Umgang mit den Zöllen zwischen den USA und China und dem Ende der De-minimis-Regelung

Die De-minimis-Bestimmung ermöglichte es, viele Waren im Wert von bis zu 800 US-Dollar zollfrei und über ein beschleunigtes Einfuhrverfahren, bekannt als Zollanmeldungsart 86, in die USA einzuführen. Die De-minimis-Schwelle von 800 US-Dollar galt pro Person und Tag.
Zum 2. Mai 2025 setzten die USA die De-minimis-Ausnahme für China und Hongkong aus. Mit Wirkung vom 29. August 2025 setzten die USA die De-minimis-Ausnahme für alle Länder aus und akzeptieren seitdem keine Zollanmeldungsart 86 mehr.
Viele andere Länder bieten De-minimis-Ausnahmen an, aber die meisten verwenden einen Schwellenwert, der niedriger als 800 US-Dollar ist. Die USA hoben 2016 die De-minimis-Schwelle von 200 US-Dollar auf 800 US-Dollar an, was die Schleusen für Sendungen mit geringem Wert öffnete.
Die US-amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde fertigte im Geschäftsjahr 2024 mehr als 1,36 Milliarden De-minimis-Sendungen ab. Aus diesem Grund und weil Kriminelle die De-minimis-Regelung ausnutzten, um illegale Waren ins Land zu schmuggeln, haben die USA ihre De-minimis-Ausnahme beendet.
Das Harmonisierte System (HS) ist ein globales Produktklassifizierungssystem, das in Import- und Exportprozessen verwendet wird. Die Weltzollorganisation (WZO) aktualisiert das HS alle fünf Jahre. Die nächste Aktualisierung ist für 2027 geplant.
Warentarifnummern sind die gängigen sechsstelligen Import-/Exportnummern, die jedem Produkt zugewiesen werden.
HTS-Codes sind die erweiterten zehnstelligen Nummern, die für Waren vergeben werden, die in die USA eingeführt werden. HTS-Codes bestehen aus der sechsstelligen Warentarifnummer plus einem zusätzlichen vierstelligen Code, der spezifisch für die USA ist. Sie werden manchmal auch HTSUS-Codes (Harmonized Tariff Schedule of the United States) genannt.
Warentarifnummern sowie HTS- und HTSUS-Codes sind mit internationalen Zöllen verknüpft. Wenn einem Produkt die falsche Nummer bzw. der falsche Code zugewiesen wird, kann es sein, dass somit auch der falsche Zollsatz zugewiesen wird. Sehen Sie sich ein Webinar über Warentarifnummern an.
China hat eine Vielzahl von Vergeltungszöllen auf US-Waren eingeführt, den Kauf bestimmter Agrargüter eingestellt und Exportkontrollen für bestimmte Seltene Erden in die USA verhängt.
Versandunternehmen haben als Reaktion auf die neuen Zölle der USA und das Ende der De-minimis-Regelung ihre Gebühren erhöht und/oder Sendungen mit geringem Wert ausgesetzt.
DHL hat am 21. April die Abholung und den Versand von Business-to-Consumer(B2C)-Sendungen an Privatpersonen in den USA für Produkte mit einem deklarierten Zollwert von mehr als 800 US-Dollar ausgesetzt. Am 28. April hat DHL den Transport dieser Sendungen wieder aufgenommen.
Alle DHL-Sendungen in die USA mit einem Wert von mehr als 800 US-Dollar erfordern ab dem 5. April eine formelle Zollabfertigung; der vorherige Schwellenwert lag bei 2.500 US-Dollar.
FedEx hat Nachfragezuschläge für US-Importe eingeführt. Zwischen dem 15. April und dem 2. Mai wurde für Importe aus China, Hongkong und den Philippinen eine Gebühr von 45 Cent pro Pfund erhoben.
Zum 2. Mai 2025 erhöhte FedEx sowohl die Auszahlungsgebühr (auch bekannt als Vorschussgebühr oder Zollabfertigungsgebühr) als auch die Zoll- und Steuerweiterleitungsgebühr für Sendungen mit einem Zollwert von bis zu 800 US-Dollar.
UPS führte zum 13. April eine Zuschlagsgebühr von 29 Cent pro Pfund für alle Sendungen in die USA ein, die aus China, Hongkong und Macau stammen. Das Versandunternehmen betont, dass sich die Zuschläge ändern können.
Hongkong Post hat ebenfalls auf Trumps Zollpolitik reagiert. Am 16. April gaben die Behörden in Hongkong eine Pressemitteilung mit folgendem Wortlaut heraus:
„Hongkong Post erhebt definitiv keine sogenannten Zölle im Namen der USA und setzt die Annahme von Postsendungen mit Waren, die für die USA bestimmt sind, aus.“
„Hongkong Post stellt die Annahme von Postsendungen auf dem Landweg, die Waren für die USA enthalten, mit sofortiger Wirkung (16. April) ein.“
„Hongkong Post stellt zum 27. April die Annahme von Luftpostsendungen mit Waren für die USA ein.“
Am 14. Mai 2025 berichtete die South China Morning Post, dass die Aussetzung des US-Paketdienstes seitens Hongkong Post trotz des Handelsabkommens bestehen bleiben wird.
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