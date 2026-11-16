Wie die Gebrauchssteuer für Verkäufer ist die Gebrauchssteuer eine Transaktionssteuer. Die Bemessungsgrundlage ergibt sich aus der Anwendung des Gebrauchssteuersatzes (gleich dem Sales-Tax-Satz) auf den Kaufpreis der betreffenden Waren und Leistungen. Im Allgemeinen ist ein Unternehmen gebrauchssteuerpflichtig, wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:
- Bei einem Verkauf, der in Kalifornien der Sales-Tax unterliegt, wurde keine Steuer eingezogen.
- Ein Unternehmen in Kalifornien verwendet, verschenkt, lagert oder verbraucht auf andere Weise einen steuerpflichtigen Artikel, der steuerfrei erworben wurde.
Um die Höhe der geschuldeten Gebrauchssteuer für Verkäufer zu ermitteln, sollte der Einzelhändler den Sales-Tax-Satz, der an dem Ort gilt, an dem der Artikel verwendet, gelagert oder anderweitig verbraucht wird, auf den gesamten Kaufpreis anwenden.
Die Gebrauchssteuer für Verkäufer kann auch als „Gebrauchssteuer für Einzelhändler“ oder „Gebrauchssteuer für Anbieter“ bezeichnet werden.