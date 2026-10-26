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Minimum combined sales tax rate--.-- %
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Amount entered$ --.--
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Total amount$ --.--
Es gibt viele Wege, einen Sales-Tax-Nexus zu begründen – also eine Verbindung zwischen einem Unternehmen und einem Bundesstaat, die eine Pflicht zur Einziehung der Sales-Tax schafft. Zudem sind keine zwei Sales-Tax-Gesetze der Bundesstaaten exakt gleich.
Es ist schwierig, die für Ihr Unternehmen geltenden Gesetze zu bestimmen, aber es ist ein entscheidender Schritt zur Einhaltung der Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zu Nexus-Gesetzen und Anforderungen an die Einziehung der Sales-Tax.
Wenn Sie eine Anschrift eingeben, verwendet der Rechner Geolokalisierung, um die genaue Steuerjurisdiktion zu ermitteln. Anschließend wird der entsprechende aktuelle Sales-Tax-Satz ermittelt, und zwar durch den Zugriff auf AvaTax, unsere innovative, cloudbasierte Software zur Berechnung der Sales-Tax.
Dieses Maß an Genauigkeit ist wichtig bei der Bestimmung von Sales-Tax-Sätzen. An einigen Standorten können die Steuersätze für zwei benachbarte Adressen unterschiedlich sein. Sich auf eine Stadt oder Postleitzahl zu verlassen, ist nicht die zuverlässigste Methode zur Berechnung der Sales-Tax-Sätze.
Auf den ersten Blick scheint die Berechnung der Sales-Tax einfach: Man nimmt den Preis eines steuerpflichtigen Produkts oder einer Dienstleistung und multipliziert ihn mit dem Sales-Tax-Satz. Bei der Sales-Tax ist es jedoch fast nie so einfach. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, herauszufinden, was besteuert werden muss, und dann den korrekten Steuersatz zu berechnen – was je nach Art Ihrer Geschäftstätigkeit bedeuten könnte, dass Sie sich mit den Vorschriften von mehr als 12.000 Sales-Tax- und Gebraussteuerjurisdiktionen in den USA vertraut machen müssen.
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Obwohl die Sales-Tax-Sätze in der Regel auf bundesstaatlicher Ebene bestimmt werden, ermächtigen einige Bundesstaaten Landkreise, Städte oder lokale Steuerbezirke, ihre eigenen Sätze und Regeln festzulegen. Da so viele Jurisdiktionen Steuersätze, Regeln und Grenzen festlegen, lässt sich Ihr Sales-Tax-Satz am besten anhand einer vollständigen Adresse und nicht nur anhand eines Orts, einer Straße oder einer Postleitzahl ermitteln.
Nutzen Sie unseren Rechner oben, um einen Sales-Tax-Satz für jede beliebige US-amerikanische Adresse zu erhalten. Avalara pflegt aktualisierte staatliche und lokale Sales-Tax-Sätze in den gesamten USA.
Postleitzahlen wurden eingeführt, um die Post bei der Zustellung von Sendungen zu unterstützen. Sie dienen nicht den Steuersystemen der einzelnen Bundesstaaten. Die Grenzen können sich ändern und stimmen oft nicht mit den Steuerjurisdiktionen überein. Dies macht sie zu einem ungeeigneten Werkzeug zur Bestimmung der Sales-Tax-Sätze in den USA.
Wenn Sie die Sales-Tax-Sätze anhand von Postleitzahlen berechnen, riskieren Sie, die falschen Sätze anzuwenden und die Steuer an die falsche Jurisdiktion abzuführen. Beide Fehler erhöhen das Risiko Ihres Unternehmens, bei einer Prüfung mit Strafen und Gebühren belegt zu werden.
Avalara AvaTax ist eine automatisierte Sales-Tax-Lösung, die mit Ihrem E-Commerce-, POS- oder ERP-System zusammenarbeitet, um die Steuersätze in Echtzeit zu berechnen. Unternehmen jeder Größe können AvaTax nutzen, um den korrekten Betrag der Sales-Tax zu berechnen, den Sie zahlen müssen, oder um festzustellen, ob Sie von der Sales-Tax befreit sind. Wenn Sie mit einem Entwickler zusammenarbeiten, kann dieser die AvaTax-API nutzen, um die Bestimmung der Sales-Tax-Sätze in Ihre Anwendung zu integrieren.