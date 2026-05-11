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Abstraktes Muster aus hellblauen und weißen Dreiecken, die einen geometrischen Hintergrund bilden.

KI-gestützte Steuer-Compliance – speziell für Hersteller und Händler entwickelt

Avalara löst gängige steuerliche Herausforderungen entlang der Lieferkette – reduziert das Auditrisiko, steigert die Effizienz und erhöht Einsparungen.
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Video: Erfahren Sie, wie Avalara KI-gestützte Steuer-Compliance entlang der gesamten Lieferkette vereinfacht
Vertrauter Partner von Unternehmen aller Branchen
„Firewire-Logo in schwarzem Text.“
Inovonics-Logo mit grünem Kreisdesign und blauem Text.
Cram-A-Lot-Logo mit zwei nach außen gerichteten Widderköpfen, einem orangefarbenen Verdichter dazwischen und dem Markennamen in orangefarbener Schrift darunter.
„Arlen Ness Logo mit einem goldenen geflügelten Emblem über dem Markennamen in Fettschrift.“
Pacon-Logo mit einem farbenfrohen Sonnendesign mit lila, grünen und rosa Segmenten.
Micro Matic Logo mit schwarzem Text und roten kreisförmigen Designelementen.

Lösen wir Ihre Herausforderungen bei der Steuer-Compliance gemeinsam.

Füllen Sie dieses kurze Formular aus, um mit einem Avalara-Spezialisten für Steuerlösungen in Kontakt zu treten.

 

Nach dem Absenden können Sie Folgendes erwarten:

 

  • Wir werden die Anforderungen Ihres Unternehmens überprüfen.
  • Einer unserer Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um maßgeschneiderte Lösungen zu besprechen.
  • Sie erhalten Einblicke, wie Avalara Ihnen helfen kann, Ihre Compliance zu optimieren. 

 

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf — wir freuen uns, mit Ihnen zu sprechen!

Sie sind bereits Kundin oder Kunde? Nutzen Sie unseren technischen Support.

VORTEILE

Steuer-Compliance in jedem Schritt vereinfachen

Steuerbefreite Verkäufe souverän verwalten

Die manuelle Verwaltung von Freistellungszertifikaten kann zu Fehlern, Verzögerungen und Auditrisiken führen. Mit Avalara können Sie die Dokumentenerfassung automatisieren, Befreiungen präzise anwenden, Abläufe verfolgen und Verlängerungen proaktiv anfordern.

Auditrisiko reduzieren

Ungültige, abgelaufene oder fehlende Freistellungszerifikate stellen ein Risiko für Sie dar. Avalara zentralisiert Ihre Umsatzsteuerdaten und schafft eine einzige zuverlässige Quelle zur Unterstützung von Audits und Sicherstellung der Compliance.

Wissen, wann und wo Sie Steuererklärungen einreichen müssen

Seien Sie zuversichtlich, dass Sie überall registriert sind und Ihre Steuererklärungen einreichen, wo Sie es sollten. Avalara überwacht Schwellenwerte nach Bundesstaat und benachrichtigt Sie, bevor Sie sich registrieren, Umsatzsteuer erheben oder Freistellungszertifikate verwalten müssen.

Mit komplexen Steuersätzen und Regeln schritthalten

Steuerregeln, -sätze und -befreiungen variieren stark und ändern sich häufig. Avalara wendet produktspezifische Steuervorschriften in über 12.000 US-amerikanischen Umsatz- und Gebrauchssteuergebieten an und verwaltet HS-Codes sowie Landed-Cost-Berechnungen, um die grenzüberschreitende Zollabfertigung zu beschleunigen.  

Compliance optimieren

Vermeiden Sie Verzögerungen und unerwartete Abgaben. Avalara wendet HS-Codes an und berechnet Umsatzsteuer, Waren- und Dienstleistungssteuer und Zölle, damit Sie die sich entwickelnden globalen Handelsregeln einhalten können.

Ersparnisse erhöhen

Vermeiden Sie es, zu viel Gebrauchssteuer auf Einkäufe zu zahlen. Avalara verschafft Ihnen Einblick in Steuerschulden, um Cashflow und Margen zu schützen, indem es Steuerdaten systemübergreifend zentralisiert und Steuerteams dabei unterstützt, Verbindlichkeiten zu überwachen, Richtlinien durchzusetzen und Unstimmigkeiten aufzudecken.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Lassen Sie KI-Agenten die Arbeit erledigen

Stellen Sie sich ein Team für digitale Compliance vor, das rund um die Uhr arbeitet, nie ermüdet und immer über die neuesten Regeln für alle Steuerjurisdiktionen informiert ist. Das ist agentische Compliance in Aktion.
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Illustration of an AI robot with Avalara branding, surrounded by icons representing trust, automation, and technology.
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Produkte in Ihrer Lösung

Avalara AvaTax

Wenden Sie präzisere, regelmäßig aktualisierte Steuersätze basierend auf Standort, Steuerbarkeit, Gesetzgebung und mehr an.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Bearbeiten, erfassen und greifen Sie auf Freistellungsdokumente zu.
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Avalara Returns

Delegieren Sie die aufwendige Vorbereitung, Archivierung, Überweisung und Benachrichtigungsverwaltung von Steuererklärungen.
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Avalara Tax Research

Greifen Sie auf Tools und Dienstleistungen zur Umsatzsteuerrecherche zu, um umfassende, leicht verständliche Steuerinformationen zu erhalten.
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Avalara VAT Reporting

Generieren Sie genauere Berichte mit über 150 automatisierten Datenprüfungen, um eine genauere Berichterstattung zu gewährleisten.
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Avalara Consumer Use Tax

Beurteilen Sie Ihre Verbrauchernutzungssteuerpflicht selbst, ohne sich auf komplizierte Tabellen oder teure kundenspezifische Lösungen verlassen zu müssen.
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Blauer geometrischer Hintergrund mit überlappenden Dreiecken.

Integrationen

Vorgefertigte Konnektoren und eine robuste API helfen Ihnen bei der Integration in Ihre bestehenden Geschäftssysteme oder Ihren Tech-Stack

Epicor-Logo in blaugrünem Text auf weißem Hintergrund.
Acumatica-Logo mit dem Slogan „The Cloud ERP“.
Rotes „Infor“-Logo auf weißem Hintergrund.
Microsoft-Logo mit vier farbigen Quadraten und grauem Text.
Sage-Logo in grünem Text auf weißem Hintergrund.
Oracle NetSuite-Logo.
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Kundenberichte

Was unsere Kunden sagen

„Finanzberichte erstellen, Finanzanalysen bereitstellen, die Abteilung leiten … all das wurde wegen der Umsatzsteuer auf Eis gelegt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.“

  • —Jim Stuckey
  • CFO, Cram-A-Lot

„Wir konnten die Mitarbeiter für sinnvollere Aufgaben einsetzen, wie z. B. die Anlagenverwaltung und die Modernisierung anderer Systeme.“

  • —Barb Mika
  • Sales Accounting Supervisor, Oxbo

„Zweifellos ist das Wichtigste, dass wir rechtskonform sind. Es hilft mir, nachts besser zu schlafen.“

  • —Julie Meredith
  • Director of Accounting and Administration, Elettric80
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Entdecken Sie unsere Fertigungsressourcen

LEITFADEN

Warum Hersteller Avalara wählen

Das moderne Fertigungsunternehmen wird in Echtzeit neu aufgebaut. Entdecken Sie, warum Avalara Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft und das Wachstum beschleunigt. 
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LÖSUNGSÜBERSICHT

Avalara für die Fertigungsindustrie

Entdecken Sie, warum Avalara Herstellern hilft, die Compliance zu automatisieren und Risiken zu reduzieren — damit Teams sich auf die Produktbewegung, Kostenminimierung und ein selbstbewusstes Wachstum konzentrieren können.
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Avalara Steueränderungen für Hersteller 2026

Die 10. Ausgabe unseres Jahresberichts schlüsselt die Steuerregeln und -vorschriften auf, die jeder Hersteller kennen muss.
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Demo
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Die 5 Schritte zur Verwaltung der Umsatzsteuer-Compliance für steuerbefreite Verkäufer

Die Verwaltung von Freistellungszertifikaten kann kompliziert sein, nicht jedoch, die richtige Steuerlösung für Ihr Unternehmen zu finden. Erfahren Sie, warum, mit unserem 5-Schritte-Leitfaden. 
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5 steps to managing sales tax compliance for exempt sellers
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BERICHT

Forrester Total Economic Impact™ Studie

Forrester Consulting bewertete den ROI, die Kosteneinsparungen und die Vorteile der Produkte und Dienstleistungen von Avalara. 
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