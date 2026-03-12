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12. März 2026

In welchen Bundesstaaten gibt es keine US-Sales-Tax?

Gail Cole

Dieser Beitrag wurde im März 2026 überprüft und ist aktuell. Er wurde erstmals im September 2022 veröffentlicht.

 

Es gibt einige wenige US-amerikanische Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax. Einwohner dieser Bundesstaaten mögen von ihren Nachbarn beneidet werden, aber Unternehmen in Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax ignorieren dieselbige auf eigene Gefahr: Sie können immer noch eine Verpflichtung entwickeln, US-Sales-Tax in anderen Bundesstaaten zu erheben und abzuführen.

Wichtige Erkenntnisse

  • Fünf Bundesstaaten haben keine bundesstaatenweite US-Sales-Tax: New Hampshire, Oregon, Montana, Alaska und Delaware. Diese Staaten werden manchmal als NOMAD-Staaten bezeichnet.
  • Unternehmen mit Sitz in NOMAD-Staaten können jedoch einen Nexus schaffen und in die Pflicht kommen, in anderen Bundesstaaten US-Sales-Tax zu erheben.
  • In einigen Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax fallen lokale Steuern an. Alaska erlaubt beispielsweise lokale US-Sales-Tax, Montana erlaubt in einigen Teilen des Bundesstaates Resortsteuern und Oregon erhebt lokale Übernachtungssteuern.

Was ist die US-Sales-Tax?

Die US-Sales-Tax ist eine Steuer auf den Austausch, den Verkauf oder die Übertragung von Waren und Dienstleistungen. Sie wird in der Regel zum Einzelhandelspreis hinzugerechnet, vom Einzelhändler an der Kasse eingezogen und vom Verbraucher bezahlt. Einzelhändler sind dafür verantwortlich, die US-Sales-Tax an die zuständige Steuerbehörde abzuführen und Steuererklärungen einzureichen. 

 

In den meisten Bundesstaaten fällt sowohl staatliche als auch lokale US-Sales-Tax an. Sieben Bundesstaaten haben eine bundesstaatenweite US-Sales-Tax, aber keine lokale US-Sales-Tax.

Welche Bundesstaaten haben keine US-Sales-Tax?

Es gibt fünf Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax auf Bundesstaatenebene:

 

  • Alaska
  • Delaware
  • Montana
  • New Hampshire
  • Oregon

 

Die Bundestaaten ohne bundesstaatenweite US-Sales-Tax werden manchmal als NOMAD-Staaten bezeichnet („N“ für New Hampshire, „O“ für Oregon usw.).

 

Einige Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax gelten als steuerfreundliche Bundesstaaten. In ihrem 2026 State Tax Competitiveness Index gab die Tax Foundation drei der Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax gute Noten. New Hampshire, Alaska und Montana rangierten jeweils an dritter, vierter und sechster Stelle. Delaware lag auf Platz 24, Oregon auf Platz 35.

Grundlegendes zur US-Sales-Tax in Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax

Alle fünf Bundesstaaten ohne bundesstaatliche US-Sales-Tax erheben Steuern auf bestimmte Transaktionen. In Alaska und Montana gibt es beispielsweise lokale Optionssteuern, und in Delaware wird eine Bruttoeinnahmensteuer erhoben. 

 

In jedem dieser fünf Bundesstaaten fallen auch Verbrauchsteuern an. Die Verbrauchsteuer ähnelt der US-Sales-Tax, gilt jedoch nur für bestimmte Produkte (wie Alkohol, Zigaretten und Benzin). Darüber hinaus basiert die Verbrauchsteuer in der Regel auf den verkauften Einheiten oder Mengen und nicht auf einem Prozentsatz des Einzelhandelspreises.

Alaska hat lokale US-Sales-Tax

Mehr als 100 lokale Gemeinden oder Bezirke in Alaska erheben lokale US-Sales-Tax auf bestimmte Waren und Dienstleistungen. Die lokalen US-Sales-Tax-Sätze variieren je nach Standort und können bis zu 7,5 % betragen. Der durchschnittliche kombinierte US-Sales-Tax-Satz im Bundesstaat liegt jedoch derzeit bei 1,82 %. Dies ist einer der Gründe, warum die Tax Foundation Alaska als steuerfreundlichen Bundesstaat betrachtet.

 

In mehreren Steuerjurisdiktionen der Last Frontier gelten saisonale US-Sales-Tax-Sätze, um von Touristen zu profitieren (oder um hartnäckige Einheimische dafür zu belohnen, dass sie während des langen, dunklen Winters in Alaska geblieben sind). Die lokalen Steuersätze in diesen Gebieten steigen in den Sommermonaten.

Steuerjurisdiktion

Allgemeiner US-Sales-Tax-Satz

1. April — 30. September

Allgemeiner US-Sales-Tax-Satz

1. Oktober — 31. März

Stadt Craig

7 %

6 %

Stadt Ketchikan

5,5 %*

3 %*

Excursion Inlet

4.5 %

2,5 %

Bezirk Haines Borough

7 %

4.5 %

Haines Rural

5 %

3 %

Seldovia

6.5 %*

2 %*

Sitka

6 %

5 %

Skagway

5 %

3 %

 

*Zuzüglich der anfallenden Bezirkssteuern

*Zuzüglich der anfallenden Bezirkssteuern

 

 

In Pelican liegt der Steuersatz von Mai bis September bei 6 % und von Oktober bis April bei 4 %. Nome hatte einst einen saisonalen Steuersatz, hob ihn jedoch im Jahr 2022 auf.

 

Gouverneur Mike Dunleavy drängt die Regierung von Alaska, ab dem 1. Januar 2027 eine landesweite US-Sales-Tax mit saisonalen Steuersätzen zu erheben: 2 % von Oktober bis März und 4 % von April bis September. Lesen Sie mehr über den Vorschlag zur US-Sales-Tax des Bundesstaates Alaska.

Delaware hat eine Bruttoeinnahmensteuer

Delaware erhebt eine Bruttoeinnahmensteuer auf den gesamten Bruttoumsatz eines Unternehmens. Die Bruttoeinnahmesteuer wird vom Verkäufer von Waren oder Dienstleistungen und nicht vom Verbraucher erhoben.Der Bundesstaat erlaubt keine Abzüge für die Kosten der verkauften Waren oder Immobilien, Material- oder Arbeitskosten, Zinsaufwendungen, gezahlte Rabatte, Lieferkosten, bundesstaatliche oder nationale Steuern oder andere Ausgaben.

 

Die Bruttoeinnahmensteuersätze variieren je nach Geschäftstätigkeit und liegen derzeit zwischen 0,0945 % und 1,9914 %. Der variable Steuersatz für Erdölprodukte kann sogar noch höher sein. 

Montana erlaubt Resort- und lokale Optionssteuern

Bestimmte Gemeinden in Montana können eine Resort- und lokale Optionssteuer erheben, um lokale Transportdienstleistungen und Verbesserungen des Verkehrssystems zu finanzieren. Resort- und lokale Optionssteuern sind nur in Gemeinden zulässig, die weniger als 5.500 Einwohner haben und bestimmte Resortkriterien erfüllen. 

 

Die Resortsteuer ist eine optionale lokale US-Sales-Tax auf den Einzelhandelswert von Waren und Dienstleistungen, die von bestimmten Unternehmen verkauft werden, darunter Beherbergungs- und Campingeinrichtungen, Restaurants sowie Freizeiteinrichtungen wie Skigebiete. Auch Luxusprodukte unterliegen in der Regel der Resortsteuer. 

 

Zu den Steuerjurisdiktionen in Montana mit einer lokalen Resortsteuer gehören:

 

  • Big Sky: 4 % des Einzelhandelswerts von Luxusartikeln und Waren oder Dienstleistungen, die an Touristen und vorübergehende Besucher verkauft werden (obwohl Einheimische sie auch kaufen können); „Lebensnotwendigkeiten sind nicht dazu bestimmt, besteuert zu werden“

  • Red Lodge: 4 % Steuer auf den Einzelhandelswert aller verkauften Waren und Dienstleistungen, mit Ausnahme solcher, die zum Weiterverkauf verkauft werden

  • West Yellowstone: 4 % auf Luxusartikel, die innerhalb der Stadtgrenzen verkauft werden

  • Whitefish: 3 % auf dem Einzelhandelsverkauf von alkoholischen Getränken, Unterkünfte, Restaurants und Fertiggerichte, Waren und Dienstleistungen in Skigebieten sowie bestimmte Luxusartikel

 

In Montana tauchen ebenso wie in Alaska regelmäßig Vorschläge zur US-Sales-Tax auf. Laut dem Montana Budget and Policy Center wollen die meisten Wähler in Montana jedoch keine bundesstaatliche US-Sales-Tax.

New Hampshire erhebt eine Verpflegungs- und Zimmersteuer.

New Hampshire erhebt eine Verpflegungs- und Zimmersteuer (Mietsteuer) für Gästen von Restaurants und Hotels oder anderen Einrichtungen im Bundesstaat, die über Schlafmöglichkeiten verfügen. Die Steuer gilt für Zimmer und Mahlzeiten, die 36 Cent oder mehr kosten, sowie für Mietwagen. 

 

Wie eine allgemeine landesweite US-Sales-Tax wird die Verpflegungs- und Zimmersteuer in New Hampshire dem Kunden auferlegt, aber vom Unternehmer eingezogen und überwiesen.

Oregon besteuert Dinge mit Rädern

Obwohl es in Oregon keine allgemeine US-Sales-Tax gibt, erhebt der Bundesstaat eine Fahrradverbrauchsteuer, die der US-Sales-Tax ähnelt. Einzelhändler müssen die pauschale Fahrradverbrauchsteuer von 15 USD an der Verkaufsstelle erheben. 

 

In Oregon gibt es auch Kfz-Steuern.

Warum Unternehmen in Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax möglicherweise US-Sales-Tax in anderen Bundesstaaten erheben müssen

Wenn Ihr Unternehmen in einem Bundesstaat ohne US-Sales-Tax ansässig ist, kann es dennoch vorkommen, dass Sie die US-Sales-Tax erheben und abführen müssen, wenn Sie Nexus anderen Bundesstaaten haben.

 

Der US-Sales-Tax-Nexus ist eine Verbindung zwischen einem Unternehmen und einer Steuerjurisdiktion, die das Unternehmen zur Erhebung der US-Sales-Tax verpflichtet. Wenn ein Einzelhändler mit Sitz in Illinois beispielsweise einen Nexus in Texas hat, muss er sich für die texanische US-Sales-Tax registrieren und alle anfallenden US-Sales-Tax und Gebrauchssteuern in Texas erheben und abführen. 

 

Unternehmen mit Sitz in Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon können einen US-Sales-Tax-Nexus zu anderen Bundesstaaten schaffen. Daher ist es für Unternehmen in NOMAD-Staaten unerlässlich, die Gesetze zum US-Sales-Tax-Nexus zu verstehen und zu beachten. 

 

Es gibt mehrere Möglichkeiten für ein Unternehmen, Nexus einem Bundesstaat zu schaffen:

 

  • Körperliche Präsenz in einem Bundesstaat (physischer Präsenz-Nexus oder physischer Nexus)

  • Wirtschaftstätigkeit im Staat (wirtschaftlicher Nexus)

  • Empfehlungen, die aus dem Bundesstaat stammen (Click-Through-Nexus)

  • Verbindungen zu verbundenen Unternehmen im Bundesstaat (Affiliate-Nexus)

 

Da die Gesetze des physischen Nexus und des wirtschaftlichen Nexus am weitesten verbreitet sind, stehen diese im Fokus.

Physischer Präsenz-Nexus

Die physische Präsenz ist eine der gängigsten Methoden für ein Unternehmen, einen US-Sales-Tax-Nexus für bundesstaatlichen US-Sales-Tax zu schaffen. Dieser kann überraschend entstehen, unter anderem durch die Lieferung von Waren in einen Bundesstaat mit eigenen Fahrzeugen, durch Mitarbeiter in einem Bundesstaat (dauerhaft oder vorübergehend) und durch Inventar in einem Bundesstaat. In einigen Bundesstaaten kann der bloße Besuch einer Messe zu einem US-Sales-Tax-Nexus führen.

 

Vor der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA in der Rechtssache

South Dakota gegen Wayfair, Inc. (21. Juni 2018) waren die Bundesstaaten nicht befugt, Unternehmen zu besteuern, die keine physische Verbindung zu dem Bundesstaat hatten. Das Wayfair-Urteil erlaubte es den Bundesstaaten, Fernverkäufer zu besteuern (zusätzlich zu Unternehmen mit physischem Präsenz-Nexus).

Wirtschaftlicher Nexus

Jeder Bundesstaat mit einer bundesstaatenweiten US-Sales-Tax hat jetzt ein wirtschaftliches Nexus-Gesetz für die US-Sales-Tax, ebenso wie Puerto Rico und Washington, D.C. Mehr als 50 lokale Steuerjurisdiktionen in Alaska setzen ebenfalls den wirtschaftlichen Nexus durch.

 

Alle Gesetze zum wirtschaftlichen Nexus sehen eine Ausnahme für Unternehmen vor, die unter einem bestimmten Schwellenwert verkaufen. Im Großen und Ganzen gibt es in den Vereinigten Staaten sechs verschiedene Schwellenwerte für den wirtschaftlichen Nexus:

 

  • 100.000 $
  • 100.000 $ oder 200 Transaktionen
  • 100.000 $ und 200 Transaktionen
  • 250.000 $
  • 500.000 $
  • 500.000 $ und 100 Transaktionen

 

Bundesstaatenspezifische Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zu den Gesetzen zum wirtschaftlichen Nexus in den US-amerikanischen Bundesstaaten.

Online-US-Sales-Tax in NOMAD-Staaten

Die Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax haben jeweils unterschiedlich auf die Anforderungen von Wayfair, wirtschaftlichen Nexus und Online-US-Sales-Tax reagiert. Alaska und New Hampshire haben die unterschiedlichsten Standpunkte eingenommen.

 

Ungefähr die Hälfte der Orte in Alaska, in denen eine lokale US-Sales-Tax erhoben wird, haben den wirtschaftlichen Nexus eingeführt. Die Alaska Remote Seller Sales Tax Commission (ARSSTC), die 2019 gegründet wurde, verwaltet die US-Sales-Tax für Fernverkäufe für diese lokalen Regierungen. Heute sind mehr als 50 Steuerjurisdiktionen Mitglieder der ARSSTC und besteuern Fernverkäufe.

 

Wie eine wachsende Zahl anderer Bundesstaaten änderte Alaska seinen Schwellenwert von 200 Transaktionen. Seit dem 1. Januar 2025 liegt der Schwellenwert für den wirtschaftlichen Nexus in Alaska bei einem Bruttoumsatz von 100.000 USD im aktuellen oder vorangegangenen Kalenderjahr.

 

New Hampshire ist in Bezug auf die Online-US-Sales-Tax ungefähr genauso weit von Alaska entfernt wie geografisch.

Der ehemalige Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu, lehnte nach dem Wayfair-Urteil von 2018 standhaft die Online-US-Sales-Tax ab, obwohl er andere Bundesstaaten nicht daran hindern konnte, Unternehmen im Granite State eine US-Sales-Tax-Pflicht für Fernverkäufe aufzuerlegen.

 

Die Senatorin von New Hampshire, Maggie Hassan, hat sich jedoch im Kongress dafür eingesetzt, Kleinunternehmen von der Erhebung der US-Sales-Tax für Fernverkäufe zu entlasten. Es bleibt abzuwarten, was, wenn überhaupt, als Nächstes passieren wird.

 

Die übrigen Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax haben einen maßvolleren Ansatz gewählt. Die Steuerbehörden in jedem dieser Bundesstaaten erkennen das Bestehen eines wirtschaftlichen Nexus an und/oder raten Steuerzahlern, die geltenden Gesetze zur Online-US-Sales-Tax einzuhalten.

Fazit

Wenn Sie in einem Bundesstaat ohne US-Sales-Tax ansässig sind und in einen oder mehrere Bundesstaaten verkaufen, in denen diese erhoben wird, müssen Sie auf die US-Sales-Tax achten. Es kann sein, dass Sie in den Bundesstaaten, in denen Sie Kunden haben, keine US-Sales-Tax-Pflicht haben. Oder eben doch.

 

Mit unserer kostenlosen Risikobewertung für den wirtschaftlichen Nexus können Sie herausfinden, wo Sie am stärksten gefährdet sind, einen US-Sales-Tax-Nexus zu entwickeln.

FAQ zu Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax

Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax werden oft als steuerfreundlich angesehen, aber die US-Sales-Tax ist nur ein Teil der Steuergleichung. Die Gesamtsteuerbelastung hängt von allen Steuern ab, die von den bundesstaatlichen und lokalen Regierungen erhoben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verbrauchsteuer, Einkommenssteuer und Grundsteuer.

In Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire oder Oregon gibt es keine allgemeine US-Sales-Tax, obwohl Alaska lokale US-Sales-Tax erlaubt. Alaska, Hawaii, Maine, Wyoming und Wisconsin sind die Bundesstaaten mit den niedrigsten durchschnittlichen kombinierten US-Sales-Tax-Sätzen (Stand Januar 2026).

Kein US-Bundesstaat ist völlig frei von Grundsteuern, aber materielles persönliches Eigentum ist in Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, South Dakota und Wisconsin weitgehend von der Grundsteuer befreit.

Mississippi hat einen der höchsten bundesstaatlichen Lebensmittelsteuersätze (5 % Stand 15. März 2026). Die kombinierten staatlichen und lokalen Lebensmittelsteuersätze können auch in Alabama, Missouri und Tennessee hoch sein.

Sätze, Regeln und Vorschriften zur US-Sales-Tax ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Fachartikel dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
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