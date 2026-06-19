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19. Juni 2026

Was ist Umsatzsteuer (VAT)?

Gail Cole

Wenn Sie außerhalb der Vereinigten Staaten Geschäfte tätigen möchten, müssen Sie die Bedeutung der Umsatzsteuer verstehen. Die Umsatzsteuer ist eine allgemeine Verbrauchsteuer, die auf den Mehrwert von Waren und Dienstleistungen in jeder Phase der Lieferkette erhoben wird. Sie ist die häufigste Verbrauchssteuer der Welt.

Wichtige Erkenntnisse

  • Die Umsatzsteuer (VAT) ist eine indirekte Verbrauchssteuer, die auf den Mehrwert von Waren erhoben wird, während sie sich durch die Lieferkette bewegen.
  • Unternehmen erheben die Umsatzsteuer von den Kunden an der Verkaufsstelle und überweisen sie an die Regierung. Es ist üblich, dass Unternehmen die Umsatzsteuer, die sie für ihre eigenen Geschäftsausgaben (Inputs) gezahlt haben, abziehen.
  • Viele Länder haben Vorschriften für E-Rechnungen eingeführt, um Umsatzsteuerbetrug zu verhindern und die Umsatzsteuerlücke — die geschätzte Differenz zwischen dem geschuldeten Umsatzsteuerbetrag und der tatsächlich erhobenen Umsatzsteuer — zu verringern.

Ungefähr 175 Länder erheben eine Umsatzsteuer oder eine Waren- und Dienstleistungssteuer (GST), welche ähnlich ist. Die Umsatzsteuer ist in ganz Europa, Mittel- und Südamerika, Afrika und Asien weit verbreitet. Australien, Kanada und Neuseeland gehören zu den Ländern mit einer GST.

 

Für US-Verbraucher mag sich die Umsatzsteuer wie eine US-Sales-Tax anfühlen. Für US-Unternehmen wird dies wahrscheinlich nicht der Fall sein. US-Unternehmen sind bei Verkäufen nach Mexiko oder in das Vereinigte Königreich einer anderen Steuerbelastung ausgesetzt als bei Verkäufen in einen Bundesstaat mit US-Sales-Tax. Aus diesem Grund ist es für Unternehmen entscheidend, die Bedeutung der Umsatzsteuer zu verstehen und zu verstehen, wie sie sich von der US-Sales-Tax unterscheidet.

Was ist Umsatzsteuer?

Die Umsatzsteuer (VAT) ist eine allgemeine Verbrauchsteuer, die auf den Mehrwert von Waren und Dienstleistungen auf ihrem Weg durch die Lieferkette erhoben wird. Dazu gehören Arbeits- und Vergütungskosten, Zinszahlungen und Gewinne sowie Material. Da „Steuer“ in der Abkürzung „Ust.“ enthalten ist, könnten Sie einfach fragen: „Was ist Ust.?“

 

Wie bei jeder Verbrauchssteuer, einschließlich Waren- und Dienstleistungssteuer oder Einzelhandelsumsatzsteuer, zahlen Käufer Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer unterscheidet sich jedoch erheblich vom US-Sales-Tax-System.

Wie funktioniert die Umsatzsteuer?

Im Gegensatz zur US-Sales-Tax wird die Umsatzsteuer auf jeder Stufe der Lieferkette erhoben. Unternehmen erheben die Steuer im Namen der Regierung und rechnen sie mit der Steuer ab, die sie auf Rohstoffe gezahlt haben. Infolgedessen kann die Meldung der Umsatzsteuer sehr kompliziert sein.

 

Die Umsatzsteuer wird in der Regel als Prozentsatz des Verkaufspreises und in jeder Phase der Produktionskette erhoben: Jedes Unternehmen, das einer Ware oder Dienstleistung einen Mehrwert verleiht, muss Umsatzsteuer auf den Mehrwert zahlen. Unternehmen, die ein steuerpflichtiges Produkt vertreiben oder eine steuerpflichtige Dienstleistung erbringen, sind ebenfalls umsatzsteuerpflichtig.

 

Für US-Verbraucher mag dies wie eine Doppelbesteuerung erscheinen, ist es aber nicht. Tatsächlich ist es als neutrale Steuer konzipiert. Jeder Verkäufer oder Lieferant erhebt die Umsatzsteuer nur auf den Wert, den er zu diesem Zeitpunkt hinzugefügt hat. Darüber hinaus können die meisten Unternehmen die von ihnen gezahlte Umsatzsteuer (Vorsteuer) gutschreiben oder abziehen, um die Umsatzsteuer, die sie erheben und abführen (Ausgangs-Umsatzsteuer), auszugleichen.

 

Beispiele für Umsatzsteuer

 

Hier ist ein Beispiel dafür, wie Unternehmen die Umsatzsteuer erheben und die Umsatzsteuer in der gesamten Lieferkette abführen würden.

 

  • Ein Rohstoffhändler verkauft sein Produkt für 101 € an eine Fabrik.
    • 1 € ist Umsatzsteuer.
    • Der Rohstoffhändler überweist den Betrag von 1 € an das Finanzamt.
  • Die Fabrik verwendet die Materialien zur Herstellung von Laptop-Batterien, die sie für 202 € an einen Laptop-Hersteller verkauft. 
    • 2 € sind Umsatzsteuer.
    • Die Fabrik zieht 1 € für die Umsatzsteuer auf die Rohstoffe ab und überweist den anderen 1 € an die Regierung.
  • Der Laptop-Hersteller verkauft die Laptops für 303 € an einen Computerhändler.
    • 3 € sind Umsatzsteuer.
    • Der Hersteller zieht 2 € Vorsteuer ab und überweist 1 € an die Steuerbehörde.
  • Der Computerhändler verkauft einem Verbraucher einen Laptop für 404 €.
    • 4 € sind Umsatzsteuer.
    • Der Einzelhändler zieht die an den Hersteller gezahlte Steuer von 3 € ab und überweist 1 € an die Regierung.

Wer erhebt die Umsatzsteuer?

Wie bei der US-Sales-Tax sind Unternehmen für die Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer verantwortlich. Da es sich um eine indirekte Steuer handelt, berechnen Unternehmen ihren Kunden Umsatzsteuer und überweisen die geschuldete Steuer dann an die zuständige Steuerbehörde.

Muss sich mein Unternehmen für die Umsatzsteuer registrieren?

Die Umsatzsteuervorschriften sind von Land zu Land unterschiedlich, und in einigen Ländern gibt es einen Schwellenwert für die Registrierung. Je nach Art Ihres Unternehmens in einem bestimmten Land müssen Sie sich möglicherweise für die Umsatzsteuer registrieren. Wenn Sie sich registrieren, erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer – eine eindeutige Nummer, die Ihren Steuerstatus (steuerpflichtig oder befreit) identifiziert, den Ort der Besteuerung identifiziert und beweist, dass Sie sich für die Umsatzsteuer registriert haben. Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist in der Regel auf Rechnungen enthalten.

 

Ein Unternehmen muss sich in der Regel registrieren, um die Umsatzsteuer in Ländern zu erheben und abzuführen, in denen es:

 

  • Eine feste Niederlassung hat, 
  • Den Schwellenwert für die Umsatzsteuerregistrierung erfüllt oder
  • Sich mit bestimmten Aktivitäten beschäftigt

 

Feste Niederlassung
In der Regel müssen Sie sich für die Umsatzsteuer registrieren und eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erhalten, wenn Sie eine feste Niederlassung in einem Land mit einem Umsatzsteuersystem haben. Dazu gehört ein fester Geschäftssitz oder der feste Geschäftssitz einer Person, die in Ihrem Namen handelt. Mitarbeiter im Land zu haben, könnte auch zu einer Umsatzsteuerpflicht führen.

 

Registrierungsschwellenwert
In vielen Ländern müssen sich gebietsfremde Unternehmen für die Umsatzsteuer registrieren, wenn ihre Geschäftstätigkeit einen bestimmten Geldbetrag übersteigt. Sie müssen sich im Vereinigten Königreich für die Umsatzsteuer registrieren, wenn Ihr umsatzsteuerpflichtiger Umsatz mehr als 90.000 GBP beträgt. Sie können sich jedoch jederzeit freiwillig für die Umsatzsteuer registrieren.

 

Die Umsatzsteuer-Schwellenwerte variieren je nach Land und können sich ändern. Der Schwellenwert für die Umsatzsteuerregistrierung im Vereinigten Königreich wurde mit Wirkung zum 1. April 2024 von 85.000 GBP auf 90.000 GBP erhöht.

 

Bestimmte Aktivitäten
Bestimmte Aktivitäten, wie z. B. die Ausrichtung einer Tagung im Land, können für ein gebietsfremdes Unternehmen zu einer Umsatzsteuer-(oder GST-)Verpflichtung führen.

 

Wenn Ihr Unternehmen für die Umsatzsteuererklärung in Frage kommt, müssen Sie sich in der Regel für die Umsatzsteuer registrieren, bevor Sie in dem Land Geschäfte tätigen können. Vor der Erhebung und Zahlung der Umsatzsteuer ist eine Registrierung erforderlich.

 

Die Europäische Union bietet vereinfachte Umsatzsteuerregistrierungs- und Meldeoptionen: den One-Stop Shop (OSS) und den Import One-Stop Shop (IOSS). 

Können Sie von der Umsatzsteuer befreit werden?

Es ist möglich, sich von der Umsatzsteuer befreien zu lassen. Umsatzsteuerbefreiungen variieren je nach Land, Unternehmensgröße und -typ sowie dem verkauften Produkt oder der verkauften Dienstleistung. Je nach Art und Standort Ihres Unternehmens sind Sie daher möglicherweise von der Umsatzsteuer befreit.

 

Die EU-Länder müssen Lieferungen bestimmter Waren oder Dienstleistungen von der Steuer befreien und können sich dafür entscheiden, auch bestimmte andere Lieferungen zu befreien. Zu den üblichen Steuerbefreiungen gehören Bildung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. 

 

Darüber hinaus können einige Länder eine Steuerbefreiung für Unternehmen gewähren, die unter einem bestimmten Niveau steuerpflichtige Verkäufe von Waren oder Dienstleistungen tätigen. Die Schwellenwerte für die Registrierung von Umsatzsteuerbefreiungen variieren je nach Land. In Landeswährung liegt der Schwellenwert für die Umsatzsteuer-Registrierung beispielsweise in Österreich bei 30.000 EUR und in Dänemark bei 50.000 DKK. 

 

Am 1. Januar 2025 führte die EU eine Sonderregelung für Kleinunternehmen (KMU-Regelung) ein, um ihre grenzüberschreitenden Lieferungen von der Umsatzsteuer zu befreien. Erfahren Sie mehr über dieses Umsatzsteuerschema für kleine Unternehmen.

 

Beachten Sie, dass eine Umsatzsteuerbefreiung nicht mit einem Umsatzsteuersatz von Null gleichzusetzen ist. Wenn eine Transaktion von der Umsatzsteuer befreit ist , kann der Verkäufer oder Lieferant in der Regel keinen Abzug der gezahlten Vorsteuer geltend machen. Wenn für eine Transaktion jedoch ein Nullsatz gilt, hat der Verkäufer (oder Lieferant) das Recht, die auf damit verbundene Käufe gezahlte Umsatzsteuer (die Vorsteuer) abzuziehen. Der Endpreis, der dem Verbraucher in Rechnung gestellt wird, beinhaltet keine Umsatzsteuer, und die auf die Inputs gezahlte Umsatzsteuer ist abzugsfähig.

Wie reichen Sie die Umsatzsteuer ein und zahlen Sie sie?

Umsatzsteuererklärungen sind offizielle Steuerdokumente, die zur Einreichung der Umsatzsteuer verwendet werden. Sie beschreiben alle Transaktionen Ihres Unternehmens und die anfallenden Steuern und berechnen, was Sie schulden oder was zurückerstattet wird.

 

In verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Fristen, Meldefrequenzen und Formate für die Umsatzsteuererklärung. Einige Steuerbehörden bestehen auf der elektronischen Einreichung, andere ermöglichen diese, verlangen sie aber nicht (obwohl sie in der Regel bevorzugt wird, wenn sie erlaubt ist). Steuerbehörden in der gesamten EU müssen es Ihnen ermöglichen, Ihre Steuererklärung online einzureichen. Was die Zahlung anbelangt, so erlauben einige Unternehmen internationale Banküberweisungen, während andere lokale Direktüberweisungen oder Bankkontoüberweisungen vorschreiben.

 

Die Meldung der Umsatzsteuer kann mühsam sein. Sie erfordert, dass Sie akribische Aufzeichnungen führen, einschließlich der Belege aller Ihrer Einkäufe und Rechnungen, die Umsatzsteuer enthalten. Sie müssen außerdem Aufzeichnungen und Zusammenfassungen der Abrechnungsperioden mit Informationen wie den folgenden bereitstellen:

 

  • Gesamtverkäufe und -einkäufe
  • Gesamtumsatzsteuer, die Sie schulden
  • Die Umsatzsteuer, die Sie zurückfordern können

 

Möglicherweise müssen Sie eine Umsatzsteuererklärung einreichen, auch wenn Sie keine Umsatzsteuer zu melden haben: Die EU-Umsatzsteuerrichtlinie besagt, dass Steuererklärungen mindestens einmal im Jahr abgegeben werden müssen, und viele EU-Länder verlangen monatliche oder vierteljährliche Steuererklärungen.

 

Das Versäumnis, angemessene Aufzeichnungen zu führen, kann zu erheblichen Bußgeldern und Strafen führen, ebenso wie die Einreichung verspäteter oder falscher Steuererklärungen. Das Vereinigte Königreich hat mit Wirkung zum 1. Januar 2023 die Art und Weise geändert, wie Strafen und Zinsen für verspätete Umsatzsteuerzahlungen und Steuererklärungen gelten.

Was ist der Zweck der Umsatzsteuer?

Wie jede andere indirekte Steuer oder Einkommenssteuer dient auch die Umsatzsteuer dazu, die Einnahmen eines Landes zu erhöhen.

 

Das Umsatzsteuersystem wurde so konzipiert, dass es direkter und weniger kompliziert ist als US-Sales-Tax oder Bruttoumsatzsteuern. Die Umsatzsteuer ist einfacher nachzuverfolgen als manche Steuersysteme, da sie in jeder Phase der Lieferkette erhoben wird und alle Händler verpflichtet sind, genaue Aufzeichnungen über Käufe, Verkäufe und Lieferungen zu führen. Sie wird außerdem von der Bundesregierung und nicht von zahlreichen bundesstaatlichen und lokalen Regierungen verwaltet.

 

Die Umsatzsteuerlücke

 

In der Vergangenheit war die Umsatzsteuer relativ leicht zu vermeiden. Die Europäische Union leidet seit langem unter einer extrem hohen Umsatzsteuerlücke: der Differenz zwischen der Höhe der erwarteten Umsatzsteuereinnahmen und dem tatsächlich erhobenen und überwiesenen Betrag. Tatsächlich ging man davon aus, dass 2020 rund ein Viertel der fehlenden Umsatzsteuereinnahmen in der Europäischen Union auf Umsatzsteuerbetrug innerhalb der EU zurückzuführen war.

 

Die EU arbeitet seit Jahren daran, die Umsatzsteuerlücke zu schließen und die meisten EU-Länder machen laut dem Umsatzsteuerlückenbericht 2025 der Europäischen Kommission Fortschritte. 

 

E-Rechnungen helfen, die Umsatzsteuerlücke zu schließen

 

Die E-Rechnungsmandate tragen dazu bei, die Umsatzsteuerlücke in zahlreichen Ländern zu schließen. Sie tun dies, indem sie Fehler reduzieren und es Unternehmen erschweren, ihren Umsatzsteuerpflichten nicht nachzukommen.

 

Eine E-Rechnung ist nicht dasselbe wie eine Papierrechnung, die in ein digitales Format hochgeladen wurde. E-Rechnungen enthalten strukturierte Daten, die von Buchhaltungs- und ERP-Systemen automatisch ausgetauscht und verarbeitet werden können. Daher ermöglichen E-Rechnungen der Steuerbehörde, Transaktionssteuerdaten einzusehen. Wenn Mandate zur Live-Berichterstattung umgesetzt wurden, kann die Steuerbehörde die Transaktionssteuerdaten in Echtzeit einsehen. Dies reduziert die Möglichkeiten des Umsatzsteuerbetrugs.

 

Immer mehr Länder, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und das Vereinigte Königreich, führen E-Rechnungsmandate ein. Avalara E-Invoicing and Live Reporting unterstützt E-Rechnungsmandate weltweit.

Fazit

Umsatzsteuersätze und -regeln können sich ändern, und es kann mühsam sein, manuell mit diesen Änderungen Schritt zu halten. Durch die Automatisierung der Erhebung und Überweisung der Umsatzsteuer können Sie sicherstellen, dass Sie für jede Transaktion den richtigen Steuersatz anwenden.

 

Avalara hilft Unternehmen dabei, die Umsatzsteuerbestimmung, E-Rechnungen und Meldung zu optimieren und so die internationale Steuerkonformität zu verbessern. Besuchen Sie avalara.com, um mehr zu erfahren. 

FAQ zur Umsatzsteuer

Amerikaner zahlen in den Vereinigten Staaten keine Umsatzsteuer, da in den USA keine Umsatzsteuer erhoben wird. Amerikaner zahlen jedoch Umsatzsteuer, wenn sie in Länder reisen, in denen eine Umsatzsteuer erhoben wird.

Die Umsatzsteuer ist eine Verbrauchssteuer, die auf der Wertschöpfung in jeder Phase der Lieferkette berechnet wird. Unternehmen erheben die Umsatzsteuer von Kunden und überweisen sie an die Steuerbehörden. Unternehmen können die Umsatzsteuer, die sie auf Geschäftsvorleistungen zahlen, abziehen.

Die US-Sales-Tax wird in der Regel nur einmal erhoben, und zwar an der Endverkaufstelle an den Endverbraucher; die Umsatzsteuer wird von allen Parteien entlang der Lieferkette erhoben.

Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist ein eindeutiger Identifikationscode, der von der Steuerbehörde eines Landes an ein registriertes Unternehmen ausgestellt wird. Wenn Ihr Unternehmen Waren oder Dienstleistungen international verkauft und die spezifische Umsatzschwelle des Ziellandes überschreitet, müssen Sie sich gesetzlich für eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer registrieren, um die Umsatzsteuer einzuziehen und abzuführen.

Unternehmen und Privatpersonen müssen die geltende Umsatzsteuer zahlen. In vielen Ländern müssen sich ansässige Unternehmen erst dann für die Umsatzsteuer registrieren, wenn sie einen bestimmten Umsatzsteuer-Schwellenwert erreicht haben. In den Ländern können unterschiedliche Umsatzsteuer-Schwellenwerte für gebietsfremde Unternehmen gelten, die Fernverkäufe tätigen.

Unternehmen können in der Regel die Umsatzsteuer auf bestimmte Gegenstände, die ausschließlich für ihren Geschäftsbetrieb verwendet werden, zurückfordern. Jedes Land legt seine eigenen Regeln fest, was ausländische Unternehmen zurückfordern können.

 

 

 

Dieser Fachartikel wurde am 19. Juni 2026 aktualisiert.

 

 

US-Sales-Tax-Sätze, -Regeln und -Vorschriften ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Fachartikel dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
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