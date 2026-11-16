Wenn materielle Güter für den persönlichen Gebrauch in Kalifornien gekauft werden, wird die Sales-Tax in der Regel vom Einzelhändler an der Verkaufsstelle eingezogen. Sollte sie nicht eingezogen werden oder wenn Waren außerhalb des Bundesstaates gekauft werden und keine Steuer eingezogen wird, ist wahrscheinlich eine Gebrauchssteuer fällig, und es liegt in der Verantwortung des Käufers, diese zu erklären. Die Gebrauchssteuer zählt zu den am meisten übersehenen und missverstandenen Steuerarten. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, Ihre Pflichten bezüglich der Gebrauchssteuer in Kalifornien besser zu verstehen und zu erfüllen.



Die Gebrauchssteuer kann für Unternehmen, Einzelpersonen oder gemeinnützige Organisationen gelten, die keine Befreiung durch das California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA) erhalten haben. Diese Steuer zielt darauf ab, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, indem auch jene Einkäufe besteuert werden, die im Normalfall nicht der Sales-Tax unterliegen.



Es gibt zwei Arten von Gebrauchssteuern.Die Gebrauchssteuer für Verkäufer gilt für Einzelhändler, und die Gebrauchssteuer für Verbraucher gilt für Verbraucher. Verbraucher können Einzelpersonen oder Unternehmen sein.



Der aktuelle Gebrauchssteuersatz in Kalifornien entspricht dem staatlichen Sales-Tax-Satz von 6,0 %.