Nach der bisherigen administrativen Auffassung mussten Rechnungen für das menschliche Auge lesbar sein. Mit der Einführung der obligatorischen E-Rechnung muss die Datei nun maschinenlesbar sein.
Bei Hybridformaten (z. B. ZUGFeRD) hat der strukturierte Datenteil bei Diskrepanzen Vorrang vor dem menschenlesbaren.
Deutschland hat bei der obligatorischen E-Rechnung einen einzigartigen Ansatz gewählt, bei dem Unternehmen nicht verpflichtet sind, akkreditierte Dienstanbieter, Austauschnetzwerke oder ein einheitliches Format zu verwenden. Die Unternehmen haben zwar die freie Wahl, dies könnte jedoch auch die Umsetzung der Reform erschweren.