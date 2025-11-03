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3. November 2025

Umgang mit den Zöllen zwischen den USA und China und dem Ende der De-minimis-Regelung

Gail Cole

Zuletzt aktualisiert am 3. November 2025 um 10:50 Uhr ET. Nehmen Sie an unserer Webinar-Reihe „Trade and Tariff Tuesdays“ teil und erleben Sie, wie Avalara-Experten interessante Einblicke in globale Handelsfragen und deren Auswirkungen auf Ihr Unternehmen geben.

 

Die Spannungen zwischen den USA und China ließen nach einem positiven Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping in Südkorea am 30. Oktober 2025 nach. Präsident Trump teilte Journalisten mit, dass er den sogenannten Fentanyl-Zoll um 10 % senken werde. Zudem geht er von einer baldigen Unterzeichnung eines Handelsabkommens aus.

Wichtige Erkenntnisse

  • Nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am 30. Oktober 2025 sagte Präsident Trump gegenüber Journalisten, er erwarte, „ziemlich bald“ die Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit China. Trump sagte auch, er werde die Zölle für China um 10 % senken.

  • Die Gegenzölle auf chinesische Importe sollten am 10. November 2025 um 10 % steigen. Diese Erhöhung scheint vom Tisch zu sein, aber wir werden es erst sicher wissen, wenn das Weiße Haus offizielle Richtlinien veröffentlicht.

  • Die USA haben die De-minimis-Ausnahme für Produkte mit Ursprung in China und Hongkong mit Wirkung zum 2. Mai 2025 beendet. Die USA haben am 29. August 2025 die De-minimis-Regelung für alle Länder ausgesetzt.

Welche Zölle gelten für China?

Ab dem 3. November 2025 unterliegen Importe aus China den folgenden US-Zöllen:

 

  • Gegenzölle nach dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von 10 % (vorher 125 %)

  • Fentanyl-Zoll nach dem IEEPA von 20 %

  • Verschiedene Zölle nach Section 301, die erstmals 2018 eingeführt wurden (7,5 % bis 100 %)

 

Laut einem Informationsblatt des Weißen Hauses wird der Fentanyl-Zoll nach dem IEEPA von 20 % mit Wirkung zum 10. November 2025 auf 10 % gesenkt.

 

Da die Zölle kumulierbar sind, können die Gesamtzölle für ausgewählte Produkte 100 % übersteigen. Wie andere Länder unterliegt auch China produktspezifischen Zöllen, wie dem 50-prozentigen Zoll auf Stahl und Aluminium sowie Kupfer (Zölle nach Section 232).

Zeitlicher Verlauf zu chinesischen Zöllen

Am 1. November 2025 veröffentlichte das Weiße Haus ein Informationsblatt zum Handelsabkommen mit China. Darin heißt es, dass die USA:

 

  • den Fentanyl-Zoll für China mit Wirkung zum 10. November 2025 um 10 % senken werden;
  • die Aussetzung der erhöhten Gegenzölle nach dem IEEPA auf chinesische Importe bis zum 10. November 2026 beibehalten werden (der derzeitige Gegenzoll von 10 % bleibt in Kraft);
  • die Frist für den Ablauf bestimmter Zollausnahmen nach Section 301 (die am 29. November 2025 auslaufen sollen) bis zum 10. November 2026 verlängern werden.

 

Am 30. Oktober 2025 gerieten die USA und China während der Handelsgespräche in Südkorea in eine strategische Pattsituation. Berichten zufolge wird Peking die Exportbeschränkungen für Seltene Erden aussetzen, und Washington wird Berichten zufolge den Fentanyl-Zoll von 20 % auf 10 % senken. Beide Länder sollen sich zudem darauf geeinigt haben, ihre neuen Hafengebühren für die Schiffe des jeweils anderen auszusetzen

 

Am 14. Oktober 2025 führten die USA neue Hafengebühren für bestimmte in China gebaute Schiffe sowie für Schiffe mit chinesischen Eigentümern oder Betreibern ein. Daraufhin verhängte China neue Hafengebühren für US-eigene Schiffe.

 

Am 29. August 2025 entschied das Berufungsgericht des Bundes für den Bundesrechtskreis der USA, dass der IEEPA den Präsidenten nicht ermächtigt, die Zölle so zu verhängen, wie er es getan hat. Die Regierung legte Berufung ein, und der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten wird am 5. November 2025 die mündliche Verhandlung durchführen.

 

Am 11. August 2025 setzte das Weiße Haus eine Zollerhöhung aus, die ab 12. August für chinesische Importe gelten sollte. Produkte aus China, Hongkong und Macau unterliegen bis zum 10. November 2025 weiterhin einem Gegenzoll von 10 % sowie dem Anfang des Jahres gemäß dem IEEPA eingeführten Zoll von 20 % und weiteren anwendbaren US-Zöllen. 

 

Am 10. Juni 2025 verlängerte das Berufungsgericht des Bundes für den Bundesrechtskreis der USA den am 29. Mai erlassenen vorläufigen Aufschub. 

 

Am 28. Mai 2025 wurden die IEEPA-Zölle angefochten. Das US-Gericht für internationalen Handel blockierte die IEEPA-Zölle am 28. Mai, und das Berufungsgericht des Bundes für den Bundesrechtskreis der USA setzte die einstweilige Verfügung am folgenden Tag aus. 

 

Am 14. Mai 2025 wurden die Gegenzölle gegen China vorübergehend gesenkt. Präsident Trump setzte die Gegenzölle für 90 Tage, bis zum 12. August, aus, behielt jedoch einen Basiszoll von 10 %, den Fentanyl-Zoll nach dem IEEPA von 20 % sowie die Zölle nach Section 301 und Section 232 bei. Die Gesamtzölle für ausgewählte Produkte fielen von 245 % auf 130 %. Für die meisten Produkte liegt der Zoll bei rund 55 %.

 

Am 2. Mai 2025 endete die De-minimis-Regelung für China. Für Importe mit geringem Wert, die in China und Hongkong hergestellt wurden, gelten seit dem 2. Mai alle anwendbaren Zölle.

 

Am 11. April 2025 kündigte das Weiße Haus Ausnahmen von den Gegenzöllen an. Gemäß der Richtlinie der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde gelten die Gegenzölle nicht für ausgewählte Waren, die am oder nach dem 5. April 2025 um 00:01 Uhr ET zum Verbrauch eingeführt oder aus dem Lager zum Verbrauch entnommen werden.

 

Zu den betroffenen Produkten gehören Elektronikartikel wie Computer, Halbleiter und Smartphones (die Richtlinie enthält eine Liste der betroffenen HTSUS-Codes (Harmonized Tariff Schedule of the United States)). Importeure können eine Erstattung der gezahlten Zölle beantragen, die vor dieser Ausnahme gewährt wurde.

 

Am 9. April 2025 erhöhte Präsident Trump die Zölle für China . Gemäß seiner Durchführungsverordnung ersetzt ein Zollsatz von 125 % den zuvor angekündigten Zollsatz von 84 % und gilt auch für Produkte aus Hongkong und Macau. Der Zoll von 125 % trat am 10. April 2025 um 12:01 Uhr in Kraft.

 

Die Gesamtzölle auf die meisten Produkte aus China beliefen sich auf mehr als 145 Prozent. Wie jedoch aus einem Informationsblatt des Weißen Hauses hervorging, sahen sich chinesische Waren bei der Einfuhr in die USA mit Zöllen von bis zu 245 % konfrontiert. Beispielsweise galt für Elektrofahrzeuge und Spritzen ein Zoll von 245 %.

 

Es gibt einige Ausnahmen. Waren, die nicht dem Gegenzoll unterliegen, sind:

 

  • Artikel, die 50 USC 1702 (b) unterliegen;
  • Goldbarren;
  • Kupfer, Pharmazeutika, Halbleiter und Holzwaren;
  • Energie und bestimmte Mineralien, die in den USA nicht verfügbar sind; und
  • Artikel aus Stahl und Aluminium sowie Autos/Autoteile, die bereits den Zöllen nach Section 232 unterliegen, sowie alle Artikel, die möglicherweise zukünftigen Zöllen nach Section 232 unterliegen.

 

Eine Rückvergütung ist in Bezug auf die Gegenzölle verfügbar. Die US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde veröffentlicht so weit wie möglich aktualisierte Richtlinien.

 

Am 8. April 2025 erhöhten die USA die Gegenzölle gegen China von 34 % auf 84 %. Der Zoll von 84 % trat am 9. April 2025 um 12:01 Uhr ET in Kraft.

 

Am 2. April 2025 berief sich Präsident Trump auf den IEEPA, um gegen China ab dem 9. April 2025 einen zusätzlichen Gegenzoll von 34 % zu verhängen. Der Satz von 34 % beinhaltete den neuen Basiszoll von 10 %, der ab dem 5. April für alle Länder gilt.

 

Am 3. März 2025 erhöhten die USA den Fentanyl-Zoll von 10 % auf 20 % für Produkte aus China und Hongkong, die am oder nach dem 4. März 2025 um 00:01 Uhr ET zum Verbrauch eingeführt oder aus dem Lager zum Verbrauch entnommen wurden.

 

Am 4. Februar 2025 trat der neue 10-prozentige Zoll für China in Kraft.

 

Am 1. Februar nutzte Präsident Trump den IEEPA, um einen Zoll von 10 % zusätzlich zu den bestehenden Zöllen gemäß Section 301 auf chinesische Importe (einschließlich Produkten aus Hongkong) festzulegen, der am 4. Februar in Kraft trat. Die Durchführungsverordnung sah keine Zollrückvergütung vor, und es gab kein festgelegtes Ausschlussverfahren.

De-minimis-Regelung abgeschafft

Die De-minimis-Ausnahme gemäß 19 U.S. C. § 1321(a)(2)(C) (auch bekannt als Section-321-Sendungen) erlaubt die zoll- und einfuhrsteuerfreie Einfuhr einer Warensendung (pro Person und Tag) im Wert von bis zu 800 US-Dollar in die USA.

 

Die USA haben die De-minimis-Ausnahme für China und Hongkong mit Wirkung zum 2. Mai 2025 ausgesetzt.

 

Neue Zoll- und Postgebühren für De-minimis-Importe, die per internationaler Post eintreffen

 

Waren aus China und Hongkong im Wert von bis zu 800 unterliegen ab dem 2. Mai 2025 um 00:01 Uhr ET einem Wertzollsatz oder einer Postgebühr.

 

Der Zoll wurde zunächst auf 30 % des Wertes der Postsendung festgelegt, aber am 8. April wurde der Zoll auf 90 % des Wertes der Postsendung erhöht. Am 9. April erhöhte Präsident Trump den De-minimis-Zollsatz auf 120 %.

 

Am 12. Mai erließ der Präsident dann eine Durchführungsverordnung zur Senkung des Zollsatzes für De-minimis-Postsendungen auf 54 %, die am 14. Mai 2025 um 00:01 Uhr ET in Kraft trat.

 

Die zollamtliche Gebühr pro Postsendung mit Waren für geringwertige Postsendungen beträgt ab dem 2. Mai 100 US-Dollar (nach Erhöhung durch die Durchführungsverordnungen vom 8. April und 9. April). Diese Gebühr erhöhte sich am 1. Juni 2025 auf 200 US-Dollar.

 

Es gibt neue Zollsätze für internationale Postsendungen in der Durchführungsverordnung, die die De-minimis-Regelung für alle Länder aufhebt, wie hier beschrieben. Der spezifische Zollsatz für Postsendungen:

 

  • 80 US-Dollar pro Artikel für Länder mit einem effektiven IEEPA-Zoll von weniger als 16 %;
  • 160 US-Dollar pro Artikel für Länder mit einem effektiven IEEPA-Zoll zwischen 16 % und 25 %;
  • 200 US-Dollar pro Artikel für Länder mit einem effektiven IEEPA-Zoll von über 25 %. 

Einfuhr geringwertiger Produkte aus China

Seit dem 2. Mai 2025 ist ein neues Importverfahren für Warensendungen aus China und Hongkong, einschließlich Postsendungen, erforderlich. Die Zollanmeldungsart 86 wird für geringwertige Importe aus China und Hongkong nicht mehr akzeptiert. Außer für Postsendungen müssen Zollanmeldungen im Automated Commercial Environment (ACE) der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde vorgenommen werden; Papierdokumente werden nicht mehr akzeptiert.

 

Die neuen Importprozesse werden die Kosten und die Versandzeiten erhöhen. Anmelder und Importeure müssen: 

 

  • die entsprechende formelle oder informelle Zollanmeldung einreichen; und
  • alle anfallenden Zölle, Steuern und Gebühren entrichten.

 

Eine formelle Zollanmeldung (Zollanmeldungsart 1) ist für Sendungen mit einem Wert von über 2.500 US-Dollar erforderlich. 

 

Die informelle Zollanmeldung (Zollanmeldungsart 11) ist möglicherweise die beste Option für die meisten Sendungen mit geringem Wert aus China und Hongkong. Sie ist auch für bestimmte Waren mit geringem Risiko geeignet (z. B. Produkte, die von Kontingenten oder Ausgleichszöllen befreit sind).  

Voraussetzungen für eine informelle Zollanmeldung (Zollanmeldungsart 11)

Die Zollanmeldungsart 11 ist ein informeller Anmeldungsprozess, aber er ist immer noch aufwendiger als der Prozess, den viele Unternehmen in der Vergangenheit für De-minimis-Sendungen verwendet haben.  

 

Die Hauptanforderung bei der Zollanmeldungsart 11 ist das Ausfüllen des Formulars 7501 der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde, das elektronisch über das ACE-System eingereicht werden muss. 

 

„Das Ausfüllen des Formulars ist ein zusätzlicher administrativer Schritt, den viele als lästig empfinden werden“, so Patrick Frith, Senior Director of Growth Cross-Border bei Avalara.

 

Informationsanforderungen für Zollanmeldungsart 11

 

Zu den wichtigsten Informationen, die für das Formular 7501der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde erforderlich sind, gehören:

 

  • Importeur- und Zollanmeldungsinformationen;
  • Versand- und Transportdetails;
  • Waren und Klassifizierung, einschließlich des zehnstelligen HTS-Codes (Harmonized Tariff Schedule) für jeden Artikel; und
  • Wertermittlung und Zollberechnung (der Transaktionswert basiert auf dem für die Ware bei Verkauf zum Export in die USA gezahlten Preis, zuzüglich anfallender Verpackungskosten, Verkaufsprovisionen, Lizenzgebühren usw.).
  • Zusätzliche Erklärungen und Bescheinigungen

 

Die geschätzten Zölle müssen innerhalb von zehn Tagen nach Freigabe der Ware hinterlegt werden.

 

Herausforderungen bei der Verwendung der Zollanmeldungsart 11

 

Die Bestimmung des richtigen zehnstelligen HTS-Codes ist eine der schwierigsten Aufgaben für Unternehmen, die Waren international versenden. Doch die ist äußerst wichtig: Wenn E-Commerce-Verkäufer, Online-Marktplätze, Importeure, Spediteure oder andere, die für die Einreichung der vereinfachten Zollanmeldung verantwortlich sind, den falschen HTS-Code verwenden, kann der falsche Zollsatz angewendet werden. Dies kann zu zusätzlichen Verzögerungen beim Zoll und/oder zu Strafen führen.

 

Unternehmen, die von der De-minimis-Ausnahme profitiert haben, sind möglicherweise nicht daran gewöhnt, Produkte mit zehnstelligen HTS-Codes zu klassifizieren. Ihre Systeme sind möglicherweise nicht darauf ausgelegt, Zölle auf diese Sendungen anzuwenden.

Wie können Unternehmen die Änderungen der De-minimis-Regeln einhalten?

„Die Aussetzung der De-minimis-Regelung für alle Länder – wodurch die langjährige Geringwertigkeitsgrenze, auf die viele Unternehmen angewiesen waren, entfällt – markiert einen entscheidenden Wandel in der US-Handelspolitik“, sagt Shane Bogdan, Director of Cross-Border Sales bei Avalara. „Dies ist nicht die Zeit für eine abwartende Herangehensweise. Um Überraschungen an der Grenze zu vermeiden und das Vertrauen der Verbraucher zu erhalten, müssen Unternehmen jetzt handeln, um eine genaue Produktklassifizierung und Zollberechnung sicherzustellen. „Eine transparente Preisgestaltung auf Basis der Gesamtkosten ist nicht mehr nur ein „nettes Extra“ – sie ist eine wettbewerbsrelevante Notwendigkeit für den Verkauf auf dem US-Markt.“

 

Der effektivste Weg für Unternehmen, den sich ändernden Anforderungen von Zolländerungen gerecht zu werden, ist die Automatisierung der Zollkonformität.

 

Avalara Cross-Border berechnet Zölle und Einfuhrsteuern in Echtzeit und automatisiert die Zuweisung der vollständigen zehnstelligen HTS-Codes, die für die Zollanmeldungsart 11 erforderlich sind.

 

Unsere Kunden profitieren von unserer Technologie. „Die Dienstleistungen von Avalara zur Einhaltung der Zollvorschriften helfen Ihnen, in diesem sich rasch wandelnden Umfeld den Überblick zu behalten, und geben Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit den Veränderungen Schritt halten“, erklärt Craig Reed, General Manager of Cross-Border bei Avalara.  

 

Weitere Zolländerungen sind wahrscheinlich, und es kann schwierig sein, genaue, aktuelle Informationen zu finden. Was auch immer geschieht: Wir helfen Ihnen, Veränderungen stets einen Schritt voraus zu bleiben und global weiter zu wachsen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren.

FAQs

 

Die De-minimis-Bestimmung ermöglichte es, viele Waren im Wert von bis zu 800 US-Dollar zollfrei und über ein beschleunigtes Einfuhrverfahren, bekannt als Zollanmeldungsart 86, in die USA einzuführen. Die De-minimis-Schwelle von 800 US-Dollar galt pro Person und Tag.

 

Zum 2. Mai 2025 setzten die USA die De-minimis-Ausnahme für China und Hongkong aus. Mit Wirkung vom 29. August 2025 setzten die USA die De-minimis-Ausnahme für alle Länder aus und akzeptieren seitdem keine Zollanmeldungsart 86 mehr.

 

Viele andere Länder bieten De-minimis-Ausnahmen an, aber die meisten verwenden einen Schwellenwert, der niedriger als 800 US-Dollar ist. Die USA hoben 2016 die De-minimis-Schwelle von 200 US-Dollar auf 800 US-Dollar an, was die Schleusen für Sendungen mit geringem Wert öffnete. 

 

 

Die US-amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde fertigte im Geschäftsjahr 2024 mehr als 1,36 Milliarden De-minimis-Sendungen ab. Aus diesem Grund und weil Kriminelle die De-minimis-Regelung ausnutzten, um illegale Waren ins Land zu schmuggeln, haben die USA ihre De-minimis-Ausnahme beendet.    

 

 

Das Harmonisierte System (HS) ist ein globales Produktklassifizierungssystem, das in Import- und Exportprozessen verwendet wird. Die Weltzollorganisation (WZO) aktualisiert das HS alle fünf Jahre. Die nächste Aktualisierung ist für 2027 geplant. 

 

Warentarifnummern sind die gängigen sechsstelligen Import-/Exportnummern, die jedem Produkt zugewiesen werden. 

 

HTS-Codes sind die erweiterten zehnstelligen Nummern, die für Waren vergeben werden, die in die USA eingeführt werden. HTS-Codes bestehen aus der sechsstelligen Warentarifnummer plus einem zusätzlichen vierstelligen Code, der spezifisch für die USA ist. Sie werden manchmal auch HTSUS-Codes (Harmonized Tariff Schedule of the United States) genannt. 

 

Warentarifnummern sowie HTS- und HTSUS-Codes sind mit internationalen Zöllen verknüpft. Wenn einem Produkt die falsche Nummer bzw. der falsche Code zugewiesen wird, kann es sein, dass somit auch der falsche Zollsatz zugewiesen wird. Sehen Sie sich ein Webinar über Warentarifnummern an

 

 

China hat eine Vielzahl von Vergeltungszöllen auf US-Waren eingeführt, den Kauf bestimmter Agrargüter eingestellt und Exportkontrollen für bestimmte Seltene Erden in die USA verhängt.

 

 

Versandunternehmen haben als Reaktion auf die neuen Zölle der USA und das Ende der De-minimis-Regelung ihre Gebühren erhöht und/oder Sendungen mit geringem Wert ausgesetzt.

 

DHL hat am 21. April die Abholung und den Versand von Business-to-Consumer(B2C)-Sendungen an Privatpersonen in den USA für Produkte mit einem deklarierten Zollwert von mehr als 800 US-Dollar ausgesetzt. Am 28. April hat DHL den Transport dieser Sendungen wieder aufgenommen.

 

Alle DHL-Sendungen in die USA mit einem Wert von mehr als 800 US-Dollar erfordern ab dem 5. April eine formelle Zollabfertigung; der vorherige Schwellenwert lag bei 2.500 US-Dollar. 

 

FedEx hat Nachfragezuschläge für US-Importe eingeführt. Zwischen dem 15. April und dem 2. Mai wurde für Importe aus China, Hongkong und den Philippinen eine Gebühr von 45 Cent pro Pfund erhoben.

 

Zum 2. Mai 2025 erhöhte FedEx sowohl die Auszahlungsgebühr (auch bekannt als Vorschussgebühr oder Zollabfertigungsgebühr) als auch die Zoll- und Steuerweiterleitungsgebühr für Sendungen mit einem Zollwert von bis zu 800 US-Dollar.

 

UPS führte zum 13. April eine Zuschlagsgebühr von 29 Cent pro Pfund für alle Sendungen in die USA ein, die aus China, Hongkong und Macau stammen. Das Versandunternehmen betont, dass sich die Zuschläge ändern können.

 

Hongkong Post hat ebenfalls auf Trumps Zollpolitik reagiert. Am 16. April gaben die Behörden in Hongkong eine Pressemitteilung mit folgendem Wortlaut heraus:

 

„Hongkong Post erhebt definitiv keine sogenannten Zölle im Namen der USA und setzt die Annahme von Postsendungen mit Waren, die für die USA bestimmt sind, aus.“

 

„Hongkong Post stellt die Annahme von Postsendungen auf dem Landweg, die Waren für die USA enthalten, mit sofortiger Wirkung (16. April) ein.“

 

„Hongkong Post stellt zum 27. April die Annahme von Luftpostsendungen mit Waren für die USA ein.“

 

Am 14. Mai 2025 berichtete die South China Morning Post, dass die Aussetzung des US-Paketdienstes seitens Hongkong Post trotz des Handelsabkommens bestehen bleiben wird.

 

Avalara Cross-Border kann Ihrem Unternehmen helfen, grenzüberschreitende Zölle und Tarife einzuhalten – ganz gleich, wie oft sich diese ändern. Kontaktieren Sie uns, um zu beginnen.

 

Weitere Nachrichten zu Zöllen finden Sie hier:

 

Dieser Fachartikel wurde ursprünglich im Februar 2025 veröffentlicht.

Umsatzsteuersätze, -regeln und -vorschriften ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Blog dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
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