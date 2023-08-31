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31. Aug. 2023

Verstehen Sie Ihren Nexus (Englische)

Avalara

Wenn Sie auf dem US-Markt verkaufen oder diesen erschließen möchten, können Ihre US-Umsatzsteuerpflichten – oder auch nur das Wissen, wann und wo diese anfallen – schwierig zu handhaben sein. Unser bevorstehendes Webinar, Nexus: Was es ist und warum Sie davon wissen müssen, kann Ihnen helfen, die Komplexität der US-Umsatzsteuer zu verstehen und Ihre Compliance-Herausforderungen zu meistern.  

Nexus: Was ist das und wie wird es ausgelöst?

„Nexus“ bezeichnet die Verbindung zwischen einem Unternehmen und einem US-Bundesstaat, die eine Verpflichtung für das Unternehmen auslöst, sich für die US-Umsatzsteuer zu registrieren, diese einzuziehen und abzuführen. Nexus-Verpflichtungen werden höchstwahrscheinlich auf zwei Arten ausgelöst: 

 

  • Physischer Nexus ist gegeben, wenn Ihr Unternehmen eine physische Präsenz in einem Bundesstaat hat – zum Beispiel in Form eines Büros, Lagers oder Vertriebszentrums. Die Teilnahme an Veranstaltungen, die Beschäftigung von Remote-Mitarbeitern und sogar Werbung können in einigen Staaten ebenfalls einen physischen Nexus begründen. Unser Leitfaden „Know Your Nexus“ hilft Ihnen, mehr zu erfahren.
  • Ein Economic Nexus kann hergestellt werden, wenn ein Unternehmen eine bestimmte Anzahl von Transaktionen tätigt oder einen bestimmten Umsatz innerhalb eines Staates erzielt – die Regeln und Schwellenwerte variieren von Staat zu Staat – auch ohne physische Präsenz. Dieses Urteil ist das Ergebnis des Falls South Dakota gegen Wayfair, Inc. aus dem Jahr 2018. Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten. 

 

Wenn Sie eine Registrierungspflicht für die US-Umsatzsteuer auslösen, ist die Berechnung des korrekten Steuersatzes für die jeweilige Steuerhoheit unerlässlich. Wenn Sie Ihren Kunden zu viel berechnen, führt dies wahrscheinlich zu schlechten Kundenerfahrungen und Geschäftsverlusten, während eine zu geringe Berechnung zu einer Prüfung durch die staatlichen Steuerbehörden führen könnte. 

Was tun, wenn Sie unwissentlich eine Nexus-Verbindung hergestellt haben

Eine US-amerikanische Steuerbehörde wird ein Unternehmen nicht warnen, bevor eine wirtschaftliche Anknüpfung (Economic Nexus) hergestellt wurde – sie nimmt möglicherweise erst Kontakt auf, wenn ein beträchtlicher Betrag an Nachzahlungen fällig ist. Unternehmen sollten daher die Verantwortung für die Verfolgung ihrer Umsätze übernehmen, damit sie wissen, wann Schwellenwerte überschritten wurden und wann sie sich für die US-Umsatzsteuer registrieren müssen. 

 

Es ist möglich, dass Unternehmen unwissentlich eine steuerliche Anknüpfung (Nexus) in einem Bundesstaat herstellen und daher die geschuldeten Steuern nicht abführen. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Unternehmen eine Steuerschuld hat und Sie sich nie für die US-Umsatzsteuer registriert oder diese abgeführt haben, können Sie das Risiko mit einer freiwilligen Offenlegungsvereinbarung (VDA) minimieren.

 

VDAs sollen die Steuerehrlichkeit fördern, indem sie Strafen für nicht abgeführte Steuern reduzieren. Im Wesentlichen können die staatlichen Steuerbehörden im Gegenzug für die freiwillige Offenlegung und das Eingeständnis, dass Sie Steuern schulden, Vergünstigungen wie reduzierte Strafen bei Nichteinhaltung anbieten oder den „Look-back“-Zeitraum (den Zeitraum, für den ein Staat einen Steuerpflichtigen für unbezahlte Steuern haftbar machen kann) begrenzen.

 

Wenn Sie feststellen, dass Sie einer Steuerpflicht nicht nachgekommen sind, ist es ratsam, dies so bald wie möglich den zuständigen Steuerbehörden mitzuteilen – wenn die Steuerbehörde Sie kontaktiert, bevor Sie sie kontaktieren, ist eine freiwillige Offenlegung (VDA) nicht mehr möglich. Ohne eine VDA drohen Ihnen die vollen Strafen bei Nichteinhaltung. Obwohl diese von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sein können, können zusätzliche Strafen bis zu 50 % der geschuldeten Nachzahlungen betragen. Es können auch Zinsen berechnet werden.

5 Schritte zur erfolgreichen Verwaltung der US-Umsatzsteuer-Compliance

Die Komplexität der US-Umsatzsteuer kann wie ein Hindernis für den Erfolg auf dem US-Markt wirken. Fünf wichtige Schritte, um die US-Umsatzsteuer einzuhalten und dauerhaft konform zu bleiben, können Ihnen helfen, diese Herausforderung zu meistern: 

 

  1. Recherche: Recherchieren Sie gründlich die Steuerregeln jedes Staates, in dem Sie eine Nexus-Verbindung herstellen könnten.

  2. Registrierung: Wenn Sie in einem Bundesstaat eine steuerliche Anknüpfung (Nexus) herstellen, registrieren Sie sich umgehend für die US-Umsatzsteuer.

  3. Berechnung: Verwenden Sie nach der Registrierung eine effektive Steuerberechnungssoftware, um die korrekten Steuersätze auf Transaktionen anzuwenden.

  4. Ausnahmebehandlungen: Einige Transaktionen können von der Umsatzsteuer befreit sein; deren Nachverfolgung und Erfassung ist entscheidend.

  5. Abführung: Führen Sie den korrekten Betrag der eingenommenen Steuern immer pünktlich ab.

 

Automatisierung und digitale Lösungen werden unerlässlich, um die Einhaltung von Steuervorschriften zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten, insbesondere in Märkten mit Tausenden von unterschiedlichen Sätzen und Regeln. Avalara AvaTax kann Ihnen helfen, die Anforderungen Tausender US-amerikanischer Umsatzsteuergerichtsbarkeiten stets zu erfüllen. Es kann Ihnen auch dabei helfen, neue Steuerpflichten zu erkennen, indem es Ihnen ermöglicht, eine Heatmap anzuzeigen, die das Volumen und den Standort Ihrer Verkäufe verfolgt.

 

Die Avalara Umsatzsteuerrisikobewertung ist eine weitere hilfreiche Ressource zur Ermittlung Ihrer Steuerpflichten. Wenn Sie uns einige grundlegende Informationen zu den Aktivitäten Ihres Unternehmens geben, können wir Ihnen eine Schätzung Ihrer US-Umsatzsteuerpflichten nach Standort zukommen lassen, um herauszufinden, wo Sie derzeit Nexus haben und wo in Zukunft Pflichten entstehen könnten.

Erfahren Sie Avalaras Top-Tipps für die Einhaltung der US-Umsatzsteuer

Bei so vielen Steuersätzen und Vorschriften kann es eine große Herausforderung sein, den Überblick über Ihre US-Umsatzsteuerpflichten zu behalten. In unserem kommenden Webinar helfen Ihnen die Experten von Avalara, das Rätselraten zu beenden und zeigen Ihnen alles, was Sie über die US-Umsatzsteuerpflichten wissen müssen.

 

Mit Expertenwissen von Avalara Senior Directors Sacha Wilson und Phani Krishna kann Ihnen Nexus: Was es ist und warum Sie darüber Bescheid wissen müssen am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, um 11:00 Uhr BST/15:30 IST zum Erfolg auf dem US-Markt verhelfen.  

Umsatzsteuersätze, -regeln und -vorschriften ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Blog dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
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