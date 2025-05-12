Die erste Phase des deutschen E-Rechnungsmandats zwischen Unternehmen (B2B) tritt in Kraft, wonach deutsche Unternehmen in der Lage sein müssen, E-Rechnungen für B2B-Transaktionen zu erhalten. Diese Anforderung gilt für alle Unternehmen, unabhängig von Größe oder Jahresumsatz. Zulässige E-Rechnungsformate müssen mit den in der Europäischen Norm (EN) 16931 festgelegten Standards wie XRechnung und ZUGFeRD kompatibel sein. Es gibt eine kleine Anzahl von Ausnahmen, darunter Rechnungen unter 250 € und Fahrscheine zur Personenbeförderung. Im Rahmen des schrittweisen Ansatzes Deutschlands zur Einführung der E-Rechnung wird die Anforderung, E-Rechnungen für Unternehmen unabhängig von Größe und Umsatz auszustellen, bis Januar 2028 in Kraft treten.