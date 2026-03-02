Hier geht es weiter
Umsatz- und Gebrauchssteuerlösungen für Online-Marktplätze

Unterstützen Sie Ihren Marktplatz dabei, Vorschriften einzuhalten, die Effizienz zu verbessern und Risiken zu reduzieren.
Umsatzsteuer-Compliance für Marktplatzvermittler und Verkäufer

VORTEILE

Umsatzsteuer-Compliance für Marktplätze optimieren

Nexus-Verpflichtungen verwalten

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Sie sich den Nexus-Schwellenwerten in verschiedenen Bundesstaaten nähern, damit Sie Lizenzen beantragen und Ihr Unternehmen registrieren können.

Formularverteilung automatisieren

Senden Sie automatisch 1099- und W-9-Formulare an Ihre Verkäufer, um die reduzierten Verkaufsschwellen einzuhalten.

Steuerbarkeit von Produkten bestimmen

Berechnen Sie genauere Umsatzsteuern für Ihre Kunden, basierend darauf, welche Art von Marktplatz Sie sind (physisch, digital oder Dienstleistung) und in welche Bundesstaaten sie verkaufen.

Funktionen

Wichtige Überlegungen zu Marktplätzen

Was macht einen Marktplatzvermittler aus?

Die genaue Definition eines Marktplatzvermittlers variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat. Im Allgemeinen ist ein Marktplatzvermittler jedoch ein Unternehmen, das:
  • Einen physischen oder elektronischen Marktplatz besitzt, betreibt oder kontrolliert
  • Verträge mit Marktplatzverkäufern zur Erleichterung des Verkaufs ihrer Produkte oder Dienstleistungen abschließt
  • Direkt oder indirekt die Zahlung vom Käufer einzieht und diese ganz oder teilweise an den Marktplatz-Verkäufer weiterleitet

     

    Mit anderen Worten, der Marktplatzvermittler verbindet Anbieter mit ihren Kunden und wickelt die Transaktionen ab, einschließlich der Steuererhebung.

    Welche Art von Marktplatz sind Sie?

    Jede Art von Marktplatz hat einzigartige und oft komplexe steuerliche Überlegungen, denen sie folgen müssen.
    • Marktplätze für physische Güter verkaufen in erster Linie physische Produkte — und im Gegensatz zu digitalen Marktplätzen oder Dienstleistungsmarktplätzen müssen sie häufig Artikel lagern oder an Kunden versenden, was zu unerwarteten Umsatzsteuerpflichten führt.
    • Marktplätze für digitale Waren sind auf den Verkauf digitaler Produkte  und digitaler Inhalte spezialisiert. Für Unternehmen ist es wichtig zu wissen, ob digitale Güter in den Ländern, in denen sie verkaufen, steuerpflichtig sind.
    • Marktplätze für On-Demand-Dienste oder Dienstleistungsmarktplätze verkaufen Dienstleistungen an Kunden und nicht an tatsächliche Waren. Die Dienstleistungen reichen von Lieferungen bis hin zu Mitfahrgelegenheiten, Kinderbetreuung, Bildung und mehr. Es ist wichtig, die Steuerbarkeit Ihrer Art von Dienstleistung zu verstehen, um die Steuer-Compliance zu gewährleisten.
    • Social-Commerce-Marktplätze verkaufen Produkte direkt über Social-Media-Plattformen oder Apps und verbinden E-Commerce mit sozialen Netzwerken. Ihre Einzigartigkeit stellt die Einhaltung der Umsatzsteuer vor Herausforderungen, einschließlich der Festlegung von Steuerpflichten in mehreren Ländern und der Compliance von Transaktionen in Echtzeit.

    KUNDENBERICHTE

    Was unsere Kunden sagen

    „Wir versenden Produkte in die ganze Welt. Die Möglichkeit, diese Steuern und Zollgebühren im Voraus zu erheben, ist eine gute Verbesserung für diese Kundengruppe.“

    • —Jason Macatangay 
    • CFO, Threadless

    „Wenn Sie nicht konform sind, kann das sehr schnell negative Konsequenzen haben. Avalara hilft mir in dieser Hinsicht, nachts besser zu schlafen.“

    • —Jason Heckel
    • Senior Director of Tax, Zillow Group

    Alle Kundenberichte anzeigen
    Produkte in Ihrer Lösung

    Avalara AvaTax

    Wenden Sie präzisere, regelmäßig aktualisierte Steuersätze basierend auf Standort, Steuerbarkeit, Gesetzgebung und mehr an.
    Mehr erfahren

    Avalara Returns

    Delegieren Sie die aufwendige Vorbereitung, Archivierung, Überweisung und Benachrichtigungsverwaltung von Steuererklärungen.
    Mehr erfahren

    Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

    Bearbeiten, erfassen und greifen Sie auf Freistellungsdokumente zu.
    Mehr erfahren

    Avalara AvaTax Cross-Border

    Berechnen oder schätzen Sie Zollgebührenund Importsteuern in Echtzeit beim Bezahlvorgang.
    Mehr erfahren

    Häufig gestellte Fragen

    Häufig gestellte Fragen

    Ein Online-Marktplatz ist eine Website oder Plattform, die den Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen Kunden und Händlern ermöglicht, ohne dass diese die Website verlassen müssen.

    Sie verwenden einen Online-Marktplatz, wenn Sie auf Amazon Marketplace, Walmart Marketplace oder Etsy einkaufen. Sie können sogar Waren auf einem Online-Marktplatz für Ihr Unternehmen verkaufen.

    Wenn das der Fall ist, ist es wichtig, die umsatzsteuerlichen Auswirkungen zu verstehen, die sich daraus ergeben, wo und wie Sie verkaufen.

    Es gibt vier wichtige Bedingungen, die ein Marktplatz im Allgemeinen erfüllen muss, um sich als Marktplatzvermittler zu qualifizieren:

    • Die Plattform listet Waren auf oder bewirbt sie, die von Marktplatzverkäufern zum Verkauf angeboten werden

    • Sie ermöglicht Zahlungen zwischen Verkäufern und Kunden

    • Kunden zahlen direkt an den Marktplatz, der dann den Marktplatz-Verkäufer bezahlt.

    • Der Marktplatz wird für die Bereitstellung dieses Dienstes entschädigt

    Diese Zahlungserleichterung ist ein Schlüsselfaktor bei der Entscheidung, was als Marktplatzvermittler gilt und was nicht. Wenn der Marktplatz die Zahlung von Ihrem Kunden einzieht, das Geld an Sie zurücküberweist und dabei bezahlt wird, handelt es sich wahrscheinlich um einen Marktplatzvermittler.

    Zu wissen, ob Sie auf einer E-Commerce-Plattform oder über einen Marktplatzvermittler verkaufen, kann für kleine Unternehmen ein entscheidender Unterschied sein. Dies gilt insbesondere für die Umsatzsteuer.

    Online-Plattformen, die Zahlungen von Kunden für die Marktplatz-Verkäufer einziehen und diese Zahlungen dann an die Verkäufer weiterleiten, während sie für ihren Service bezahlt werden, gelten als Marktplatzvermittler.

    Aktuelle Beispiele für Marktplatz-Plattformen sind Amazon Marketplace, Walmart Marketplace, Etsy, eBay und Wayfair. Andere Beispiele sind Online-Marktplätze wie Alibaba Marketplace und Newegg Marketplace.

    Wenn Sie online verkaufen, fragen Sie sich, ob Ihr Kunde Sie oder Ihren Marktplatz direkt bezahlt. Wenn es letzteres ist, dann besteht eine gute Chance, dass Sie über einen Marktplatzvermittler verkaufen.

    In allen Bundesstaaten, die eine staatliche Umsatz- und Gebrauchssteuer erheben, sowie in Puerto Rico und Washington, D.C., gibt es ein Gesetz über Marktplatzvermittler.

    Das bedeutet, dass die meisten Bundesstaaten von Marktplatzvermittlern verlangen, dass sie die Umsatzsteuer für Sie erheben und an die Regierung zahlen.

    Missouri ist der jüngste Bundesstaat, der ein Gesetz zu Marktvermittlern verabschiedet hat. Das Gesetz zu Marktplatzvermittlern für Missouri trat ab dem 1. Januar 2023 in Kraft.

    Denken Sie daran, dass die Gesetze zu Marktplatzvermittlern selbst innerhalb desselben Bundesstaates (wie Alaska) variieren können. Unser Leitfaden zu den Gesetzen zu Marktplatzvermittlern nach Bundesstaat kann Ihnen dabei helfen, die Regeln für Ihres zu lernen.

    Ja. In den meisten Fällen müssen Sie sicherstellen, dass Sie für alle Waren, die Sie verkaufen, Umsatzsteuer erheben, auch auf einem Online-Marktplatz.

    Die gute Nachricht ist, dass in Fällen, in denen Ihr Marktplatz als Marktplatzvermittler gilt, der Marktplatz die Umsatzsteuer für Sie erhebt und abführt.

    Ja, mit sehr begrenzten Ausnahmen. Wenn Ihr Marktplatz als Marktplatzvermittler qualifiziert ist, ist er gesetzlich verpflichtet, die Umsatzsteuer in Ihrem Namen zu erheben und abzuführen.

    Ja. Denken Sie daran, dass die Gesetze zu Marktplatzvermittlern nur verlangen, dass der Marktplatz die Umsatzsteuer für Sie erhebt und abführt. Es liegt weiterhin in Ihrer Verantwortung, die Umsatzsteuererklärungen gemäß Ihrem Einreichungsplan rechtzeitig einzureichen. Es kann auch zusätzliche Verpflichtungen für Ihr Unternehmen geben, daher sollten Sie sich bei Ihrem spezifischen Marktplatz erkundigen.

