In Alabama ist Sales-Tax einzuziehen, wenn eine wesentliche Verbindung mit diesem Bundesstaat besteht. Dieses Konzept wird als Nexus bezeichnet. „Nexus“ ist ein lateinisches Wort und bedeutet „binden“ oder „verknüpfen“. Der Nexus ist der entscheidende Faktor dafür, ob der Bundesstaat die rechtliche Befugnis hat, Ihr Unternehmen zur Einziehung, Meldung und Abführung der Sales-Tax zu verpflichten.
Nexus-Auslöser
Früher lag ein Sales-Tax-Nexus in allen Bundesstaaten nur vor, wenn eine physische Präsenz bestand: Ein Bundesstaat konnte ein Unternehmen nur dann zur Registrierung, Einziehung und Abführung der Sales-Tax verpflichten, wenn es eine physische Präsenz in dem Bundesstaat hatte, wie Mitarbeiter oder ein Büro, ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Lager.
Im Juni 2018 hob der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten mit seinem Urteil in der Rechtssache „South Dakota gegen Wayfair, Inc.“ die Regel zur physischen Präsenz auf. Den Bundesstaaten steht es nun frei, Unternehmen auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen und virtuellen Verbindungen zum jeweiligen Bundesstaat – dem sogenannten wirtschaftlichen Nexus – zu besteuern.
Zwar löst die physische Präsenz in Alabama nach wie vor eine Verpflichtung zur Einziehung der Sales-Tax aus. Doch ist es nun auch für Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaates möglich, einen Sales-Tax-Nexus mit Alabama zu haben.
Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats
Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats ohne physische Präsenz in einem Bundesstaat können auf folgende Weisen einen Sales-Tax-Nexus begründen:
Verbindungsnexus: Bestehende Beziehungen mit Unternehmen oder verbundenen Unternehmen in Alabama. Dies umfasst insbesondere die Gestaltung und Entwicklung von beweglichen Sachgütern (Waren), die vom Fernhändler verkauft werden, sowie die Vermittlung des Verkaufs von Waren im Auftrag des Einzelhändlers.
Click-Through-Nexus: Es wurde eine Vereinbarung getroffen, eine Person oder mehrere Personen im Bundesstaat zu belohnen, wenn sie potenzielle Käufer von Waren direkt oder indirekt über einen Internetlink, eine Website oder auf andere Weise vermitteln. Derzeit hat Alabama kein Click-Through-Nexus-Gesetz.
Wirtschaftlicher Nexus: Das Vorhandensein eines bestimmten Volumens wirtschaftlicher Aktivitäten im Staat. Ab dem 1. Januar 2016 muss ein Fernverkäufer sich im Bundesstaat Alabama registrieren und die dortige Sales-Tax einziehen und abführen, wenn seine Einzelhandelsumsätze mit beweglichen Sachgütern, die nach Alabama verkauft werden, 250.000 US-Dollar pro Jahr auf der Grundlage der Verkäufe des vorherigen Kalenderjahres übersteigen.
Bestand im Bundesstaat: Lagerung von zum Verkauf bestimmten Waren im Bundesstaat. Dazu gehören Waren, die Fulfillment-by-Amazon(FBA)-Händlern gehören und in Alabama in einem Lagerhaus gelagert werden, das Amazon gehört oder von Amazon betrieben wird.
Marktplatzverkäufe: Marktplatzbetreiber (z. B. Amazon, eBay oder Etsy), die in den vorangegangenen 12 Monaten in Alabama einen Umsatz von 250.000 US-Dollar oder mehr erzielt haben, müssen:
- eine vereinfachte Gebrauchssteuer für Verkäufer in Höhe von 8 Prozent auf alle Verkäufe, die über ihren Marktplatz von oder im Namen eines Marktplatzverkäufers getätigt werden, einziehen und abführen; oder
- die Meldepflichten zur Gebrauchssteuer von Verkäufern, die diese nicht einziehen, sowie die Informationspflichten gegenüber Kunden erfüllen.
Messen: Teilnahme an Kongressen oder Messen in Alabama. Sie müssen sich für eine Verkäufergenehmigung registrieren, sobald Sie in Alabama Verkäufe tätigen, selbst wenn dies nur bei einer bestimmten Veranstaltung der Fall ist. Allerdings würden Sie im Allgemeinen keinen Nexus schaffen, wenn Sie sich ausschließlich zu Kongress- oder Messezwecken im Bundesstaat aufhalten, solange Sie keine Verkäufe tätigen.
Wenn Sie in Alabama einen Sales-Tax-Nexus haben, müssen Sie sich beim Alabama DOR registrieren und die entsprechende Steuer einziehen und an den Bundesstaat abführen.
Weitere Informationen finden Sie unter Alabama Department of Revenue Sales and Use Tax Guidance for Online Sellers, FAQs zur Gebrauchssteuer und Sales-Tax-Steuer in Alabama und Section 40-23-68.
Meldepflicht für Verkäufer, die keine Gebrauchssteuer einziehen
Das Finanzamt von Alabama (Alabama Department of Revenue) verlangt von bestimmten Verkäufern, die keine Gebrauchssteuer einziehen, ihre Kunden über deren potenzielle Gebrauchssteuerpflicht zu informieren, den Kunden eine jährliche Kaufübersicht zur Verfügung zu stellen und dem Bundesstaat einen Kundeninformationsbericht zu übermitteln. Weitere Informationen zur genauen Art dieser Anforderungen finden Sie in Alabama Senate Bill 86.
Nachwirkender Nexus
Der Sales-Tax-Nexus kann auch dann noch bestehen, wenn ein Einzelhändler die Tätigkeiten einstellt, aufgrund derer er in diesem Bundesstaat als „geschäftlich tätig“ galt. Dies wird als „nachwirkender Nexus“ bezeichnet. Mit Stand September 2019 gibt es in Alabama keine ausdrücklich festgelegte Regelung zum „nachwirkenden Nexus“.
Fulfillment by Amazon (FBA)
Wenn Sie ein aktiver Amazon-Verkäufer sind und Fulfillment by Amazon (FBA) nutzen, müssen Sie wissen, wo Ihr Bestand gelagert wird und ob dessen Vorhandensein in einem Bundesstaat einen Nexus auslöst. FBA-Verkäufer können auch einen Bericht mit detaillierten Informationen zu Bestandsereignissen herunterladen, um die in Alabama gelagerten Bestände zu ermitteln.
Wenn Sie steuerpflichtige Waren an Einwohner von Alabama verkaufen und über Lagerbestände in diesem Bundesstaat verfügen, haben Sie wahrscheinlich einen Nexus und müssen Steuern einziehen und abführen. Um Ihre individuellen Nexus-Verpflichtungen besser zu verstehen, nutzen Sie unser kostenloses Tool zum wirtschaftlichen Nexus oder wenden Sie sich an einen Steuerberater.
Ermittlung der Sales-Tax in Alabama: welcher Satz einzuziehen ist
In einigen Bundesstaaten richten sich die Sätze, Regelungen und Vorschriften zur Sales-Tax nach dem Standort des Verkäufers und dem Ursprung des Verkaufs (ursprungsbasierte Besteuerung). In anderen richtet sich die Sales-Tax nach dem Standort des Käufers und dem Bestimmungsort des Verkaufs (bestimmungsortbezogene Besteuerung).
Alabama ist ein bestimmungsortbezogener Bundesstaat. Das bedeutet, dass Sie für die Anwendung des Sales-Tax-Satzes verantwortlich sind, der durch die Lieferadresse für alle steuerpflichtigen Verkäufe bestimmt wird. Allerdings können berechtigte Verkäufer am Simplified-Sellers-Use-Tax(SSUT)-Programm von Alabama teilnehmen, das es ihnen ermöglicht, eine pauschale Verkaufssteuer von 8 Prozent auf alle Verkäufe nach Alabama einzuziehen, zu melden und abzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Simplified Sellers Use Tax des Alabama Department of Revenue.