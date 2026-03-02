In allen Bundesstaaten, die eine staatliche Umsatz- und Gebrauchssteuer erheben, sowie in Puerto Rico und Washington, D.C., gibt es ein Gesetz über Marktplatzvermittler.
Das bedeutet, dass die meisten Bundesstaaten von Marktplatzvermittlern verlangen, dass sie die Umsatzsteuer für Sie erheben und an die Regierung zahlen.
Missouri ist der jüngste Bundesstaat, der ein Gesetz zu Marktvermittlern verabschiedet hat. Das Gesetz zu Marktplatzvermittlern für Missouri trat ab dem 1. Januar 2023 in Kraft.
Denken Sie daran, dass die Gesetze zu Marktplatzvermittlern selbst innerhalb desselben Bundesstaates (wie Alaska) variieren können. Unser Leitfaden zu den Gesetzen zu Marktplatzvermittlern nach Bundesstaat kann Ihnen dabei helfen, die Regeln für Ihres zu lernen.