bessere Ergebnisse in allen Branchen. Zamp  wurde für wachsende kleine bis mittlere digitale Unternehmen (E-Commerce, SaaS, digitale Dienste) entwickelt und positioniert sich als „für Sie entwickelter“ Managed Service. Dieses Modell eignet sich gut für kleinere Unternehmen — aber da die Anforderungen an die Compliance über die US-Umsatzsteuer hinausgehen, stellen Unternehmen fest, dass sie die Plattformtiefe, Integrationsbreite und globale Abdeckung benötigen, die Avalara bietet.
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Liefert zuverlässige, hochgenaue Ergebnisse

Basierend auf von Experten verifizierten Steuerinformationen aus über 190 Ländern, mehr als 54 Mrd. verarbeiteten API-Aufrufen und über 12.000 US-amerikanischen Umsatz- und Gebrauchssteuerjurisdiktonen bietet Avalara Genauigkeit in jeder Größenordnung. Zamp gibt auch an, dass die Berechnungen auf Dacheben genau sind, aber ihre Steuerinhalte, Auditmethodik und Leistungskennzahlen sind nicht öffentlich dokumentiert — und ihre SOC 2-Konformität wird immer noch als „in Bearbeitung“ aufgeführt, was Fragen zur Unternehmensbereitschaft aufwirft.
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Lässt sich in mehr Geschäftssysteme integrieren

Mit über 1.400 unterzeichneten Partnerintegrationen zu ERPs, Marktplätzen, POS-Plattformen, E-Invoicing-Systemen und Tools für die Zusammenarbeit verbindet sich Avalara nativ mit Ihrem gesamten Stack.Zamp listet ungefähr 15 Integrationen auf — QuickBooks Online, NetSuite, Microsoft Dynamics Business Central, Xero, Stripe, Shopify, Adobe Commerce, BigCommerce, WooCommerce und eine benutzerdefinierte API — ohne Einbindungen für SAP-, Sage-, Oracle- oder erweiterte ERP-Umgebungen.
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Millionen von Unternehmen in mehr als 75 Ländern vertrauen auf Avalara, um ihre Steuer-Compliance zu vereinfachen.

Als Leader im IDC MarketScape 2024 anerkannt, bietet Avalara zuverlässige Compliance-Lösungen, die dazu beitragen, Genauigkeit sicherzustellen, Agilität zu steigern und Unternehmen auf das Kommende vorzubereiten.

4/5

G2-Bewertung (700+ Rezensionen, Stand: April 2026)

8.8/10

TrustRadius-Bewertung (900+ Rezensionen und Bewertungen, Stand: April 2026)
trgt

Warum Unternehmen Avalara Zamp vorziehen

1. Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Automatisierte Workflows und regelmäßig aktualisierte Steuerinhalte tragen dazu bei, eine effiziente und zuverlässige globale Compliance und gleichzeitig die Genauigkeit zu gewährleisten, wenn sich Vorschriften ändern.Zamp deckt die US-Umsatzsteuer ab und hat kürzlich ein Produkt für Mehrwertsteuer und Waren- und Dienstleistungssteuer auf den Markt gebracht, aber die globale Inhaltstiefe, die Rückverfolgbarkeit bei Audits und die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur sind noch nicht bestätigt.

Fähigkeit

Avalara

Zamp

Steuerermittlung in Echtzeit

Dachebene, maßstabsgetreu unter 10 ms

Angabe: „Dachgenau“ — Leistung im großen Maßstab nicht dokumentiert

Umfassende Steuerinhalte (USA und international)

 Regelmäßig für über 190 Länder aktualisiert

Eingeschränkt — US-Umsatzsteuer + ca. 30 Länder mit Waren- und Dienstleistungssteuer/Mehrwertsteuer

Integrierte Tools zur Steuerrecherche

Ständig verfügbare, multiregionale Multi-Cloud-Infrastruktur

Über 54 Mrd. API-Aufrufe wurden verarbeitet, 1,14 Mrd. während der Cyber Week 2025

Unbekannt

Auditbereite Genauigkeit

Kunden verkürzen die Auditvorbereitung von Wochen auf Stunden

Angabe: Unterstützung bei Audits, keine veröffentlichte Auditmethodik

KI + von Experten verifizierte Steuerinhalte

Von KI strukturierte Daten, von Experten verifizierte Regeln

Unbekannt

Regierungen vertrauen darauf, um offizielle Steuersatzportale zu betreiben

Zertifizierter SST-Anbieter

In allen 24 SST-Mitgliedstaaten

Sicherheitszertifikate auf Unternehmensebene

SOC 2 + ISO

SOC 2 „Compliance in Progress“ — noch nicht zertifiziert

2. Umfassende Compliance und Steuerarten

Avalara bietet einen vollständigen Überblick über den Compliance-Prozess mit einer einheitlichen Plattform, die Berechnung, Einreichung, Verwaltung von Freistellungen, Mehrwertsteuermeldung, grenzüberschreitende Funktionalität und Lizenzierung miteinander verbindet. Zamp deckt die Berechnung, Einreichung, Registrierung, Verwaltung von Benachrichtigungen und die grundlegende Bearbeitung von Freistellungszertifikaten in den USA ab — plus ein neues Produkt für Mehrwertsteuer/Waren- und Dienstleistungssteuer —, hinterlässt jedoch kritische Lücken: keine Gebrauchssteuer, keine 1099-Meldung, keine Zollgebühren/Abgaben, keine elektronische Rechnungsstellung und keine Geschäftslizenzen.

Fähigkeit

Avalara

Zamp

Automatisierung der Einreichung von Steuererklärungen und Überweisungen

Vollständige Automatisierung, alle 50 Bundesstaaten + Territorien

Verwaltung von Freistellungszertifikaten

Hervorragend — automatische Validierung, Erneuerungsverfolgung, E-Mail-Kampagnen, Integration bundesstaatlicher Datenbanken

Einfach — im Service enthalten, begrenzte Automatisierung

Verwaltung von Mitteilungen

1099- und W-9-Meldung

Registrierungen und Lizenzmanagement

Vollständige Registrierungen + Geschäftslizenzen

Eingeschränkt, keine Lizenzierung

Verwaltete Mehrwertsteuer- und Waren- und Dienstleistungssteuermeldung

53 unterstützte Länder

Eingeschränkte Abdeckung

Gebrauchssteuerverwaltung

Berechnung von Zollgebühren und Tarifcode-Klassifizierung

Elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung in Echtzeit

Einzigartige Steuercodes auf Produktebene

Über 3.000 in allen Branchen

Unbekannt

Weltweiter Compliance-Support

Limitiert — Fokus auf die USA mit neuem globalen Produkt

Skalierbarkeit für Unternehmen jeder Größe

KMU bis Enterprise

Nur ESB- und KMU-Digitalunternehmen, ca. 1.200 Kunden

3. Einfache Integration mit Geschäftssystemen

Avalara verbindet sich nahtlos mit den Systemen, die Unternehmen täglich verwenden, und automatisiert so die Steuer-Compliance innerhalb vorhandener Workflows. Zamp bietet ca. 15 Integrationen an, die sich auf Buchhaltungs- und E-Commerce-Plattformen für mittelständische Unternehmen konzentrieren. Für alles, was darüber hinausgeht — SAP, Oracle, Sage, fortschrittliche POS- oder Mehrkanal-Unternehmensumgebungen — verlässt sich Zamp auf seine API, veröffentlicht keine eigenständigen Implementierungsgebühren und bietet keine internen Implementierungsservices für komplexe Integrationen an.

Fähigkeit

Avalara

Zamp

All-in-One-Compliance-Plattform

Eingeschränkt — US-Umsatzsteuer plus Mehrwertsteuer/Waren- und Dienstleistungssteuer + verwalteter Service

Unterzeichnete Partnerintegrationen

Über 1.400

Ca. 15

ERP-Integrationen (SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft)

Robuste, vorgefertigte Einbindungen für alle wichtigen ERPs

Eingeschränkt — NetSuite, Microsoft BC, Xero, kein SAP, Oracle oder Sage

Abrechnungsintegrationen (Stripe, Chargebee, Zuora)

Eingeschränkt — Stripe

E-Commerce-Integrationen

Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Adobe Commerce

POS-Integrationen

Eingeschränkt

E-Invoicing-Plattform-Integrationen

Zertifizierte Implementierungspartner

Umfangreiches Partner-Ökosystem — über 1.400 unterzeichnete Partner

Partner von Wirtschaftsprüfungsunternehmen, kein zertifiziertes Implementierungsökosystem

White-Label-Partnerprogramm

Kundenbetreuung

Reaktionsschnell, Sitz in den USA, zugewiesene Kundenbetreuer

4. Angetrieben von agentischer KI

Avalara Agentic Tax and Compliance™ unterstützt nicht nur Steuerverwaltungsaufgaben, es erledigt die tatsächliche Arbeit — und sorgt so für Effizienz und Produktivität auf ganz neuem Niveau.Zamp beschreibt sich selbst als „intelligente Plattform“, bietet jedoch keine agentische KI, MCP-gesteuerte Automatisierung oder vergleichbare KI-Funktionen für den gesamten Compliance-Lebenszyklus.

Fähigkeit

Avalara

Zamp

Steuerautomatisierung, die lernt und sich anpasst

KI-gestützte Erkenntnisse, die sofortige Antworten liefern

MCP-Server automatisieren komplexe Arbeitsabläufe

KI-gestützte Regeln, die den manuellen Aufwand reduzieren

APIs in natürlicher Sprache, die die Integration vereinfachen

KI-gesteuertes Onboarding für schnellere Inbetriebnahme und Konfiguration

KI-fähiger Support, der schnellere und genauere Antworten liefert

Was Kunden über Avalara sagen

„Avalara ist ein Game Changer. Die breite Produktpalette von Avalara vereinfacht die Herausforderungen im Geschäftsalltag, optimiert sie und macht sie vor allem verwaltbar.“

  • Jacob Swager
  • Tax Director, Sweetwater
Sweetwater

„Avalara hat für uns manuelle Aufgaben, Fehler und kundenspezifische komplexe Vorschriften erheblich reduziert und so die Zeit minimiert, die unser Team mit der Pflege von Datenworkflows verbringt.“

  • Ricardo Rodriguez
  • Senior Manager of Indirect Tax, Snowflake
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„Die Integration von Avalara AvaTax in unser ERP hat sich als wirklich monumentale Leistung erwiesen, da wir so nahtlos und mühelos Umsatzsteuerinformationen abrufen und die Compliance in mehreren Ländern mit bemerkenswerter Effizienz sicherstellen können.“

  • Andre Johnson
  • Senior Business Analyst, NEFCO
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