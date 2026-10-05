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LEITFADEN

Was Unternehmen jetzt tun müssen, um sich auf die obligatorische
E-Rechnung in Deutschland vorzubereiten

Fristen rücken schneller näher als gedacht:

Die gesetzliche Verpflichtung zur Ausstellung strukturierter E-Rechnungen in Deutschland greift schrittweise ab 2025/2027. Unternehmen benötigen ausreichend Vorlauf, um steuerliche Risiken zu bewerten, Fachbereiche abzustimmen, ERP-Systeme anzupassen und ein zukunftssicheres Betriebsmodell zu etablieren. Eine derart tiefgreifende Umstellung gelingt nicht in einem einzigen Quartal.

Ein praktischer 180-Tage-Aktionsplan für Steuerabteilung, Finanzwesen und IT


In diesem Leitfaden erfahren Sie:

  • Gesetzliche Fristen im Detail: Welche Pflichten (wie die Empfangsbereitschaft) bereits gelten und was Sie bis 2027/2028 umsetzen müssen
  • Typische Risiken bei Verzögerung: Abgelehnte Rechnungsformate, Zahlungsverzögerungen, Vorsteuerabzugsrisiken und Systemunterbrechungen
  • Rollenbasierter 180-Tage-Countdown: Konkrete Meilensteine und Handlungsempfehlungen für Steuern, Finanzen, Projektleitung und IT
  • Best Practices für Formatvielfalt: XRechnung und ZUGFeRD nahtlos, validiert und hochskalierbar im ERP unterstützen
  • Strategie statt Insellösungen: Wie Sie fragmentierte Notlösungen vermeiden und für künftige EU-weite Vorgaben (wie ViDA) gerüstet sind

 

E-Rechnungspflicht in Deutschland meistern – Prozesse anschließend global skalieren. Laden Sie jetzt den kostenlosen Leitfaden herunter.

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