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Eine einzige globale Plattform, mit der Sie die Kontrolle behalten

Eine einzige globale Plattform. Ein einziges Betriebsmodell. Eine einzige konsistente Herangehensweise an die elektronische Rechnungsstellung in jedem Markt, in dem Sie tätig sind.
Mit einem Experten sprechen
Avalara gibt Ihnen die Kontrolle über alle Vorschriften und Märkte hinweg

Eine globale Anwendung für lokale Steuerkonformität
Warum separate Lösungen für die elektronische Rechnungsstellung einführen, wenn eine einzige globale Anwendung sich um alles kümmern kann?

 

Mit Avalara E-Invoicing and Live Reporting können Ihre Teams lokale Anforderungen zur elektronischen Rechnungsstellung über eine gemeinsame Grundlage und ein gemeinsames Betriebsmodell verwalten, anstatt über verschiedene länderspezifische Tools.

 

Avalara zentralisiert die Einhaltung der Vorschriften für die elektronische Rechnungsstellung im Rahmen eines einzigen globalen Betriebsmodells und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Prozesse weltweit zu standardisieren und gleichzeitig die lokalen Anforderungen zu erfüllen, während sich die gesetzlichen Vorgaben weiterentwickeln. Anstatt separate Lösungen für jedes einzelne Land unterhalten zu müssen, können Teams länderspezifische Formate, Validierungen, den Rechnungsaustausch, Berichtspflichten, die Anbindung an Behörden sowie Prüfungsanforderungen über eine gemeinsame Grundlage und einheitliche Arbeitsabläufe abwickeln.

 

Dies gibt jedem Team mehr Kontrolle. Die Steuerabteilung erhält eine klarere Übersicht über die steuerrelevanten Aktivitäten in allen Märkten. Der Finanzbereich kann Doppelarbeit und das Risiko von Abgleichproblemen in nachgelagerten Prozessen verringern. Die IT-Abteilung schließlich kann die Integrationsausuferungen durch eine KI-gestützte Plattform eindämmen, die speziell darauf ausgelegt ist, eine Anbindung an bestehende ERP-, Abrechnungs- und Finanzsysteme herzustellen.

 

Entwickelt für die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen bereits arbeitet
Die elektronische Rechnungsstellung funktioniert am besten, wenn die Steuerkonformität in die täglichen Rechnungsprozesse integriert ist und nicht parallel dazu läuft. Avalara lässt sich mithilfe vorgefertigter ERP-Konnektoren in bestehende Abläufe integrieren. So können Ihre Teams die technische Komplexität reduzieren, die Inbetriebnahme beschleunigen und eine einheitlichere Ausführung über Systeme und Partner hinweg unterstützen.

 

Wenn sich die Anforderungen ändern, können Ihre Teams auf einer gemeinsamen Grundlage aufbauen, anstatt bei jedem neuen Land von vorne anzufangen. Das Ergebnis ist ein globaler Ansatz, der Ihnen hilft, die lokalen Steuervorschriften einzuhalten, die Marktexpansion zu unterstützen und die Kontrolle zu behalten, wenn die Komplexität zunimmt.

Entwickelt zur Vereinfachung der elektronischen Rechnungsstellung weltweit

Stets reibungslose Rechnungsabläufe

Avalara verbindet Ihre ERP-, Abrechnungs-, Steuer-, Kreditoren-, Berichts- und Netzwerkprozesse, reduziert Übergaben und trägt dazu bei, den Rechnungsaustausch, die Validierung und die Berichterstattung reibungsloser zu gestalten.

Schnellere Anpassung an lokale Anforderungen

Die Unterstützung länderspezifischer Formate, Validierungen und Berichtsanforderungen durch ein gemeinsames Betriebsmodell reduziert lokalen Mehraufwand, doppelte Prozesse und Störungen im Zuge sich ändernder Vorschriften.

Bleiben Sie über Änderungen gesetzlicher Vorschriften in den einzelnen Ländern auf dem Laufenden

Durch die Unterstützung bei sich ändernden Anforderungen durch eine gemeinsame Plattform und ein gemeinsames Betriebsmodell können Teams wiederholte Neuentwicklungen vermeiden, wenn sich Vorgaben, Fristen und Berichtsmodelle ändern.

Transparenz über Ihre steuerrelevanten Tätigkeiten

Avalara fasst Rechnungs- und Berichtsaktivitäten in einer einzigen Übersicht zusammen, um die Übersichtlichkeit zu verbessern, Abgleichprobleme zu reduzieren und die Erstellung von prüfungssicheren Unterlagen zu unterstützen.
Verbinden Sie die elektronische Rechnungsstellung mit Ihrer Steuerstrategie – mit der vollständigen Avalara-Plattform
  • Nutzen Sie Avalara E-Invoicing and Live Reporting im Rahmen der umfassenderen Avalara Agentic Tax and Compliance™ Plattform, um Arbeitsabläufe in den Bereichen Rechnungsstellung, Steuern, Umsatzsteuer, grenzüberschreitende Transaktionen und Steuererklärungen miteinander zu verknüpfen
  • Zentralisieren Sie Aktivitäten innerhalb von Avalara, um doppelte Datenflüsse, mangelnde Abgleiche und Inkonsistenzen in der Berichterstattung zu reduzieren
  • Sorgen Sie für die Abstimmung von Transaktions-, Rechnungs-, Berichts- und Anmeldeaktivitäten über Systeme und Jurisdiktionen hinweg
  • Reduzieren Sie den manuellen Aufwand, indem Sie mehr Prozesse durch ein einheitliches Betriebsmodell verwalten
  • Skalieren Sie globale Standards bei gleichzeitiger Unterstützung der lokalen Anforderungen jedes Mandats
Warum länderweise Ansätze die Kontrolle untergraben
  • Die Vorschriften jedes Landes bringen neue technische Anforderungen mit sich. Formate, Validierungsregeln, Meldepflichten und Behördenanbindungen variieren je nach Mandat.
  • Getrennte Tools verursachen einen operativen Mehraufwand. Die Behandlung jedes Landes als eigenständiges Projekt führt zu doppelten Prozessen sowie zur Fragmentierung der Daten und verursacht laufende Betriebskosten für redundante Plattformen.
  • Die IT-Abteilung erbt eine weitere Integrationslast. Mehrere länderweise Lösungen bedeuten mehr potenzielle Fehler an Verbindungspunkten, mehr laufende Wartung und wiederholte Arbeit bei jeder Anforderungsänderung.
  • Die Steuerkonformität muss in die zentralen Arbeitsabläufe integriert werden. Getrennte Systeme führen bei der elektronischen Rechnungsstellung zu Übergaben, manuellen Prüfungen und nachträglichen Abgleichen, anstatt die Steuerkonformität dort zu integrieren, wo die Rechnungsaktivitäten stattfinden.
Globe

Finden Sie Ihren Weg zur Einhaltung der weltweiten Vorschriften zur elektronischen Rechnungsstellung

Die Experten von Avalara helfen Ihnen dabei, zu beurteilen, wo Ihre globale Präsenz Risiken birgt, wo aktuelle Systeme möglicherweise Unterstützung benötigen und wie Sie einen prognostizierbaren, skalierbaren Ansatz entwickeln können.
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