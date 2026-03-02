Ein Online-Marktplatz ist eine Website oder Plattform, die den Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen Kunden und Händlern ermöglicht, ohne dass diese die Website verlassen müssen.

Sie verwenden einen Online-Marktplatz, wenn Sie auf Amazon Marketplace, Walmart Marketplace oder Etsy einkaufen. Sie können sogar Waren auf einem Online-Marktplatz für Ihr Unternehmen verkaufen.

Wenn das der Fall ist, ist es wichtig, die umsatzsteuerlichen Auswirkungen zu verstehen, die sich daraus ergeben, wo und wie Sie verkaufen.