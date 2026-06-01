Die Gesetze zur Sales-Tax können sehr nuanciert sein. Gebühren für die Lieferung von Waren durch ein Unternehmen mit dem eigenen Fahrzeug werden oft anders besteuert als Gebühren für die Lieferung durch einen Spediteur oder privaten Beförderer. Eine kombinierte Gebühr für Versand- und Bearbeitungsleistungen kann steuerlich anders behandelt werden als einzelne Gebühren.

Dennoch gibt es einige allgemeine Faustregeln.

Wenn die Versandkosten im Verkaufspreis enthalten sind und die Lieferung durch einen herkömmlichen Spediteur oder den U.S. Postal Service (USPS) erfolgt, gilt Folgendes: Sind die Inhalte der Sendung steuerpflichtig, müssen Einzelhändler in der Regel die Sales-Tax auf den Versand erheben.

Sind die Inhalte der Sendung steuerbefreit, ist die Versandgebühr in der Regel ebenfalls steuerbefreit.

Enthält die Sendung sowohl steuerbefreite als auch steuerpflichtige Produkte, sind die den steuerpflichtigen Verkäufen zugeordneten Versandkosten oft steuerpflichtig, während der auf die steuerbefreiten Verkäufe entfallende Anteil steuerbefreit ist. Erfolgt die Lieferung in einem Fahrzeug, das das Eigentum des Einzelhändlers ist oder von diesem geleast wird, unterliegen die Transportkosten in der Regel der anwendbaren Sales-Tax.

Der folgende Leitfaden enthält detailliertere Informationen für jeden Bundesstaat und beantwortet häufig gestellte Fragen wie: „Wird die Sales-Tax auf Artikel erhoben, die außerhalb des jeweiligen Bundesstaates versandt werden?“ und „Fällt die Sales-Tax auf US-amerikanische Briefmarken an?“.

Nachfolgende Informationen sind keine Steuerberatung. Die Gesetze zur Sales-Tax können sich ändern. Bitte lassen Sie alle Informationen vom Finanzamt des jeweiligen Bundesstaats oder von einem professionellen Steuerberater bestätigen.

Alabama

Transportkosten, die als separater Posten (von anderen Kosten unterscheidbar) in Rechnung gestellt und (direkt oder indirekt) vom Käufer bezahlt werden, sind von der Sales-Tax in Alabama befreit, wenn die Lieferung durch einen Spediteur oder dem USPS erfolgt.

Transportkosten, die im Verkaufspreis enthalten sind, werden nicht als separat und identifizierbar angesehen und sind daher nicht von der Sales-Tax in Alabama ausgenommen. Für weitere Einzelheiten siehe die Rule 810-6-1-.178 und das Alabama Department of Revenue.

Arizona

Kosten für die Lieferung vom Standort eines Einzelhändlers zum Standort eines Käufers sind in der Regel steuerbefreit, wenn sie auf der Rechnung separat ausgewiesen sind. Frachtkosten, die vor dem Einzelhandelsverkauf anfallen, gelten als Teil des Bruttoverkaufspreises und sind daher steuerpflichtig.

Im Allgemeinen gilt die Transaction Privilege Tax (TPT) von Arizona nicht für Frachtkosten, die einem Käufer von einem Einzelhändler für materielle Güter in Rechnung gestellt und von diesem eingezogen werden, wenn diese direkt von einem Hersteller oder Großhändler an den Käufer versandt werden (sogenannte Streckengeschäfte). Siehe den Ariz. Admin. Code § 15-5-133 und das Arizona Department of Revenue.

Arkansas

Die Sales-Tax von Arkansas fällt auf den Versand an, wenn die versendeten Produkte steuerpflichtig sind, und entfällt, wenn die Produkte steuerbefreit sind. Wenn eine Sendung sowohl steuerpflichtige als auch steuerbefreite Güter umfasst, fällt die Steuer in der Regel auf den Prozentsatz der Liefergebühr an, der den steuerpflichtigen Gütern zugerechnet wird. Die Sales-Tax fällt nicht auf Frachtkosten an, die von einem Spediteur direkt dem Käufer in Rechnung gestellt werden. Siehe das Arkansas Department of Finance and Administration.

Kalifornien

In den meisten Fällen fällt in Kalifornien keine Sales-Tax auf den Versand an, wenn der Verkauf steuerbefreit ist. Ist der Verkauf steuerpflichtig, können lieferbezogene Gebühren nicht steuerpflichtig, teilweise steuerpflichtig oder vollständig steuerpflichtig sein.

Lieferbezogene Gebühren für steuerpflichtige Produkte sind im Allgemeinen nicht steuerpflichtig, wenn ein Unternehmen direkt an einen Käufer über einen Spediteur, Vertragsspediteur oder die USPS versendet; wenn die Liefer-, Versand-, Fracht- oder Portogebühren separat ausgewiesen sind und wenn die Gebühr nicht höher ist als die tatsächlichen Lieferkosten.

Lieferbezogene Gebühren für steuerpflichtige Verkäufe können teilweise steuerpflichtig sein, wenn die oben genannten Bedingungen zutreffen, ein Unternehmen einem Käufer jedoch mehr für den Versand berechnet als die tatsächlichen Versandkosten oder eine kombinierte Gebühr für Versand und Bearbeitung anfällt. Bearbeitungsgebühren sind in Kalifornien steuerpflichtig.

Lieferbezogene Gebühren für steuerpflichtige Verkäufe unterliegen in Kalifornien im Allgemeinen der Sales-Tax, wenn: ein Unternehmen Waren mit dem eigenen Fahrzeug liefert; eine gesondert ausgewiesene Gebühr für Treibstoffzuschlag, Bearbeitung oder andere Dienstleistungen anfällt; eine Liefergebühr im Stückpreis des Artikels enthalten ist oder dem Käufer die Kosten für den Versand der Ware zum Geschäftssitz des Verkäufers in Rechnung gestellt werden.

Es ist wichtig, genaue Aufzeichnungen zu führen, aus denen die tatsächlichen Versandkosten hervorgehen. Siehe das California Department of Tax and Fee Administration.

Colorado

Liefer- und Frachtkosten für steuerpflichtige Verkäufe unterliegen in Colorado im Allgemeinen nicht der Sales-Tax, vorausgesetzt, die Kosten sind 1) auf der Kundenrechnung separat ausgewiesen und 2) vom Kauf trennbar.

Eine Gebühr gilt als vom Kauf trennbar, wenn sie für eine Dienstleistung erhoben wird, die erbracht wird, nachdem die Ware zum Verkauf angeboten wurde und der Verbraucher die Möglichkeit hat, den Versand selbst zu organisieren – insbesondere bei Abholung der Ware am Standort des Verkäufers.

Liefer- und Frachtkosten im Zusammenhang mit steuerbefreiten Transaktionen sind in der Regel steuerbefreit, da sie als Teil des steuerbefreiten Verkaufs gelten. Für die lokale Sales-Tax können andere Regeln gelten. Siehe das Colorado Department of Revenue.

Connecticut

Versand- und Lieferkosten für steuerpflichtige Verkäufe unterliegen in der Regel der Sales-Tax und der Gebrauchssteuer von Connecticut, unabhängig davon, ob sie separat ausgewiesen oder im Verkaufspreis enthalten sind und ob sie vom Verkäufer oder einem Dritten bereitgestellt werden.

Versand- und Lieferkosten für steuerbefreite Verkäufe sind steuerbefreit. Siehe das Connecticut Department of Revenue Services und das Chapter 219, Sections 12-407(a)(8), 12-407(a)(9).

Florida

Die Sales-Tax in Florida gilt für den gesamten Verkaufspreis von steuerpflichtigen materiellen persönlichen Gegenständen, wozu auch Dienstleistungen gehören, die als Teil eines Verkaufs betrachtet werden. Gebühren für die Lieferung steuerpflichtiger Artikel unterliegen im Allgemeinen der Sales-Tax in Florida.

Liefergebühren sind jedoch in der Regel von der Sales-Tax in Florida befreit, wenn die Gebühr separat ausgewiesen wird und der Käufer die Möglichkeit hat, den Artikel abzuholen oder eigene Transportdienstleistungen durch Drittanbieter in Auftrag zu geben. Siehe das Florida Department of Revenue.

Georgia

Gebühren für Lieferung, Fracht, Transport oder Versand und Bearbeitung gelten im Allgemeinen als Teil des Verkaufspreises; sie sind von der Sales-Tax in Georgia befreit, wenn der Verkauf steuerbefreit ist, und steuerpflichtig, wenn der Verkauf steuerpflichtig ist.

Liefergebühren, die nicht mit dem Verkauf steuerpflichtiger Güter verbunden sind, sind nicht steuerpflichtig. Siehe das Georgia Department of Revenue.

Hawaii

Die allgemeine Verbrauchsteuer von Hawaii ist eine Konzessionssteuer, die auf Geschäftsaktivitäten in Hawaii erhoben wird. Sie gilt im Allgemeinen für die meisten Transaktionen, einschließlich Versand- und Bearbeitungsgebühren. Siehe das Hawaii Department of Revenue.

Idaho

Gebühren für die Bearbeitung und den Versand von Waren direkt an einen Käufer sind nicht steuerpflichtig, wenn sie auf der Rechnung separat ausgewiesen sind. Gebühren für den Versand von Waren an den Einzelhändler (Anlieferungsgebühren) unterliegen jedoch der Sales-Tax von Idaho, auch wenn sie separat ausgewiesen sind. Siehe das Hawaii Department of Revenue.

Illinois

Bei Einzelhandelsverkäufen unterliegen Versand- und Bearbeitungsgebühren für steuerpflichtige Waren der Sales-Tax und der Gebrauchssteuer von Illinois, wenn 1) die Gebühren im Vertrag oder auf der Rechnung nicht separat aufgeführt sind; oder 2) die Gebühren separat ausgewiesen sind, der Verkäufer dem Käufer jedoch keine andere Möglichkeit bietet, die Ware zu erhalten, als durch Lieferung vom Verkäufer (d. h., es wird keine Abholoption angeboten).

Eine optionale und separat ausgewiesene Versandgebühr für steuerpflichtige Waren gilt im Allgemeinen als nicht steuerpflichtig. Der Versand für steuerbefreite Transaktionen ist in der Regel ebenfalls von der Sales-Tax und der Gebrauchssteuer in Illinois steuerbefreit.

Wenn eine Sendung sowohl steuerpflichtige als auch steuerbefreite Produkte enthält, kann die gesamte Liefergebühr der Sales-Tax von Illinois unterliegen. Eine pauschale Liefergebühr wäre jedoch steuerbefreit, wenn der Preis der Artikel, für die die Lieferung nicht steuerpflichtig ist, höher ist als der Preis der Artikel, für die die Lieferung steuerpflichtig ist. Und wenn die Lieferkosten separat ausgewiesen sind und für jeden Artikel einer Sendung berechnet werden können, wären die Kosten für den Versand der steuerbefreiten Artikel steuerbefreit, während die Kosten für den Versand steuerpflichtiger Waren steuerpflichtig wären. Siehe das Illinois Department of Revenue.

Indiana

Versand- und Bearbeitungsgebühren, die im Namen des Verkäufers steuerpflichtiger Waren anfallen, sind in Indiana im Allgemeinen steuerpflichtig, unabhängig davon, ob sie im Verkaufspreis enthalten oder separat ausgewiesen sind. Gebühren für die Lieferung steuerbefreiter Güter sind in der Regel steuerbefreit, ebenso wie Lieferungen, die von einem Drittanbieter in Rechnung gestellt und erbracht werden. Siehe das Indiana Department of Revenue.

Iowa

Separat ausgewiesene Lieferkosten sind in der Regel von der Sales-Tax und der Gebrauchssteuer in Iowa steuerbefreit. Eingangsfracht- und Anlieferungsgebühren – Kosten, die dem Verkäufer für den Erwerb von an Kunden verkauften Waren entstehen – sind jedoch im Allgemeinen steuerpflichtig, wenn sie an den Kunden weitergegeben oder dem Preis eines steuerpflichtigen Einzelhandelsverkaufs hinzugefügt werden. Siehe das Iowa Department of Revenue.

Kansas

Ab dem 1. Juli 2023 sind separat ausgewiesene Gebühren für Versand und Bearbeitung nicht im Verkaufspreis enthalten und unterliegen daher nicht der Sales-Tax von Kansas. Sofern im Verkaufspreis enthalten, unterliegen Versandkosten in der Regel der Sales-Tax. Siehe das Iowa Department of Revenue.

Kentucky

Liefergebühren sind im Verkaufspreis enthalten und daher steuerpflichtig, wenn der Verkauf steuerpflichtig ist, aber steuerbefreit, wenn die Transaktion steuerbefreit ist. Die Liefergebühren umfassen Kistenverpackung, Bearbeitung, Verpackung, Porto, Versand und Transport. Siehe das Kentucky Department of Revenue und KRS 139.010(17)(a)4.

Louisiana

Transportgebühren (Lieferung, Fracht und Versand) sind in den Definitionen von „Einstandspreis“ und „Verkaufspreis“ enthalten und daher steuerpflichtig, wenn die Transaktion steuerpflichtig ist, unabhängig davon, ob sie separat ausgewiesen oder im Verkaufspreis enthalten sind.

Gebühren für steuerbefreite Transaktionen sind steuerbefreit, ebenso wie eigenständige Transportgebühren.

Beauftragt der Käufer einen Drittanbieter für die Lieferung, sind die an den Dritten gezahlten Gebühren steuerbefreit. Wenn der Verkäufer einen Drittanbieter für die Lieferung beauftragt, sind die Gebühren steuerbefreit, wenn sie vom Verkäufer bezahlt werden, aber steuerpflichtig, wenn sie an den Käufer weitergegeben werden.

Für die lokale Sales-Tax können andere Regeln gelten, da Louisiana ein Home-Rule State ist. Siehe das Louisiana Department of Revenue.

Maine

Versandkosten sind nicht Teil des steuerpflichtigen Verkaufspreises – und sind steuerfrei –, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Das Produkt wird direkt an den Kunden versandt. Der Versand erfolgt über einen allgemeinen oder vertraglichen Spediteur oder die US-Post. Die Versandkosten werden separat von den Kosten der Ware oder anderen Gebühren, wie z. B. Bearbeitungsgebühren, ausgewiesen.

Bearbeitungsgebühren gelten als Teil des Verkaufspreises, unabhängig davon, ob sie separat ausgewiesen sind oder nicht. Siehe das Maine Revenue Services.

Maryland

Separat ausgewiesene Versand- oder Liefergebühren unterliegen nicht der Sales-Tax und der Gebrauchssteuer von Maryland. Bearbeitungsgebühren sind jedoch Teil des steuerpflichtigen Preises. Wenn Versand- und Bearbeitungsgebühren kombiniert werden, unterliegen die kombinierten Versand- und Bearbeitungsgebühren der Steuer. Siehe den Comptroller of Maryland.

Massachusetts

Die Gebühr eines Verkäufers für die Vorbereitung und Lieferung von Waren an einen vom Käufer bestimmten Ort ist vom steuerpflichtigen Verkaufspreis ausgenommen.

Separat ausgewiesene Versand- und Liefergebühren sind in der Regel von der Sales-Tax und der Gebrauchssteuer in Massachusetts steuerbefreit, vorausgesetzt, die Kosten sind angemessen und spiegeln die Kosten für die Vorbereitung und den Transport der Waren zum Kunden wider und die Lieferung erfolgt nach dem Kauf. Versand- und Bearbeitungsgebühren, die die tatsächlichen Kosten für Bearbeitung und Lieferung übersteigen, sind in der Regel steuerpflichtig.

Kosten für den Transport von Gütern zum Verkäufer (Frachtkosten) gelten als Teil der Gemeinkosten des Verkäufers und sind im steuerpflichtigen Verkaufspreis enthalten. Siehe das Massachusetts Department of Revenue.

Michigan

Seit dem 26. April 2023 sind die meisten Liefergebühren von der Sales-Tax in Michigan steuerbefreit, sofern sie separat ausgewiesen und vom Verkäufer ordnungsgemäß erfasst werden. Michigan besteuert jedoch Liefergebühren, die nicht separat ausgewiesen oder ordnungsgemäß erfasst werden. Siehe das Michigan Department of Treasury.

Minnesota

Versand und Bearbeitung sind Teil des Verkaufspreises, auch wenn sie separat ausgewiesen sind. Daher sind Gebühren für die Lieferung steuerpflichtiger Artikel im Allgemeinen steuerpflichtig, während die Versandkosten für steuerbefreite Artikel im Allgemeinen steuerbefreit sind.

Wenn die Liefergebühr ein Pauschalbetrag für steuerpflichtige und steuerbefreite Produkte ist, sollte die Sales-Tax auf Versand- und Liefergebühren entweder nach dem Prozentsatz oder dem Gewicht der steuerpflichtigen Waren aufgeteilt werden.

Werden die Liefergebühren für steuerpflichtige und nicht steuerpflichtige Artikel getrennt ausgewiesen, unterliegen nur die Liefergebühren für steuerpflichtige Artikel der Sales-Tax. Siehe das Minnesota Department of Revenue.

Mississippi

Einzelhändler müssen in Mississippi in der Regel Sales-Tax für den Versand, die Bearbeitung und die Lieferung steuerpflichtiger Waren erheben. Es fällt jedoch keine Sales-Tax auf den Versand an, wenn das versendete oder gelieferte Produkt steuerbefreit ist.

Sales-Tax fällt auch auf Gebühren für den Warentransport zwischen Orten innerhalb Mississippis an, wenn diese direkt vom Verbraucher, aber nicht an den Verkäufer der Ware gezahlt werden. In diesem Fall muss der Verbraucher die Steuer direkt an das Finanzamt zahlen. Siehe das Mississippi Department of Revenue.

Missouri

Bearbeitungs- und Versandkosten für steuerpflichtige Waren sind in Missouri im Allgemeinen steuerpflichtig, wenn sie im Verkaufspreis enthalten sind. Oder anders ausgedrückt: Wenn der Käufer die Versandkosten als Teil des Verkaufspreises tragen muss, ist der gesamte Verkaufspreis steuerpflichtig. Separat ausgewiesene Transportgebühren sind im Allgemeinen steuerbefreit, sofern der Käufer nicht zur Zahlung für den Service verpflichtet ist. Siehe das Missouri Department of Revenue.

Nebraska

Versand- und Bearbeitungsgebühren sind in Nebraska in der Regel steuerpflichtig, wenn der Verkauf steuerpflichtig ist und die Gebühren an den Einzelhändler gezahlt werden. Für den Versand fällt in der Regel keine Sales-Tax an, wenn der Verkauf steuerbefreit ist.

Wenn für eine Sendung aus steuerbefreiten und steuerpflichtigen Gütern eine einzige Liefergebühr anfällt, sollte die Steuer aufgeteilt werden. Gebühren für Lieferung, Fracht, Porto, Versand oder Transport, die an eine andere Person als den Einzelhändler gezahlt werden, sind in der Regel steuerbefreit. Siehe das Nebraska Department of Revenue.

Nevada

Liefergebühren unterliegen der Sales-Tax von Nevada, wenn sie Teil des Verkaufs von materiellen Gütern für den persönlichen Gebrauch sind. Separat ausgewiesene Porto-, Versand- und Transportgebühren sind in der Regel steuerbefreit, aber Kosten für Kisten, Bearbeitung, Verpackung oder ähnliche Versandkosten sind steuerpflichtig, unabhängig davon, ob sie gesondert ausgewiesen oder im Verkaufspreis enthalten sind. Gebühren für Fracht oder Transport vor dem Verkauf von Sachgütern (d. h. Eingangsfracht) sind steuerpflichtig. Siehe das Nevada Department of Taxation.

New Jersey

Die meisten Gebühren, die mit dem Versand, der Bearbeitung und der Lieferung steuerpflichtiger Waren verbunden sind, unterliegen der Sales-Tax von New Jersey, wenngleich Liefer- und Bearbeitungsgebühren für steuerbefreite Verkäufe im Allgemeinen ebenfalls steuerbefreit sind.

Wenn eine Sendung sowohl steuerpflichtige als auch steuerbefreite Waren enthält, sollte der Verkäufer die Sales-Tax auf den Teil der Liefergebühr erheben, der dem Transport der steuerpflichtigen Waren zugerechnet wird (bestimmt nach Gewicht oder Preis). Unterlässt es der Verkäufer die Liefergebühren entsprechend zuzurechnen, sind die gesamten Kosten steuerpflichtig. Siehe die Veröffentlichung ANJ-10 und die New Jersey Division of Taxation.

New Mexico

Die Sales-Tax von New Mexico gilt im Allgemeinen für Liefer- und Versandkosten, unabhängig davon, ob diese separat ausgewiesen oder im Verkaufspreis enthalten sind. Siehe das New Mexico Taxation and Revenue Department.

New York

Der Versand, die Bearbeitung und die Lieferung steuerpflichtiger Verkäufe unterliegen in der Regel der Sales-Tax in New York. Bei nicht steuerpflichtigen Verkäufen sind diese Gebühren in der Regel steuerbefreit.

Kombinierte Versandkosten für steuerpflichtige und steuerbefreite Verkäufe sind in der Regel steuerpflichtig, aber wenn die Transportkosten separat ausgewiesen und fair zwischen steuerpflichtigen und nicht steuerpflichtigen Verkäufen aufgeteilt werden, dann sind die Versandkosten für die steuerpflichtigen Verkäufe steuerpflichtig und die Versandkosten für die steuerbefreiten Verkäufe steuerbefreit.

Die Sales-Tax wird nicht auf Lieferdienstleistungen erhoben, die unabhängig vom Verkauf der steuerpflichtigen Waren verkauft werden. Siehe das New York State Department of Taxation and Finance.

North Carolina

Versand-, Bearbeitungs-, Transport- und Liefergebühren, die von einem Einzelhändler erhoben werden und mit dem Verkauf von steuerpflichtigen Gütern für den persönlichen Gebrauch, bestimmten digitalen Gütern und bestimmten Dienstleistungen im Bundesstaat verbunden sind, unterliegen in der Regel der Sales-Tax und der Gebrauchssteuer von North Carolina, unabhängig davon, ob sie im Verkaufspreis enthalten oder separat ausgewiesen sind.

Wenn sowohl steuerpflichtige als auch steuerbefreite Verkäufe auf einer Rechnung aufgeführt sind, sollten die Versand- und Bearbeitungsgebühren proportional zu jedem Artikel (basierend auf Preis oder Gewicht) aufgeteilt werden. Siehe das North Carolina Department of Revenue.

North Dakota

Fracht-, Liefer- und andere Transportgebühren, einschließlich Versand- und Bearbeitungsgebühren, gelten in North Dakota als Teil des Verkaufspreises: Der Einzelhändler sollte die Sales-Tax erheben, wenn der Verkauf steuerpflichtig ist, aber nicht, wenn er steuerbefreit ist.

Gebühren, die einem Kunden direkt von einem Lieferdienst in Rechnung gestellt werden, der nicht mit dem Verkauf von materiellen Gütern für den persönlichen Gebrauch verbunden ist, sind in der Regel steuerbefreit. Siehe das North Dakota Department of Revenue.

Ohio

Liefergebühren gelten in Ohio als Teil des Verkaufspreises, unabhängig davon, ob sie separat ausgewiesen oder im Preis enthalten sind. Sie sind daher steuerpflichtig, wenn der Verkauf steuerpflichtig ist, und steuerbefreit, wenn der Verkauf steuerbefreit ist. Wenn eine Liefergebühr sowohl steuerpflichtige als auch steuerbefreite Verkäufe umfasst, kann sie (nach Gewicht oder Verkaufspreis) aufgeteilt werden, sodass die Steuer nur für den steuerpflichtigen Teil der Sendung erhoben wird. Wird sie nicht aufgeteilt, fällt die Steuer auf die gesamten Versandkosten an.

Liefergebühren sind steuerbefreit, wenn sie von einem Kunden an ein Lieferunternehmen gezahlt und nicht vom Verkäufer der versandten Waren auferlegt oder eingezogen werden. Siehe die Ohio Laws and Administrative Rules und das Ohio Department of Taxation.

Seit dem 3. April 2025 gilt die Sales-Tax von Ohio für Lieferdienste, die von einem Liefernetzwerkunternehmen erbracht werden, das eine Befreiung von der Erhebung der Steuer auf gelieferte lokale Produkte erhält. Das Liefernetzwerkunternehmen ist für die Steuer auf solche Liefernetzwerkdienste verantwortlich.

Das Legislative Budget Office gibt dazu folgende Erklärung ab: „Ein Liefernetzwerkunternehmen ohne eine gesetzliche Ausnahmegenehmigung muss die Steuer auf seine Liefergebühren als Teil des steuerpflichtigen Preises, der auch den Preis der steuerpflichtigen Waren umfasst, erheben und abführen. Im Gegensatz dazu muss ein Unternehmen mit der Ausnahmegenehmigung die Steuer auf alle seine Liefergebühren als separate steuerpflichtige Dienstleistung erheben und abführen, unabhängig davon, ob die gelieferten Waren steuerpflichtig sind. Allerdings muss es keine Steuern auf den Preis dieser Waren erheben und abführen.“ Weitere Details finden Sie unter HB 315 (2025) und in der abschließenden Analyse des Gesetzentwurfs.

Oklahoma

Separat ausgewiesene Versand- und Bearbeitungsgebühren sind in Oklahoma steuerbefreit, unabhängig davon, ob der Inhalt des Pakets steuerpflichtig oder steuerbefreit ist. Versand- und Bearbeitungsgebühren, die im Verkaufspreis von steuerpflichtigen, materiellen Gütern für den persönlichen Gebrauch enthalten sind, sind steuerpflichtig. Siehe Okla. Admin. Code § 710:65-19-70 und die Oklahoma Tax Commission.

Pennsylvania

Gebühren für den Versand und die Bearbeitung steuerpflichtiger Waren unterliegen in der Regel der Sales-Tax von Pennsylvania. Ist der versendete Artikel steuerbefreit, sind die Versand- und Bearbeitungsgebühren in der Regel ebenfalls steuerbefreit. Enthält eine Sendung sowohl steuerpflichtige als auch steuerbefreite Artikel, müssen die Versand- und Bearbeitungsgebühren anteilig aufgeteilt werden. Gebühren für den Versand steuerpflichtiger Waren sind steuerpflichtig und Gebühren für den Versand steuerbefreiter Einkäufe sind steuerbefreit. Wenn keine Aufteilung erfolgt, sind alle Versand- und Bearbeitungsgebühren steuerpflichtig.

Liefergebühren, die von einem Drittanbieter in Rechnung gestellt werden, sind steuerbefreit. Siehe das Pennsylvania Department of Revenue.

Rhode Island

Liefergebühren (einschließlich Bearbeitungsgebühren) gelten als Teil des Verkaufspreises und sind daher steuerbefreit, wenn der Verkauf steuerbefreit ist, und steuerpflichtig, wenn der Verkauf steuerpflichtig ist. Wenn eine Sendung sowohl steuerpflichtige als auch steuerbefreite Waren enthält, sollte der Verkäufer die Lieferkosten nach Verkaufspreis oder Gewicht aufteilen. Siehe die Rhode Island Division of Taxation.

South Carolina

Versandgebühren für steuerpflichtige Waren sind in South Carolina in der Regel steuerpflichtig, wenn der Verkäufer die Lieferung veranlasst oder bezahlt. Gebühren für den Versand steuerbefreiter Waren sind in der Regel ebenfalls steuerbefreit.

Die Steuerpflicht von Gebühren, die ein Einzelhändler für die Lieferung von materiellen Gütern für den persönlichen Gebrauch mit dem eigenen Lkw erhebt, hängt davon ab, ob die Bedingungen „frei an Bord“ (FOB) Bestimmungsort oder FOB Versandort (oder Ursprung) sind: FOB Bestimmungsort ist im Allgemeinen steuerpflichtig und FOB Versandort ist im Allgemeinen steuerbefreit. Siehe das South Carolina Department of Revenue, die Revenue Ruling #19-9 und das South Carolina Sales & Use Tax Manual.

South Dakota

Die Gebühren eines Einzelhändlers für Lieferung und Bearbeitung steuerpflichtiger Produkte werden wie das versendete Produkt besteuert, unabhängig davon, ob sie separat oder auf derselben Rechnung wie das Produkt ausgewiesen sind. Da die meisten Verkäufe in South Dakota steuerpflichtig sind, sind Versand- und Bearbeitungsgebühren in der Regel ebenfalls steuerpflichtig. Ist der Verkauf jedoch steuerbefreit, sind auch die Versand- und Bearbeitungsgebühren steuerbefreit.

Wenn sowohl steuerpflichtige als auch nicht steuerpflichtige Produkte in derselben Sendung enthalten sind, fällt die Sales-Tax auf den Anteil der Liefergebühr für die steuerpflichtigen Produkte an (bestimmt nach Verkaufspreis oder Gewicht). Wenn ein Einzelhändler einen Drittanbieter mit einer Lieferung beauftragt und dem Kunden die Lieferung in Rechnung stellt, muss der Einzelhändler die Transportkosten in seine steuerpflichtigen Einnahmen einbeziehen. Siehe diese Steuerinformationen zu Versand und Transport und das South Dakota Department of Revenue.

Tennessee

Die von einem Verkäufer in Rechnung gestellten Liefergebühren sind in Tennessee Teil des Verkaufspreises, unabhängig davon, ob sie auf der Rechnung separat ausgewiesen sind. Ist der Verkauf steuerpflichtig, ist auch die Lieferung steuerpflichtig; ist der Verkauf steuerbefreit, ist auch die Lieferung steuerbefreit. Wenn eine Sendung sowohl steuerbefreite als auch steuerpflichtige Verkäufe enthält, wird die Sales-Tax auf den steuerpflichtigen Prozentsatz der Sendung erhoben (bestimmt durch Gewicht oder Verkaufspreis).

Die Lieferkosten umfassen Gebühren für Verpackung, Lieferung, Bearbeitung, eingehende und ausgehende Fracht, Verpackung, Porto, Versand und Transport. Siehe das Minnesota Department of Revenue.

Texas

In Texas sind Versand und Lieferung steuerpflichtig, wenn der Verkauf steuerpflichtig ist, aber steuerbefreit, wenn der Verkauf steuerbefreit ist. Siehe den Texas Comptroller of Public Accounts.

Utah

Liefergebühren (insbesondere Transport, Versand, Porto, Bearbeitung, Verpackung oder Verladung) sind in Utah vom Verkaufspreis ausgenommen. Sofern auf der Kundenrechnung separat ausgewiesen, unterliegt die Liefergebühr nicht der Sales-Tax und der Gebrauchssteuer von Utah. Siehe die Definition des Verkaufspreises im Utah Code §59-12-102 und die Utah State Tax Commission.

Vermont

Wenn ein Artikel der Sales-Tax von Vermont unterliegt, sind die Liefer- und Frachtgebühren für diesen Artikel steuerpflichtig. Ist ein Verkauf steuerbefreit, sind auch die damit verbundenen Liefergebühren steuerbefreit. Wenn eine Sendung sowohl steuerpflichtige als auch steuerbefreite Waren enthält, fällt die Steuer nur auf den steuerpflichtigen Teil der Bestellung an (basierend auf dem prozentualen Anteil des Preises oder des Gewichts der steuerpflichtigen Artikel im Paket). Es fällt im Allgemeinen keine Sales-Tax auf alleinstehende Versandkosten an, die nicht mit einem Einzelhandelsverkauf verbunden sind. Siehe das Vermont Department of Taxes.

Virginia

Separat ausgewiesene Versandgebühren sind in der Regel von der Sales-Tax in Virginia befreit, Bearbeitungsgebühren sind jedoch immer steuerpflichtig. Sofern nicht separat auf der Rechnung ausgewiesen, sind Versandkosten für steuerpflichtige Waren steuerpflichtig. Werden sie zusammen mit Bearbeitungsgebühren oder anderen Gebühren als eine einzige Gebühr erhoben, werden sie Teil des Verkaufspreises der Guts und unterliegen der Sales-Tax. Siehe 23VAC10-210-6000, Ruling 19-115 und das Virginia Department of Taxation.

Washington

Steuern fallen auf Gebühren für die Lieferung von Produkten an, die im Bundesstaat Washington der einzelhandelsbezogenen Sales-Tax unterliegen, auch wenn die Liefergebühren separat in Rechnung gestellt werden oder der Verkäufer gleichzeitig der Beförderer ist. Lieferkosten für steuerbefreite Waren sind jedoch in der Regel ebenfalls steuerbefreit.

Enthält eine Sendung sowohl steuerpflichtige als auch steuerbefreite Waren, so fällt die Steuer auf den prozentualen Anteil der Liefergebühren an, der auf die steuerpflichtigen Waren entfällt (bestimmt nach Verkaufspreis oder Gewicht). Siehe das Washington State Department of Revenue.

West Virginia

Versand- und Bearbeitungsgebühren gelten in West Virginia als Teil des Kaufpreises. Bei steuerpflichtigen Verkäufen sind die Gebühren in der Regel steuerpflichtig; bei steuerbefreiten Verkäufen sind sie in der Regel steuerbefreit. Siehe die West Virginia Tax Division und die Streamlined Sales Tax West Virginia Taxability Matrix.

Wisconsin

Liefergebühren für steuerpflichtige Verkäufe sind in Wisconsin im Allgemeinen steuerpflichtig, unabhängig davon, ob die Lieferung durch einen allgemeinen oder vertraglichen Spediteur, die USPS oder das Fahrzeug des Verkäufers erfolgt. Liefergebühren für steuerbefreite Verkäufe sind in der Regel steuerbefreit. Wenn eine Sendung sowohl steuerpflichtige als auch nicht steuerpflichtige Verkäufe umfasst, ist der den nicht steuerpflichtigen Verkäufen zugewiesene Anteil steuerbefreit; erfolgt keine Zuweisung, ist die gesamte Gebühr steuerpflichtig. Siehe das Wisconsin Department of Revenue.

Wyoming

Versand- und Bearbeitungsgebühren für Einzelhandelsverkäufe mit steuerpflichtigen Waren (sogenannte ausgehende Fracht) sind in der Regel von der Sales-Tax in Wyoming befreit, vorausgesetzt, die Liefergebühren sind separat ausgewiesen und von allen steuerpflichtigen Gebühren, die auf derselben Rechnung erscheinen, unterscheidbar. Wenn der Verkäufer die Versandgebühren in den Preis des steuerpflichtigen Artikels einbezieht, unterliegt der volle Betrag der Sales-Tax von Wyoming. Siehe das Wyoming Department of Revenue.

Washington, D.C.

Versand- und Bearbeitungsgebühren sind im District of Columbia in der Regel steuerpflichtig, wenn sie als Einzelposten auf der Rechnung aufgeführt sind. Allerding sind separat ausgewiesene Versand- und Liefergebühren in der Regel steuerbefreit. Die Sales-Tax fällt in der Regel auch dann an, wenn die Abholung und Lieferung steuerpflichtiger Waren im District erfolgt und eine gesonderte Gebühr erhoben wird. Siehe das District of Columbia Office of Tax and Revenue.