SUPPORT VORTEILE
IMPLEMENTIERUNGSVORTEILE
PRODUKTVERGLEICH
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STANDARD
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PRIORITY
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ENTERPRISE
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Kann im Rahmen der Option „Geführte Implementierung“ erworben werden
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* Teil der Option „Geführte Implementierung“
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SCHULUNGEN
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Schulung im eigenen Tempo
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Expertengeführte Webinare
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PROBLEMLÖSUNG
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Wissenscenter zur Selbstinformation
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Supportverfügbarkeit
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Montag bis Freitag von
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Montag bis Freitag von
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Rund um die Uhr
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SLA für Erstreaktion
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24 Stunden
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8 Stunden
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1 Stunde
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Online-Einreichung von Fällen
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Live-Chat
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Telefonischer Support
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Technischer Kundenbetreuer
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ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN
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Sandbox
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PREISGESTALTUNG
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Preisgestaltung
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Inbegriffen
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$
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$$$
PLANVERGLEICH
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Erhalten Sie auf Ihre zeitlichen Anforderungen abgestimmte Anleitungen zur Implementierung
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STANDARD (inbegriffen)
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GEFÜHRTE IMPLEMENTIERUNG*
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MANAGED SUPPORT
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Chatten Sie während der Implementierung mit Implementierungsexperten
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Sie können Fälle online einreichen und verwalten
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Vereinbaren Sie ein Implementierungsgespräch
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Überprüfen Sie Konfigurationen und validieren Sie Testtransaktionen
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Lösen Sie Probleme während der Implementierung
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Ordnen Sie Steuercodes für neue Produkte oder Dienstleistungen zu
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Überwachen Sie den Nexus und ermöglichen Sie Einzüge und Überweisungen nach Bedarf
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Erhalten Sie auch nach der Implementierung dauerhaften Support
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Kaufen Sie mit anderen Supportplänen ein
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SLA für Erstreaktion
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24 Stunden
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8 Stunden
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1 Stunde
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Supportverfügbarkeit
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Montag bis Freitag von
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Montag bis Freitag von
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Rund um die Uhr
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Inbegriffen
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$$
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$$$
* Kann mit Priority- und Enterprise-Supportplänen erworben werden
IMPLEMENTIERUNGS- UND SUPPORTPLÄNE
KUNDENBERICHTE
Alle Kunden von Avalara erhalten automatisch Standardimplementierung und Standardsupport. Darin inbegriffen ist der Zugang zu Avi, unserem KI-Assistenten, und ein umfangreiches Ressourcencenter zur Selbstinformation über den globalen Support von Avalara. Sie können ein Upgrade der Standardimplementierung durchführen, indem Sie die Optionen „Geführte Implementierung“ oder „Managed Support“ wählen, und so noch praxisnäher von unseren Experten unterstützt werden.
Ja. Unsere Implementierungsexperten sind von Montag bis Freitag zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr erreichbar. Je nach Ihrem Implementierungsplan können Sie sich während des Implementierungsprozesses und danach mit einem Implementierungsexperten per Telefon, Video oder Chat verbinden. Sie können mit Avi, unserem KI-Assistenten, jederzeit innerhalb Ihres Avalara-Portals oder im Rahmen des globalen Supports von Avalara sprechen.
Bei zulässigen Produkten können die Experten von Avalara die Konfigurationen vornehmen und Sie durch die restlichen Schritte führen, um die Implementierung rasch und korrekt abzuschließen.
Avalara bietet die Option „Geführte Implementierung“ als einmaligen Implementierungsplan an – neben der Anleitung durch einen Experten werden Ihre Testtransaktionen auch überprüft und validiert. Mit der Option „Managed Support“ nehmen unsere Experten eine eher praxisorientierte Rolle ein, indem sie sich um die Konfigurationen kümmern und Sie durch die restlichen Schritte begleiten.
Die rechtlichen Bedingungen zu Managed Support finden Sie hier.
Die Reaktionszeiten variieren je nach Plan. Unser Plan zum Standardsupport bietet eine Reaktionszeit von 24 Stunden. Bei unseren Priority- und Managed-Support-Plänen beträgt die Reaktionszeit 8 Stunden. Der Enterprise-Support hat eine Reaktionszeit von 1 Stunden rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche.
Der Enterprise-Support umfasst den Zugriff auf eine Sandbox-Umgebung, sodass Sie die Konfiguration vor der Bereitstellung testen können.
Natürlich. Sie können nach dem Kauf Ihrer Avalara-Produkte jederzeit ein Upgrade auf jeden Implementierungs- oder Supportplan durchführen.
Avi im globalen Support von Avalara bietet Hilfe bei Problemen, beantwortet gängige Fragen und führt Sie durch die Erstellung eines Supportfalls.
- Melden Sie sich einfach mit Ihren Daten bei Ihrem Avalara-Konto an.
- Je nach Ihrem Supportplan haben Sie folgende Möglichkeiten:
a. Kontaktieren eines Supportmitarbeiters live per Chat oder Telefon.
b. Einreichung eines Supportfalls.