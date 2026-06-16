AvaTax ist eine fortschrittliche Lösung, die Geolokalisierung und Adressverifizierung verwendet, um die Umsatzsteuer bis zu einer bestimmten Adresse zu berechnen sowie mehrere Steuerjurisdiktionen in einer einzigen Postleitzahl, komplexe Steuersätze und mehr zu berücksichtigen. Wenn Sie Steuern für internationale Transaktionen berechnen müssen, bietet AvaTax auch eine Option. Avalara bietet zudem Lösungen zur Vorbereitung und Einreichung Ihrer Steuererklärungen sowie zur einfachen Verwaltung von Freistellungszertifikaten in der Cloud, die alle eng mit AvaTax integriert sind.