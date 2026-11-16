Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen in Alabama verkaufen, sollten sich mit zwei wichtigen Steuerarten gut auskennen: der Sales-Tax und der Gebrauchssteuer. Unternehmen sollten sich in beiden Bereichen gut auskennen, um sicherzustellen, dass sie die staatlichen und lokalen Steuergesetze von Alabama einhalten. In diesem Leitfaden werden wichtige Steuerthemen übersichtlich und verständlich zusammengefasst.

Übersicht zur Sales-Tax in Alabama

Die Sales-Tax ist eine Steuer, die an eine staatliche oder kommunale Behörde für den Verkauf bestimmter Waren und Dienstleistungen gezahlt wird. Alabama führte 1936 erstmals eine allgemeine staatliche Sales-Tax ein, und seitdem ist der Satz auf 4 Prozent gestiegen. Zusätzlich zur staatlichen Sales-Tax können verschiedene Formen lokaler Sales-Tax sowie eine oder mehrere Sonderbezirkssteuern zwischen 0 und 7 Prozent anfallen. Die derzeitigen kombinierten Sales-Tax-Sätze in Alabama liegen je nach Verkaufsort bei 4 bis 11 Prozent.

Als Unternehmer, der steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen verkauft, fungieren Sie als Beauftragter des Bundesstaates Alabama. Dabei ziehen Sie die Steuern von den Käufern ein und führen diese dann an die zuständige Steuerbehörde ab. Die Sales-Tax und die Gebrauchssteuer in Alabama werden vom Finanzamt von Alabama (Alabama Department of Revenue, DOR) verwaltet.

Die vom Kunden eingezogene Sales-Tax steht dem Bundesstaat Alabama zu, nicht Ihnen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die von Ihnen eigezogenen Steuern so zu verwalten, dass Sie die staatlichen und lokalen Vorschriften einhalten. Andernfalls drohen Strafen und Zinszahlungen.

Übersicht zur Gebrauchssteuer in Alabama

Die Gebrauchssteuer kann für Unternehmen, Einzelpersonen oder gemeinnützige Organisationen gelten, die keine Befreiung durch das Alabama DOR erhalten haben. Diese Steuer zielt darauf ab, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, indem auch jene Einkäufe besteuert werden, die im Normalfall nicht der Sales-Tax unterliegen. Die Gebrauchssteuer zählt zu den am meisten übersehenen und missverstandenen Steuerarten. Es gibt zwei Arten von Gebrauchssteuern: die Gebrauchssteuer für Verkäufer und die Gebrauchssteuer für Verbraucher.



Die Gebrauchssteuer für Verkäufer ist eine Transaktionssteuer. Die Bemessungsgrundlage ergibt sich aus der Anwendung des Gebrauchssteuersatzes (gleich dem Sales-Tax-Satz) auf den Kaufpreis der betreffenden Waren und Leistungen. Im Allgemeinen ist ein Unternehmen gebrauchssteuerpflichtig, wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:

Bei einem Verkauf, der in Alabama der Sales-Tax unterliegt, wurde keine Steuer abgeführt. Ein Unternehmen in Alabama verwendet, verschenkt, lagert oder verbraucht auf andere Weise einen steuerpflichtigen Artikel, der steuerfrei erworben wurde.

Um die Höhe der geschuldeten Gebrauchssteuer für Verkäufer zu ermitteln, sollte der Einzelhändler den Sales-Tax-Satz, der an dem Ort gilt, an dem der Artikel verwendet, gelagert oder anderweitig verbraucht wird, auf den gesamten Kaufpreis anwenden.

Die Gebrauchssteuer für Verkäufer kann auch als „Gebrauchssteuer für Einzelhändler“ oder „Gebrauchssteuer für Anbieter“ bezeichnet werden.

Die Gebrauchssteuer für Verbraucher wird in der Regel auf steuerpflichtige Transaktionen erhoben, bei denen keine Sales-Tax eingezogen wurde. Ein gutes Beispiel ist ein steuerpflichtiger Online-Einkauf, bei dem der Händler die Sales-Tax nicht einzieht. Die Verantwortung geht vom Verkäufer auf den Käufer über, der die gesamte Gebrauchssteuer im Rahmen seiner jährlichen Einkommensteuererklärung für Alabama melden und abführen kann.

In einigen Fällen kann ein Kauf außerhalb des Bundesstaates einem anderen Sales-Tax-Satz als in Alabama unterliegen. Wenn der Verbraucher einen höheren Steuersatz außerhalb des Bundesstaates gezahlt hat, ist er berechtigt, beim Alabama DOR eine Gutschrift zu beantragen. Sollte der Verbraucher einen niedrigeren Steuersatz außerhalb des Bundesstaates gezahlt haben, muss er die Differenz beim Alabama DOR melden und abführen.

Wann müssen Unternehmen in Alabama Sales-Tax einziehen?

In Alabama wird die Sales-Tax auf den Verkauf von Sachgütern und einigen Dienstleistungen erhoben. Die Steuer wird vom Verkäufer eingezogen und an die staatlichen Steuerbehörden abgeführt. Der Verkäufer fungiert de facto als Steuereinzieher.

Um festzustellen, ob Sie in Alabama Sales-Tax einziehen müssen, beantworten Sie zunächst diese drei Fragen:

Haben Sie einen Nexus in Alabama? Verkaufen Sie steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen an Einwohner von Alabama? Müssen Ihre Käufer Sales-Tax zahlen?

Wenn Sie alle drei Fragen mit Ja beantworten, müssen Sie sich bei der Steuerbehörde von Alabama registrieren, den korrekten Sales-Tax-Betrag pro Verkauf einziehen, Steuererklärungen einreichen und die Steuer an den Bundesstaat abführen.

Folgen einer Nichteinziehung der Sales-Tax in Alabama

Wenn Sie die Voraussetzungen für die Einziehung der Sales-Tax erfüllen und sie dennoch nicht einziehen, tragen Sie die Verantwortung für die fällige Steuer sowie für alle anfallenden Strafen und Zinsen.

Es ist äußerst wichtig, den Steuereinzug direkt am Verkaufsort einzurichten, da es nahezu unmöglich ist, die Sales-Tax nach Abschluss einer Transaktion noch von den Kunden einzuziehen.

