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1. August 2024

Was ist die US-Sales-Tax?

Ben Robinson

In den USA gibt es keine landesweiten Vorschriften für die US-Sales-Tax oder eine grundlegende Umsatzsteuer. Stattdessen kontrollieren die Bundesstaaten ihre eigene US-Sales-Tax und Regeln. Darüber hinaus können Städte und Landkreise innerhalb von Bundesstaaten auch lokale US-Sales-Tax erheben.

 

Folglich gibt es landesweit über 12.000 US-Sales-Tax- und Gebrauchssteuerjurisdiktionen in den USA, die ihre eigenen Steuersätze festlegen können. Und die Steuersätze können sich häufig ändern. Daher ist es für Unternehmen, die in die USA verkaufen oder planen, in die USA zu verkaufen, eine große Herausforderung, die Komplexität der US-Sales-Tax und die Verwaltung der damit verbundenen Verpflichtungen zu lösen.

 

Ergebnisse einer Umfrage unter im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen aus dem Jahr 2023 ergaben, dass 62 % der britischen Unternehmensleiter ihre Expansionspläne aufgrund der Komplexität der US-Sales-Tax und der Kosten für die Einhaltung der Vorschriften auf Eis legten. Die USA bleiben jedoch ein lukrativer Markt. Um davon zu profitieren, muss — und kann — das Hindernis der US-Sales-Tax überwunden werden.Wie? Es beginnt mit einem fundierten Verständnis dessen, was die US-Sales-Tax ist und wie sie funktioniert.

Wichtige Erkenntnisse

  • Die US-Sales-Tax ist eine Verbrauchssteuer, die an der Verkaufsstelle an den Endkunden erhoben wird. Im Gegensatz zur Mehrwertsteuer wird sie nicht in jeder Phase der Lieferkette erhoben. 
  • Unternehmen müssen sich möglicherweise für die US-Sales-Tax registrieren, wenn sie bundesstaatenspezifische Schwellenwerte erfüllen. Dieses Konzept wird als wirtschaftlicher Nexus bezeichnet. 
  • Es kann schwierig sein, den Nexus zu verfolgen, unterschiedliche Schwellenwerte zu verstehen und die Konformität in verschiedenen Bundesstaaten zu verwalten — was die Automatisierung zu einem wertvollen Instrument für wachsende Unternehmen macht. 

Also, was genau ist US-Sales-Tax?

Die US-Sales-Tax ist eine Verbrauchssteuer auf den Verkauf der meisten (aber nicht aller) Waren und Dienstleistungen — ein wichtiger Bestandteil des Verständnisses, wie die US-Sales-Tax in den USA funktioniert. Sie wird in der Regel an der Verkaufsstelle erhoben, ausgedrückt als Prozentsatz des Kaufpreises oder der Servicegebühr, und vom Verbraucher bezahlt. Die US-Sales-Tax kann sowohl für materielle Güter als auch für immaterielle Dienstleistungen gelten. Sie ist keine Einkommenssteuer.

 

Die US-Sales-Tax wird von den Regierungen der Bundesstaaten und Gemeinden erhoben — es gibt keinen einheitlichen Steuersatz, der für alle Bundesstaaten gilt. Jeder Bundesstaat, der die US-Sales-Tax erhebt (es gibt einige, die dies nicht tun), legt seine eigenen Steuersätze und Regeln fest. Die Steuersätze können auch innerhalb eines Bundesstaates unterschiedlich sein, da die Bezirke und Städte innerhalb eines Bundesstaates ebenfalls ihre eigenen Steuersätze festlegen können. Infolgedessen können die Steuersätze je nach Bundesstaat und örtlicher Steuerjurisdiktion stark variieren. Dies ist einer der Hauptgründe, warum die Einhaltung der US-Sales-Tax für Unternehmen eine so große Herausforderung sein kann, da manuelle Prozesse zur Erfassung und Berechnung einer großen Anzahl von Steuersätzen schwierig und zeitaufwändig sein können. 

 

Die US-Bundesstaaten legen ihre eigenen Schwellenwerte für die Auslösung von US-Sales-Tax-Pflichten für Unternehmen fest. Einige Bundesstaaten stützen ihren Schwellenwert auf einen Dollarbetrag, den ein Unternehmen an Einnahmen erzielt, während andere sich an einer Reihe von getätigten Verkaufstransaktionen orientieren.  

Ist US-Sales-Tax dasselbe wie Mehrwertsteuer (VAT)?

Obwohl es sich bei beiden um indirekte Steuern handelt, unterscheidet sich die US-Sales-Tax von der Mehrwertsteuer. Die US-Sales-Tax wird an der Verkaufsstelle an den Endverbraucher erhoben. Die Mehrwertsteuer wird in jedem Schritt der Lieferkette erhoben. Die Mehrwertsteuer wird in der Regel auf nationaler Ebene festgelegt, ohne lokale Steuersätze in verschiedenen Regionen eines Landes. Die Steuersätze sind ebenfalls relativ statisch und ändern sich viel seltener als die US-Sales-Tax.

Welche Bundesstaaten haben die höchste und niedrigste US-Sales-Tax?

Kalifornien hat derzeit mit 7,25 % die höchste US-Sales-Tax. Indiana, Mississippi, Rhode Island und Tennessee folgen mit 7 % knapp dahinter. 

 

Zu den Bundesstaaten mit der niedrigsten Umsatzsteuer gehören: Alabama (4 %), Colorado (2,9 %), Georgia (4 %), Hawaii (4 %), Louisiana (4,45 %), Missouri (4,23 %), New York (4 %), North Carolina (4,75 %), Oklahoma (4,5 %), South Dakota (4,5 %) und Wyoming (4 %).

 

In einigen Bundesstaaten — Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon — gibt es keine landesweite US-Sales-Tax. Landkreise und Städte in diesen Bundesstaaten könnten jedoch weiterhin ihre eigenen lokalen Vorschriften zur US-Sales-Tax auferlegen.

Wofür wird die US-Sales-Tax verwendet?

Die von den Behörden erhobenen Steuereinnahmen finanzieren in der Regel eine Reihe staatlicher und lokaler öffentlicher Dienstleistungen, von Schulen und Gesundheitsdienstleistungen bis hin zu öffentlichen Verkehrs- und Infrastrukturprojekten. Die Mittel können auch für Parks, Erholungsgebiete und Gemeindeentwicklungsprojekte verwendet werden.  

Wie funktioniert die US-Sales-Tax?

Schauen wir uns ein praktisches Beispiel dafür an, wie die US-Sales-Tax in den USA funktioniert, basierend auf einem Prozentsatz des Verkaufspreises eines Artikels.Obwohl die Prozentsätze von Steuerjurisdiktion zu Steuerjurisdiktion unterschiedlich sind, nehmen wir an, der fragliche Zinssatz liegt bei 10 %. 

 

Jemand, der in einem Einzelhandelsgeschäft in dieser Steuerjurisdiktion ein Hemd im Wert von 100 $ kauft, zahlt zusätzlich zum Verkaufspreis 10 %, wodurch sich der Betrag auf 110 $ erhöht, die an der Kasse geschuldet werden. Der Einzelhändler ist dafür verantwortlich, die 10 $ an die Steuerbehörde dieser Jurisdiktion zu melden und zu überweisen. 

 

Obwohl die US-Sales-Tax vom Verkäufer erhoben wird, müssen nicht alle Unternehmen die US-Sales-Tax erheben. Es gibt Ausnahmen, z. B. gemeinnützige Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen.Aber nicht nur bestimmte Arten von Organisationen sind davon ausgenommen, sondern auch einige Produkte, beispielsweise bestimmte medizinische oder landwirtschaftliche Artikel. Wie bei den US-Sales-Tax-Sätzen variieren auch die Regeln und Anforderungen für Steuerbefreiungen von Bundesstaat zu Bundesstaat.

Wie kann ein Unternehmen außerhalb der USA US-Sales-Tax-Pflichten in den USA haben?

Ein Unternehmen muss sich nicht in den USA befinden oder über eine andere physische Präsenz wie ein Lager oder Vertriebszentrum verfügen, um der US-Sales-Tax zu unterliegen. 

 

Nexus — die kommerzielle Verbindung zwischen einem Unternehmen und einem US-Bundesstaat — kann seit dem wegweisenden Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA aus dem Jahr 2018, South Dakota gegen Wayfair, aus der Ferne hergestellt werden. Dies bedeutet, dass ein Unternehmen in Brügge, Berlin oder Birmingham, das in die USA verkauft, möglicherweise den gleichen Betrag an US-Sales-Tax zahlen muss wie Unternehmen mit Sitz in New York oder Texas.  

Was ist der Unterschied zwischen US-Sales-Tax und Gebrauchssteuer?

Wenn ein im Vereinigten Königreich oder in Europa ansässiges Unternehmen keine Verbindung zu einem Bundesstaat herstellt — beispielsweise, wenn es den Schwellenwert dieses Bundesstaats nicht überschreitet — und daher keine US-Sales-Tax erhebt, haftet der Verbraucher für die entsprechende Gebrauchssteuer, die fällig wird, wenn die US-Umsatzsteuer für eine steuerpflichtige Transaktion nicht gezahlt wird.

OK, ich habe einen Nexus innerhalb eines US-Bundesstaates eingerichtet — wie geht es weiter?

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Unternehmen innerhalb eines US-Bundesstaats — oder mehrerer Bundesstaaten — eine Verbindung aufgebaut hat, müssen Sie sich bei den bundesstaatlichen Steuerbehörden für die US-Sales-Tax registrieren.Genau wie Tarife, Regeln und Schwellenwerte können auch die Registrierungsverfahren von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sein. Unsere Bewertung des US-Sales-Tax-Risikos kann Ihnen helfen, festzustellen, wo Sie einen Nexus haben.

 

Sobald Sie die erforderlichen Registrierungsprozesse abgeschlossen haben, können Sie mit der Berechnung und Erhebung der US-Sales-Tax beginnen. Sie müssen Steuererklärungen in einer von den örtlichen und zuständigen Behörden vorgeschriebenen Häufigkeit einreichen. Hinzu kommt die Verwaltung von Steuerbefreiungen, was das Anfordern, Validieren und Speichern von Steuerbefreiungsbescheinigungen beinhalten kann.

Avalara kann helfen

Die US-Sales-Tax-Konformität kann eine große Herausforderung sein. Die manuelle Erfassung der bundesstaatlichen US-Sales-Tax sowie der lokalen US-Sales-Tax kann nahezu unmöglich sein, insbesondere wenn Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen erweitern oder diversifizieren. Und potenziell Tausende von Ausnahmen verwalten zu müssen, macht es nicht einfacher. Das Fachwissen und die Erkenntnisse von Avalara können dazu beitragen, den Prozess zu vereinfachen.

Was ist die US-Sales-Tax? FAQ

Nein. Es gibt keinen einheitlichen US-Sales-Tax-Satz. Die US-Sales-Tax-Sätze in den USA werden von den einzelnen Bundesstaaten und lokalen Steuerjurisdiktionen festgelegt und variieren je nach Standort stark.

Nein. Die Mehrwertsteuer wird in der gesamten Lieferkette erhoben, während die US-Sales-Tax nur an der Verkaufsstelle an den Endkunden erhoben wird.

Die US-Sales-Tax ist eine Verbrauchssteuer, die auf Einkäufe erhoben wird. Kunden zahlen sie zum Zeitpunkt des Verkaufs und Unternehmen geben sie an die zuständige Steuerbehörde weiter.

US-Sales-Tax-Sätze, -Regeln und -Vorschriften ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Fachartikel dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
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