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1. August 2025

Was sind OSS, MOSS und IOSS?

Ben Robinson

OSS, MOSS und IOSS haben die Art und Weise geprägt, wie Unternehmen, die grenzüberschreitende B2C-Verkäufe (B2C) tätigen, ihre Umsatzsteuerkonformität verwalten. Aber was beinhalten diese drei Schemata? Wenn Sie sie verstehen, können Sie die Umsatzsteuerkonformität beim Verkauf in der gesamten Europäischen Union (EU) vereinfachen.  

Wichtige Erkenntnisse

  • Mit OSS können Verkäufer aus der EU und außerhalb der EU die Umsatzsteuer für grenzüberschreitende B2C-Verkäufe mit einer einzigen Registrierung melden.
  • Wenn Sie IOSS verwenden, wird die Umsatzsteuer an der Verkaufsstelle eingezogen, sodass Kunden bei der Lieferung nicht mit unerwarteten Gebühren rechnen müssen.
  • OSS hat MOSS ersetzt und die Reichweite über digitale Dienstleistungen hinaus auf Waren ausgeweitet.
  • Verkäufer außerhalb der EU können OSS und IOSS aus Ländern außerhalb der EU verwenden, um eine Registrierung in jedem EU-Land zu vermeiden.

Was ist OSS?

OSS steht für One-Stop Shop. Es handelt sich um ein Vereinfachungsschema, das es B2C-Verkäufern von Waren und Dienstleistungen innerhalb der EU ermöglicht, Umsatzsteuer auf ihre grenzüberschreitenden Verkäufe über eine einzige EU-Umsatzsteuerregistrierung und -erklärung zu erheben, zu melden und abzuführen.  

 

Mit OSS können Unternehmen Zeit sparen und ihre Verwaltungskosten senken, da sie nicht in jedem Land, in dem sie verkaufen, Umsatzsteuer-Identifikationsnummern einholen und die Umsatzsteuererklärung ausfüllen müssen — nur eine OSS-Einreichung neben ihrer üblichen inländischen Umsatzsteuererklärung reicht aus.

Wichtige Fakten zu OSS

  • OSS ersetzte und erweiterte das Mini One-Stop Shop (MOSS) Schema (mehr zu MOSS später).  
  • OSS ist in zwei Kategorien unterteilt:
    • Union OSS — wird von Unternehmen mit Sitz in der EU, die B2C-Waren innerhalb der EU verkaufen, von Nicht-EU-Unternehmen mit einem Lager oder Lagerbestand in der EU, die Waren an EU-Kunden verkaufen, und von B2C-Dienstleistern wie Telekommunikations-, Rundfunk- und digitalen Diensten verwendet.  
    • OSS außerhalb der Union — Wird von Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern verwendet, die B2C-Dienste für EU-Kunden anbieten, ohne in der EU physisch präsent zu sein oder Lagerbestand zu haben. Diese Unternehmen können sich in einem EU-Land für OSS außerhalb der Union registrieren, um vierteljährliche Umsatzsteuererklärungen einzureichen. 

Wichtig zu bedenken

Unternehmen, die nicht in der EU ansässig sind, können die vereinfachte OSS-Einreichung nutzen, indem sie sich zunächst als Steuerzahler aus Ländern außerhalb der Union registrieren. Auf diese Weise können sie bei einer einzigen EU-Steuerbehörde registriert werden und vierteljährliche OSS-Einreichungen auf die gleiche Weise wie E-Commerce-Verkäufer in der EU einreichen. 

 

OSS gilt nicht für Waren, die von außerhalb der Region in die EU importiert werden. Dafür gint es IOSS.

Was ist IOSS?

IOSS steht für Import One-Stop Shop. Es handelt sich um ein Schema, das eingeführt wurde, um die Umsatzsteuer auf geringwertige Importe von weniger als 150 € aus Nicht-EU-Ländern an Verbraucher in der EU zu vereinfachen. Verkäufer müssen ihren Kunden nur an der Verkaufsstelle Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Aus diesem Grund müssen Käufer beim Zoll keine Einfuhrumsatzsteuer zahlen, wenn der Verkäufer IOSS verwendet.

 

Waren, die unter IOSS verkauft werden, passieren beim Zoll eine „grüne Linie“. Dies ermöglicht eine schnelle und optimierte Zollabfertigung und eine schnellere Lieferung an die Kunden. 

 

Unternehmen, die für IOSS registriert sind, erhalten eine IOSS-Nummer. Dies ist eine eindeutige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die in Zollanmeldungen verwendet wird, um nachzuweisen, dass die Umsatzsteuer bereits vom Verkäufer eingezogen wurde.

 

Um IOSS nutzen zu können, muss sich das Unternehmen, das Waren von außerhalb der EU im Fernabsatz verkauft, in dem Mitgliedstaat registrieren lassen, in dem es seinen Sitz hat, oder, falls es außerhalb der EU ansässig ist, kann es einen einzelnen Mitgliedstaat wählen. Es gibt keine Umsatzsteuervorteile, wenn ein Mitgliedstaat einem anderen vorgezogen wird.

 

Gemäß IOSS muss ein Unternehmen dem Mitgliedstaat, in dem es registriert ist, eine einzige monatliche Umsatzsteuererklärung einreichen, die Folgendes beinhaltet:

 

  • Gesamtwert der Verkäufe (ohne Umsatzsteuer) in jeden Mitgliedstaat, d. h. den Ort, an den der Kunde die Waren erhalten hat
  • Umsatzsteuerbetrag
  • Umsatzsteuersatz

Wichtige Fakten zu IOSS

  • Die Umsatzsteuer wird an der Verkaufsstelle erhoben und in einer einzigen monatlichen IOSS-Erklärung ausgewiesen. 
  • Kunden müssen bei der Lieferung keine Umsatzsteuer oder Zollgebühren zahlen. 
  • Die Zollabfertigung ist schneller. 

Wichtig zu bedenken

Online-Marktplätze, die importierte Waren verkaufen, müssen möglicherweise die Umsatzsteuer im Namen von Verkäufern gemäß IOSS erheben und abführen. Dies unterstützt das Ziel der europäischen Behörden, den Umsatzsteuerbetrug zu reduzieren.

Was ist MOSS?

MOSS steht für Mini One-Stop Shop. MOSS war ein Vorgänger von OSS, das für B2C-Lieferungen digitaler Dienste (wie Streaming und Software) in der gesamten EU galt. OSS ersetzte MOSS, das seinen Anwendungsbereich auf physische Güter und weitere Arten von Dienstleistungen ausdehnte.

Wichtige Fakten zu MOSS

  • MOSS-Registrierungen wurden von den meisten EU-Steuerbehörden automatisch in das OSS-Schema migriert. 
  • Obwohl das MOSS-Programm im Vereinigten Königreich ausgelaufen ist, können Verkäufer dort weiterhin OSS aus Ländern außerhalb der Union verwenden, um die EU-Umsatzsteuervorschriften einzuhalten, wenn sie digitale Dienstleistungen an Verbraucher in der EU verkaufen.

Wie Avalara helfen kann

Zentrale Anlaufstellen tragen dazu bei, die Umsatzsteuerkonformität für Verkäufer zu vereinfachen und die grenzüberschreitende Expansion zu erleichtern. Es ist wichtig zu verstehen, für welches Vereinfachungsschema Ihr Unternehmen in Frage kommt. Sie können Avalara kontaktiere, um mehr zu erfahren oder unsere Lösungen für Umsatzsteuerkonformität und IOSS zu entdecken.

FAQ

Die IOSS-Gebühr bezieht sich auf die Umsatzsteuer, die an der Verkaufsstelle für in die EU importierte Waren mit geringem Wert erhoben wird. Mithilfe des IOSS-Schemas können Verkäufer an der Kasse Umsatzsteuer berechnen und diese über einen einzigen EU-Mitgliedstaat melden.

MOSS wurde für die Meldung der Umsatzsteuer auf digitale Dienstleistungen verwendet, die innerhalb der EU grenzüberschreitend verkauft wurden. IOSS wird für die Meldung der Umsatzsteuer auf Waren mit geringem Wert verwendet, die aus Nicht-EU-Ländern in die EU importiert werden.

IOSS ist für den Fernverkauf von Waren mit geringem Wert vorgesehen, die in die EU importiert werden. OSS wird für die Umsatzsteuermeldung bei grenzüberschreitenden Verkäufen von Waren und bestimmten Dienstleistungen innerhalb der EU verwendet.

Umsatzsteuersätze, -regeln und -vorschriften ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Blog dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
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