DER AGENT HUB
Agent für Transaktionen
Agent für Steuererklärungen
Agent für Recherchen
Agent für Zertifikate
AVALARA AVIATOR
IHRE VORTEILE
- Immer im einsatz
- Proaktive compliance
- Prüfungssichere genauigkeit
- Anschluss an ihre systeme
Tab 2
ZAHLEN UND ERFOLGE
WARUM AVIATOR?
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Alternative
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Einschränkungen
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Vorteile von Aviator
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Allgemeine KI
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Ungeprüfte Antworten, keinerlei Auditprotokoll und hohes Prüfungsrisiko
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Optimale Prüfungssicherheit: Nachgewiesene Steuerkompetenz mit Regulierungsdaten und Gesetzesbelegen aus über 20 Jahren
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Herkömmliche Steuersoftware
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Starr voneinander abgegrenzte Tools verursachen erheblichen manuellen Überarbeitungsbedarf und ständigen IT-Aufwand
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Vernetzte Automatisierung: Spezialagenten übernehmen Recherche, Berechnung und Einreichung direkt in Ihren Tools
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Neue Anbieter
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Nicht für Unternehmen geeignet, nur Einzelprodukte, kein regulatorischer Rückhalt
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Firmenhintergrund: Über 20 Jahre Erfahrung und mehrere Milliarden Berechnungen für echte Prüfungssicherheit
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Externe Einreichungsdienste und Pseudogarantien
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Belegschaften mit strikten Haftungs- und Kapazitätsgrenzen sowie zersplitterte Prüfungsprotokolle
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Konsequente Genauigkeit: Höchste Transaktionsgenauigkeit, lückenlose Datenverlaufskontrollen und fachkundige Betreuung
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Herkömmliche iPaaS und Eigenentwicklungen
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Mehrmonatige Projekte verursachen technischen Aufwand, hohe Beratungskosten und IT-Nachholbedarf
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Zügige Bereitstellung: Bereitstellung individueller Verbindungsmöglichkeiten innerhalb weniger Tage ohne Unterbrechung Ihrer Abläufe
FÜR UNTERNEHMEN JEDER ART
KUNDEN
Aviator ist aktuell mit Avalara AvaTax, Avalara AvaTax for Accounts Payable, Avalara Returns, Avalara Exemption Certificate Management (ECM) und Avalara Tax Research kompatibel. Weitere Produkte werden laufend ergänzt.
Im Gegensatz zu allgemeinen LLM und jüngeren KIs basiert Aviator auf der eigens entwickelten deterministischen Steuer-Engine von Avalara. Generative KI wird ausschließlich für die Orchestrierung, die Extraktion unstrukturierter Dokumente und die Zusammenführung gesetzlicher Regelungen verwendet. Sämtliche Ergebnisse werden belegbaren Steuervorschriften zugeordnet und mit einem Konfidenzwert versehen, bevor sie zugänglich gemacht werden.
Nein, Aviator ist auf regelbasierte Autonomie ausgelegt, sodass Sie stets die Kontrolle behalten. Während sich Agenten im Hintergrund eigenständig um Recherchen, Abgleich und Datenvalidierung kümmern, müssen entscheidende Schritte wie Einreichungen, Wahlentscheidungen, Genehmigungen und andere Aktionen mit hohem Haftungsrisiko von einem Menschen freigegeben werden.
Neuere Tools konzentrieren sich meist auf die automatische Fakturierung und klar begrenzte IT-Stacks – aber ohne ERP-Einbindung, globale Reichweite oder nachgewiesene Prüfungssicherheit. Aviator kombiniert dagegen den Geschwindigkeitsvorteil von KI-Agenten mit der Leistungsfähigkeit eines ganzen Unternehmens: > 1.400 Partnerintegrationen und über 20 Jahre bewährte Regulierungskompetenz.
Aviator erstellt für jede Transaktion und jede Einreichung unveränderliche Herkunftsangaben. So lässt sich genau rekonstruieren, welche Steuervorschriften, Steuersätze und Steuerbefreiungen zum Transaktionszeitpunkt anwendbar waren, sodass Sie bei Steuerprüfungen auf der sicheren Seite sind.
Eine gesonderte Einrichtung ist nicht erforderlich. Aviator wird direkt in Ihrem Avalara-Portal gestartet und nutzt Ihre Produkte und Abonnements. Es sind also keine weiteren Integrationen, Verträge oder Einwilligungen erforderlich. Bestandskunden erhalten nach der allgemeinen Veröffentlichung automatisch Zugang zur neuesten Version von AvaTax bzw. Returns.
Neukunden erhalten Aviator standardmäßig mit Avalara. Sobald Sie Ihr Konto und Ihre Produkte eingerichtet haben, können Sie auf Aviator zugreifen – ganz ohne zusätzliche Installation oder Konfiguration.