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Lagern Sie die komplexe Einhaltung der Steuervorschriften mit Avalara für Stripe aus

Automatisieren Sie die Umsatzsteuerberechnung, Steuererklärungen, die Verwaltung von Freistellungen und mehr für Ihre Stripe Billing and Checkout Transaktionen.
Jetzt beginnen
Das Avalara-Logo ist mit dem Stripe-Logo verbunden, dazwischen befindet sich ein Pluszeichen, das die Integration symbolisiert.
Video: Erleben Sie Avalara für Stripe in Aktion mit einer sofortigen, selbstgeführten Demo – kein Verkaufsgespräch, keine Verpflichtungen.

VORTEILE

Automatisieren Sie die durchgängige Compliance für Stripe-Workflows

Integration optimieren

Avalara für Stripe ist in Stripe Billing und Checkout integriert und bietet eine einzige Verbindung zu einer globalen Compliance-Plattform.

Genauigkeit erhöhen

Aktivieren Sie die Avalara-Steuer-Engine, um die Berechnungsgenauigkeit durch regelmäßig aktualisierte Steuersätze zu verbessern, die auf Geolokalisierung, der Steuerbarkeit von Artikeln und neuen Gesetzen und Vorschriften basieren.

Steuerpflichten bewerten

Ermitteln Sie, wo und wann Sie Umsatzsteuer erheben und abführen müssen, und zwar auf der Grundlage der sich ständig ändernden staatlichen Gesetze zum physischen und wirtschaftlichen Nexus.

Verwaltung freigestellter Verkäufe

Automatisieren Sie die Erstellung, Erfassung, Überprüfung, Verwendung und Speicherung von Freistellungszertifikaten, um die Compliance-Effizienz und die Betriebsprüfungsbereitschaft zu verbessern.

Einreichung von Steuererklärungen und Bezahlung automatisieren

Befreien Sie sich von der kostspieligen und zeitaufwändigen Vorbereitung, Einreichung und Bezahlung von Steuererklärungen für alle Jurisdiktionen in jedem Einreichungszyklus.

Skalierbarkeit zur Anpassung an das Wachstum

Die Produkte und Lösungen von Avalara sind aufeinander abgestimmt und skalierbar und helfen Ihnen dabei, die Einhaltung der Steuervorschriften zu gewährleisten, während Ihr Unternehmen wächst und sich weiterentwickelt.

Funktionsweise

Vorteile von Avalara in Ihren Stripe-Workflows nutzen

Konfiguration und Produktzuordnung

  • Konfigurieren Sie Ihre Connector-Einstellung, um die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zu unterstützen.
  • Ordnen Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen den Avalara-Steuercodes zu, um die Steuerbarkeit jeder Transaktion besser bestimmen zu können.
  • Nutzen Sie unsere kostenlose KI-gestützte Chrome-Erweiterung für eine geführte Einrichtung und Steuerunterstützung direkt im Browser.
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Überprüfung der Adresse

  • Aktualisieren und validieren Sie Kundenadressen mithilfe der Geolokalisierung direkt in Stripe, um Steuersätze zu überprüfen, anstatt sich auf weniger genaue Postleitzahlensätze zu verlassen.
Alt-Text: Metadaten-Panel mit Adressdetails, Validierungsstatus und Avatax-Synchronisierungsstatus für Bainbridge Island, WA, USA.

Umsatzsteuerberechnung

  • Berechnen Sie Steuern auf Rechnungen und Codes automatisch in Echtzeit.
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Weltweite Compliance

  • Automatisieren Sie die Berechnung von Mehrwertsteuer, Zöllen und Importsteuern innerhalb von Stripe, um die Einhaltung der Vorschriften bei internationalen Verkäufen zu gewährleisten.
  • Ermöglichen Sie die Übermittlung von elektronischen Rechnungen und Steuerdaten unter Einhaltung der länderspezifischen Anforderungen.
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Integrierte Produkte

Avalara AvaTax

Wenden Sie präzisere und regelmäßig aktualisierte Steuersätze basierend auf Standort, Steuerbarkeit, Gesetzgebung und mehr an.
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Avalara AvaTax Cross-Border

Steigern Sie grenzüberschreitende Verkäufe mit einer einheitlichen Checkout-Lösung, die das Kundenerlebnis optimiert.
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Avalara AvaTax for VAT

Berechnen Sie die Mehrwertsteuer schnell und genauer, um die Einhaltung der Steuervorschriften in der EU und im Vereinigten Königreich zu verbessern.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Bearbeiten, erfassen und greifen Sie auf Freistellungsdokumente zu.
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Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Ermöglichen Sie die Übertragung von elektronischen Rechnungen und Steuerdaten.
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Sales Tax Registration

Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Steuerregistrierung mit Lösungen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind.
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Häufig gestellte Fragen

Avalara für Stripe bietet eine einzige Verbindung zu einer globalen Compliance-Plattform, mit der Sie Ihre Steuer-Compliance von Anfang bis Ende automatisieren und verwalten können. Die Integration mit Stripe ermöglicht AvaTax, mithilfe von Geolokalisierung und Adressvalidierung die Umsatzsteuer präzise bis auf Adressebene zu berechnen. Dabei werden auch mehrere Steuergebiete innerhalb einer Postleitzahl, komplexe Steuersätze und weitere steuerliche Anforderungen berücksichtigt. Für internationale Transaktionen bietet AvaTax ebenfalls passende Lösungen. Darüber hinaus unterstützt Avalara Sie bei der Vorbereitung und Einreichung von Steuererklärungen, der cloudbasierten Verwaltung von Freistellungsbescheinigungen sowie der elektronischen Rechnungsstellung und Echtzeit-Meldung.

Avalara bietet einen Vertrag mit einer Laufzeit von 12 Monaten an, den Sie entweder jährlich oder in monatlichen Raten bezahlen können. Verträge verlängern sich automatisch zum Endejeder Laufzeit. Sie können jedoch gemäß unseren Geschäftsbedingungen vor Beginn der neuenLaufzeit kündigen.

Die Nutzung wird jährlich gemessen. Wenn Ihr Tarif beispielsweise 1.000 Transaktionen pro Jahr umfasst, können Sie diese jederzeit innerhalb Ihres jährlichen Abonnementzeitraums nutzen. Nicht genutzte Transaktionen werden nicht auf den nächsten Abonnementzeitraum übertragen und verfallen am Ende der jeweiligen Laufzeit.

Ja, Sie haben unbegrenzten Zugriff auf das Avalara Global Support Portal. Es stehen auch erweiterte Support-Pakete zumKauf zur Verfügung.

Ja, AvaTax übernimmt die Abwicklung IhrerSteuerpflichten für mehrere Unternehmen, selbstbei komplexen Unternehmensstrukturen (wieMutter- und Tochtergesellschaften).

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