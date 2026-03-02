Verkaufen Sie in den gesamten USA? Wenn ja, sollte die Registrierung in den Bundesstaaten, in denen Sie verpflichtet sind, Umsatzsteuer zu erheben und abzuführen, einer Ihrer ersten Schritte sein.
Ein Formular, mehrere Anmeldungen: Jeder Bundesstaat hat ein anderes Antragsverfahren und einen anderen Prozess für die Umsatzsteuerregistrierung – füllen Sie unser Formular einmal aus und wir kümmern uns um die Vorbereitung und Einreichung der Umsatzsteuerregistrierung in den von Ihnen angegebenen Steuerjurisdiktionen.
Lagern Sie den gesamten Antragsprozess aus: Wir bereiten die erforderlichen Antragsformulare vor, leisten Zahlungen direkt an die Lizenzierungsbehörden und setzen uns mit den zuständigen Steuerjurisdiktionen in Verbindung, um sicherzustellen, dass alles innerhalb von 5–7 Werktagen bearbeitet wird.
Wir führen Sie durch jeden Schritt: Anträge werden direkt an die entsprechenden Steuerjurisdiktionen oder zurück an Sie gesendet, um die letzten Schritte abzuschließen. Sie erhalten eine Bestätigung der Anträge, die wir für Sie einreichen.
Warum Avalara für die Umsatzsteuerregistrierung
Machen Sie die Registrierung zum Kinderspiel
Funktionsweise
Registrieren Sie Ihr Unternehmen in drei einfachen Schritten
1. Schritt
Geben Sie Ihre Unternehmensdaten ein
Schritt 2
Wählen Sie die erforderlichen Bundesstaaten aus
Schritt 3
Erhalten Sie Ihre Registrierungsinformationen direkt von den Behörden
Holen Sie sich Avalara State Sales Tax Registration
Was enthalten ist:
Vorbereitung aller notwendigen Formulare und Unterlagen
Einreichung bei den zuständigen Steuerbehörden
Zahlung aller bundesstaatlichen Anmeldegebühren*
*Unter bestimmten Umständen müssen Kunden bestimmte Einreichungen selbst vornehmen; Gebühren von Steuerjurisdiktionen für vom Kunden eingereichte Formulare sind nicht enthalten.
