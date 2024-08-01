In den USA gibt es keine landesweiten Vorschriften für die US-Sales-Tax oder eine grundlegende Umsatzsteuer. Stattdessen kontrollieren die Bundesstaaten ihre eigene US-Sales-Tax und Regeln. Darüber hinaus können Städte und Landkreise innerhalb von Bundesstaaten auch lokale US-Sales-Tax erheben.

Folglich gibt es landesweit über 12.000 US-Sales-Tax- und Gebrauchssteuerjurisdiktionen in den USA, die ihre eigenen Steuersätze festlegen können. Und die Steuersätze können sich häufig ändern. Daher ist es für Unternehmen, die in die USA verkaufen oder planen, in die USA zu verkaufen, eine große Herausforderung, die Komplexität der US-Sales-Tax und die Verwaltung der damit verbundenen Verpflichtungen zu lösen.

Ergebnisse einer Umfrage unter im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen aus dem Jahr 2023 ergaben, dass 62 % der britischen Unternehmensleiter ihre Expansionspläne aufgrund der Komplexität der US-Sales-Tax und der Kosten für die Einhaltung der Vorschriften auf Eis legten. Die USA bleiben jedoch ein lukrativer Markt. Um davon zu profitieren, muss — und kann — das Hindernis der US-Sales-Tax überwunden werden.Wie? Es beginnt mit einem fundierten Verständnis dessen, was die US-Sales-Tax ist und wie sie funktioniert.