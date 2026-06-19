Was ist Umsatzsteuer (VAT)?

Die Umsatzsteuervorschriften sind von Land zu Land unterschiedlich, und in einigen Ländern gibt es einen Schwellenwert für die Registrierung. Je nach Art Ihres Unternehmens in einem bestimmten Land müssen Sie sich möglicherweise für die Umsatzsteuer registrieren. Wenn Sie sich registrieren, erhalten Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer – eine eindeutige Nummer, die Ihren Steuerstatus (steuerpflichtig oder befreit) identifiziert, den Ort der Besteuerung identifiziert und beweist, dass Sie sich für die Umsatzsteuer registriert haben. Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist in der Regel auf Rechnungen enthalten.

Ein Unternehmen muss sich in der Regel registrieren, um die Umsatzsteuer in Ländern zu erheben und abzuführen, in denen es:

Eine feste Niederlassung hat,

Den Schwellenwert für die Umsatzsteuerregistrierung erfüllt oder

Sich mit bestimmten Aktivitäten beschäftigt

Feste Niederlassung

In der Regel müssen Sie sich für die Umsatzsteuer registrieren und eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erhalten, wenn Sie eine feste Niederlassung in einem Land mit einem Umsatzsteuersystem haben. Dazu gehört ein fester Geschäftssitz oder der feste Geschäftssitz einer Person, die in Ihrem Namen handelt. Mitarbeiter im Land zu haben, könnte auch zu einer Umsatzsteuerpflicht führen.

Registrierungsschwellenwert

In vielen Ländern müssen sich gebietsfremde Unternehmen für die Umsatzsteuer registrieren, wenn ihre Geschäftstätigkeit einen bestimmten Geldbetrag übersteigt. Sie müssen sich im Vereinigten Königreich für die Umsatzsteuer registrieren, wenn Ihr umsatzsteuerpflichtiger Umsatz mehr als 90.000 GBP beträgt. Sie können sich jedoch jederzeit freiwillig für die Umsatzsteuer registrieren.

Die Umsatzsteuer-Schwellenwerte variieren je nach Land und können sich ändern. Der Schwellenwert für die Umsatzsteuerregistrierung im Vereinigten Königreich wurde mit Wirkung zum 1. April 2024 von 85.000 GBP auf 90.000 GBP erhöht.

Bestimmte Aktivitäten

Bestimmte Aktivitäten, wie z. B. die Ausrichtung einer Tagung im Land, können für ein gebietsfremdes Unternehmen zu einer Umsatzsteuer-(oder GST-)Verpflichtung führen.

Wenn Ihr Unternehmen für die Umsatzsteuererklärung in Frage kommt, müssen Sie sich in der Regel für die Umsatzsteuer registrieren, bevor Sie in dem Land Geschäfte tätigen können. Vor der Erhebung und Zahlung der Umsatzsteuer ist eine Registrierung erforderlich.

Die Europäische Union bietet vereinfachte Umsatzsteuerregistrierungs- und Meldeoptionen: den One-Stop Shop (OSS) und den Import One-Stop Shop (IOSS).