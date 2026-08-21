Eine globale Anwendung für lokale Steuerkonformität

Warum separate Lösungen für die elektronische Rechnungsstellung einführen, wenn eine einzige globale Anwendung sich um alles kümmern kann?

Mit Avalara E-Invoicing and Live Reporting können Ihre Teams lokale Anforderungen zur elektronischen Rechnungsstellung über eine gemeinsame Grundlage und ein gemeinsames Betriebsmodell verwalten, anstatt über verschiedene länderspezifische Tools.

Avalara zentralisiert die Einhaltung der Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung im Rahmen eines einzigen globalen Betriebsmodells und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Prozesse weltweit zu standardisieren und gleichzeitig die lokalen Anforderungen zu erfüllen, während sich die gesetzlichen Vorgaben weiterentwickeln. Anstatt separate Lösungen für jedes einzelne Land unterhalten zu müssen, können Teams länderspezifische Formate, Validierungen, den Rechnungsaustausch, Berichtspflichten, die Anbindung an Behörden sowie Prüfungsanforderungen über eine gemeinsame Grundlage und einheitliche Arbeitsabläufe abwickeln.

Dies gibt jedem Team mehr Kontrolle. Die Steuerabteilung erhält eine klarere Übersicht über die steuerrelevanten Aktivitäten in allen Märkten. Der Finanzbereich kann Doppelarbeit und das Risiko von Abgleichproblemen in nachgelagerten Prozessen verringern. Die IT-Abteilung schließlich kann die Integrationsausuferungen durch eine KI-gestützte Plattform eindämmen, die speziell darauf ausgelegt ist, eine Anbindung an bestehende ERP-, Abrechnungs- und Finanzsysteme herzustellen.

Entwickelt für die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen bereits arbeitet

Die elektronische Rechnungsstellung funktioniert am besten, wenn die Steuerkonformität in die täglichen Rechnungsprozesse integriert ist und nicht parallel dazu läuft. Avalara lässt sich mithilfe vorgefertigter ERP-Konnektoren in bestehende Abläufe integrieren. So können Ihre Teams die technische Komplexität reduzieren, die Inbetriebnahme beschleunigen und eine einheitlichere Ausführung über Systeme und Partner hinweg unterstützen.

Wenn sich die Anforderungen ändern, können Ihre Teams auf einer gemeinsamen Grundlage aufbauen, anstatt bei jedem neuen Land von vorne anzufangen. Das Ergebnis ist ein globaler Ansatz, der Ihnen hilft, die lokalen Steuervorschriften einzuhalten, die Marktexpansion zu unterstützen und die Kontrolle zu behalten, wenn die Komplexität zunimmt.