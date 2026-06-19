Was ist Umsatzsteuer (VAT)?

Amerikaner zahlen in den Vereinigten Staaten keine Umsatzsteuer, da in den USA keine Umsatzsteuer erhoben wird. Amerikaner zahlen jedoch Umsatzsteuer, wenn sie in Länder reisen, in denen eine Umsatzsteuer erhoben wird.
Die Umsatzsteuer ist eine Verbrauchssteuer, die auf der Wertschöpfung in jeder Phase der Lieferkette berechnet wird. Unternehmen erheben die Umsatzsteuer von Kunden und überweisen sie an die Steuerbehörden. Unternehmen können die Umsatzsteuer, die sie auf Geschäftsvorleistungen zahlen, abziehen.
Die US-Sales-Tax wird in der Regel nur einmal erhoben, und zwar an der Endverkaufstelle an den Endverbraucher; die Umsatzsteuer wird von allen Parteien entlang der Lieferkette erhoben.
Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist ein eindeutiger Identifikationscode, der von der Steuerbehörde eines Landes an ein registriertes Unternehmen ausgestellt wird. Wenn Ihr Unternehmen Waren oder Dienstleistungen international verkauft und die spezifische Umsatzschwelle des Ziellandes überschreitet, müssen Sie sich gesetzlich für eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer registrieren, um die Umsatzsteuer einzuziehen und abzuführen.
Unternehmen und Privatpersonen müssen die geltende Umsatzsteuer zahlen. In vielen Ländern müssen sich ansässige Unternehmen erst dann für die Umsatzsteuer registrieren, wenn sie einen bestimmten Umsatzsteuer-Schwellenwert erreicht haben. In den Ländern können unterschiedliche Umsatzsteuer-Schwellenwerte für gebietsfremde Unternehmen gelten, die Fernverkäufe tätigen.
Unternehmen können in der Regel die Umsatzsteuer auf bestimmte Gegenstände, die ausschließlich für ihren Geschäftsbetrieb verwendet werden, zurückfordern. Jedes Land legt seine eigenen Regeln fest, was ausländische Unternehmen zurückfordern können.
Dieser Fachartikel wurde am 19. Juni 2026 aktualisiert.