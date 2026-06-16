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Automatisieren Sie die globale Einhaltung der Vorschriften zu indirekten Steuern für SAP S/4HANA (Private Cloud) und SAP ECC

Der Avalara Global Connector für SAP bietet eine übersichtliche, auf den Kernbereich ausgerichtete, cloudnative und skalierbare Lösung zur Einhaltung der Vorschriften zu indirekten Steuern, die auf SAP BTP basiert.
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VORTEILE

Befreien Sie sich von der Komplexität der Vorschriften zu indirekten Steuern

Cloud-native Skalierbarkeit

Da Unternehmen das RISE-Modell von SAP einführen, skaliert Avalara mühelos, um steigenden Transaktionsvolumina, neuen Regionen und globalen Anforderungen gerecht zu werden.

Optimiert für die SAP-Strategie eines übersichtlichen Kernbereichs

Automatisiert die Einhaltung der Verbrauchernutzungssteuern in großem Maßstab. Es verwendet Echtzeitdaten und KI, um die Steuerbarkeit von Produkten zu ermitteln, Fehler bei der Verkäuferumsatzsteuer zu erkennen, die Nutzungssteuer selbst zu berechnen und Steuern den verschiedenen Ländern zuzuweisen — alles von einer zentralen Plattform aus, die in die meisten Einkaufssysteme integriert ist.

Umfassende globale Compliance

Die cloudbasierte Steuer-Engine von Avalara aktualisiert die Steuervorschriften in über 190 Ländern und gewährleistet so eine bessere Einhaltung der Vorschriften, ohne dass IT- oder Steuerteams manuelle Aktualisierungen vornehmen müssen.

Flexibles Datenmapping

Bietet eine automatische Mehrwertsteuerberechnung für globale Verkaufs- und Einkaufstransaktionen. Die Lösung nutzt KI, um länderspezifische Steuersätze in Echtzeit zuzuweisen und Unternehmen dabei zu unterstützen, die richtige Mehrwertsteuerbehandlung anzuwenden, Fehler zu reduzieren und sich auf die grenzüberschreitende Expansion vorzubereiten. AvaTax for VAT lässt sich in die meisten Geschäftssysteme integrieren, unterstützt über 190 Länder und ermöglicht die Einhaltung komplexer Mehrwertsteuervorschriften in großem Maßstab.

Verbesserte Diagnose

Detaillierte Transaktionsprotokolle für jede Steuerberechnung helfen IT-Teams dabei, Steuerentscheidungen mit voller Transparenz nachzuverfolgen, zu validieren und zu prüfen, um die Betriebsprüfungsbereitschaft zu unterstützen.

Optimierte Compliance-Daten

Avalara verbindet Daten aus älteren oder kundenspezifischen ERP-Systemen und ermöglicht so eine nahtlose Steuer-Compliance in globalen Regionen und Geschäftseinheiten.

Funktionsweise

Nutzen Sie die Vorteile von Avalara in Ihren SAP-Workflows

Flex-Mapper-Tool

  • Flexible Datenzuordnungstools ermöglichen eine schnelle Anpassung an benutzerdefinierte Felder, einzigartige Transaktionsabläufe nach SD-, MM-, AP-, AR- und FI-Dokumenten sowie Steuerkonfigurationen innerhalb von SAP.
Die SAP-Flex-Field-Mapper-Schnittstelle zeigt Zielfelder, Beschreibungen und Quellfeldzuordnungen für Verkaufstransaktionen unter dem Firmencode 9999 an.

Berechnung der Umsatz- und Gebrauchssteuer

  • Avalara wendet regelmäßig aktualisierte Steuersätze und Regeln an, die auf Geolokalisierung, Produktsteuerbarkeit und Transaktionsdaten basieren, um Umsatz- und Gebrauchssteuern in über 13.000 US-Jurisdiktionen zu berechnen und Inhalte für über 190 Länder anzuwenden, um die Genauigkeit der Steuerfestsetzung in Echtzeit zu erhöhen.
  • Berechnet automatisch die Steuern für jeden Einzelposten in einem Kundenauftrag und einer Rechnung und bietet eine detaillierte Aufschlüsselung der angefallenen Steuern.
  • Identifizieren Sie zu wenig und zu viel eingezogene Gebrauchssteuer, um Verbindlichkeiten und Überzahlungen zu reduzieren.
SAP-Schnittstelle mit Informationen zur Steuerberechnung, einschließlich Basisbetrag, Steuerprozentsätzen und aufgelaufenen Beträgen in US-Dollar.

Verwaltung von Freistellungen

  • Kundenfreistellungszertifikate direkt in SAP beantragen, einholen, validieren und archivieren, um sicherzustellen, dass die Compliance-Dokumente auf dem neuesten Stand, korrekt formatiert und bereit für Betriebsprüfungen sind.

  • Die Integration von Exemption Certificate Management ist außerhalb des Global Connectors verfügbar und arbeitet nahtlos mit unserer Suite von Compliance-Lösungen zusammen, um die Freistellungsverwaltung zu automatisieren.
SAP-Schnittstelle mit Details zu Freistellungszertifikaten, einschließlich Landescodes, Zertifikatsnummern, Ausstellungsdaten, Gültigkeitsdaten und Ablaufdaten für den Kunden „Builders Depot1“ in Boca Raton.

Protokollierung und Überwachung

  • Robuste Protokollierungsfunktionen bieten Einblick in Steuerbestimmungen und erleichtern es IT-Teams, Transaktionen zu verfolgen und zu validieren sowie Fehler zu beheben.
SAP-Schnittstelle mit Rechnungsdetails, einschließlich Nettobetrag, Steuern und Preiselementen mit Bedingungen und Werten in US-Dollar.

Weltweite Compliance

  • Automatisieren Sie die Berechnung und Berichterstattung von Mehrwertsteuer, Waren- und Dienstleistungssteuer, Zöllen und Importsteuern innerhalb von SAP, um die Einhaltung der Vorschriften bei internationalen Verkäufen sicherzustellen.
SAP-Schnittstelle mit einer Dateneingabeansicht mit Dokumentdetails, einschließlich Belegnummer, Datum, Firmencode, Geschäftsjahr und einer Kontentabelle, Beschreibungen und Beträgen in Euro.

Integrierte globale Lösungen

Avalara AvaTax – eine von SAP unterstützte App

AvaTax ist die globale Steuer-Engine, die das Herzstück unserer KI-gestützten Compliance-Plattform bildet. Es bietet hochgenaue Steuerberechnungen in Echtzeit für mehrere Steuerarten (US Sales and Use Tax, Mehrwertsteuer und branchenspezifische Steuern) in Städten, Bezirken, Bundesstaaten, auf Bundesebene und in internationalen Steuerjurisdiktionen.
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Avalara AvaTax for Accounts Payable

Automatisiert die Einhaltung der Verbrauchernutzungssteuern in großem Maßstab. Es verwendet Echtzeitdaten und KI, um die Steuerbarkeit von Produkten zu ermitteln, Fehler bei der Verkäuferumsatzsteuer zu erkennen, die Nutzungssteuer selbst zu berechnen und Steuern den verschiedenen Ländern zuzuweisen — alles von einer zentralen Plattform aus, die in die meisten Einkaufssysteme integriert ist.
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Avalara AvaTax Cross-Border

Erhalten Sie Zugang zu einer zentralen Anlaufstelle für die vollständige internationale Handels-Compliance. Avalara Cross-Border bietet eine Suite von speziell entwickelten Produkten, die darauf ausgelegt sind, Zollgebühren und Einfuhrsteuern in Echtzeit zu berechnen und zu schätzen, die Zuordnung und Verwaltung von HS-, HTS- und Schedule-B-Codes zu automatisieren und Unternehmen dabei zu helfen, globale Handelsbeschränkungen zu navigieren. Avalara Item Classification bietet HS-Code-Unterstützung für über 180 Länder.
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Avalara AvaTax for VAT

Bietet eine automatische Mehrwertsteuerberechnung für globale Verkaufs- und Einkaufstransaktionen. Die Lösung nutzt KI, um länderspezifische Steuersätze in Echtzeit zuzuweisen und Unternehmen dabei zu unterstützen, die richtige Mehrwertsteuerbehandlung anzuwenden, Fehler zu reduzieren und sich auf die grenzüberschreitende Expansion vorzubereiten. AvaTax for VAT lässt sich in die meisten Geschäftssysteme integrieren, unterstützt über 190 Länder und ermöglicht die Einhaltung komplexer Mehrwertsteuervorschriften in großem Maßstab.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Optimieren Sie die Verwaltung von Freistellungszertifikaten, um die Effizienz zu steigern, Zeit zu sparen und Risiken zu reduzieren. ECM automatisiert den Prozess der Erfassung, Speicherung und Validierung von Freistellungszertifikaten für Unternehmen jeder Größe. ECM verwaltete 2024 über 51 Millionen Dokumente und Zertifikate.
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Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Vereinfachen Sie den Prozess der Einhaltung äußerst komplexer Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung. Avalara E-Invoicing and Live Reporting bietet globale Compliance und Abdeckung über eine einzige Anwendung
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Avalara for Communications

Automatisiert die Berechnung, Einreichung und Zahlung von Steuern für Telekommunikation, VoIP, Streaming und IoT. Mit integrierter KI-Logik und regelmäßigen Inhaltsaktualisierungen verwaltet es komplexe Kommunikationssteuervorschriften in Tausenden von Jurisdiktionen und trägt so dazu bei, Risiken zu reduzieren und die Genauigkeit zu gewährleisten.
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Avalara Returns

Delegieren Sie die aufwendige Vorbereitung, Archivierung, Überweisung und Benachrichtigungsverwaltung von Steuererklärungen (für US Sales and Use Tax oder Mehrwertsteuer). Unsere Lösung spart Zeit, senkt die Kosten und gewährleistet eine höhere Genauigkeit für Unternehmen jeder Größe in jeder Branche. Avalara Returns bearbeitete und reichte im Jahr 2024 mehr als 6 Millionen Steuererklärungen ein.
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Avalara VAT Returns and Reporting

Avalara VAT Returns automatisiert die Vorbereitung, Meldung und Zahlung der Mehrwertsteuer in 49 Ländern. Die Lösung validiert und archiviert Daten auf der Grundlage lokaler Regeln, unterstützt Echtzeitberichte, OSS/IOSS und SAF-T und nutzt KI, um die Genauigkeit zu verbessern und das Compliance-Risiko im gesamten globalen Betrieb zu reduzieren.
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Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Punkt 1

AvaTax ist eine fortschrittliche Lösung, die Geolokalisierung und Adressverifizierung verwendet, um die Umsatzsteuer bis zu einer bestimmten Adresse zu berechnen sowie mehrere Steuerjurisdiktionen in einer einzigen Postleitzahl, komplexe Steuersätze und mehr zu berücksichtigen. Wenn Sie Steuern für internationale Transaktionen berechnen müssen, bietet AvaTax auch eine Option. Avalara bietet zudem Lösungen zur Vorbereitung und Einreichung Ihrer Steuererklärungen sowie zur einfachen Verwaltung von Freistellungszertifikaten in der Cloud, die alle eng mit AvaTax integriert sind.

Punkt 1

Avalara bietet einen 12-Monats-Vertrag an, den Sie jährlich oder in monatlichen Raten bezahlen können. Verträge verlängern sich automatisch zum Ende jeder Laufzeit. Sie können jedoch gemäß unseren Geschäftsbedingungen vor Beginn der neuen Laufzeit kündigen.

Punkt 1

Jährlich. Wenn Ihr Plan beispielsweise Berechnungen für 500 Transaktionen pro Jahr vorsieht, können Sie diese Transaktionen jederzeit während Ihrer jährlichen Abonnementlaufzeit nutzen. Transaktionen werden nicht auf den nächsten Zeitraum übertragen und müssen innerhalb des Abonnementzeitraums, in dem sie erworben wurden, genutzt werden.

Punkt 1

Ja, Sie haben rund um die Uhr, sieben Tage die Woche uneingeschränkten Zugriff auf das Avalara-Hilfezentrum. Es stehen auch erweiterte Support-Pakete zum Kauf zur Verfügung.

Punkt 1

Ja, aber um die zuverlässigsten Steuersätze zu erhalten, benötigt Avalara eine genaue und vollständige Adresse oder die Längen- und Breitengrade (nur in den USA), um die Steuer zu berechnen.

Punkt 1

Ja, AvaTax berechnet die Umsatzsteuer auf Gutschriften.

Punkt 1

Ja, AvaTax übernimmt die Abwicklung Ihrer Steuerpflichten für mehrere Unternehmen, selbst bei komplexen Unternehmensstrukturen (wie Mutter- und Tochtergesellschaften).

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