Wie erreicht Ihre E-Rechnung Ihre Kunden im Peppol-Netzwerk?

Einige Beispiele für EAS-Codes:
Land
EAS-Code
Nummernart
Frankreich
2
SIRENE
Schweden
7
ORGNR
Finnland
37
OVT
Italien
97
FTI
Italien
135
SIA
Italien
142
SECETI
Australien
151
ABN
Schweiz
183
UIDB
Dänemark
184
DIGST
Japan
188
SST
Niederlande
190
OINO
Estland
191
CC
Norwegen
192
ORG
Belgien
193
UBLBE
Singapur
195
UEN
Island
196
KTNR
Dänemark
198
ERST
Litauen
200
LEC
IT
201
CUUO
DE
204
LWID
International
209
GS1
Italien
210
CFI
Italien
211
IVA
Finnland
212
ORG
Finnland
213
VAT
Finnland
215
NSI
Finnland
216
OVT2
Dänemark
9901
CPR
Dänemark
9902
CVR
Ungarn
9910
VAT
Spanien
9920
VAT
Andorra
9922
VAT
Albanien
9923
VAT
Bosnien-Herzegowina
9924
VAT
Belgien
9925
VAT
Bulgarien
9926
VAT
Schweiz
9927
VAT
Zypern
9928
VAT
Tschechische Republik
9929
VAT
Deutschland
9930
VAT
Estland
9931
VAT
Vereinigtes Königreich
9932
VAT
Griechenland
9933
VAT
Kroatien
9934
VAT
Irland
9935
VAT
Litauen
9936
VAT
Lettland
9937
VAT
Luxemburg
9938
VAT
Lettland
9939
VAT
Monaco
9940
VAT
Montenegro
9941
VAT
Mazedonien
9942
VAT
Malta
9943
VAT
Polen
9945
VAT
Portugal
9946
VAT
Rumänien
9947
VAT
Serbien
9948
VAT
Slowenien
9949
VAT
Slowakei
9950
VAT
San Marino
9951
VAT
Schweden
9955
VAT
Frankreich
9957
VAT
USA
9959
EIN
Japan ist das neueste Land mit einem eindeutigen EAS-Code (0188). Die Kundenidentifikationsnummer zur Identifizierung von Unternehmen im Peppol-Netzwerk ist die von der japanischen Steuerbehörde (国税庁) ausgestellte Unternehmensnummer. Japan wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 ein neues System qualifizierter Steuerrechnungen für die japanische Verbrauchssteuer (JCT) einführen. Um dies zu ergänzen und zu unterstützen, führt das Land auch E-Rechnungen mit Peppol ein (nach dem neuen JP-PINT-Standard), und japanische Unternehmen können regelkonforme e-qualifizierte Steuerrechnungen über das Peppol-Netzwerk austauschen.
Avalara ist OpenPeppol-Mitglied und zertifizierter Peppol-Dienstanbieter in Europa, Australien, Neuseeland und Japan. Die E-Invoicing-Lösung von Avalara kann Unternehmen in über 60 Ländern dabei helfen, die Vorschriften einzuhalten, und nutzt das Peppol-Netzwerk, um E-Rechnungen auszustellen und zu empfangen.
Kontaktieren Sie Avalara, um zu besprechen, wie wir Ihnen helfen können, die bevorstehenden E-Rechnungsmandate einzuhalten, oder um Sie in das Peppol-Netzwerk aufzunehmen.