In Arkansas ist Sales-Tax einzuziehen, wenn eine wesentliche Verbindung mit diesem Bundesstaat besteht. Dieses Konzept wird als Nexus bezeichnet. „Nexus“ ist ein lateinisches Wort und bedeutet „binden“ oder „verknüpfen“. Der Nexus ist der entscheidende Faktor dafür, ob der Bundesstaat die rechtliche Befugnis hat, Ihr Unternehmen zur Einziehung, Meldung und Abführung der Sales-Tax zu verpflichten.

Nexus-Auslöser

Früher lag ein Sales-Tax-Nexus in allen Bundesstaaten nur vor, wenn eine physische Präsenz bestand: Ein Bundesstaat konnte ein Unternehmen nur dann zur Registrierung, Einziehung und Abführung der Sales-Tax verpflichten, wenn es eine physische Präsenz in dem Bundesstaat hatte, wie Mitarbeiter oder ein Büro, ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Lager.

Im Juni 2018 hob der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten mit seinem Urteil in der Rechtssache „South Dakota gegen Wayfair, Inc.“ die Regel zur physischen Präsenz auf. Den Bundesstaaten steht es nun frei, Unternehmen auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen und virtuellen Verbindungen zum jeweiligen Bundesstaat – dem sogenannten wirtschaftlichen Nexus – zu besteuern.



Zwar löst die physische Präsenz in Arkansas nach wie vor eine Verpflichtung zur Einziehung der Sales-Tax aus. Doch ist es nun auch für Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaates möglich, einen Sales-Tax-Nexus mit Arkansas zu haben.



Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats

Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats ohne physische Präsenz in einem Bundesstaat können auf folgende Weisen einen Sales-Tax-Nexus begründen:

Verbindungsnexus: Bestehende Beziehungen mit Unternehmen oder verbundenen Unternehmen in Arkansas. Dies umfasst insbesondere die Gestaltung und Entwicklung von beweglichen Sachgütern (Waren), die vom Fernhändler verkauft werden, sowie die Vermittlung des Verkaufs von Waren im Auftrag des Einzelhändlers. Aufgehoben zum 1. Juli 2019.



Click-Through-Nexus : Es wurde eine Vereinbarung getroffen, eine Person oder mehrere Personen im Bundesstaat zu belohnen, wenn sie potenzielle Käufer von Waren direkt oder indirekt über einen Internetlink, eine Website oder auf andere Weise vermitteln; und:

die kumulierten Bruttoeinnahmen aus Verkäufen des Verkäufers an Käufer in Arkansas, die dem Verkäufer durch solche Vereinbarungen vermittelt wurden, in den vorangegangenen 12 Monaten 10.000 US-Dollar überstiegen.

Aufgehoben zum 1. Juli 2019.

Wirtschaftlicher Nexus: Das Vorhandensein eines bestimmten Volumens wirtschaftlicher Aktivitäten im Staat. Für Verkäufe, die am oder nach dem 1. Juli 2019 getätigt werden, muss sich ein Fernverkäufer beim Bundesstaat registrieren und dann die Sales-Tax von Arkansas einziehen und abführen, wenn der Fernverkäufer eines der folgenden Kriterien (die wirtschaftlichen Schwellenwerte) erfüllt:

gesamte steuerpflichtige Umsätze in Arkansas von mehr als 100.000 US-Dollar; oder

mindestens 200 separate Transaktionen in den Bundesstaat im aktuellen oder vorherigen Kalenderjahr.

Bestand im Bundesstaat: Lagerung von zum Verkauf bestimmten Waren im Bundesstaat. Dazu gehören Waren, die Fulfillment-by-Amazon(FBA)-Händlern gehören und in Arkansas in einem Lagerhaus gelagert werden, das Amazon gehört oder von Amazon betrieben wird.



Wenn Sie in Arkansas einen Sales-Tax-Nexus haben, müssen Sie sich beim DFA registrieren und die entsprechende Steuer einziehen und an den Bundesstaat abführen.



Weitere Informationen finden Sie unter AR Code § 26-52-117 (2012), HB 1002, SB 576 und FAQs zu Fernverkäufern in Arkansas.

Nachwirkender Nexus

Der Sales-Tax-Nexus kann auch dann noch bestehen, wenn ein Einzelhändler die Tätigkeiten einstellt, aufgrund derer er in diesem Bundesstaat als „geschäftlich tätig“ galt. Dies wird als „nachwirkender Nexus“ bezeichnet. Mit Stand Juli 2019 gibt es in Arkansas keine ausdrücklich festgelegte Regelung zum „nachwirkenden Nexus“.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Wenn Sie ein aktiver Amazon-Verkäufer sind und Fulfillment by Amazon (FBA) nutzen, müssen Sie wissen, wo Ihr Bestand gelagert wird und ob dessen Vorhandensein in einem Bundesstaat einen Nexus auslöst. FBA-Verkäufer können auch einen Bericht mit detaillierten Informationen zu Bestandsereignissen herunterladen, um die in Arkansas gelagerten Bestände zu ermitteln.

Wenn Sie steuerpflichtige Waren an Einwohner von Arkansas verkaufen und über Lagerbestände in diesem Bundesstaat verfügen, haben Sie wahrscheinlich einen Nexus und müssen Steuern einziehen und abführen. Um Ihre individuellen Nexus-Verpflichtungen besser zu verstehen, nutzen Sie unser kostenloses Tool zum wirtschaftlichen Nexus oder wenden Sie sich an einen Steuerberater.

Ermittlung der Sales-Tax in Arkansas: welcher Satz einzuziehen ist

In einigen Bundesstaaten richten sich die Sätze, Regelungen und Vorschriften zur Sales-Tax nach dem Standort des Verkäufers und dem Ursprung des Verkaufs (ursprungsbasierte Besteuerung). In anderen richtet sich die Sales-Tax nach dem Standort des Käufers und dem Bestimmungsort des Verkaufs (bestimmungsortbezogene Besteuerung).

Arkansas ist ein bestimmungsortbezogener Bundesstaat. Das bedeutet, dass Sie für die Anwendung des Sales-Tax-Satzes verantwortlich sind, der durch die Lieferadresse für alle steuerpflichtigen Verkäufe bestimmt wird.