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EINEN EINBLICK IN AVALARA AVIATOR

Die Steuerabteilung, die niemals schläft

Avalara Aviator ist ein Agent Hub mit eigens entwickelten KI-Agenten für prüfungssichere Steuerprozesse, der für Sie die Einhaltung sämtlicher Steuervorschriften übernimmt – die Kontrolle behalten Sie selbst.
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So funktioniert es

DER AGENT HUB

Avi und ein KI-Expertenteam

Ein Team aus spezialisierten Agenten richtet mehrstufige Steuer- und Compliance-Abläufe ein. Die Agenten beaufsichtigen die Compliance-Aufgaben proaktiv, geben Ihnen Tipps und weisen Sie auf mögliche Fehler hin, während Sie stets die volle Kontrolle behalten.

 

Dabei kombinieren sie den Geschwindigkeitsvorteil von KI mit der Kompetenz eines Steuerexperten mit über 20 Jahren Erfahrung.
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Avi (Orchestrierungsagent)

Avi teilt den leitenden Agenten Aufgaben zu, weist von sich aus auf Risiken hin und fordert bei wichtigen Entscheidungen die Zustimmung eines Menschen an.
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Agent für Transaktionen

Der Transaktionsagent erstellt automatisch Steuerberechnungen, begründet seine Entscheidungen und prüft Transaktionsdaten in Echtzeit.
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Agent für Steuererklärungen

Der Agent für Steuererklärungen übernimmt die Erstellung, den Abgleich und die Einreichung von Steuererklärungen in beliebig vielen Steuerjurisdiktionen.
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Agent für Recherchen

Der dialogbasierte Agent für Recherchen beantwortet Fragen mit Verweis auf konkrete Gesetzestexte und juristische Analysen.
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Agent für Zertifikate

Der Agent für Zertifikate prüft Freistellungszertifikate, Steuernummern und Registrierungsstatus in Echtzeit und minimiert so das Risiko.

AVALARA AVIATOR

Speziell entwickelte KI-Agenten für Ihre Steuer- und Compliance-Abläufe

Erleben Sie selbst, wie Sie mit Avalara Aviator agentengestützte Steuer- und Compliance-Abläufe einrichten sowie Prüfungssicherheit und eigene Kontrolle in Einklang bringen.
Avalara Aviator intro video thumbnail

IHRE VORTEILE 

Agentengestützte Compliance verschafft Ihnen Sicherheit, Spielraum und Kontrolle

Tab 2

KI-Agenten erledigen rund um die Uhr komplexe Steuer- und Compliance-Aufgaben

Spezialisierte KI-Agenten planen, recherchieren, prüfen und koordinieren mehrstufige Prozesse rund um die Uhr. So hat Ihr Team mehr Zeit, sich um das Unternehmenswachstum zu kümmern – auch ohne Neueinstellungen.

Ihre Vorteile:

  • Lückenlose Compliance-Workflows von der Recherche bis zur Einreichung
  • Jederzeit passende, verständliche Antworten auf Ihre Fragen
  • Sofortige Berechnungsergebnisse und eine prüfungsfeste Logik
  • Einreichungsfertige Unterlagen schon nach wenigen Stunden
KI-Agenten ermitteln Risiken, bevor sie zum Problem werden

Ihre Agenten erkennen Transaktionen und Anomalien sofort und beheben Fehler, bevor sie in Ihre Steuererklärung gelangen können.

Ihre Vorteile:

  • Automatische Ermittlung des wirtschaftlichen Nexus vor Erreichen des jeweiligen Steuerfreibetrags
  • Automatische Bescheinigungsprüfungen und Hinweise auf fehlende Angaben vor Fristende
  • Abgleich von Unstimmigkeiten noch vor der Einreichung 
  • Echtzeitbenachrichtigungen weisen Sie auf Konformitätsrisiken hin, bevor sich Fehler ausbreiten können
  • Menschlicher Zustimmungsvorbehalt bei allen wichtigen Angelegenheiten
KI-Agenten liefern fundierte, genaue und belastbare Daten

Eine gute Vorbereitung auf Steuerprüfungen setzt korrekte, belegbare Daten voraus.

Ihre Vorteile:

  • Unmittelbare Angabe der den Berechnungen und Entscheidungen zugrunde liegenden Steuervorschriften
  • Prüfungssichere Protokolle mit exakter Nachbildung der jeweiligen Transaktionsregeln
  • Transparente Unterscheidung von gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungen und KI-Analysen
  • Integrierte Zustimmungsvorbehalte für vollständige Kontrolle
Aviator integriert die Steuerabwicklung direkt in Ihre Unternehmenssysteme

Binden Sie Agentic Tax and Compliance™ direkt in Ihre ERP-, E-Commerce- und E-Mail-Programme und Assistenten ein. Innerhalb weniger Tage können Sie jede beliebige Plattform anschließen und so für lückenlose Überwachung sorgen und sich IT-Nachrüstungen und teure Integrationen sparen.

Ihre Vorteile:

 

  • Einmalige Verbindungen, die auf das gesamte Unternehmen ausgeweitet werden können 
  • In-App-Benachrichtigungen und Handlungsmöglichkeiten direkt im System
  • Die Möglichkeit, Avi mit Ihren Geschäftsanwendungen interagieren zu lassen

ZAHLEN UND ERFOLGE

Steuerliche und rechtliche Sicherheit, die mit Ihrem Unternehmen mitwächst

über  54 Mrd.

Transaktionen pro Jahr
über  6,6 Mio.

Steuererklärungen im Jahr 2025 mit einer Genauigkeit von 99,95 %
über  200.000

Kunden aus allen Branchen und jeder Größenordnung
über  30.000

Steuerjurisdiktionen aus über 190 Ländern

WARUM AVIATOR? 

Aviator bietet echte Vorteile.

Alternative

Einschränkungen

Vorteile von Aviator

Allgemeine KI

Ungeprüfte Antworten, keinerlei Auditprotokoll und hohes Prüfungsrisiko

Optimale Prüfungssicherheit: Nachgewiesene Steuerkompetenz mit Regulierungsdaten und Gesetzesbelegen aus über 20 Jahren

Herkömmliche Steuersoftware  

Starr voneinander abgegrenzte Tools verursachen erheblichen manuellen Überarbeitungsbedarf und ständigen IT-Aufwand

Vernetzte Automatisierung: Spezialagenten übernehmen Recherche, Berechnung und Einreichung direkt in Ihren Tools

Neue Anbieter

Nicht für Unternehmen geeignet, nur Einzelprodukte, kein regulatorischer Rückhalt

Firmenhintergrund: Über 20 Jahre Erfahrung und mehrere Milliarden Berechnungen für echte Prüfungssicherheit

Externe Einreichungsdienste und Pseudogarantien

Belegschaften mit strikten Haftungs- und Kapazitätsgrenzen sowie zersplitterte Prüfungsprotokolle

Konsequente Genauigkeit: Höchste Transaktionsgenauigkeit, lückenlose Datenverlaufskontrollen und fachkundige Betreuung

Herkömmliche iPaaS und Eigenentwicklungen

Mehrmonatige Projekte verursachen technischen Aufwand, hohe Beratungskosten und IT-Nachholbedarf

Zügige Bereitstellung: Bereitstellung individueller Verbindungsmöglichkeiten innerhalb weniger Tage ohne Unterbrechung Ihrer Abläufe

FÜR UNTERNEHMEN JEDER ART

Abgestimmt auf Ihre Konformitätsanforderungen

Jetzt einsteigen

Neu in der Steuerautomatisierung

Viele Steuertechnologien bieten zwar automatische Berechnungen, können aber nicht mit zunehmender unternehmerischer Komplexität Schritt halten. Es fehlt ihnen an Voraussicht und sie zwängen die Mitarbeiter in fehleranfällige manuelle Prozesse. Ohne Echtzeiteinblicke in die immer neuen Nexus-Vorschriften und ohne korrekte Transaktionsdaten bindet die Compliance dauerhaft Ressourcen und schafft unabsehbare Risiken. Allgemeine KI-Tools liefern zwar plausibel klingende Antworten, untermauern diese aber nicht mit prüfungsfähigen Gesetzestexten oder Quellennachweisen.

 

Mit über 20 Jahren Erfahrung in Steuervorschriften bietet Aviator die Geschwindigkeitsvorteile einer modernen KI auf einem soliden Fundament.

Aktuelle Avalara-Kunden

Ihre Avalara-Produkte übernehmen bereits jede Menge Aufgaben in den Bereichen Steuerberechnung, Steuereinreichung und Belegverwaltung. Und doch verschwenden Ihre Mitarbeiter jede Menge Zeit mit Recherchen, Abgleichen und Ausnahmen in diversen Systemen.

 

 
Aviator setzt mehrere spezialisierte KI-Agenten in Ihren vorhandenen Prozessen ein und automatisiert dadurch die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften von Grund auf. So ersparen sie Ihnen manuellen Aufwand und umständliche Datenabfragen und unterstützen Sie bei Steuerprüfungen, während Sie stets die volle Kontrolle behalten.

Technologie- und Integrationspartner

Binden Sie agentengestützte Compliance-Funktionen direkt in Ihre ERP-, E-Commerce- und Abrechnungsprogramme ein und schaffen Sie so eine Grundlage für KI-gestützte Steuer- und Compliance-Abläufe. Partner können ihren Kunden mit der Integrationsfunktion von Avalara intelligente, autonome Workflows für ihre jeweiligen Softwareumgebungen anbieten.

KUNDEN

Das sagen Unternehmen, die Aviator bereits verwenden

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Aviator ist aktuell mit Avalara AvaTax, Avalara AvaTax for Accounts Payable, Avalara Returns, Avalara Exemption Certificate Management (ECM) und Avalara Tax Research kompatibel. Weitere Produkte werden laufend ergänzt.

Im Gegensatz zu allgemeinen LLM und jüngeren KIs basiert Aviator auf der eigens entwickelten deterministischen Steuer-Engine von Avalara. Generative KI wird ausschließlich für die Orchestrierung, die Extraktion unstrukturierter Dokumente und die Zusammenführung gesetzlicher Regelungen verwendet. Sämtliche Ergebnisse werden belegbaren Steuervorschriften zugeordnet und mit einem Konfidenzwert versehen, bevor sie zugänglich gemacht werden.

Nein, Aviator ist auf regelbasierte Autonomie ausgelegt, sodass Sie stets die Kontrolle behalten. Während sich Agenten im Hintergrund eigenständig um Recherchen, Abgleich und Datenvalidierung kümmern, müssen entscheidende Schritte wie Einreichungen, Wahlentscheidungen, Genehmigungen und andere Aktionen mit hohem Haftungsrisiko von einem Menschen freigegeben werden.

Neuere Tools konzentrieren sich meist auf die automatische Fakturierung und klar begrenzte IT-Stacks – aber ohne ERP-Einbindung, globale Reichweite oder nachgewiesene Prüfungssicherheit. Aviator kombiniert dagegen den Geschwindigkeitsvorteil von KI-Agenten mit der Leistungsfähigkeit eines ganzen Unternehmens: > 1.400 Partnerintegrationen und über 20 Jahre bewährte Regulierungskompetenz.

Aviator erstellt für jede Transaktion und jede Einreichung unveränderliche Herkunftsangaben. So lässt sich genau rekonstruieren, welche Steuervorschriften, Steuersätze und Steuerbefreiungen zum Transaktionszeitpunkt anwendbar waren, sodass Sie bei Steuerprüfungen auf der sicheren Seite sind.

Eine gesonderte Einrichtung ist nicht erforderlich. Aviator wird direkt in Ihrem Avalara-Portal gestartet und nutzt Ihre Produkte und Abonnements. Es sind also keine weiteren Integrationen, Verträge oder Einwilligungen erforderlich. Bestandskunden erhalten nach der allgemeinen Veröffentlichung automatisch Zugang zur neuesten Version von AvaTax bzw. Returns.

 

Neukunden erhalten Aviator standardmäßig mit Avalara. Sobald Sie Ihr Konto und Ihre Produkte eingerichtet haben, können Sie auf Aviator zugreifen – ganz ohne zusätzliche Installation oder Konfiguration. 
Sie möchten Avalara Aviator in Aktion erleben?

Lernen Sie den Agent Hub kennen, der sich für Sie um die Einhaltung der Steuervorschriften kümmert.
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