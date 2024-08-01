Nein. Es gibt keinen einheitlichen US-Sales-Tax-Satz. Die US-Sales-Tax-Sätze in den USA werden von den einzelnen Bundesstaaten und lokalen Steuerjurisdiktionen festgelegt und variieren je nach Standort stark.
Nein. Die Mehrwertsteuer wird in der gesamten Lieferkette erhoben, während die US-Sales-Tax nur an der Verkaufsstelle an den Endkunden erhoben wird.
Die US-Sales-Tax ist eine Verbrauchssteuer, die auf Einkäufe erhoben wird. Kunden zahlen sie zum Zeitpunkt des Verkaufs und Unternehmen geben sie an die zuständige Steuerbehörde weiter.