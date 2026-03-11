Jetzt beginnen
Blog
Blog
11. März 2026

Was sind Zolltarife? Wie funktionieren sie?

Gail Cole

Es ist heutzutage schwierig, dem Begriff Zolltarif aus dem Weg zu gehen. Wenn Sie noch nie viel über Zolltarife nachgedacht haben oder sich nicht sicher sind, wie sich Tarifänderungen auf Sie oder Ihr Unternehmen auswirken können, sind Sie hier genau richtig. 

 

    Wichtige Erkenntnisse

    • Zolltarife sind Steuern auf importierte Waren. Der registrierte Importeur ist für die Zahlung der Zolltarife an die Zollagenten am Eingangsort verantwortlich, kann jedoch die Kosten des Tarifs an die Verbraucher weitergeben, indem er die Preise erhöhen oder einen Zolltarifzuschlag erhebt.
    • Der Oberste Gerichtshof der USA erklärte die im Rahmen des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) erhobenen Zolltarife für ungültig. Das US-Handelsgericht hat die Regierung zur Rückerstattung der IEEPA-Tarife verurteilt. Ob Bundesstaaten die Umsatzsteuer auf IEEPA-Tarife erstatten können oder werden, bleibt abzuwarten.

    • Die Verwaltung von Zolltarifen ist für Unternehmen komplex. Sie variieren je nach Land und Produkttyp (Warentarifnummer) und können sich ändern.

    Was sind Zolltarife?

    Ein Zolltarif ist eine Steuer auf Waren, die aus anderen Ländern importiert werden. Der Begriff „Zollgebühr“ wird häufig anstelle oder zusammen mit dem Begriff Zolltarif verwendet.

     

    Das Aufnahmeland kontrolliert die Zolltarife auf importierte Waren. Es kontrolliert nicht die Tarife, die auf Exporte erhoben werden. Diese werden vom Importland kontrolliert.

     

    Präsident Donald J. Trump verhängte in seiner ersten Amtszeit neue Zolltarife und hat seit seiner Rückkehr ins Oval Office zahlreiche neue Tarife eingeführt.Weitere Informationen finden Sie in Trumps Zolltarifen für 2025 . Bleiben Sie auch über die Zolltarife im Jahr 2026 auf dem Laufenden. 

    Wer zahlt Zolltarife?

    Zolltarife werden in der Regel vom Importeur am Eingangsort bezahlt. Zolltarife in den USA werden vom U.S. Customs and Border Protection (CBP) erhoben, und ähnliche Regierungsbehörden erheben Zolltarife in anderen Ländern. Beispielsweise ist die Canada Border Services Agency (CBSA) für die Erhebung von Zolltarifen für Waren verantwortlich, die nach Kanada eingeführt werden.

     

    In einigen Fällen kann ein Importeur beschließen, den Käufer die Zollgebühren bei der Lieferung zahlen zu lassen. Dies wird als Delivered at Place (DAP) bezeichnet.

     

    DAP kann zu verärgerten Kunden führen, da sie die von ihnen gekauften Waren erst erhalten, wenn sie die geltenden Einfuhrsteuern und Zollgebühren bezahlt haben. Möglicherweise müssen sie sogar zum Eingangsort reisen, um ihre Waren abzuholen. Aus diesem Grund wird Delivered Duty Paid (DDP) generell bevorzugt. (Erfahren Sie mehr über DDP im Vergleich zu DAP.)

     

    Lesen Sie, wie Avalara GlobalPost International bei der Verwaltung der grenzüberschreitenden Steuerkonformität unterstützt , oder kontaktieren Sie uns, um mehr über Avalara Cross-Border zu erfahren.

    Welche Länder haben Zolltarife?

    Fast alle Länder erheben zumindest einige Zolltarife. Eine Liste der Zollgebühren vieler Länder finden Sie auf der Website der Welthandelsorganisation (siehe Übersichtstabellen unter Weltzolltarifprofile).

    Wie variieren die Zolltarife je nach Land?

    Die Zollsätze werden häufig von Faktoren wie der Abhängigkeit eines Landes von Importen, internationalen Handelsabkommen und Freihandelsabkommen bestimmt.

     

    Einige Länder wie die Bahamas und Kamerun haben extrem hohe Zolltarife.

     

    Im Gegensatz dazu sind Hongkong und Macau Freihäfen ohne Zolltarife auf allgemeine Importe — obwohl beide auf ausgewählte importierte Waren (z. B. destillierte Spirituosen und Tabak) Konsumsteuern erheben. Ungefähr 72 % der Waren, die 2023 in die Europäische Union eingeführt wurden, waren zollfrei.

     

    Die Standardzolltarifsätze, die

    Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) anderen WTO-Mitgliedern auferlegen können, werden als Meistbegünstigungszölle oder MFN bezeichnet. Dies sind im Allgemeinen die besten verfügbaren Zollsätze, obwohl WTO-Mitglieder aufgrund von Präferenz- oder Handelsabkommen noch niedrigeren Zolltarifen unterliegen können.

     

    Ein Freihandelsabkommen (FTA) ist ein Abkommen zwischen Ländern, das bestimmte Handelsverpflichtungen, den Schutz von Investoren- und geistigen Eigentumsrechten und mehr regelt. Viele Länder haben ein Freihandelsabkommen mit einem oder mehreren Ländern.

     

    Die USA hatten 14 umfassende Freihandelsabkommen mit 20 Ländern, als Trump seine zweite Amtszeit begann. Das Schicksal dieser Abkommen steht in der Schwebe, da der Präsident wechselseitige Handelsabkommen Freihandelsabkommen vorzieht.

    Wie wirken sich Zolltarife auf die Preise aus?

    Zolltarife basieren in der Regel auf einem Prozentsatz des Verkaufspreises im Verkaufsland. Sie werden manchmal vom Importeur übernommen, was die Gewinne dieses Unternehmens schmälern kann. Oft werden sie jedoch in Form höherer Preise an die Verbraucher weitergegeben.

     

    Je nach Art des Zollstarifs (Zollsatz und wofür er gilt) kann eine Zolltariferhöhung sowohl die Gewinne eines Unternehmens schmälern als auch die Preise für Verbraucher erhöhen. Laut dem Brookings Institute „hängt es vom jeweiligen Markt ab, welche Seite die größte Last trägt“.

    Gilt die US-Sales-Tax für Zolltarife?

    Während die Gesetze zur US-Sales-Tax von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sind, verfolgen die Bundesstaaten bei der Definition des Verkaufspreises einen einheitlichen Ansatz. 

     

    Zolltarife, die an den Verbraucher weitergegeben werden — unabhängig davon, ob sie separat ausgewiesen oder im Kleinverkaufspreis enthalten sind — unterliegen in der Regel der US-Sales-Tax, sofern die Transaktion steuerpflichtig ist. Die US-Sales-Tax wird als Prozentsatz des Gesamtkaufpreises eines Produkts berechnet, und Zolltarife können nicht vom Verkaufspreis abgezogen werden. 

     

    Laut dem

    Streamlined Sales Tax Governing Board betrachten Bundesstaaten mit Streamlined Sales Tax die Zolltarifkosten als Teil des Verkaufspreises, wenn diese an die Kunden weitergegeben werden. Zolltarifkosten unterliegen daher derselben US-Sales-Tax und Gebrauchssteuer wie das importierte Produkt, unabhängig davon, ob sie als Einzelposten auf der Rechnung/Quittung aufgeführt oder dem Kunden separat in Rechnung gestellt werden.Wenn der Importeur keine US-Sales-Tax oder Gebrauchssteuer erhebt, ist der Kunde dafür verantwortlich, die Gebrauchssteuer auf den Verkaufspreis auszuweisen, der den Zolltarif beinhaltet, den der Importeur in Rechnung gestellt hat.

     

    Wenn der Verbraucher jedoch der Importeur ist, der für die Zahlung des Zolltarifs an die Zollbehörde verantwortlich ist, beinhaltet der Produktverkaufspreis den Zolltarif nicht und der Tarif unterliegt keiner US-Sales-Tax oder Gebrauchssteuer. „Der Importeur schuldet keine Gebrauchssteuer auf Artikel, die für den eigenen Gebrauch gekauft wurden, da es sich beim Kauf der Waren um eine andere Transaktion als die Zahlung des Zolltarifs handelt“, erklärt Scott Peterson, VP of Government Relations bei Avalara. Der Käufer zahlt den Zolltarif an den US-Zoll und schuldet dem Staat keine Gebrauchssteuer in Höhe des Zolltarifs.

     

    Wie das Finanzministerium von Illinois in einem Schreiben von allgemeinem Interesse vom 7. April 2025 schrieb, „ist die Identität der Person, die nach Bundesrecht rechtlich für die Zahlung des Zolltarifs verantwortlich ist, der entscheidende Faktor bei der Entscheidung, ob auf die Höhe des Tarifs US-Sales-Tax oder Gebrauchssteuer anfällt“.

     

    Kalifornien und Washington haben auch Leitlinien zur US-Sales-Tax auf Zolltarife veröffentlicht.

     

    „Die Verwaltung von Zolltarifen und US-Sales-Tax verkompliziert das Leben jedes Unternehmens“, stellt Peterson fest. „Aber selbst die anspruchsvollsten Unternehmen haben Probleme, wenn sich die Zolltarife so oft ändern wie in letzter Zeit.“

    Erstatten die Staaten die US-Sales-Tax auf IEEPA-Tarife?

    Am 20. Februar 2026 hob der Oberste Gerichtshof die im Rahmen der IEEPA eingeführten Zolltarife auf. Wenige Wochen später wies der U.S. Court of International Trade CBP an, die im Rahmen der IEEPA erhobenen Zolltarife zurückzuerstatten.

     

    Am 6. März 2026 kündigte CBP an, neue Funktionen in seinem Automated Commercial Environment (ACE) zu implementieren, um Rückerstattungen von IEEPA-Zolltarifen abzuwickeln. Es sollte Mitte April betriebsbereit sein, obwohl es wahrscheinlich Monate oder sogar Jahre dauern wird, bis CBP alle IEEPA-Tarife erstattet hat.

     

    Aufgrund des Urteils des Obersten Gerichtshofs fragen sich Unternehmen und Verbraucher, ob die Bundesstaaten die US-Sales-Tax auf die IEEPA-Zolltarife erstatten werden.

     

    Laut Peterson sollten Rückerstattungen von IEEPA-Zolltarifen genauso funktionieren wie jede andere Rückerstattung. „Es muss eine klare Beweiskette geben. Der Zolltarif muss auf der Rechnung aufgeführt und in dem Betrag enthalten sein, auf den die US-Sales-Tax erhoben wurde. Der Einzelhändler muss die US-Sales-Tax an den Verbraucher zurückzahlen, bevor der Einzelhändler vom Staat eine Rückerstattung beantragen darf.“

     

    Nichts davon erfordert, dass der Einzelhändler den Zolltarif an den Verbraucher zurückerstattet, aber Peterson vermutet, dass die Verbraucher erwarten werden, dass die von ihnen gezahlten Tarife zurückerstattet werden. „Es wird wahrscheinlich viele Klagen von Personen geben, die Rückerstattungen der separat angegebenen Zolltarife und der in den Preis integrierten Zolltarife beantragen. Und all dies gilt nur für die Zolltarife, die von der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs betroffen sind – die IEEPA-Zolltarife.“ Unter anderen Behörden eingeführte Zolltarife, wie Section 232, bleiben in Kraft.

    Häufig gestellte Fragen zu Zolltarifen

    Zolltarife sind Steuern auf importierte Waren. Sie sind oft ein Prozentsatz des Warenwerts, können aber auch eine feste Gebühr pro Artikel sein.

    Regierungen erheben in der Regel Zolltarife, um politischen Druck auszuüben, die inländische Industrie zu schützen und/oder die Einnahmen zu steigern. Zolltarife können allgemein auf praktisch alle importierten Waren erhoben werden, aber es ist üblicher, dass sie auf bestimmte Produkte erhoben werden. Länder reagieren häufig auf neue Zollarife, indem sie selbst neue Tarife festlegen.

    Das Land oder die Jurisdiktion, die von einem Zolltarif profitiert, hängt von dem Tarif ab und davon, wen man fragt. Regierungen profitieren von den Steuereinnahmen. Inländische Industrien können ebenfalls von Zolltarifen profitieren, sofern diese Tarife ihre Kosten nicht erhöhen.

    Viele Ökonomen glauben, dass Zolltarife das Wirtschaftswachstum verlangsamen, indem sie den Handel stören und die Preise für Verbraucher erhöhen.

    Für ausgewählte chinesische Importe galt im Jahr 2025 kurzzeitig ein Zolltarif von 245 %. Andernfalls erreichte der durchschnittliche Zolltarifsatz unter dem Smoot-Hawley Tariff Act des Jahres 1930 60 %.

    Warentarifnummern sind die sechsstelligen Import-/Exportcodes, die jedem international versendeten Produkt zugewiesen werden. Zolltarife basieren auf Warentarifnummern.

    Jedes Land fügt der Warentarifnummer zusätzliche Ziffern hinzu, um Waren zu identifizieren, die in dieses Land eingeführt werden. Die USA verwenden Harmonized Tariff Schedule Codes (HTS-Codes) oder Harmonized Tariff Schedule of the United States Codes (HTSUS-Codes).

    Fazit

    Da die Zollsätze auf HTS-Codes basieren, ist es der erste Schritt zur Verbesserung der Konformität, sicherzustellen, dass alle importierten Waren die richtige Warentarifnummer haben. 

     

    Die Automatisierung der Zuweisung von HTS-Codes mit einem Tool wie Avalara Tariff Code Classification kann helfen. Sobald Avalara die von Ihnen verkauften Artikel klassifiziert hat, kann Avalara AvaTax Cross-Border beim Checkout automatisch Zollgebühren und Importsteuern berechnen.

     

    Erfahren Sie mehr über die Avalara Managed Tariff Code Classification.

     

    Dieser Fachartikel wurde aktualisiert. Es wurde ursprünglich im März 2025 veröffentlicht.

    US-Sales-Tax-Sätze, -Regeln und -Vorschriften ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Fachartikel dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
    Ready to get started?

    Start with a demo, a free nexus assessment, or a conversation with our team — and discover why millions of users trust Avalara.
    Get started
    See our products
    Über Avalara
    Produkte und services
    Integrations
    Kontakte

    Montag bis Freitag

    9:00 – 19:00 GMT
    Ressourcen (Englisch)