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10. März 2023

Wie erreicht Ihre E-Rechnung Ihre Kunden im Peppol-Netzwerk?

Alex Baulf

Die Art und Weise, wie E-Rechnungen gesendet und empfangen werden, unterscheidet sich von herkömmlichen Abläufen, als Rechnungen entweder ausgedruckt und per Post an die Kunden gesendet oder aus dem WWS bzw. der Abrechnungssoftware heruntergeladen und als PDF per E-Mail gesendet wurden.  

 

Aber wie erreicht eine E-Rechnung — eine Rechnung mit strukturierten und damit maschinenlesbaren Daten — den Kunden oder Handelspartner? Die Antwort: ein globales Netzwerk wie Peppol.  

 

Peppol verfügt über einen gemeinsamen Lieferrahmenplan und Adressbuchprozess, die eine dynamische Suche ermöglichen. Handelspartnern können standardbasierte E-Rechnungen und Gutschriften auf der Grundlage eines Vier-Ecken-Modells austauschen. Es besteht aus einem Lieferanten, der eine Rechnung sendet, seinem Kunden, der die Rechnung erhält, und den jeweiligen zertifizierten Dienstanbietern, die die Rechnungen in ihrem Namen versenden und empfangen. 

Ecke

Rolle

Rolle

C1

Lieferant

Erstellt die Rechnung im WWS und sendet sie an C2

C2

Dienstanbieter

Empfängt Rechnungsdaten von C1, konvertiert sie in das entsprechende Format und sendet die E-Rechnung an C3

C3

Dienstanbieter

Empfängt die E-Rechnung von C2 und sendet die E-Rechnung an C4

C4

Kunde

Empfängt E-Rechnung von C3

 

Funktionsweise des Adressbuchs

Alle Unternehmen und Organisationen, die Peppol verwenden, veröffentlichen ihre Lieferadresse und die Arten von E-Dokumenten, die sie empfangen können, über einen Service Metadata Publisher (SMP), der als Unternehmensregister und Adressbuch fungiert. Peppol hat ein zentrales Adressbuch namens Peppol Service Metadata Locator (SML). Dieser SML kann den entsprechenden SMP für jeden Kunden nachschlagen, um die Lieferdetails herauszufinden und eine E-Rechnung an die richtige Adresse zu senden. Dies ist ein ähnlicher Ansatz, wie Websites anhand von Domänennamen gefunden werden. Sendet ein Unternehmen also eine E-Rechnung über das Peppol-Netzwerk, muss es für jeden Kunden die eindeutige Peppol-ID-Nummer senden, wodurch letztendlich sichergestellt wird, dass die E-Rechnung beim Empfänger ankommt. 

Welche Daten werden benötigt?

Die eindeutige Peppol-ID-Nummer des Kunden basiert auf zwei Daten: dem Electronic Address Scheme-Code (der in der Regel das Land des Empfängers und die Art der in diesem Land verwendeten Identifikationsnummer definiert) und der entsprechenden Identifikations- oder Steuernummer des Empfängers. Unternehmen und Organisationen können ihre genaue Peppol-ID-Nummer an Lieferanten und Verkäufer weitergeben oder sie durchsuchen das Peppol-Verzeichnis, um zu sehen, ob ihr Kunde aufgeführt ist, und rufen dann die Adresse ab. Dieser Vorgang kann häufig als Geschäftsdienstleistung für die gesamten Kunden- oder Lieferantenstammdaten durchgeführt werden, wenn ein Unternehmen erstmals E-Rechnungen mit Peppol implementiert. Unternehmen können sich darauf vorbereiten, indem sie sicherstellen, dass sie die entsprechende Identifikationsnummer für den Kunden oder Geschäftspartner in ihrer Kundenstammdatendatei gespeichert haben.  

Elektronische Adressschemata (EAS)

Einige Beispiele für EAS-Codes:

 

Land

EAS-Code

Nummernart

Frankreich 

SIRENE 

Schweden 

ORGNR 

Finnland 

37 

OVT 

Italien 

97 

FTI 

Italien 

135 

SIA 

Italien 

142 

SECETI 

Australien 

151 

ABN 

Schweiz 

183 

UIDB 

Dänemark 

184 

DIGST 

Japan 

188 

SST 

Niederlande 

190 

OINO 

Estland 

191 

CC 

Norwegen 

192 

ORG 

Belgien 

193 

UBLBE 

Singapur 

195 

UEN 

Island 

196 

KTNR 

Dänemark 

198 

ERST 

Litauen 

200 

LEC 

IT 

201 

CUUO 

DE 

204 

LWID 

International 

209 

GS1 

Italien 

210 

CFI 

Italien 

211 

IVA 

Finnland 

212 

ORG 

Finnland 

213 

VAT 

Finnland 

215 

NSI 

Finnland 

216 

OVT2 

Dänemark 

9901 

CPR 

Dänemark 

9902 

CVR 

Ungarn 

9910 

VAT 

Spanien 

9920 

VAT 

Andorra 

9922 

VAT 

Albanien 

9923 

VAT 

Bosnien-Herzegowina 

9924 

VAT 

Belgien 

9925 

VAT 

Bulgarien 

9926 

VAT 

Schweiz 

9927 

VAT 

Zypern 

9928 

VAT 

Tschechische Republik 

9929 

VAT 

Deutschland 

9930 

VAT 

Estland 

9931 

VAT 

Vereinigtes Königreich 

9932 

VAT 

Griechenland 

9933 

VAT 

Kroatien 

9934 

VAT 

Irland 

9935 

VAT 

Litauen 

9936 

VAT 

Lettland 

9937 

VAT 

Luxemburg 

9938 

VAT 

Lettland 

9939 

VAT 

Monaco 

9940 

VAT 

Montenegro 

9941 

VAT 

Mazedonien 

9942 

VAT 

Malta 

9943 

VAT 

Polen 

9945 

VAT 

Portugal 

9946 

VAT 

Rumänien 

9947 

VAT 

Serbien 

9948 

VAT 

Slowenien 

9949 

VAT 

Slowakei 

9950 

VAT 

San Marino 

9951 

VAT 

Schweden 

9955 

VAT 

Frankreich 

9957 

VAT 

USA 

9959 

EIN 

 

Japan ist das neueste Land mit einem eindeutigen EAS-Code (0188). Die Kundenidentifikationsnummer zur Identifizierung von Unternehmen im Peppol-Netzwerk ist die von der japanischen Steuerbehörde (国税庁) ausgestellte Unternehmensnummer. Japan wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 ein neues System qualifizierter Steuerrechnungen für die japanische Verbrauchssteuer (JCT) einführen. Um dies zu ergänzen und zu unterstützen, führt das Land auch E-Rechnungen mit Peppol ein (nach dem neuen JP-PINT-Standard), und japanische Unternehmen können regelkonforme e-qualifizierte Steuerrechnungen über das Peppol-Netzwerk austauschen.

 

Avalara ist OpenPeppol-Mitglied und zertifizierter Peppol-Dienstanbieter in Europa, Australien, Neuseeland und Japan. Die E-Invoicing-Lösung von Avalara kann Unternehmen in über 60 Ländern dabei helfen, die Vorschriften einzuhalten, und nutzt das Peppol-Netzwerk, um E-Rechnungen auszustellen und zu empfangen. 

 

Kontaktieren Sie Avalara, um zu besprechen, wie wir Ihnen helfen können, die bevorstehenden E-Rechnungsmandate einzuhalten, oder um Sie in das Peppol-Netzwerk aufzunehmen.  

Umsatzsteuersätze, -regeln und -vorschriften ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Fachartikel dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
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