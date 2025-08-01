Die IOSS-Gebühr bezieht sich auf die Umsatzsteuer, die an der Verkaufsstelle für in die EU importierte Waren mit geringem Wert erhoben wird. Mithilfe des IOSS-Schemas können Verkäufer an der Kasse Umsatzsteuer berechnen und diese über einen einzigen EU-Mitgliedstaat melden.
MOSS wurde für die Meldung der Umsatzsteuer auf digitale Dienstleistungen verwendet, die innerhalb der EU grenzüberschreitend verkauft wurden. IOSS wird für die Meldung der Umsatzsteuer auf Waren mit geringem Wert verwendet, die aus Nicht-EU-Ländern in die EU importiert werden.
IOSS ist für den Fernverkauf von Waren mit geringem Wert vorgesehen, die in die EU importiert werden. OSS wird für die Umsatzsteuermeldung bei grenzüberschreitenden Verkäufen von Waren und bestimmten Dienstleistungen innerhalb der EU verwendet.