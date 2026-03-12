In welchen Bundesstaaten gibt es keine US-Sales-Tax?

Wenn Ihr Unternehmen in einem Bundesstaat ohne US-Sales-Tax ansässig ist, kann es dennoch vorkommen, dass Sie die US-Sales-Tax erheben und abführen müssen, wenn Sie Nexus anderen Bundesstaaten haben.

Der US-Sales-Tax-Nexus ist eine Verbindung zwischen einem Unternehmen und einer Steuerjurisdiktion, die das Unternehmen zur Erhebung der US-Sales-Tax verpflichtet. Wenn ein Einzelhändler mit Sitz in Illinois beispielsweise einen Nexus in Texas hat, muss er sich für die texanische US-Sales-Tax registrieren und alle anfallenden US-Sales-Tax und Gebrauchssteuern in Texas erheben und abführen.

Unternehmen mit Sitz in Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon können einen US-Sales-Tax-Nexus zu anderen Bundesstaaten schaffen. Daher ist es für Unternehmen in NOMAD-Staaten unerlässlich, die Gesetze zum US-Sales-Tax-Nexus zu verstehen und zu beachten.

Es gibt mehrere Möglichkeiten für ein Unternehmen, Nexus einem Bundesstaat zu schaffen:

Körperliche Präsenz in einem Bundesstaat (physischer Präsenz-Nexus oder physischer Nexus)

Wirtschaftstätigkeit im Staat (wirtschaftlicher Nexus)

Empfehlungen, die aus dem Bundesstaat stammen (Click-Through-Nexus)

Verbindungen zu verbundenen Unternehmen im Bundesstaat (Affiliate-Nexus)

Da die Gesetze des physischen Nexus und des wirtschaftlichen Nexus am weitesten verbreitet sind, stehen diese im Fokus.