Wie erreicht Ihre E-Rechnung Ihre Kunden im Peppol-Netzwerk?

Die Art und Weise, wie E-Rechnungen gesendet und empfangen werden, unterscheidet sich von herkömmlichen Abläufen, als Rechnungen entweder ausgedruckt und per Post an die Kunden gesendet oder aus dem WWS bzw. der Abrechnungssoftware heruntergeladen und als PDF per E-Mail gesendet wurden.

Aber wie erreicht eine E-Rechnung — eine Rechnung mit strukturierten und damit maschinenlesbaren Daten — den Kunden oder Handelspartner? Die Antwort: ein globales Netzwerk wie Peppol.

Peppol verfügt über einen gemeinsamen Lieferrahmenplan und Adressbuchprozess, die eine dynamische Suche ermöglichen. Handelspartnern können standardbasierte E-Rechnungen und Gutschriften auf der Grundlage eines Vier-Ecken-Modells austauschen. Es besteht aus einem Lieferanten, der eine Rechnung sendet, seinem Kunden, der die Rechnung erhält, und den jeweiligen zertifizierten Dienstanbietern, die die Rechnungen in ihrem Namen versenden und empfangen.