In welchen Bundesstaaten gibt es keine US-Sales-Tax?

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Steuerjurisdiktion
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Allgemeiner US-Sales-Tax-Satz
1. April — 30. September
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Allgemeiner US-Sales-Tax-Satz
1. Oktober — 31. März
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Stadt Craig
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7 %
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6 %
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Stadt Ketchikan
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5,5 %*
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3 %*
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Excursion Inlet
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4.5 %
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2,5 %
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Bezirk Haines Borough
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7 %
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4.5 %
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Haines Rural
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5 %
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3 %
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Seldovia
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6.5 %*
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2 %*
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Sitka
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6 %
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5 %
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Skagway
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5 %
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3 %
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*Zuzüglich der anfallenden Bezirkssteuern
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*Zuzüglich der anfallenden Bezirkssteuern
Bundesstaaten ohne US-Sales-Tax werden oft als steuerfreundlich angesehen, aber die US-Sales-Tax ist nur ein Teil der Steuergleichung. Die Gesamtsteuerbelastung hängt von allen Steuern ab, die von den bundesstaatlichen und lokalen Regierungen erhoben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verbrauchsteuer, Einkommenssteuer und Grundsteuer.
In Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire oder Oregon gibt es keine allgemeine US-Sales-Tax, obwohl Alaska lokale US-Sales-Tax erlaubt. Alaska, Hawaii, Maine, Wyoming und Wisconsin sind die Bundesstaaten mit den niedrigsten durchschnittlichen kombinierten US-Sales-Tax-Sätzen (Stand Januar 2026).
Kein US-Bundesstaat ist völlig frei von Grundsteuern, aber materielles persönliches Eigentum ist in Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, South Dakota und Wisconsin weitgehend von der Grundsteuer befreit.
Mississippi hat einen der höchsten bundesstaatlichen Lebensmittelsteuersätze (5 % Stand 15. März 2026). Die kombinierten staatlichen und lokalen Lebensmittelsteuersätze können auch in Alabama, Missouri und Tennessee hoch sein.