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Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher mit Avalara Fiscal

Passen Sie sich an sich ändernde Gesetze und sich entwickelnde Rechtsvorschriften an, damit Sie Ihr Geschäft ohne Unterbrechung ausbauen können.

Vorteile von Avalara Fiscal

Eine komplette Plattform für eine umfassende Lösung zur Steuer-Compliance 

Anforderungen bearbeiten

Zugang zur Fiskalvertretung nach Bedarf in den EU-Mitgliedstaaten
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Zugang zur Fiskalvertretung nach Bedarf in den EU-Mitgliedstaaten

Flexibel werden

Passen Sie Ihr Unternehmen an die neue E-Invoicing-Gesetzgebung an
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Auf dem Laufenden bleiben

Erhalten Sie wichtige Berichte in Echtzeit, um Ihren Verpflichtungen nachzukommen
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Fiskalvertretung

Beim Verkauf nach Europa müssen Sie möglicherweise einen Fiskalvertreter benennen. Avalara kann diese Verantwortung für Ihr Unternehmen bei Bedarf übernehmen und Ihre Meldepflichten gegenüber den lokalen Behörden verwalten.

  • Nutzen Sie lokale Sprach- und Währungsexperten, um Ihr Unternehmen innerhalb der EU zu vertreten
  • Sparen Sie Ressourcen und Arbeitskraft durch Outsourcing
  • Expandieren Sie ohne Unterbrechung weiter in neue Märkte
Kontaktieren Sie uns zum Thema Fiskalvertretung
Alt-Text: Illustration des Avalara-Logos in einer Wolke über einem Laptop, der Steuerdaten und Grafiken anzeigt, mit Versandkartons im Vordergrund und einer Weltkarte im Hintergrund.
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Fiskalvertretung

Beim Verkauf nach Europa müssen Sie möglicherweise einen Fiskalvertreter benennen. Avalara kann diese Verantwortung für Ihr Unternehmen bei Bedarf übernehmen und Ihre Meldepflichten gegenüber den lokalen Behörden verwalten.

  • Nutzen Sie lokale Sprach- und Währungsexperten, um Ihr Unternehmen innerhalb der EU zu vertreten
  • Sparen Sie Ressourcen und Arbeitskraft durch Outsourcing
  • Expandieren Sie ohne Unterbrechung weiter in neue Märkte

Häufig gestellte Fragen

Ein Fiskalvertreter ist in demselben Land registriert, in dem Sie eine Umsatzsteuerregistrierung benötigen, fungiert als lokaler Vertreter Ihres Unternehmens und wird ernannt, um Ihre Anmeldepflichten zu verwalten und in Ihrem Namen mit den lokalen Steuerbehörden zu kommunizieren.

Ein Fiskalvertreter ist nur für die Umsatzsteuer zuständig. Er beantragt die Umsatzsteuerregistrierung in Ihrem Namen und haftet gesamtschuldnerisch für die Umsatzsteuererklärung und -zahlungen.

Ein Fiskalvertreter stellt sicher, dass Ihr Unternehmen die lokalen Umsatzsteuerregeln vollständig einhält und Umsatzsteuererklärungen korrekt vorbereitet und einreicht. Er führt Buchhaltungsunterlagen gemäß den lokalen Standards und hält diese für die Prüfung durch die lokalen Steuerbehörden bereit.

Avalara kann Ihr Fiskalvertreter in allen EU-Ländern sowie in drei Nicht-EU-Ländern sein, in denen ein Fiskalvertreter erforderlich ist: Island, Norwegen und die Schweiz.

Sie benötigen einen Fiskalvertreter, um in dem Land, in dem dies erforderlich ist, mit dem Handel zu beginnen oder ihn fortzusetzen. Ein Fiskalvertreter sorgt dafür, dass Sie die Regeln und Gesetze der lokalen Steuerbehörden einhalten.

Sie benötigen einen Fiskalvertreter außerhalb der EU nur in den drei Ländern, in denen dies vorgeschrieben ist: Island, Norwegen und die Schweiz.

Die Länder, in denen ein Fiskalvertreter für Nicht-EU-Unternehmen mit lokaler EU-Umsatzsteuerregistrierung erforderlich ist, sind Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Schweden, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

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