Zolltarife sind Steuern auf importierte Waren. Sie sind oft ein Prozentsatz des Warenwerts, können aber auch eine feste Gebühr pro Artikel sein.
Regierungen erheben in der Regel Zolltarife, um politischen Druck auszuüben, die inländische Industrie zu schützen und/oder die Einnahmen zu steigern. Zolltarife können allgemein auf praktisch alle importierten Waren erhoben werden, aber es ist üblicher, dass sie auf bestimmte Produkte erhoben werden. Länder reagieren häufig auf neue Zollarife, indem sie selbst neue Tarife festlegen.
Das Land oder die Jurisdiktion, die von einem Zolltarif profitiert, hängt von dem Tarif ab und davon, wen man fragt. Regierungen profitieren von den Steuereinnahmen. Inländische Industrien können ebenfalls von Zolltarifen profitieren, sofern diese Tarife ihre Kosten nicht erhöhen.
Viele Ökonomen glauben, dass Zolltarife das Wirtschaftswachstum verlangsamen, indem sie den Handel stören und die Preise für Verbraucher erhöhen.
Für ausgewählte chinesische Importe galt im Jahr 2025 kurzzeitig ein Zolltarif von 245 %. Andernfalls erreichte der durchschnittliche Zolltarifsatz unter dem Smoot-Hawley Tariff Act des Jahres 1930 60 %.
Warentarifnummern sind die sechsstelligen Import-/Exportcodes, die jedem international versendeten Produkt zugewiesen werden. Zolltarife basieren auf Warentarifnummern.
Jedes Land fügt der Warentarifnummer zusätzliche Ziffern hinzu, um Waren zu identifizieren, die in dieses Land eingeführt werden. Die USA verwenden Harmonized Tariff Schedule Codes (HTS-Codes) oder Harmonized Tariff Schedule of the United States Codes (HTSUS-Codes).