Hier geht es weiter

Erhalten Sie Support wann und wie erforderlich

Unterstützung bei der Implementierung, schnellere Problemlösung und reibungslose Kundenabläufe mit den Implementierungs- und Supportplänen von Avalara.
Jetzt beginnen
logo puget
logo monarch
logo ottobock
logo nefco

SUPPORT VORTEILE

Einfachere Implementierung. Support durch Experten. Dauerhafte Compliance.

icon-customer-support.svg

Bessere Problemlösung und kürzere Antwortzeiten

Kontaktieren Sie unsere Produkt- und Technikexperten, um rasche Hilfe zu erhalten und alle steuerbezogenen Anliegen höchst effizient zu klären.
icon-sandbox.svg

Zugriff auf eine Sandbox-Umgebung

Mit dem Enterprise Support, den Testkonfigurationen und den Arbeitsabläufen in einer Sandbox-Umgebung stellen Sie vor der Bereitstellung die Funktionalität des Systems sicher, insbesondere wenn Sie neue Produkte und Integrationen aufnehmen.
icon-research.svg

Ein umfangreiches Ressourcencenter

Chatten Sie mit Avi, unserem KI-Assistenten, besuchen Sie expertengeführte Webinare, erhalten Sie Zugriff auf hilfreiche Artikel und Videos, interagieren Sie mit der Entwickler-Community und erstellen und verfolgen Sie Supportfälle.

IMPLEMENTIERUNGSVORTEILE

Flexible Einrichtung. Geführtes Onboarding. Schnellere Erzielung eines Mehrwerts.

Implementierungsoptionen

Wählen Sie„Standardimplementierung“, „Geführte Implementierung“ oder „Managed Support“ je nach Ihrem Zeitplan und der Komplexität – in jeder Option ist Support für alle Phasen inbegriffen.
photography-implementation-options.png

Konfiguationsüberprüfung und Validierung

Verringern Sie Fehler bei der Einrichtung mit einer expertengeführten Überprüfung der Konfigurationen und der Validierung von Testtransaktionen vor und nach dem Go-Live.
photograph-configuration-review-and-validation.png

„Wir erledigen das für Sie“-Ansatz

Überlassen Sie bei zulässigen Produkten den Experten von Avalara die Konfigurationen. Anschließend führen diese Sie Schritt für Schritt durch den Rest.
photography-we-do-it-for-you-approach.png

PRODUKTVERGLEICH

Überblick über die kostenlosen und kostenpflichtigen Supportpläne

Erhalten Sie hilfreiche Anweisungen und Unterstützung, sodass Sie die für Sie relevanten Compliance-Vorschriften stets einhalten.

STANDARD

PRIORITY

ENTERPRISE

Kann im Rahmen der Option „Geführte Implementierung“ erworben werden

* Teil der Option „Geführte Implementierung“

SCHULUNGEN

Schulung im eigenen Tempo

Expertengeführte Webinare

PROBLEMLÖSUNG

Wissenscenter zur Selbstinformation

Supportverfügbarkeit

Montag bis Freitag von​
8:00 Uhr bis 20:00 Uhr​
(Ortszeit)

Montag bis Freitag von
8:00 Uhr bis 20:00 Uhr
(Ortszeit)

Rund um die Uhr

SLA für Erstreaktion

24 Stunden

8 Stunden

1 Stunde

Online-Einreichung von Fällen

Live-Chat

Telefonischer Support

Technischer Kundenbetreuer

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

Sandbox

PREISGESTALTUNG

Preisgestaltung

Inbegriffen​

$

$$$

Betreuter Support

Avalara kümmert sich um die Kontoeinrichtung und die Implementierung

Avalara kümmert sich um alle Produktkonfigurationen.

Avalara überwacht den Nexus und bearbeitet die Einzüge und Überweisungen  nach Bedarf​.

Avalara führt die Steuercode-Zuordnung durch für alle neuen Produkte oder Dienstleistungen, die in den Produktkatalog aufgenommen werden​.

Der Support ist während der Geschäftszeiten verfügbar (8:00 Uhr bis 20:00 Uhr Ortszeit), und die Antwortzeit beträgt 8 Stunden.​

PLANVERGLEICH

Überblick über die kostenlosen und kostenpflichtigen Implementierungspläne

Erhalten Sie auf Ihre zeitlichen Anforderungen abgestimmte Anleitungen zur Implementierung

Erhalten Sie auf Ihre zeitlichen Anforderungen abgestimmte Anleitungen zur Implementierung

STANDARD (inbegriffen)

GEFÜHRTE IMPLEMENTIERUNG*

MANAGED SUPPORT

Chatten Sie während der Implementierung mit Implementierungsexperten

Sie können Fälle online einreichen und verwalten

Vereinbaren Sie ein Implementierungsgespräch

Überprüfen Sie Konfigurationen und validieren Sie Testtransaktionen

Lösen Sie Probleme während der Implementierung

Ordnen Sie Steuercodes für neue Produkte oder Dienstleistungen zu

Überwachen Sie den Nexus und ermöglichen Sie Einzüge und Überweisungen nach Bedarf

Erhalten Sie auch nach der Implementierung dauerhaften Support

Kaufen Sie mit anderen Supportplänen ein

SLA für Erstreaktion

24 Stunden

8 Stunden

1 Stunde

Supportverfügbarkeit

Montag bis Freitag von​
8:00 Uhr bis 20:00 Uhr​
(Ortszeit)

Montag bis Freitag von
8:00 Uhr bis 20:00 Uhr
(Ortszeit)

Rund um die Uhr

Inbegriffen​

$$

$$$

* Kann mit Priority- und Enterprise-Supportplänen erworben werden

IMPLEMENTIERUNGS- UND SUPPORTPLÄNE

Erhalten Sie praktische Unterstützung bei der Implementierung sowie Expertenanleitungen von Avalara basierend auf Ihren Produkten und Geschäftsanforderungen.

Avalara Professional Services

Halten Sie die Steuervorschriften stets ein mit unserem Angebot an fachmännischen Beratungsdienstleistungen zur Umsatzsteuer.
Avalara Professional Services

Avalara AvaTax

Berechnen Sie automatisch die Steuern für alle Ihre Verkaufs- und Einkaufsaktivitäten.
illustration-homepage-sales-tax.svg

Avalara Returns

Vereinfachen Sie die Vorbereitung und Einreichung von Umsatzsteuererklärungen, während Sie die spezifischen Anforderungen der Steuerjurisdiktionen einhalten.
illustration-homepage-managed-returns

Avalara AvaTax for Accounts Payable

Automatisieren Sie die Ermittlung und Anrechnung der Verbrauchernutzungssteuer.

Avalara Exemption Certificate Management

Bearbeiten, erfassen und greifen Sie auf Freistellungsdokumente zu.

Avalara Global Support

Chatten Sie mit Avi, unserem KI-Assistenten, und erhalten Sie Zugriff auf expertengeführte Webinare, Hilfeartikel und informative Videos.
a-d/illustration-avalara-global-support.svg

KUNDENBERICHTE

Vertrauensvoller Support für Teams, die Unterstützung benötigen

Was unsere Kunden sagen
Alle Kundenberichte anzeigen
logo-puget-cs.svg

Ich habe in den vergangenen sechs bis neun Monaten definitiv eine Verbesserung beim Support von Avalara wahrgenommen. Die Reaktionszeiten sind kürzer, die Antworten genauer und es gibt weniger Rückfragen zur Klärung des Sachverhalts. Unsere Geschäftsbeziehung mit Avalara wird jeden Tag effizienter!

Neil Weinstein

Controller

Die Reaktionszeiten des Kundendienstes von Avalara sind wirklich unschlagbar. Ich erhalte immer zeitnah eine Antwort und Links zu Artikeln für weitere Informationen.

Betty Huang

(Ehemalige) Controllerin

Der Kundenservice von Avalara hat seine Reaktionszeiten erheblich verkürzt, sodass die Interaktionen schneller und effizienter verlaufen. Die schnelleren Antworten haben uns die Arbeit sehr erleichtert.

Heather Paul

Buchhalterin

Das Upgrade auf den Enterprise Support von Avalara war eine gute Entscheidung. Das Team handelt schnell, ist zuverlässig und arbeitet sehr genau – der Support ist eine wahre Bereicherung für unser Unternehmen.

Christian Bellino

Accounts Receivable Manager

FAQ

Alle Kunden von Avalara erhalten automatisch Standardimplementierung und Standardsupport. Darin inbegriffen ist der Zugang zu Avi, unserem KI-Assistenten, und ein umfangreiches Ressourcencenter zur Selbstinformation über den globalen Support von Avalara. Sie können ein Upgrade der Standardimplementierung durchführen, indem Sie die Optionen „Geführte Implementierung“ oder „Managed Support“ wählen, und so noch praxisnäher von unseren Experten unterstützt werden.

Ja. Unsere Implementierungsexperten sind von Montag bis Freitag zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr erreichbar. Je nach Ihrem Implementierungsplan können Sie sich während des Implementierungsprozesses und danach mit einem Implementierungsexperten per Telefon, Video oder Chat verbinden. Sie können mit Avi, unserem KI-Assistenten, jederzeit innerhalb Ihres Avalara-Portals oder im Rahmen des globalen Supports von Avalara sprechen.

Bei zulässigen Produkten können die Experten von Avalara die Konfigurationen vornehmen und Sie durch die restlichen Schritte führen, um die Implementierung rasch und korrekt abzuschließen.  

 

Avalara bietet die Option „Geführte Implementierung“ als einmaligen Implementierungsplan an – neben der Anleitung durch einen Experten werden Ihre Testtransaktionen auch überprüft und validiert. Mit der Option „Managed Support“ nehmen unsere Experten eine eher praxisorientierte Rolle ein, indem sie sich um die Konfigurationen kümmern und Sie durch die restlichen Schritte begleiten.

 

Die rechtlichen Bedingungen zu Managed Support finden Sie hier.

Die Reaktionszeiten variieren je nach Plan. Unser Plan zum Standardsupport bietet eine Reaktionszeit von 24 Stunden. Bei unseren Priority- und Managed-Support-Plänen beträgt die Reaktionszeit 8 Stunden. Der Enterprise-Support hat eine Reaktionszeit von 1 Stunden rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche.  

Der Enterprise-Support umfasst den Zugriff auf eine Sandbox-Umgebung, sodass Sie die Konfiguration vor der Bereitstellung testen können.  

Natürlich. Sie können nach dem Kauf Ihrer Avalara-Produkte jederzeit ein Upgrade auf jeden Implementierungs- oder Supportplan durchführen.

Avi im globalen Support von Avalara bietet Hilfe bei Problemen, beantwortet gängige Fragen und führt Sie durch die Erstellung eines Supportfalls.

 

  1. Melden Sie sich einfach mit Ihren Daten bei Ihrem Avalara-Konto an.  
  2. Je nach Ihrem Supportplan haben Sie folgende Möglichkeiten:  
    a. Kontaktieren eines Supportmitarbeiters live per Chat oder Telefon.  
    b. Einreichung eines Supportfalls.

Möchten Sie sich nun von Avalara in der Praxis überzeugen?

Vereinbaren Sie eine Demo, um unsere Lösungen kennenzulernen.
Zugang zum globalen Supportportal
Jetzt beginnen