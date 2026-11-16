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Meldezeitraum
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Enddatum des Zeitraums
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Abgabefrist
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Januar 2026
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31. Januar 2026
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2. März 2026
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Februar 2026
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28. Februar 2026
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1. April 2026
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März 2026
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31. März 2026
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30. April 2026
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April 2026
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30. April 2026
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1. Juni 2026
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Mai 2026
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31. Mai 2026
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30. Juni 2026
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Juni 2026
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30. Juni 2026
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31. Juli 2026
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Juli 2026
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31. Juli 2026
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31. August 2026
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August 2026
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31. August 2026
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30. September 2026
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September 2026
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30. September 2026
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2. November 2026
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Oktober 2026
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31. Oktober 2026
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30. November 2026
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November 2026
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30. November 2026
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31. Dezember 2026
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Dezember 2026
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31. Dezember 2026
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1. Februar 2027
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Meldezeitraum
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Enddatum des Zeitraums
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Abgabefrist
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1. Quartal (1. Januar bis 31. März 2026)
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31. März 2026
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30. April 2026
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2. Quartal (1. April bis 30. Juni 2026)
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30. Juni 2026
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31. Juli 2026
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3. Quartal (1. Juli bis 30. September 2026)
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30. September 2026
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2. November 2026
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4. Quartal (1. Oktober bis 31. Dezember 2026)
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31. Dezember 2026
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1. Februar 2027
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Meldezeitraum
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Enddatum des Zeitraums
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Abgabefrist
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Kontoart
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1. Januar bis 31. Dezember 2026
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31. Dezember 2026
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1. Februar 2027
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Sales-Tax-Konten
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1. Januar bis 31. Dezember 2026
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31. Dezember 2026
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15. April 2027
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Qualifizierte Käufer und Sales-Tax-Konten für Verbraucher
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Meldezeitraum
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Enddatum des Zeitraums
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Abgabefrist
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1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026
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30. Juni 2026
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31. Juli 2026
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1. Juli 2026 bis 30. Juni 2027
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30. Juni 2027
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2. August 2027