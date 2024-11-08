E-Rechnungen bezeichnen den Prozess, wenn Rechnungen in einem strukturierten elektronischen Format, das eine elektronische Verarbeitung ermöglicht, ausgestellt, übertragen und empfangen werden. In den deutschen Leitlinien sind jedoch eine Reihe verschiedener zulässiger Formate aufgeführt, die Unternehmen verwenden können, sofern sie der Normenreihe EN 16931 entsprechen. Die Normenreihe stellt sicher, dass die Rechnungsdaten elektronisch verarbeitbar sind:

XRechnung: Ein rein strukturiertes Format, das auf der Norm EN 16931 basiert und auf die maschinelle Verarbeitung ausgelegt ist.

ZUGFeRD: Ein Hybridformat, das sowohl einen strukturierten Datenteil (z B. eine XML-Datei) als auch einen für Menschen lesbaren Teil (z. B. ein PDF-Dokument) enthält. Ab Version 2.0.1 entspricht es der Norm EN 16931, mit Ausnahme der Profile MINIMUM und BASIC-WL.

Factur-X (Frankreich): Ähnlich wie ZUGFeRD, wird in Frankreich verwendet und entspricht der Norm EN 16931.

Peppol-BIS Billing: Wird innerhalb des Peppol-Netzwerks verwendet, unterstützt grenzüberschreitende E-Rechnungen und entspricht der Norm EN 16931.

Elektronischer Datenaustausch (EDI): Unter bestimmten Bedingungen können auch strukturierte E-Rechnungsformate verwendet werden, die von der Norm EN 16931 abweichen, wie beispielsweise EDI-Verfahren. Diese Formate müssen die korrekte und vollständige Extraktion der erforderlichen Informationen gewährleisten.