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8. November 2024

Deutschland veröffentlicht Leitlinien für Anforderungen an E-Rechnungen

Kamila Ferhat

Am 15. Oktober 2024 veröffentlichte das deutsche Bundesfinanzministerium (BMF) Leitlinien zur Umsetzung des landesweiten E-Rechnungsmandats. Das Mandat, das im Januar 2025 beginnen soll, war eine von verschiedenen Steuermaßnahmen, die im Rahmen des im März 2024 vom deutschen Bundesrat verabschiedeten Gesetzes über Wachstumschancen eingeführt wurden.

Format von E-Rechnungen

E-Rechnungen bezeichnen den Prozess, wenn Rechnungen in einem strukturierten elektronischen Format, das eine elektronische Verarbeitung ermöglicht, ausgestellt, übertragen und empfangen werden. In den deutschen Leitlinien sind jedoch eine Reihe verschiedener zulässiger Formate aufgeführt, die Unternehmen verwenden können, sofern sie der Normenreihe EN 16931 entsprechen. Die Normenreihe stellt sicher, dass die Rechnungsdaten elektronisch verarbeitbar sind:

 

  • XRechnung: Ein rein strukturiertes Format, das auf der Norm EN 16931 basiert und auf die maschinelle Verarbeitung ausgelegt ist.
  • ZUGFeRD: Ein Hybridformat, das sowohl einen strukturierten Datenteil (z  B. eine XML-Datei) als auch einen für Menschen lesbaren Teil (z. B. ein PDF-Dokument) enthält. Ab Version 2.0.1 entspricht es der Norm EN 16931, mit Ausnahme der Profile MINIMUM und BASIC-WL.
  • Factur-X (Frankreich): Ähnlich wie ZUGFeRD, wird in Frankreich verwendet und entspricht der Norm EN 16931.
  • Peppol-BIS Billing: Wird innerhalb des Peppol-Netzwerks verwendet, unterstützt grenzüberschreitende E-Rechnungen und entspricht der Norm EN 16931.
  • Elektronischer Datenaustausch (EDI): Unter bestimmten Bedingungen können auch strukturierte E-Rechnungsformate verwendet werden, die von der Norm EN 16931 abweichen, wie beispielsweise EDI-Verfahren. Diese Formate müssen die korrekte und vollständige Extraktion der erforderlichen Informationen gewährleisten.

Übertragungsmethoden

Die Leitlinien berücksichtigen auch mehrere Methoden zur Übertragung von E-Rechnungen:

 

  • E-Mail: E-Rechnungen können per E-Mail versendet werden. Der Empfänger muss über ein E-Mail-Postfach verfügen, in dem E-Rechnungen empfangen werden können, es muss sich jedoch nicht um eine dedizierte E-Mail-Adresse für diesen Zweck handeln.
  • Elektronische Schnittstelle: Daten können über eine elektronische Schnittstelle übertragen werden, die eine direkte Integration in die Systeme des Empfängers ermöglicht.
  • Zentraler Speicherzugriff: Innerhalb von Unternehmensgruppen können E-Rechnungen gemeinsam genutzt werden, indem der Zugriff auf einen zentralen Speicherort gewährt wird.
  • Internetportal: E-Rechnungen können über ein Internetportal zum Download bereitgestellt werden.
  • Externe Dienstanbieter: Unternehmen können externe Dienstanbieter nutzen, um E-Rechnungen zu erstellen bzw. zu übermitteln, damit die formalen Anforderungen des deutschen Umsatzsteuergesetzes eingehalten werden.
  • EDI: Unter bestimmten Bedingungen können von der Norm EN 16931 abweichende, strukturierte E-Rechnungsformate verwendet, wie beispielsweise EDI-Verfahren.

Lesbarkeit einer E-Rechnung

Nach der bisherigen administrativen Auffassung mussten Rechnungen für das menschliche Auge lesbar sein. Mit der Einführung der obligatorischen E-Rechnung muss die Datei nun maschinenlesbar sein.

 

Bei Hybridformaten (z. B. ZUGFeRD) hat der strukturierte Datenteil bei Diskrepanzen Vorrang vor dem menschenlesbaren.

 

Deutschland hat bei der obligatorischen E-Rechnung einen einzigartigen Ansatz gewählt, bei dem Unternehmen nicht verpflichtet sind, akkreditierte Dienstanbieter, Austauschnetzwerke oder ein einheitliches Format zu verwenden. Die Unternehmen haben zwar die freie Wahl, dies könnte jedoch auch die Umsetzung der Reform erschweren.

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Umsatzsteuersätze, -regeln und -vorschriften ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Fachartikel dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
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