In Colorado ist Sales-Tax einzuziehen, wenn eine wesentliche Verbindung mit diesem Bundesstaat besteht. Dieses Konzept wird als Nexus bezeichnet. „Nexus“ ist ein lateinisches Wort und bedeutet „binden“ oder „verknüpfen“. Der Nexus ist der entscheidende Faktor dafür, ob der Bundesstaat die rechtliche Befugnis hat, Ihr Unternehmen zur Einziehung, Meldung und Abführung der Sales-Tax zu verpflichten.

Nexus-Auslöser

Früher lag ein Sales-Tax-Nexus in allen Bundesstaaten nur vor, wenn eine physische Präsenz bestand: Ein Bundesstaat konnte ein Unternehmen nur dann zur Registrierung, Einziehung und Abführung der Sales-Tax verpflichten, wenn es eine physische Präsenz in dem Bundesstaat hatte, wie Mitarbeiter oder ein Büro, ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Lager.

Im Juni 2018 hob der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten mit seinem Urteil in der Rechtssache „South Dakota gegen Wayfair, Inc.“ die Regel zur physischen Präsenz auf. Den Bundesstaaten steht es nun frei, Unternehmen auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen und virtuellen Verbindungen zum jeweiligen Bundesstaat – dem sogenannten wirtschaftlichen Nexus – zu besteuern.

Zwar löst die physische Präsenz in Colorado nach wie vor eine Verpflichtung zur Einziehung der Sales-Tax aus. Doch ist es nun auch für Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaates möglich, einen Sales-Tax-Nexus mit Colorado zu haben.

Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats

Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats ohne physische Präsenz in Colorado können auf folgende Weisen einen Sales-Tax-Nexus begründen:

Verbindungsnexus: Bestehende Beziehungen mit Unternehmen oder verbundenen Unternehmen in Colorado. Dies umfasst insbesondere die Gestaltung und Entwicklung von beweglichen Sachgütern (Waren), die vom Fernhändler verkauft werden, sowie die Vermittlung des Verkaufs von Waren im Auftrag des Einzelhändlers.

Das Gesetz über den Verbindungsnexus in Colorado sieht jedoch eine Ausnahme für Fernverkäufer vor, deren Bruttoeinnahmen aus Verkäufen an Kunden in Colorado im vorangegangenen Kalenderjahr weniger als 50.000 US-Dollar betrugen.

Wirtschaftlicher Nexus: Das Vorhandensein eines bestimmten Volumens wirtschaftlicher Aktivitäten im Staat. Für Verkäufe, die am oder nach dem 1. Dezember 2018 getätigt wurden, muss sich ein Fernverkäufer beim Bundesstaat registrieren und dann die Sales-Tax von Colorado einziehen und abführen, wenn der Fernverkäufer eines der folgenden Kriterien (die wirtschaftlichen Schwellenwerte) im vergangenen oder aktuellen Kalenderjahr erfüllt hat:

Bruttoumsatz oder erbrachte Dienstleistungen in Höhe von 100.000 US-Dollar oder mehr in Colorado (einschließlich steuerbefreiter Umsätze, mit Ausnahme von Großhandelsumsätzen); oder

200 oder mehr Transaktionen beim Verkauf von materiellen Gütern für den persönlichen Gebrauch oder Dienstleistungen, die in Colorado geliefert bzw. erbracht wurden

Das DOR gewährt eine Übergangsfrist bis zum 31. Mai 2019, um sicherzustellen, dass Fernhändler ausreichend Zeit haben, die erforderlichen Systemanpassungen vorzunehmen.

Bestand im Bundesstaat: Lagerung von zum Verkauf bestimmten Waren im Bundesstaat. Dazu gehören Waren, die Fulfillment-by-Amazon(FBA)-Händlern gehören und in Colorado in einem Lagerhaus gelagert werden, das Colorado gehört oder von Amazon betrieben wird.

Messen : Teilnahme an Kongressen oder Messen in Colorado. Möglicherweise sind Sie verpflichtet, die Gebrauchssteuer des Bundesstaates Colorado auf Bestellungen oder Verkäufe einzuziehen und abzuführen, die im Rahmen von Kongressen oder Messen in Colorado getätigt wurden, selbst wenn Sie sich nur für einen Tag zu Messezwecken in diesem Bundesstaat aufhalten.



Wenn Sie in Colorado einen Sales-Tax-Nexus haben, müssen Sie sich beim DOR registrieren und die entsprechende Steuer einziehen und an den Bundesstaat abführen. Lokale Steuerjurisdiktionen können Fernanbietern zusätzliche Pflichten zur Einziehung und Abführung von Steuern auferlegen.

Meldepflicht für keine Gebrauchssteuer einziehende Verkäufer : Seit Juli 2017 muss jeder Einzelhändler, der im vorherigen Kalenderjahr in Colorado einen Gesamtbruttoumsatz von mindestens 100.000 US-Dollar erzielt hat (und für das laufende Kalenderjahr mit einem vergleichbaren Umsatz rechnet) und keine staatliche Sales-Tax von Colorado einzieht, die Melde- und Berichtspflichten für keine Steuer einziehende Verkäufer erfüllen.

Solche keine Steuer einziehende Einzelhändler müssen:

allen Käufern in Colorado eine Transaktionsmitteilung zukommen lassen;

allen Käufern in Colorado bis zum 31. Januar eines jeden Jahres eine jährliche Kaufübersicht zukommen lassen; und

dem DOR bis zum 1. März jedes Jahres einen jährlichen Kundeninformationsbericht zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen finden Sie unter House Bill 14-1269 und in den Informationen für Einzelhändler außerhalb des Bundesstaates des DOR sowie unter Hinweis zur Gebrauchssteuer und zu Meldepflichten.

Nachwirkender Nexus

Der Sales-Tax-Nexus kann auch dann noch bestehen, wenn ein Einzelhändler die Tätigkeiten einstellt, aufgrund derer er in diesem Bundesstaat als „geschäftlich tätig“ galt. Dies wird als „nachwirkender Nexus“ bezeichnet. Mit Stand April 2019 gibt es in Colorado keine ausdrücklich festgelegte Regelung zum „nachwirkenden Nexus“.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Wenn Sie ein aktiver Amazon-Verkäufer sind und Fulfillment by Amazon (FBA) nutzen, müssen Sie wissen, wo Ihr Bestand gelagert wird und ob dessen Vorhandensein in einem Bundesstaat einen Nexus auslöst. FBA-Verkäufer können auch einen Bericht mit detaillierten Informationen zu Bestandsereignissen herunterladen, um die in Colorado gelagerten Bestände zu ermitteln.

Wenn Sie steuerpflichtige Waren an Einwohner von Colorado verkaufen und über Lagerbestände in diesem Bundesstaat verfügen, haben Sie wahrscheinlich einen Nexus und müssen Steuern einziehen und abführen. Um Ihre individuellen Nexus-Verpflichtungen besser zu verstehen, nutzen Sie unser kostenloses Tool zum wirtschaftlichen Nexus oder wenden Sie sich an einen Steuerberater.

Ermittlung der Sales-Tax in Colorado: welcher Satz einzuziehen ist

In einigen Bundesstaaten richten sich die Sätze, Regelungen und Vorschriften zur Sales-Tax nach dem Standort des Verkäufers und dem Ursprung des Verkaufs (ursprungsbasierte Besteuerung). In anderen richtet sich die Sales-Tax nach dem Standort des Käufers und dem Bestimmungsort des Verkaufs (bestimmungsortbezogene Besteuerung).

Mit Stand April 2019 ist Colorado dabei, seine Vorschriften zur Bestimmung des Steuereinzugsortes für Verkäufer innerhalb des Bundesstaates zu ändern. Vor dem 1. Dezember 2018 mussten Einzelhändler in Colorado nur die Steuern einziehen, die sie mit den Verbrauchern in Colorado gemeinsam hatten. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 stellt der Bundesstaat mit einer Übergangsfrist bis zum 31. Mai 2019 auf die bestimmungsortbezogene Besteuerung um. Unternehmen in Colorado müssen den vollen Sales-Tax-Satz, der am Standort des Verbrauchers – dem Bestimmungsort des Verkaufs – gilt, einziehen und abführen, wenn steuerpflichtige Waren an eine Adresse in Colorado geliefert werden. Die bestimmungsortbezogene Besteuerung gilt auch für Verkäufer außerhalb des Bundesstaats.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen für Einzelhändler im Bundesstaat; Informationen für Einzelhändler außerhalb des Bundesstaates; und Colorado führt nach Wayfair neue Anforderungen für den Einzug der Umsatzsteuer für Verkäufer im Bundesstaat ein.