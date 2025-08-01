IOSS steht für Import One-Stop Shop. Es handelt sich um ein Schema, das eingeführt wurde, um die Umsatzsteuer auf geringwertige Importe von weniger als 150 € aus Nicht-EU-Ländern an Verbraucher in der EU zu vereinfachen. Verkäufer müssen ihren Kunden nur an der Verkaufsstelle Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Aus diesem Grund müssen Käufer beim Zoll keine Einfuhrumsatzsteuer zahlen, wenn der Verkäufer IOSS verwendet.

Waren, die unter IOSS verkauft werden, passieren beim Zoll eine „grüne Linie“. Dies ermöglicht eine schnelle und optimierte Zollabfertigung und eine schnellere Lieferung an die Kunden.

Unternehmen, die für IOSS registriert sind, erhalten eine IOSS-Nummer. Dies ist eine eindeutige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die in Zollanmeldungen verwendet wird, um nachzuweisen, dass die Umsatzsteuer bereits vom Verkäufer eingezogen wurde.

Um IOSS nutzen zu können, muss sich das Unternehmen, das Waren von außerhalb der EU im Fernabsatz verkauft, in dem Mitgliedstaat registrieren lassen, in dem es seinen Sitz hat, oder, falls es außerhalb der EU ansässig ist, kann es einen einzelnen Mitgliedstaat wählen. Es gibt keine Umsatzsteuervorteile, wenn ein Mitgliedstaat einem anderen vorgezogen wird.

Gemäß IOSS muss ein Unternehmen dem Mitgliedstaat, in dem es registriert ist, eine einzige monatliche Umsatzsteuererklärung einreichen, die Folgendes beinhaltet: