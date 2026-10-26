Suchen Sie den aktuellen Steuersatz für eine bestimmte Adresse mithilfe derselben Geolokalisierungstechnologie, die auch die Berechnungs-Engine von Avalara AvaTax unterstützt.

Die Steuersätze können innerhalb eines Landkreises, eines Orts oder sogar einer Postleitzahl variieren. Durch die Angabe einer Anschrift lassen sich genauere Steuersätze und Berechnungen sicherstellen, als dies bei der Verwendung allgemeinerer geografischer Indikatoren der Fall wäre.

* Die Steuersätze werden auf die nächste Hundertstelstelle gerundet. Aufgrund unterschiedlicher lokaler Sales-Tax-Sätze empfehlen wir Ihnen dringend, unsere Such- und Rechner-Tools auf dieser Seite für die genauesten Steuersätze zu verwenden.