In Arizona ist die TPT einzuziehen, wenn eine wesentliche Verbindung mit diesem Bundesstaat besteht. Dieses Konzept wird als Nexus bezeichnet. „Nexus“ ist ein lateinisches Wort und bedeutet „binden“ oder „verknüpfen“. Der Nexus ist der entscheidende Faktor dafür, ob der Bundesstaat die rechtliche Befugnis hat, Ihr Unternehmen zur Meldung und Abführung der TPT zu verpflichten.

Nexus-Auslöser

Früher lag ein TPT-Nexus nur vor, wenn eine physische Präsenz bestand: Arizona konnte ein Unternehmen nur dann zur Registrierung und Abführung der TPT verpflichten, wenn es eine physische Präsenz in dem Bundesstaat hatte, wie Mitarbeiter oder ein Büro, ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Lager.

Im Juni 2018 hob der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten mit seinem Urteil in der Rechtssache „South Dakota gegen Wayfair, Inc.“ die Regel zur physischen Präsenz auf. Den Bundesstaaten steht es nun frei, Unternehmen auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen und virtuellen Verbindungen zum jeweiligen Bundesstaat – dem sogenannten wirtschaftlichen Nexus – zu besteuern.



Zwar löst die physische Präsenz in Arizona nach wie vor eine TPT-Pflicht aus. Doch ist es nun auch für Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaates möglich, einen TPT-Nexus mit Arizona zu haben.



Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats

Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats ohne physische Präsenz in einem Bundesstaat können auf folgende Weisen einen TPT-Nexus begründen:

Eigentum oder Mietung von Immobilien in Arizona

Lieferung von Waren nach Arizona mit Fahrzeugen, die sich im Eigentum des Steuerpflichtigen befinden oder von ihm gemietet werden

Angestellte, die sich mehr als zwei Tage pro Jahr in Arizona aufhalten

Unabhängige Auftragnehmer oder andere Nicht-Angestellte vertreten den Steuerpflichtigen in Arizona für mehr als zwei Tage pro Jahr, um einen Markt für den Steuerpflichtigen aufzubauen und zu pflegen

Lagerung von Waren zum Verkauf in dem Bundesstaat, die Fulfillment-by-Amazon(FBA)-Händlern gehören und in Arizona in einem Lagerhaus gelagert werden, das Amazon gehört oder von Amazon betrieben wird.

Wenn Sie in Arizona einen TPT-Nexus haben, müssen Sie sich beim ADOR registrieren und die entsprechende Steuer an den Bundesstaat abführen.



Weitere Informationen finden Sie in den TPT-Richtlinien zum Nexus-Programm des Arizona Department of Revenue.

Nachwirkender Nexus

Der Nexus kann auch dann noch bestehen, wenn ein Einzelhändler die Tätigkeiten einstellt, aufgrund derer er in diesem Bundesstaat als „geschäftlich tätig“ galt. Dies wird als „nachwirkender Nexus“ bezeichnet. Mit Stand Mai 2019 gibt es in Arizona keine ausdrücklich festgelegte Regelung zum „nachwirkenden Nexus“.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Wenn Sie ein aktiver Amazon-Verkäufer sind und Fulfillment by Amazon (FBA) nutzen, müssen Sie wissen, wo Ihr Bestand gelagert wird und ob dessen Vorhandensein in einem Bundesstaat einen Nexus auslöst. FBA-Verkäufer können auch einen Bericht mit detaillierten Informationen zu Bestandsereignissen herunterladen, um die in Arizona gelagerten Bestände zu ermitteln.

Wenn Sie steuerpflichtige Waren an Einwohner von Arizona verkaufen und über Lagerbestände in diesem Bundesstaat verfügen, haben Sie wahrscheinlich einen Nexus und müssen Steuern abführen. Um Ihre individuellen Nexus-Verpflichtungen besser zu verstehen, nutzen Sie unser kostenloses Tool zum wirtschaftlichen Nexus oder wenden Sie sich an einen Steuerberater.



Ursprungsbasierte Besteuerung in Arizona: welcher TPT-Satz einzuziehen ist

In einigen Bundesstaaten richten sich die Steuersätze, -regelungen und -vorschriften nach dem Standort des Verkäufers und dem Ursprung des Verkaufs (ursprungsbasierte Besteuerung). In anderen richtet sich die Steuer nach dem Standort des Käufers und dem Bestimmungsort des Verkaufs (bestimmungsortbezogene Besteuerung).

Arizona ist ein Bundesstaat mit ursprungsbasierter Besteuerung. Das bedeutet, dass Sie für die Anwendung des TPT-Satzes verantwortlich sind, der durch den Versandstandort für alle steuerpflichtigen Verkäufe bestimmt wird.