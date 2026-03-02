ECM Premium unterstützt Sie bei der Verwaltung von Freistellungszertifikaten an mehreren Standorten oder Steuerjurisdiktionen, indem es eine cloudbasierte Lösung bereitstellt. Über eine zentrale Cloud-Datenbank können Sie Freistellungszertifikate für alle Ihre Standorte an einem Ort speichern, verfolgen und verwalten. Weisen Sie Mitarbeitern unternehmensweit Rollen zu, um einen einfachen Zugriff und Abruf an mehreren Standorten zu ermöglichen. Erfassen, validieren und speichern Sie die Freistellungszertifikate Ihrer Kunden, unabhängig von deren Standort. Ordnen Sie die Zertifikate dann dem entsprechenden Standort oder der Steuerjurisdiktion zu, um die jeweils geltende steuerliche Bearbeitung auf jede Transaktion anzuwenden.