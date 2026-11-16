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Meldezeitraum
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Frist für die Abgabe von Steuererklärungen in Papierform
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Frist für die Abgabe von Steuererklärungen auf elektronischem Wege
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Zahlungsfrist
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Januar
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20. Februar 2019
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28. Februar 2020
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27. Februar 2020
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Februar
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20. März 2020
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31. März 2020
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30. März 2020
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März
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20. April 2020
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30. April 2020
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28. April 2020
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April
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20. Mai 2020
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29. Mai 2020
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29. Mai 2020
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Mai
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22. Juni 2020
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30. Juni 2020
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26. Juni 2020
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Juni
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20. Juli 2020
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31. Juli 2020
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30. Juli 2020
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Juli
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20. August 2020
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31. August 2020
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28. August 2020
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August
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21. September 2020
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30. September 2020
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25. September 2020
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September
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20. Oktober 2020
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30. Oktober 2020
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30. Oktober 2020
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Oktober
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20. November 2020
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30. November 2020
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27. November 2020
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November
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21. Dezember 2020
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31. Dezember 2020
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30. Dezember 2020
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Dezember
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20. Januar 2021
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1. Februar 2021
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29. Januar 2021
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Meldezeitraum
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Frist für die Abgabe von Steuererklärungen in Papierform
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Frist für die Abgabe von Steuererklärungen auf elektronischem Wege
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Zahlungsfrist
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1. Quartal (1. Januar bis 31. März)
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22. April 2019
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30. April 2019
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29. April 2019
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2. Quartal (1. April bis 30. Juni)
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22. Juli 2019
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31. Juli 2019
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30. Juli 2019
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3. Quartal (1. Juli bis 30. September)
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21. Oktober 2019
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31. Oktober 2019
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30. Oktober 2019
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4. Quartal (1. Oktober bis 31. Dezember)
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20. Januar 2020
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31. Januar 2020
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30. Januar 2020
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Meldezeitraum
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Frist für die Abgabe von Steuererklärungen in Papierform
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Frist für die Abgabe von Steuererklärungen auf elektronischem Wege
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Zahlungsfrist
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1. Januar bis 31. Dezember
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21. Januar 2020
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31. Januar 2020
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30. Januar 2020