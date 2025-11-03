Umgang mit den Zöllen zwischen den USA und China und dem Ende der De-minimis-Regelung

Am 1. November 2025 veröffentlichte das Weiße Haus ein Informationsblatt zum Handelsabkommen mit China. Darin heißt es, dass die USA:

den Fentanyl-Zoll für China mit Wirkung zum 10. November 2025 um 10 % senken werden;

die Aussetzung der erhöhten Gegenzölle nach dem IEEPA auf chinesische Importe bis zum 10. November 2026 beibehalten werden (der derzeitige Gegenzoll von 10 % bleibt in Kraft);

die Frist für den Ablauf bestimmter Zollausnahmen nach Section 301 (die am 29. November 2025 auslaufen sollen) bis zum 10. November 2026 verlängern werden.

Am 30. Oktober 2025 gerieten die USA und China während der Handelsgespräche in Südkorea in eine strategische Pattsituation. Berichten zufolge wird Peking die Exportbeschränkungen für Seltene Erden aussetzen, und Washington wird Berichten zufolge den Fentanyl-Zoll von 20 % auf 10 % senken. Beide Länder sollen sich zudem darauf geeinigt haben, ihre neuen Hafengebühren für die Schiffe des jeweils anderen auszusetzen.

Am 14. Oktober 2025 führten die USA neue Hafengebühren für bestimmte in China gebaute Schiffe sowie für Schiffe mit chinesischen Eigentümern oder Betreibern ein. Daraufhin verhängte China neue Hafengebühren für US-eigene Schiffe.

Am 29. August 2025 entschied das Berufungsgericht des Bundes für den Bundesrechtskreis der USA, dass der IEEPA den Präsidenten nicht ermächtigt, die Zölle so zu verhängen, wie er es getan hat. Die Regierung legte Berufung ein, und der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten wird am 5. November 2025 die mündliche Verhandlung durchführen.

Am 11. August 2025 setzte das Weiße Haus eine Zollerhöhung aus, die ab 12. August für chinesische Importe gelten sollte. Produkte aus China, Hongkong und Macau unterliegen bis zum 10. November 2025 weiterhin einem Gegenzoll von 10 % sowie dem Anfang des Jahres gemäß dem IEEPA eingeführten Zoll von 20 % und weiteren anwendbaren US-Zöllen.

Am 10. Juni 2025 verlängerte das Berufungsgericht des Bundes für den Bundesrechtskreis der USA den am 29. Mai erlassenen vorläufigen Aufschub.

Am 28. Mai 2025 wurden die IEEPA-Zölle angefochten. Das US-Gericht für internationalen Handel blockierte die IEEPA-Zölle am 28. Mai, und das Berufungsgericht des Bundes für den Bundesrechtskreis der USA setzte die einstweilige Verfügung am folgenden Tag aus.

Am 14. Mai 2025 wurden die Gegenzölle gegen China vorübergehend gesenkt. Präsident Trump setzte die Gegenzölle für 90 Tage, bis zum 12. August, aus, behielt jedoch einen Basiszoll von 10 %, den Fentanyl-Zoll nach dem IEEPA von 20 % sowie die Zölle nach Section 301 und Section 232 bei. Die Gesamtzölle für ausgewählte Produkte fielen von 245 % auf 130 %. Für die meisten Produkte liegt der Zoll bei rund 55 %.

Am 2. Mai 2025 endete die De-minimis-Regelung für China. Für Importe mit geringem Wert, die in China und Hongkong hergestellt wurden, gelten seit dem 2. Mai alle anwendbaren Zölle.

Am 11. April 2025 kündigte das Weiße Haus Ausnahmen von den Gegenzöllen an. Gemäß der Richtlinie der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde gelten die Gegenzölle nicht für ausgewählte Waren, die am oder nach dem 5. April 2025 um 00:01 Uhr ET zum Verbrauch eingeführt oder aus dem Lager zum Verbrauch entnommen werden.

Zu den betroffenen Produkten gehören Elektronikartikel wie Computer, Halbleiter und Smartphones (die Richtlinie enthält eine Liste der betroffenen HTSUS-Codes (Harmonized Tariff Schedule of the United States)). Importeure können eine Erstattung der gezahlten Zölle beantragen, die vor dieser Ausnahme gewährt wurde.

Am 9. April 2025 erhöhte Präsident Trump die Zölle für China . Gemäß seiner Durchführungsverordnung ersetzt ein Zollsatz von 125 % den zuvor angekündigten Zollsatz von 84 % und gilt auch für Produkte aus Hongkong und Macau. Der Zoll von 125 % trat am 10. April 2025 um 12:01 Uhr in Kraft.

Die Gesamtzölle auf die meisten Produkte aus China beliefen sich auf mehr als 145 Prozent. Wie jedoch aus einem Informationsblatt des Weißen Hauses hervorging, sahen sich chinesische Waren bei der Einfuhr in die USA mit Zöllen von bis zu 245 % konfrontiert. Beispielsweise galt für Elektrofahrzeuge und Spritzen ein Zoll von 245 %.

Es gibt einige Ausnahmen. Waren, die nicht dem Gegenzoll unterliegen, sind:

Artikel, die 50 USC 1702 (b) unterliegen;

Goldbarren;

Kupfer, Pharmazeutika, Halbleiter und Holzwaren;

Energie und bestimmte Mineralien, die in den USA nicht verfügbar sind; und

Artikel aus Stahl und Aluminium sowie Autos/Autoteile, die bereits den Zöllen nach Section 232 unterliegen, sowie alle Artikel, die möglicherweise zukünftigen Zöllen nach Section 232 unterliegen.

Eine Rückvergütung ist in Bezug auf die Gegenzölle verfügbar. Die US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde veröffentlicht so weit wie möglich aktualisierte Richtlinien.

Am 8. April 2025 erhöhten die USA die Gegenzölle gegen China von 34 % auf 84 %. Der Zoll von 84 % trat am 9. April 2025 um 12:01 Uhr ET in Kraft.

Am 2. April 2025 berief sich Präsident Trump auf den IEEPA, um gegen China ab dem 9. April 2025 einen zusätzlichen Gegenzoll von 34 % zu verhängen. Der Satz von 34 % beinhaltete den neuen Basiszoll von 10 %, der ab dem 5. April für alle Länder gilt.

Am 3. März 2025 erhöhten die USA den Fentanyl-Zoll von 10 % auf 20 % für Produkte aus China und Hongkong, die am oder nach dem 4. März 2025 um 00:01 Uhr ET zum Verbrauch eingeführt oder aus dem Lager zum Verbrauch entnommen wurden.

Am 4. Februar 2025 trat der neue 10-prozentige Zoll für China in Kraft.

Am 1. Februar nutzte Präsident Trump den IEEPA, um einen Zoll von 10 % zusätzlich zu den bestehenden Zöllen gemäß Section 301 auf chinesische Importe (einschließlich Produkten aus Hongkong) festzulegen, der am 4. Februar in Kraft trat. Die Durchführungsverordnung sah keine Zollrückvergütung vor, und es gab kein festgelegtes Ausschlussverfahren.