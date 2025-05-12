Deutschland wird bei der Einführung der E-Rechnung einen sanften Ansatz verfolgen, der insbesondere für kleinere Unternehmen Übergangsfristen und Flexibilität vorsieht. Die deutschen Behörden stellen klar, dass zwar alle Unternehmen bis Januar 2025 in der Lage sein müssen, E-Rechnungen zu empfangen, ihre Ausstellung jedoch bis 2027 optional bleibt. Deutschland stellt außerdem klar, dass ab Januar 2025 eine E-Rechnung als „eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und die elektronische Verarbeitung ermöglicht“ definiert wird — wie beispielsweise XRechnung. Standard-PDFs, die elektronisch erstellt, übertragen und empfangen werden, gelten nicht als elektronische Rechnungen.