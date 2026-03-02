Hier geht es weiter
Sales Tax Registration

Vereinfachen Sie den Prozess der Umsatzsteuerregistrierung in den USA – alles mit einer einzigen Lösung
Registrieren

Warum Avalara für die Umsatzsteuerregistrierung

Machen Sie die Registrierung zum Kinderspiel

Verkaufen Sie in den gesamten USA? Wenn ja, sollte die Registrierung in den Bundesstaaten, in denen Sie verpflichtet sind, Umsatzsteuer zu erheben und abzuführen, einer Ihrer ersten Schritte sein.

  • Ein Formular, mehrere Anmeldungen: Jeder Bundesstaat hat ein anderes Antragsverfahren und einen anderen Prozess für die Umsatzsteuerregistrierung – füllen Sie unser Formular einmal aus und wir kümmern uns um die Vorbereitung und Einreichung der Umsatzsteuerregistrierung in den von Ihnen angegebenen Steuerjurisdiktionen.
  • Lagern Sie den gesamten Antragsprozess aus: Wir bereiten die erforderlichen Antragsformulare vor, leisten Zahlungen direkt an die Lizenzierungsbehörden und setzen uns mit den zuständigen Steuerjurisdiktionen in Verbindung, um sicherzustellen, dass alles innerhalb von 5–7 Werktagen bearbeitet wird.
  • Wir führen Sie durch jeden Schritt: Anträge werden direkt an die entsprechenden Steuerjurisdiktionen oder zurück an Sie gesendet, um die letzten Schritte abzuschließen. Sie erhalten eine Bestätigung der Anträge, die wir für Sie einreichen.
Funktionsweise

Registrieren Sie Ihr Unternehmen in drei einfachen Schritten

1. Schritt

Geben Sie Ihre Unternehmensdaten ein

Schritt 2

Wählen Sie die erforderlichen Bundesstaaten aus

Schritt 3

Erhalten Sie Ihre Registrierungsinformationen direkt von den Behörden

Holen Sie sich Avalara State Sales Tax Registration

Was enthalten ist:

 

  • Vorbereitung aller notwendigen Formulare und Unterlagen

  • Einreichung bei den zuständigen Steuerbehörden

  • Zahlung aller bundesstaatlichen Anmeldegebühren*

 

*Unter bestimmten Umständen müssen Kunden bestimmte Einreichungen selbst vornehmen; Gebühren von Steuerjurisdiktionen für vom Kunden eingereichte Formulare sind nicht enthalten.

Verwandte Produkte

Avalara für Amazon-Verkäufer

Bereiten Sie Ihre Umsatzsteuererklärungen in nur wenigen Minuten vor und reichen Sie sie ein. Mit der Funktion zur Online-Einreichung und einem detaillierten FBA-Inventarbericht können Sie Umsatzsteuererklärungen von Ihrer To-Do-Liste streichen und sich auf Ihr Geschäft fokussieren.

Avalara für QuickBooks

Entlasten Sie Ihr Unternehmen von der Verwaltung der Umsatzsteuer. Avalara AvaTax ist so konzipiert, dass es problemlos in Ihrem QuickBooks Desktop- oder QuickBooks Online-Buchhaltungssystem läuft.

Vorgefertigte AvaTax-Integrationen

AvaTax lässt sich in viele Buchhaltungssysteme, ERP- und CRM-Anbieter sowie E-Commerce-Plattformen integrieren.
Vertraut von

Avalara kann Ihnen helfen, die Registrierung für Umsatz- und Gebrauchssteuern in mehreren Bundesstaaten zu automatisieren.
