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12. Mai 2025

Aktualisierungen des deutschen E-Rechnungsmandats

Kamila Ferhat

Stand: 12. Mai 2025.

 

Erhalten Sie die neuesten Informationen zu E-Rechnungsmandaten und Echtzeitmeldungen in Deutschland. In Deutschland tätige Unternehmen sollten über diese Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit sie im Zuge der Weitesmandatrentwicklung der E-Rechnung gesetzeskonform agieren können.

Zeitplan für das E-Rechnungsmandat in Deutschland

Mai 2025: Deutschland aktualisiert nationales E-Rechnungsformat

Das Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) kündigte am 7. Mai 2025 eine Aktualisierung für ZUGFeRD an, das mit der Aktualisierung des französischen Factur-X1.07 zusammenfällt. ZUGFeRD 2.3 enthält Aktualisierungen der Codelisten, um sie an die Anforderungen von EN16931 anzupassen, sowie redaktionelle und Schematron-Korrekturen.

Januar 2025: B2B-E-Rechnung beginnt in Deutschland

Die erste Phase des deutschen E-Rechnungsmandats zwischen Unternehmen (B2B) tritt in Kraft, wonach deutsche Unternehmen in der Lage sein müssen, E-Rechnungen für B2B-Transaktionen zu erhalten. Diese Anforderung gilt für alle Unternehmen, unabhängig von Größe oder Jahresumsatz. Zulässige E-Rechnungsformate müssen mit den in der Europäischen Norm (EN) 16931 festgelegten Standards wie XRechnung und ZUGFeRD kompatibel sein. Es gibt eine kleine Anzahl von Ausnahmen, darunter Rechnungen unter 250 € und Fahrscheine zur Personenbeförderung. Im Rahmen des schrittweisen Ansatzes Deutschlands zur Einführung der E-Rechnung wird die Anforderung, E-Rechnungen für Unternehmen unabhängig von Größe und Umsatz auszustellen, bis Januar 2028 in Kraft treten.

Oktober 2024: Deutschland bietet Unternehmen weitere Leitlinien für E-Rechnungen

Das Bundesrfinanzministerium (BMF) veröffentlicht die endgültige Version der Leitlinien zur Umsetzung des deutschen B2B-E-Rechnungsmandats, das ab 1. Januar 2025 eingeführt wird. Die Leitlinien enthalten Einzelheiten zu den Anforderungen an die E-Rechnung und zu akzeptierten Formaten wie XRechnung und ZUGFeRD.

August 2024: Deutschland beschreibt den „weichen Ansatz“ für die E-Rechnung

Deutschland wird bei der Einführung der E-Rechnung einen sanften Ansatz verfolgen, der insbesondere für kleinere Unternehmen Übergangsfristen und Flexibilität vorsieht. Die deutschen Behörden stellen klar, dass zwar alle Unternehmen bis Januar 2025 in der Lage sein müssen, E-Rechnungen zu empfangen, ihre Ausstellung jedoch bis 2027 optional bleibt. Deutschland stellt außerdem klar, dass ab Januar 2025 eine E-Rechnung als „eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und die elektronische Verarbeitung ermöglicht“ definiert wird — wie beispielsweise XRechnung. Standard-PDFs, die elektronisch erstellt, übertragen und empfangen werden, gelten nicht als elektronische Rechnungen.

März 2024: Deutschland kündigt ab Januar 2025 die obligatorische E-Rechnung an

Das Wachstumschancengesetz führt verschiedene steuerliche Maßnahmen ein, darunter ein Mandat für die B2B-E-Rechnung. Deutschland skizziert Pläne zur schrittweisen Einführung der E-Rechnung, beginnend mit einem Mandat für den Empfang strukturierter E-Rechnungen ab Januar 2025, gefolgt von einer umfassenderen Anforderung zur Ausstellung strukturierter E-Rechnungen ab Januar 2028.

November 2022: Deutschland beantragt die Genehmigung des EU-Mandats für die E-Rechnung

Die deutsche Regierung bittet die Europäische Kommission offiziell um die Genehmigung eines E-Rechnungsmandats, beginnend mit B2B-Transaktionen. Die Regierung ist der Ansicht, dass die E-Rechnung „... die Betrugsanfälligkeit unseres Umsatzsteuersystems erheblich verringern und gleichzeitig die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Unternehmen modernisieren und gleichzeitig den bürokratischen Aufwand verringern wird“.

 

Bereit für die E-Rechnung? Avalara E-Invoicing and Live Reporting können Ihnen helfen, globale Mandate und Meldepflichten zu erfüllen, wenn sich diese weiterentwickeln.

Umsatzsteuersätze, -regeln und -vorschriften ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Fachartikel dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
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