Vorteile
Vereinfachen Sie die Erstellung und Einreichung von Freistellungszertifikaten
Unterwegs Zertifikate erstellen
Erstellen und verwalten Sie Formulare mit einer einfachen, intuitiven Oberfläche auf jedem mit dem Internet verbundenen Gerät.
Dokumente schneller liefern
Senden Sie Dokumente zur Steuer-Compliance per E-Mail, laden Sie sie herunter oder drucken Sie sie von Ihrem CertExpress-Konto aus und geben Sie sie sofort an die Benutzer von Exemption Certificate Management weiter.
Schnell loslegen
Eröffnen Sie ein Konto, vervollständigen Sie ein Unternehmensprofil, speichern Sie Ihre Signatur und beginnen Sie sofort mit der Erstellung von Freistellungszertifikaten.
Organisiert bleiben
Archivieren und verwalten Sie alle Freistellungszertifikate sicher über eine intuitive Benutzeroberfläche für einfacheren Zugriff, Organisation und Abstimmung.
Fortlaufende Unterstützung
Finden Sie das richtige Dokument zur Steuer-Compliance für jede Situation, füllen Sie es aus und reichen Sie es ein, indem Sie das Fachwissen und die schrittweisen Anleitungen von Avalara nutzen.
Compliance sichern
Verfolgen Sie automatisch die Ausnahmeregeln und die Ablaufdaten von Zertifikaten, erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Zertifikate kurz vor dem Ablauf stehen, und beantragen Sie neue Zertifikate.
Funktionsweise
Reichen Sie für jede steuerbefreite Transaktion die richtigen Freistellungszertifikate ein
Eine komplette Plattform für eine umfassende Lösung zur Steuer-Compliance
Senden
Kunden können Freistellungszertifikate über ein sicheres Portal einreichen, indem sie das entsprechende Formular auswählen, es digital ausfüllen oder eine Kopie des Zertifikats hochladen. CertExpress führt sie vor dem Absenden durch den Prozess der Auswahl und des Ausfüllens des richtigen Formulars.
Integrieren
CertExpress lässt sich in Avalara ECM und Ihren Warenkorb integrieren, sodass Kunden Zertifikate zum Zeitpunkt des Kaufs bereitstellen und verwalten können. Es hilft sicherzustellen, dass Steuerbefreiungen in Echtzeit angewendet werden, um ein nahtloses Einkaufserlebnis zu gewährleisten.
Validieren
CertExpress verwendet Automatisierung, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind und dass das Zertifikat gültig ist. Bei Problemen erhalten Unternehmen eine Fehlermeldung, bis die Unstimmigkeiten behoben sind.
Nachverfolgung
CertExpress hilft dabei, Zertifikatsabläufe automatisch zu verfolgen und Erneuerungsanfragen an Kunden zu senden. Dieser proaktive Ansatz hilft Unternehmen, die Compliance zu verbessern.
CertExpress ist eine kostenlose Anwendung, die nahtlos mit Avalara ECM-Produkten funktioniert und es Ihren Kunden ermöglicht, die Erstellung und den Versand von Zertifikaten selbst zu verwalten, was die Erfassung vereinfacht. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Kunden ermöglicht, Zertifikate digital auszufüllen, hochzuladen oder zu senden. Unternehmen können Verzögerungen bei der Erfassung von Zertifikaten reduzieren, die Genauigkeit optimieren und eine bessere Compliance sicherstellen, indem sie manuelle Fehler reduzieren.
Kunden können Freistellungszertifikate über ein sicheres Portal einreichen, indem sie das entsprechende Formular auswählen, es digital ausfüllen oder eine Kopie des Zertifikats hochladen. CertExpress führt sie durch den Prozess und hilft sicherzustellen, dass sie vor dem Absenden das richtige Formular auswählen und ausfüllen.
Ja, CertExpress lässt sich in Avalara ECM und Ihren Warenkorb integrieren, sodass Kunden Zertifikate zum Zeitpunkt des Kaufs bereitstellen und verwalten können. Es hilft sicherzustellen, dass Steuerbefreiungen in Echtzeit angewendet werden, um ein nahtloses Einkaufserlebnis zu gewährleisten.
CertExpress verwendet Automatisierung, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind und dass das Zertifikat gültig ist. Bei Problemen erhalten Unternehmen eine Fehlermeldung, bis die Unstimmigkeiten behoben sind.
CertExpress verfolgt automatisch den Ablauf von Zertifikaten und sendet Erneuerungsanfragen an Kunden. Dieser proaktive Ansatz hilft Unternehmen, die Compliance zu verbessern.
