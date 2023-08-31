Verstehen Sie Ihren Nexus (Englische)

Eine US-amerikanische Steuerbehörde wird ein Unternehmen nicht warnen, bevor eine wirtschaftliche Anknüpfung (Economic Nexus) hergestellt wurde – sie nimmt möglicherweise erst Kontakt auf, wenn ein beträchtlicher Betrag an Nachzahlungen fällig ist. Unternehmen sollten daher die Verantwortung für die Verfolgung ihrer Umsätze übernehmen, damit sie wissen, wann Schwellenwerte überschritten wurden und wann sie sich für die US-Umsatzsteuer registrieren müssen.

Es ist möglich, dass Unternehmen unwissentlich eine steuerliche Anknüpfung (Nexus) in einem Bundesstaat herstellen und daher die geschuldeten Steuern nicht abführen. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Unternehmen eine Steuerschuld hat und Sie sich nie für die US-Umsatzsteuer registriert oder diese abgeführt haben, können Sie das Risiko mit einer freiwilligen Offenlegungsvereinbarung (VDA) minimieren.

VDAs sollen die Steuerehrlichkeit fördern, indem sie Strafen für nicht abgeführte Steuern reduzieren. Im Wesentlichen können die staatlichen Steuerbehörden im Gegenzug für die freiwillige Offenlegung und das Eingeständnis, dass Sie Steuern schulden, Vergünstigungen wie reduzierte Strafen bei Nichteinhaltung anbieten oder den „Look-back“-Zeitraum (den Zeitraum, für den ein Staat einen Steuerpflichtigen für unbezahlte Steuern haftbar machen kann) begrenzen.

Wenn Sie feststellen, dass Sie einer Steuerpflicht nicht nachgekommen sind, ist es ratsam, dies so bald wie möglich den zuständigen Steuerbehörden mitzuteilen – wenn die Steuerbehörde Sie kontaktiert, bevor Sie sie kontaktieren, ist eine freiwillige Offenlegung (VDA) nicht mehr möglich. Ohne eine VDA drohen Ihnen die vollen Strafen bei Nichteinhaltung. Obwohl diese von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sein können, können zusätzliche Strafen bis zu 50 % der geschuldeten Nachzahlungen betragen. Es können auch Zinsen berechnet werden.

