Verkaufen Sie in den gesamten USA? Wenn ja, sollte die Registrierung in den Bundesstaaten, in denen Sie verpflichtet sind, Umsatzsteuer zu erheben und abzuführen, einer Ihrer ersten Schritte sein.

Ein Formular, mehrere Anmeldungen: Jeder Bundesstaat hat ein anderes Antragsverfahren und einen anderen Prozess für die Umsatzsteuerregistrierung – füllen Sie unser Formular einmal aus und wir kümmern uns um die Vorbereitung und Einreichung der Umsatzsteuerregistrierung in den von Ihnen angegebenen Steuerjurisdiktionen.

Lagern Sie den gesamten Antragsprozess aus: Wir bereiten die erforderlichen Antragsformulare vor, leisten Zahlungen direkt an die Lizenzierungsbehörden und setzen uns mit den zuständigen Steuerjurisdiktionen in Verbindung, um sicherzustellen, dass alles innerhalb von 5–7 Werktagen bearbeitet wird.