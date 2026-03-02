ECM Pro eignet sich für die meisten unserer Kunden und bietet eine Reihe robuster Tools zur Automatisierung der Erfassung von Zertifikaten (einschließlich fehlender Dokumente und Erneuerungen) und Überprüfung, eine zentralisierte Verwaltung für einfachen Zugriff, automatisierte Dokumentenvalidierung sowie integrierte Inhalte zu Steuergesetzen und Freistellungsregelungen.

Wenn Sie weniger als 1.000 steuerbefreite Kunden und einfache Steuerfälle haben, könnte ECM Essentials das Richtige für Sie sein. Wenn Sie drei oder mehr Mitarbeitende haben, die sich um die Steuer-Compliance kümmern, mehrere Standorte haben, Ihre Formulare und deren Verwendung anpassen müssen oder mit anderen komplexen Anforderungen konfrontiert sind, die eine stärkere Anpassung erfordern, ist Avalara Exemption Certificate Management Premium wahrscheinlich die bessere Wahl.