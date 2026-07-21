Für Sendungen ohne Postversand, die vor der Exekutivverordnung vom 30. Juli 2025 für die De-minimis-Freistellung in Frage kamen, muss eine qualifizierte Partei ab dem 29. August 2025 die entsprechende Einfuhrart im Automated Commercial Environment (ACE) einreichen. Allen über ACE eingereichten Importen muss der richtige 10-stellige HTS-Code (Harmonized Tariff Schedule) zugewiesen sein.

HTS-Codes kennzeichnen Produkte, die internationale Grenzen überschreiten. Sie werden manchmal als Zollcodes bezeichnet, weil sie den Zollsatz bestimmen. Es ist wichtig, auf alle Importe den richtigen Code anzuwenden, da die Zuweisung des falschen HTS-Codes zu einem falschen Zollsatz führen kann.

„10-stellige HTS-Codes sind bereits für die meisten Zollabfertigungsprozesse erforderlich“, erklärt Shane Bogdan, Leitung des Bereichs Cross-Border Sales bei Avalara, „aber nicht jeder stellt sie zur Verfügung und sie werden auch nicht korrekt klassifiziert. In einigen Fällen fügen Organisationen möglicherweise einfach vier zufällige Ziffern (z. B. 0000) an das Ende eines 6-stelligen HS-Codes an, um daraus den erforderlichen 10-stelligen Code zu machen.“

Einfuhrformulare oder Dokumente in Papierform werden für geringwertige Einfuhren nicht mehr akzeptiert, und die betroffenen Produkte können nicht mit Einfuhrart 86 oder T86 (eine für geringwertige Einfuhren erstellte Zolleinfuhrart) eingeführt werden.

Zu den akzeptablen Einfuhrarten gehören Einfuhrart 11 (informell) und Einfuhrart 01 (formell).

Einfuhrart 11

Für Einfuhrart 11 muss der registrierte Importeur ein ordnungsgemäß ausgefülltes CBP-Formular 3461 über das ACE einreichen. Zu den erforderlichen Informationen gehören die Importeur- und Einfuhrinformationen, Sendungs- und Transportdetails, der Transaktionswert und der 10-stellige HTS-Code für jeden importierten Artikel.

Einfuhrart 01

Die formelle Einfuhrart 01 ist für kommerzielle Sendungen mit einem Wert von mehr als 2.500 USD sowie für Produkte erforderlich, für die zusätzliche Zölle, Kontingente oder Vorschriften gelten. Einfuhrart 01 wird in der Regel von einem zugelassenen Zollagenten eingereicht, der sowohl das Formular 3461 als auch das Formular 7501 oder nur das Formular 7501 einreicht. Außerdem ist für jeden importierten Artikel der 10-stellige HTS-Code erforderlich.

Die Einfuhrart 01 muss durch eine Zollbürgschaft gedeckt sein, die die Zahlung der anfallenden Zölle, Bußgelder, Strafen und Steuern sicherstellt.

Für internationale Postsendungen gibt es ein anderes Einfuhrverfahren.

Neue Zollsätze für internationale Postsendungen

Vom 29. August 2025 bis 28. Februar 2026 gab es zwei Zolloptionen für internationale Postsendungen. Transportunternehmen konnten eine der beide Optionen wählen, mussten jedoch für alle Postsendungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums dieselbe Methode anwenden. Importeure könnten die Methode einmal pro Kalendermonat (oder nach einem anderen vom CBP festgelegten Zeitplan) ändern, sofern sie das CBP mindestens 24 Stunden im Voraus darüber in Kenntnis setzten.

Ad-Valorem-Zollmethodik. Wendet die Abgabe an, die dem Herkunftsland gemäß dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) auferlegt wurde. Die Abgabe muss auf der Grundlage des Werts jeder zollpflichtigen Postsendung (Paket) berechnet werden. Spezifische Zollmethodik. Wendet eine spezifische Abgabe an, die auf dem IEEPA-Zolltarif für das Herkunftsland wie folgt basiert: 80 USD pro Artikel für Länder mit einem effektiven IEEPA-Zolltarif von weniger als 16 %

160 USD pro Artikel für Länder mit einem effektiven IEEPA-Zolltarif von 16 bis 25 % (einschließlich)

200 USD für Länder mit einem effektiven IEEPA-Zolltarif über 25 %

Die Option der spezifischen Zollmethodik war sechs Monate lang verfügbar. Ab dem 28. Februar 2026 darf für internationale Postsendungen nur noch die Ad-Valorem-Zollmethodik verwendet werden. Weitere Hinweise finden Sie in CBP-E-Commerce – Häufig gestellte Fragen und in diesem Wissensartikel.