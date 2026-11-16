Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen in Kalifornien verkaufen, sollten sich mit zwei wichtigen Steuerarten gut auskennen: der Sales-Tax und der Gebrauchssteuer. Unternehmen sollten sich in beiden Bereichen gut auskennen, um sicherzustellen, dass sie die staatlichen und kommunalen Steuergesetze von Kalifornien einhalten. In diesem Leitfaden werden wichtige Steuerthemen übersichtlich und verständlich zusammengefasst.

Übersicht zur Sales-Tax in Kalifornien

Die Sales-Tax ist eine Steuer, die an eine staatliche oder kommunale Behörde für den Verkauf bestimmter Waren und Dienstleistungen gezahlt wird. Kalifornien führte 1933 erstmals eine allgemeine staatliche Sales-Tax ein. Der einzelstaatsweite Basissatz für Sales-Tax und Gebrauchssteuer in Kalifornien bleibt bis zum Jahr 2026 bei 7,25 %. Der Steuersatz setzt sich aus 6 % einzelstaatliche Steuer, 1 % Stadt-/Kreis-Steuer und 0,25 % Steuer für den lokalen Verkehrsfonds zusammen. Lokale Jurisdiktionen in Kalifornien erheben Bezirkssteuern zwischen 0,1 % und 2 %. Bezirkssteuern erhöhen die gesamten Sales-Tax-Sätze über den Basissatz von 7,25 % hinaus. In einigen Gebieten gelten mehrere Bezirkssteuern, was zu Gesamtsätzen für Sales-Tax führt, die an bestimmten Orten bis zu 11,25 % erreichen können.

Als Unternehmer, der steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen verkauft, fungieren Sie als Beauftragter des Bundesstaates Kalifornien. Dabei ziehen Sie die Steuern von den Käufern ein und führen diese dann an die zuständige Steuerbehörde ab. Seit dem 1. Juli 2017 werden die Sales-Tax und die Gebrauchssteuer in Kalifornien vom California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) verwaltet. Zuvor wurde sie vom California State Board of Equalization verwaltet.

Die vom Kunden eingezogene Sales-Tax steht dem Bundesstaat Kalifornien zu, nicht Ihnen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die von Ihnen eingezogene Steuern so zu verwalten, dass Sie die staatlichen und kommunalen Vorschriften einhalten. Andernfalls drohen Strafen und Zinszahlungen.

Wenn bewegliche Sachgüter in Kalifornien gekauft werden, wird die Sales-Tax in der Regel vom Einzelhändler an der Verkaufsstelle eingezogen. Sollte sie nicht eingezogen werden oder wenn Waren außerhalb des Bundesstaates gekauft werden und keine Steuer eingezogen wird, ist wahrscheinlich eine Gebrauchssteuer fällig, und es liegt in der Verantwortung des Käufers, diese zu erklären.

Übersicht zur Gebrauchssteuer in Kalifornien

Die Gebrauchssteuer kann für Unternehmen, Einzelpersonen oder gemeinnützige Organisationen gelten, die keine Befreiung durch das CDTFA erhalten haben. Diese Steuer zielt darauf ab, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, indem auch jene Einkäufe besteuert werden, die im Normalfall nicht der Sales-Tax unterliegen. Die Gebrauchssteuer zählt zu den am meisten übersehenen und missverstandenen Steuerarten. Es gibt zwei Arten von Gebrauchssteuern: die Gebrauchssteuer für Verkäufer und die Gebrauchssteuer für Verbraucher.

Die Gebrauchssteuer für Verkäufer ist eine Transaktionssteuer.Die Bemessungsgrundlage ergibt sich aus der Anwendung des Gebrauchssteuersatzes (gleich dem Sales-Tax-Satz) auf den Kaufpreis der betreffenden Waren und Leistungen.Im Allgemeinen ist ein Unternehmen gebrauchssteuerpflichtig, wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:

Bei einem Verkauf, der in Kalifornien der Sales-Tax unterliegt, wurde keine Steuer eingezogen. Ein Unternehmen in Kalifornien verwendet, verschenkt, lagert oder verbraucht auf andere Weise einen steuerpflichtigen Artikel, der steuerfrei erworben wurde.

Um die Höhe der geschuldeten Gebrauchssteuer für Verkäufer zu ermitteln, sollte der Einzelhändler den Sales-Tax-Satz, der an dem Ort gilt, an dem der Artikel verwendet, gelagert oder anderweitig verbraucht wird, auf den gesamten Kaufpreis anwenden.

Die Gebrauchssteuer für Verkäufer kann auch als „Gebrauchssteuer für Einzelhändler“ oder „Gebrauchssteuer für Anbieter“ bezeichnet werden.

Die Gebrauchssteuer für Verbraucher wird in der Regel auf steuerpflichtige Transaktionen erhoben, bei denen keine Sales-Tax eingezogen wurde. Ein gutes Beispiel ist ein steuerpflichtiger Online-Einkauf, bei dem der Händler die Sales-Tax nicht einzieht. Die Verantwortung geht vom Verkäufer auf den Käufer über, der die gesamte Gebrauchssteuer im Rahmen seiner jährlichen Einkommensteuererklärung für Kalifornien melden und abführen kann.

In einigen Fällen kann ein Kauf außerhalb des Bundesstaates einem anderen Sales-Tax-Satz als in Kalifornien unterliegen. Wenn der Verbraucher einen höheren Steuersatz außerhalb des Bundesstaates gezahlt hat, ist er berechtigt, beim CDTFA eine Gutschrift zu beantragen. Wurde ein niedrigerer Steuersatz außerhalb des Bundesstaates gezahlt, wird vom Verbraucher erwartet, die Differenz zu erklären und abzuführen.

Wann müssen Unternehmen in Kalifornien Sales-Tax einziehen?

In Kalifornien wird die Sales-Tax beim Verkauf von Sachgütern und einigen Dienstleistungen eingezogen. Die Steuer wird vom Verkäufer eingezogen und an die staatlichen Steuerbehörden abgeführt. Der Verkäufer fungiert de facto als Steuereinzieher.

Um festzustellen, ob Sie in Kalifornien Sales-Tax einziehen müssen, beantworten Sie zunächst diese drei Fragen:

Haben Sie Nexus in Kalifornien? Verkaufen Sie steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen an Einwohner von Kalifornien? Müssen Ihre Käufer Sales-Tax zahlen?

Wenn Sie alle drei Fragen mit Ja beantworten, müssen Sie sich bei der Steuerbehörde von Kalifornien registrieren, den korrekten Sales-Tax-Betrag pro Verkauf einziehen, Steuererklärungen einreichen und die Steuer an den Bundesstaat abführen.

Folgen einer Nichteinziehung der Sales-Tax in Kalifornien

Wenn Sie die Voraussetzungen für die Einziehung der Sales-Tax erfüllen und sie dennoch nicht einziehen, tragen Sie die Verantwortung für die fällige Steuer sowie für alle anfallenden Strafen und Zinsen.

Es ist äußerst wichtig, die Steuereinziehung direkt am Verkaufsort einzurichten, da es nahezu unmöglich ist, die Sales-Tax nach Abschluss einer Transaktion noch von den Kunden einzuziehen.