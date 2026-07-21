Jetzt beginnen
Blog
Blog
21. Juli 2026

Die De-minimis-Freistellung endet: Ist Ihr Unternehmen bereit?

Gail Cole

Dieser Beitrag wurde aktualisiert, um neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Nehmen Sie an unserer Webinar-Reihe Trade and Tariff Tuesdays teil, um zu hören, wie Avalara-Experten über globale Handelsfragen und ihre geschäftlichen Auswirkungen sprechen.

 

Die Vereinigten Staaten haben die De-minimis-Freistellung für China und Hongkong am 2. Mai 2025 und für alle anderen Länder ab dem 29. August 2025 ausgesetzt. Präsident Donald J. Trump setzte die Aussetzung am 20. Februar 2026 fort. Mehrere andere Länder arbeiten ebenfalls daran, den zollfreien Status für Pakete geringwertige abzuschaffen. 

 

Wichtige Erkenntnisse

 

  • Seit dem 29. August 2025 unterliegen geringwertige Waren (unter 800 USD), die von allen Standorten in die USA eingeführt werden, den geltenden US-Zöllen. Internationale geringwertige Postsendungen unterliegen den geltenden Zöllen oder einer Pauschalgebühr, die je nach Herkunftsland zwischen 80 und 200 USD pro Artikel liegt.
  • Aufgrund der De-minimis-Aussetzung müssen alle Importe die zehnstelligen Codes des Harmonisierten Zolltarifs der Vereinigten Staaten (HTSUS) aufweisen, wenn sie elektronisch über das Automated Commercial Environment (ACE) eingereicht werden. Durch die Zuweisung der richtigen HTSUS-Codes wird eine genaue Zollanwendung gewährleistet.
  • Amerikanische Reisende können persönliche Gegenstände im Wert von bis zu 200 USD zollfrei einführen, und Einzelpersonen können gutgläubige Geschenke im Wert von bis zu 100 USD zollfrei erhalten.
  • Die EU und das Vereinigte Königreich gehören zu den Ländern, die daran arbeiten, ihre zollfreie De-minimis-Politik zu beenden.

 

Sie können linear weiterlesen oder zu den Abschnitten springen, die Sie am meisten interessieren:

 

Was ist die De-minimis-Freistellung für Zollgebühren?

Die De-minimis-Handelspolitik der USA ermöglichte es, viele Waren im Wert von 800 USD oder weniger (pro Person, pro Tag), zoll- und importsteuerfrei in das Land einzuführen. De-Minimis ist gemäß Paragraph 321 (a) (2) (c) des Zollgesetzes von 1930 zugelassen, weshalb diese Importe oft als Paragraph-321-Einfuhren bezeichnet werden.

 

Ungefähr 100 Länder/Territorien haben De-minimis-Schwellenwerte, aber derjenige der USA gehörte zu den großzügigsten. Der Kongress erhöhte die De-minimis-Schwelle im März 2016 von 200 USD auf 800 USD (pro Person und Tag). Der Wert von 800 USD basierte auf dem aggregierten fairen Einzelhandelswert im Versandland.

Trump beendet De-Minimis

Am 1. Februar 2025 erließ Präsident Donald J. Trump drei separate Exekutivverordnungen, mit denen die De-minimis-Freistellung für Kanada, Mexiko und die Volksrepublik China mit Wirkung zum 4. Februar aufgehoben wurde.

 

Letztlich pausierte Trump die Abschaffung von De-minimis für Kanada und Mexiko, um Zeit für Verhandlungen zu schaffen. Am 2. März erließ er neue Exekutivverordnungen, mit denen die De-minimis-Freistellung für Kanada und Mexiko beibehalten wurden, bis „angemessene Systeme zur vollständigen und zügigen Bearbeitung und Erhebung von Zolleinnahmen“ für De-minimis-Lieferungen eingeführt wurden. 

 

Der Präsident ließ die De-minimis-Freistellung für China am 4. Februar auslaufen, aber am 5. Februar setzte er die Zölle für De-minimis-Lieferungen aus China aus, da der Zoll- und Grenzschutz der Vereinigten Staaten (CBP) Zeit benötigte, um sich auf die zügige Bearbeitung und Erhebung der Zölle vorzubereiten. Produkte aus China und Hongkong kommen seit dem 2. Mai 2025 nicht mehr für De-Minimis in Frage.

 

Mit dem One Big Beautiful Bill Act von 2025 wurde De-Minimis für alle kommerziellen Lieferungen mit Wirkung zum 1. Juli 2027 aufgehoben. Einige der Trump-Regierung nahestehende Personen deuteten jedoch an, dass De-Minimis viel früher als 2027 abgeschafft werden würden — und die Gerüchte erwiesen sich als wahr.

 

Die USA haben die zollfreie De-minimis-Behandlung für geringwertige Sendungen ausgesetzt, die am oder nach 12:01 Uhr ET am 29. August 2025 zum Verbrauch eingeführt oder zum Verbrauch aus dem Lager geholt wurden. Das gab den Unternehmen nicht viel Zeit, um sich darauf vorzubereiten, den richtigen Zollsatz auf alle geringwertigen Importe anzuwenden. Und die Zollsätze variieren je nach Land und Produkt erheblich. 

Neues Einfuhrverfahren für geringwertige Waren

Für Sendungen ohne Postversand, die vor der Exekutivverordnung vom 30. Juli 2025 für die De-minimis-Freistellung in Frage kamen, muss eine qualifizierte Partei ab dem 29. August 2025 die entsprechende Einfuhrart im Automated Commercial Environment (ACE) einreichen. Allen über ACE eingereichten Importen muss der richtige 10-stellige HTS-Code (Harmonized Tariff Schedule) zugewiesen sein.

 

HTS-Codes kennzeichnen Produkte, die internationale Grenzen überschreiten. Sie werden manchmal als Zollcodes bezeichnet, weil sie den Zollsatz bestimmen. Es ist wichtig, auf alle Importe den richtigen Code anzuwenden, da die Zuweisung des falschen HTS-Codes zu einem falschen Zollsatz führen kann.

 

„10-stellige HTS-Codes sind bereits für die meisten Zollabfertigungsprozesse erforderlich“, erklärt Shane Bogdan, Leitung des Bereichs Cross-Border Sales bei Avalara, „aber nicht jeder stellt sie zur Verfügung und sie werden auch nicht korrekt klassifiziert. In einigen Fällen fügen Organisationen möglicherweise einfach vier zufällige Ziffern (z. B. 0000) an das Ende eines 6-stelligen HS-Codes an, um daraus den erforderlichen 10-stelligen Code zu machen.“

 

Einfuhrformulare oder Dokumente in Papierform werden für geringwertige Einfuhren nicht mehr akzeptiert, und die betroffenen Produkte können nicht mit Einfuhrart 86 oder T86 (eine für geringwertige Einfuhren erstellte Zolleinfuhrart) eingeführt werden.

 

Zu den akzeptablen Einfuhrarten gehören Einfuhrart 11 (informell) und Einfuhrart 01 (formell).

 

Einfuhrart 11

 

Für Einfuhrart 11 muss der registrierte Importeur ein ordnungsgemäß ausgefülltes CBP-Formular 3461 über das ACE einreichen. Zu den erforderlichen Informationen gehören die Importeur- und Einfuhrinformationen, Sendungs- und Transportdetails, der Transaktionswert und der 10-stellige HTS-Code für jeden importierten Artikel.

 

Einfuhrart 01

 

Die formelle Einfuhrart 01 ist für kommerzielle Sendungen mit einem Wert von mehr als 2.500 USD sowie für Produkte erforderlich, für die zusätzliche Zölle, Kontingente oder Vorschriften gelten. Einfuhrart 01 wird in der Regel von einem zugelassenen Zollagenten eingereicht, der sowohl das Formular 3461 als auch das Formular 7501 oder nur das Formular 7501 einreicht. Außerdem ist für jeden importierten Artikel der 10-stellige HTS-Code erforderlich.

 

Die Einfuhrart 01 muss durch eine Zollbürgschaft gedeckt sein, die die Zahlung der anfallenden Zölle, Bußgelder, Strafen und Steuern sicherstellt.

 

Für internationale Postsendungen gibt es ein anderes Einfuhrverfahren.

 

Neue Zollsätze für internationale Postsendungen

 

Vom 29. August 2025 bis 28. Februar 2026 gab es zwei Zolloptionen für internationale Postsendungen. Transportunternehmen konnten eine der beide Optionen wählen, mussten jedoch für alle Postsendungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums dieselbe Methode anwenden. Importeure könnten die Methode einmal pro Kalendermonat (oder nach einem anderen vom CBP festgelegten Zeitplan) ändern, sofern sie das CBP mindestens 24 Stunden im Voraus darüber in Kenntnis setzten.

 

  1. Ad-Valorem-Zollmethodik.Wendet die Abgabe an, die dem Herkunftsland gemäß dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) auferlegt wurde. Die Abgabe muss auf der Grundlage des Werts jeder zollpflichtigen Postsendung (Paket) berechnet werden.
  2. Spezifische Zollmethodik.Wendet eine spezifische Abgabe an, die auf dem IEEPA-Zolltarif für das Herkunftsland wie folgt basiert:
    • 80 USD pro Artikel für Länder mit einem effektiven IEEPA-Zolltarif von weniger als 16 %
    • 160 USD pro Artikel für Länder mit einem effektiven IEEPA-Zolltarif von 16 bis 25 % (einschließlich)
    • 200 USD für Länder mit einem effektiven IEEPA-Zolltarif über 25 %

 

Die Option der spezifischen Zollmethodik war sechs Monate lang verfügbar. Ab dem 28. Februar 2026 darf für internationale Postsendungen nur noch die Ad-Valorem-Zollmethodik verwendet werden. Weitere Hinweise finden Sie in CBP-E-Commerce – Häufig gestellte Fragen und in diesem Wissensartikel.

Postbetreiber haben Lieferungen in die USA ausgesetzt

Mindestens 88 Postbetreiber haben als Reaktion auf die Aussetzung der De-minimis-Freistellung bestimmte Paketsendungen in die USAausgesetzt.Laut der Universal Postal Union (UPU), einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, stellte der kurze Umsetzungszeitraum „eine erhebliche Herausforderung für das internationale Postnetz dar, insbesondere für die Zustellung von E-Commerce-Artikeln“.

 

Um die Erhebung und Überweisung von Zöllen im gesamten UPU-Netzwerk zu erleichtern, arbeitete die UPU mit den relevanten Akteuren der Postbranche zusammen, um die Entwicklung einer skalierbaren, zollpflichtigen Lösung zu beschleunigen. Avalara wurde ausgewählt, dem UPU-Beratungskomitee beizutreten, um die Modernisierung der regulatorischen Vorschriften zu unterstützen, bewährte Verfahren für den Datenaustausch und die digitale Zollabfertigung zu entwickeln und sich für integrative, technologieorientierte Lösungen einzusetzen.  

 

„Wir freuen uns sehr, dem Beratungskomitee des UPU beizutreten und zur Gestaltung eines stärker vernetzten und regelkonformen globalen Handelsumfelds beizutragen“, so Craig Reed, GM des Bereichs Cross-Border bei Avalara. „Avalaras Mission, die Komplexität der grenzüberschreitenden Rechtssicherheit zu vereinfachen, steht im Einklang mit den Bemühungen der UPU, die Postinfrastruktur zu modernisieren, die Zollprozesse zu optimieren und Innovationen zu fördern. Gemeinsam können wir globale Wachstumschancen für Unternehmen erschließen und den Nutzungskomfort von Postsendungen für Verbraucher auf der ganzen Welt verbessern.“

 

Die meisten Postunternehmen haben den Versand in die USA wieder aufgenommen. Einige, wie die Australia Post, erheben jetzt einen globalen Importzuschlag von 10 % auf alle Artikel, die in die USA versendet werden, unabhängig vom Herkunftsland. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Oberste Gerichtshof der USA die im Rahmen der IEEPA festgelegten landesspezifischen Zölle für ungültig erklärt hat (20. Februar 2026) und die Tatsache, dass die USA mit Wirkung zum 24. Februar 2026 einen Zoll von 10 % auf Importe aus allen Ländern erhoben haben.

Auswirkungen auf Unternehmen

Unternehmen, die geringwertige Waren in die USA versenden, sollten die Verbraucher vor möglichen Verzögerungen und erhöhten Kosten warnen und entsprechend planen. E-Commerce-Unternehmen sollten alles in ihrer Macht Stehende tun, um den grenzüberschreitenden Verkauf zu optimieren. Eine Option ist es, allen geringwertigen Importen den richtigen 10-stelligen HTS-Code zuzuweisen, oder zu bestätigen, dass alle Importe den aktuellen Handelsbeschränkungen entsprechen.

 

„Präzise und vollständige HTS-Codes sorgen für eine reibungslose Zollabfertigung, erhöhen die Transparenz und Effizienz des Handels und tragen zu einer integren Lieferkette bei“, so Bogdan. Angesichts des zunehmenden Fokus auf Rechtssicherheit sollten internationale Verkäufer, die proaktiv Lösungen zur grenzüberschreitenden Konformität einführen, am besten positioniert sein, um Zollverzögerungen zu vermeiden.

 

Avalara verfügt über ein Portfolio von Lösungen, mit denen Unternehmen die De-minimis-Voraussetzungen und Handelsbeschränkungen einhalten können. Dazu gehören unsere HS-Code-Klassifizierungsdienste : Avalara Automated Tariff Code Classification, Avalara Self-Serve Tariff Code Classification und Avalara Managed Tariff Code Classification. Vereinbaren Sie noch heute einen Anruf, um sich weiter zu informieren.

 

Avalara Tax Research kann Ihrem Unternehmen helfen, klare und präzise Antworten auf komplexe Fragen zu grenzüberschreitenden Steuern zu finden, einschließlich neuer Zölle auf geringwertige Importe. Erfahren Sie mehr über Avalara Tax Research und starten Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion.

Warum schaffen Länder De-Minimis ab?

Die USA erhielten 2024 mehr als 1,36 Milliarden De-minimis-Lieferungen, was die Zollbeamten überwältigte. Darüber hinaus waren die meisten geringwertigen Importe zwar legitim, aber „bad actors“ (Kriminelle) nutzten den beschleunigten Importprozess aus, um illegale und schädliche Waren in das Land zu schmuggeln.Theoretisch könnte die Aussetzung von De-Minimis den Zustrom illegaler geringwertiger Importe in die USA eindämmen.

 

Auch in anderen Ländern ist ein Anstieg geringwertiger Sendungen zu verzeichnen. Nachdem die USA im Mai 2025 De-Minimis für China beendet hatten, verlagerte China seinen Fokus auf den Rest der Welt. Rund 5,9 Milliarden geringwertiger Direktlieferungen an Verbraucher gelangten 2025 in die EU, von denen über 90 % aus China stammten. 

 

„Das wachsende Handelsvolumen und die komplexen Rechtssicherheitsanforderungen haben die Überwachung dieser Pakete noch schwieriger gemacht“, stellt die Europäische Kommission fest. „Dieser große Zustrom von Paketen geht mit einer Zunahme von Risiken einher. Viele Produkte, die online außerhalb der EU gekauft wurden, entsprechen nicht den EU-Standards, was für die Verbraucher Anlass zu Sicherheitsbedenken gibt.“ Aus diesen Gründen arbeitet die EU daran, De-minimis zu beenden.

 

In der Zwischenzeit werden die EU-Mitgliedstaaten ab dem 1. Juli 2026 einen vorläufigen Zoll von 3auf Artikel in kleinen Paketen im Wert von weniger als 150€ einführen, die direkt an Verbraucher in der EU versendet werden. Eine separate Bearbeitungsgebühr für kleine Pakete wird spätestens am 1. November 2026 in Kraft treten.

 

Das Vereinigte Königreich beabsichtigt auch, seine Zollerleichterungen für Importe im Wert von 135 GBP oder weniger abzuschaffen.

Häufig gestellte Fragen

Die Vereinigten Staaten haben die De-minimis-Freistellung für alle Länder beendet. Ab dem 29. August 2025 unterliegen Produkte im Wert von 800 USD oder weniger den geltenden Zöllen, unabhängig vom Herkunftsland. De-Minimis endete für China und Hongkong am 2. Mai 2025.

Nein. Die USA haben die De-minimis-Freistellung für Produkte aus China und Hongkong am 2. Mai 2025 und für alle anderen Länder am 29. August 2025 aufgehoben.

Unternehmen müssen die neuen Zollvorschriften einhalten und auf importierte Waren im Wert von 800 USD oder weniger den passenden Zollsatz anwenden.  

US-Verbraucher zahlen möglicherweise mehr für internationale Einkäufe, da für Artikel, die zuvor zollfrei waren, jetzt Zollgebühren entrichtet werden müssen. 

Ja. Die EU und das Vereinigte Königreich gehören zu den Ländern, die daran arbeiten, die Freistellung für geringwertige Importe zu beenden.

Umsatzsteuersätze, -regeln und -vorschriften ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Fachartikel dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
Ready to get started?

Start with a demo, a free nexus assessment, or a conversation with our team — and discover why millions of users trust Avalara.
Get started
See our products
Über Avalara
Produkte und services
Integrations
Kontakte

Montag bis Freitag

9:00 – 19:00 GMT
Ressourcen (Englisch)