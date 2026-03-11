Während die Gesetze zur US-Sales-Tax von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sind, verfolgen die Bundesstaaten bei der Definition des Verkaufspreises einen einheitlichen Ansatz.

Zolltarife, die an den Verbraucher weitergegeben werden — unabhängig davon, ob sie separat ausgewiesen oder im Kleinverkaufspreis enthalten sind — unterliegen in der Regel der US-Sales-Tax, sofern die Transaktion steuerpflichtig ist. Die US-Sales-Tax wird als Prozentsatz des Gesamtkaufpreises eines Produkts berechnet, und Zolltarife können nicht vom Verkaufspreis abgezogen werden.

Streamlined Sales Tax Governing Board Laut dem betrachten Bundesstaaten mit Streamlined Sales Tax die Zolltarifkosten als Teil des Verkaufspreises, wenn diese an die Kunden weitergegeben werden. Zolltarifkosten unterliegen daher derselben US-Sales-Tax und Gebrauchssteuer wie das importierte Produkt, unabhängig davon, ob sie als Einzelposten auf der Rechnung/Quittung aufgeführt oder dem Kunden separat in Rechnung gestellt werden.Wenn der Importeur keine US-Sales-Tax oder Gebrauchssteuer erhebt, ist der Kunde dafür verantwortlich, die Gebrauchssteuer auf den Verkaufspreis auszuweisen, der den Zolltarif beinhaltet, den der Importeur in Rechnung gestellt hat.

Wenn der Verbraucher jedoch der Importeur ist, der für die Zahlung des Zolltarifs an die Zollbehörde verantwortlich ist, beinhaltet der Produktverkaufspreis den Zolltarif nicht und der Tarif unterliegt keiner US-Sales-Tax oder Gebrauchssteuer. „Der Importeur schuldet keine Gebrauchssteuer auf Artikel, die für den eigenen Gebrauch gekauft wurden, da es sich beim Kauf der Waren um eine andere Transaktion als die Zahlung des Zolltarifs handelt“, erklärt Scott Peterson, VP of Government Relations bei Avalara. Der Käufer zahlt den Zolltarif an den US-Zoll und schuldet dem Staat keine Gebrauchssteuer in Höhe des Zolltarifs.

Wie das Finanzministerium von Illinois in einem Schreiben von allgemeinem Interesse vom 7. April 2025 schrieb, „ist die Identität der Person, die nach Bundesrecht rechtlich für die Zahlung des Zolltarifs verantwortlich ist, der entscheidende Faktor bei der Entscheidung, ob auf die Höhe des Tarifs US-Sales-Tax oder Gebrauchssteuer anfällt“.

Kalifornien und Washington haben auch Leitlinien zur US-Sales-Tax auf Zolltarife veröffentlicht.

„Die Verwaltung von Zolltarifen und US-Sales-Tax verkompliziert das Leben jedes Unternehmens“, stellt Peterson fest. „Aber selbst die anspruchsvollsten Unternehmen haben Probleme, wenn sich die Zolltarife so oft ändern wie in letzter Zeit.“