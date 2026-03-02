Hier geht es weiter
Verbessern Sie die Effizienz mit anpassbaren Funktionen und automatisierten Workflows

Exemption Certificate Management (ECM) Premium bietet erweitertes Dokumentenmanagement für komplexe Anforderungen.
Video: See how ECM Premium replaces complexity with simplicity

Übersicht

Funktionsweise

Eine komplette Plattform für eine umfassende Lösung zur Steuer-Compliance 

Passen Sie die Formulare und Regeln für die Umsatzsteuerbefreiung an

Entwickeln Sie Ihren eigenen Prozess für den Versand und die Erfassung von Zertifikaten auf der Grundlage Ihrer individuellen Geschäftsanforderungen.

Einfache Erstellung, Speicherung und Verwaltung von Freistellungszertifikaten

Greifen Sie auf Erstellungstools und cloudbasierten Speicher mit Lösungen zu, mit denen Sie bestimmte Zertifikate schnell und einfach finden können.

Bescheinigungen zur Umsatzsteuerbefreiung einholen und überprüfen

Automatisieren Sie Compliance-Aufgaben, einschließlich Unterstützung bei der Zertifikatsvalidierung und bei Erneuerungsanfragen.

Integrieren Sie ECM Premium in Ihren aktuellen Arbeitsablauf

Konfigurieren Sie komplexe Prozesse so, dass sie zu der Art und Weise passen, wie Sie bereits Geschäfte machen.

  • Richten Sie Benutzerrollen ein, damit Teams Aufgaben wie das Sammeln und Überprüfen von Zertifikaten effizient zuweisen können.
  • Passen Sie Formulare, Risikozonen, ungültige Bundesstaaten und Freistellungen an, um die Verteilung und Erfassung von Zertifikaten zu verwalten.
  • Fügen Sie benutzerdefinierte Felder und Beschriftungen hinzu, um die individuellen Datenpunkte, die Sie zum Verfolgen, Organisieren und Analysieren von Inhalten benötigen, flexibler zu erfassen.

Automatisieren Sie zeitaufwändige Aufgaben

Nutzen Sie Automatisierung, um die Compliance zu verwalten, die Effizienz zu steigern und die Betriebskosten zu senken.

  • Verwenden Sie Sammlungstools, um ablaufende, ungültige und fehlende Dokumente zu überwachen. Sie erhalten auch Benachrichtigungen, um neue Zertifikate anzufordern.
  • Verwenden Sie optische Zeichenerkennung (OCR) und KI-Technologie, um Daten auf staatlichen Formularen zu scannen, zu lesen und zu digitalisieren und dabei falsche Formulare und Eingaben zu erkennen.
  • Bestätigen Sie die Validierungsnummern und Formate der Steueridentifikationsnummern auf den Zertifikaten, indem Sie sie mit den unterstützten staatlichen Systemen vergleichen.

Integrieren Sie Exemption Certificate Management Premium nahtlos

Verbinden Sie Avalara mit Ihren aktuellen Geschäftssystemen, um Störungen zu vermeiden und gleichzeitig die vorhandenen Funktionen zu verbessern.

  • Integrieren Sie ECM Premium mit Avalara AvaTax, ERP-Plattformen, Geschäftsanwendungen oder anderen Steuerberechnungsmodulen für den Datenaustausch in Echtzeit.
  • Verwalten Sie Freistellungszertifikate für sowohl Einkäufe im Geschäft als auch online, indem Sie die benötigten Zertifikate bequem zum Zeitpunkt des Verkaufs abrufen oder sammeln.

AGENTIC TAX UND COMPLIANCE™

Lassen Sie KI-Agenten die Arbeit erledigen

Stellen Sie sich ein Team für digitale Compliance vor, das rund um die Uhr arbeitet, nie ermüdet und immer über die neuesten Regeln für alle Steuerjurisdiktionen informiert ist. Das ist agentische Compliance in Aktion.
ECM-Produktvergleich

Finden Sie heraus, welches Produkt das richtige für Sie ist

Funktionen

Exemption Certificate Management Essentials
Erfahren Sie mehr

Exemption Certificate Management Pro
Erfahren Sie mehr

Exemption Certificate Management Premium

Konformität mit SOC 2 Typ 1 und 2

API und Connector verfügbar

Kundenausnahmen und Bescheinigungsspeicherung

Einfache Berichtserstellung

Automatisierte Dokumentenvalidierung mit OCR

Verwaltung von Kampagnen zur Einholung von Bescheinigungen

Verbesserte Überprüfung der bundesstaatlichen Steueridentifikationsnummer

Inhalt der Steuergesetze und Freistellungsregeln

E-Commerce-Modul

Befreiungsmatrix

Speicherung von Bescheinigungen

SSO

Suche in natürlicher Sprache

Benutzerdefinierte Datenfelder, Anlagen und Kommentare

Erweiterte Suche und Berichterstattung

Erweiterte Workflow-Funktionen und Anpassungen

Freistellungsregionen und -gründe anpassen und anzeigen

Einzelhandelsmodul

Benutzerdefinierte Benutzerrollen

Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie ein komplexes Verfahren für Freistellungszertifikate mit mehreren Standorten, Produkten und Bundesstaaten haben, ist ECM Premium genau das Richtige für Ihr Unternehmen. Es ermöglicht Ihnen, Freistellungsregeln zu konfigurieren, einen benutzerdefinierten Workflow einzurichten und Benutzerrollen zu definieren. Es bietet auch Funktionen zur automatischen Validierung, automatische Zertifikatsanforderungen, eine Bibliothek mit Steuerinhalten und einen zentralen Speicher. ECM Premium kann mithilfe sicherer APIs in AvaTax oder andere Steuerberechnungs-Engines, Anwendungen und ERPs integriert werden.

ECM Premium verfügt über ein intuitives, aufgabenbasiertes Design, das einfach zu bedienen ist. Das bedeutet, dass Mitarbeiter weniger Zeit für Schulungen benötigen und die Zeit für die Ausführung sich wiederholender Aufgaben reduziert wird.

ECM Premium vereinfacht die Validierung und Erneuerungsanfragen von Zertifikaten. Unser Online-Portal, Avalara CertExpress, unterstützt Kunden bei der Auswahl des richtigen Formulars und lehnt unvollständige Einreichungen ab. Unsere automatisierte Validierungsfunktion verwendet KI-unterstützte OCR, um PDFs und Bilder zu scannen und zu validieren, unvollständige Formulare und Formulare mit falschen Einträgen oder Formaten in Feldern und fehlenden Unterschriften abzulehnen. Das automatische Tool zur Überprüfung der Steueridentifikationsnummer überprüft Zahlen und Formate anhand der unterstützten bundesstaatlichen Systeme, um die Genauigkeit zu erhöhen. Diese Funktionen sparen Zeit, reduzieren Personalressourcen und minimieren das Auditrisiko.

Ja. ECM Premium konfiguriert Ihre Geschäftsanforderungen, Ihren Arbeitsablauf, Ihre Benutzerrollen und den Gesamtprozess.

ECM Premium beinhaltet ein Modul namens ECM for Retail (ein E-Commerce ist ebenfalls enthalten). Es bietet physischen Einzelhandelsstandorten die Möglichkeit, gespeicherte Zertifikate im Geschäft zu finden und anzuwenden oder einfach neue zu erfassen. Dies kann über ein Telefon oder Tablet (ideal für Außendienstmitarbeiter) oder über ein POS-System mit Internetzugang erfolgen.

ECM Premium ist SOC 2 Typ-1- und Typ-2-konform und zertifiziert. Es trägt zum Schutz von Online-Daten bei und bietet sicher gehostete Dienste und Betriebspraktiken, die die Privatsphäre von Kunden und Endbenutzern schützen. Wenn ein sicherheitsbewusstes Unternehmen einen SaaS-Anbieter in Betracht zieht, sollte es die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nach SOC 2 verlangen.

ECM Premium unterstützt Sie bei der Verwaltung von Freistellungszertifikaten an mehreren Standorten oder Steuerjurisdiktionen, indem es eine cloudbasierte Lösung bereitstellt. Über eine zentrale Cloud-Datenbank können Sie Freistellungszertifikate für alle Ihre Standorte an einem Ort speichern, verfolgen und verwalten. Weisen Sie Mitarbeitern unternehmensweit Rollen zu, um einen einfachen Zugriff und Abruf an mehreren Standorten zu ermöglichen. Erfassen, validieren und speichern Sie die Freistellungszertifikate Ihrer Kunden, unabhängig von deren Standort. Ordnen Sie die Zertifikate dann dem entsprechenden Standort oder der Steuerjurisdiktion zu, um die jeweils geltende steuerliche Bearbeitung auf jede Transaktion anzuwenden.

Wir haben eine Lösung namens Avalara ECM Managed Services. Unser Expertenteam kann strukturierte Unterstützung durch einen zugewiesenen und engagierten Experten bieten, um Ihnen bei der Fehlersuche, dem Hochladen Ihrer Dokumente, der Validierung von Zertifikaten und der Erstellung von E-Mail-Kampagnen zur Erfassung zu helfen, einschließlich Ablaufanfragen.

