In Connecticut ist Sales-Tax einzuziehen, wenn eine wesentliche Verbindung mit diesem Bundesstaat besteht. Dieses Konzept wird als Nexus bezeichnet. „Nexus“ ist ein lateinisches Wort und bedeutet „binden“ oder „verknüpfen“. Der Nexus ist der entscheidende Faktor dafür, ob der Bundesstaat die rechtliche Befugnis hat, Ihr Unternehmen zur Einziehung, Meldung und Abführung der Sales-Tax zu verpflichten.

Nexus-Auslöser

Früher lag ein Sales-Tax-Nexus in allen Bundesstaaten nur vor, wenn eine physische Präsenz bestand: Ein Bundesstaat konnte ein Unternehmen nur dann zur Registrierung, Einziehung und Abführung der Sales-Tax verpflichten, wenn es eine physische Präsenz in dem Bundesstaat hatte, wie Mitarbeiter oder ein Büro, ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Lager.

Im Juni 2018 hob der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten mit seinem Urteil in der Rechtssache „South Dakota gegen Wayfair, Inc.“ die Regel zur physischen Präsenz auf. Den Bundesstaaten steht es nun frei, Unternehmen auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen und virtuellen Verbindungen zum jeweiligen Bundesstaat – dem sogenannten wirtschaftlichen Nexus – zu besteuern.



Zwar löst die physische Präsenz in Connecticut nach wie vor eine Verpflichtung zur Einziehung der Sales-Tax aus. Doch ist es nun auch für Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaates möglich, einen Sales-Tax-Nexus mit Connecticut zu haben.



Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats

Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats ohne physische Präsenz in einem Bundesstaat können auf folgende Weisen einen Sales-Tax-Nexus begründen:

Verbindungsnexus: Bestehende Beziehungen mit Unternehmen oder verbundenen Unternehmen in Connecticut. Dies umfasst insbesondere die Gestaltung und Entwicklung von beweglichen Sachgütern (Waren), die vom Fernhändler verkauft werden, sowie die Vermittlung des Verkaufs von Waren im Auftrag des Einzelhändlers.



Click-Through-Nexus : Es wurde eine Vereinbarung getroffen, eine Person oder mehrere Personen im Bundesstaat zu belohnen, wenn sie potenzielle Käufer von Waren direkt oder indirekt über einen Internetlink, eine Website oder auf andere Weise vermitteln und die kumulierten Bruttoeinnahmen des Einzelhändlers aus solchen Vermittlungen in den vier vorangegangenen Quartalen 100.000 US-Dollar übersteigen. (Bis zum 30. Juni 2019 betrug der Schwellenwert 250.000 US-Dollar.)



Wirtschaftlicher Nexus: Das Vorhandensein eines bestimmten Volumens wirtschaftlicher Aktivitäten im Staat. Für Verkäufe, die am oder nach dem 1. Dezember 2018 getätigt werden, muss sich ein Fernverkäufer beim Bundesstaat registrieren und dann die Sales-Tax von Connecticut einziehen und abführen, wenn der Fernverkäufer alle der folgenden Kriterien (die wirtschaftlichen Schwellenwerte) erfüllt:

Bruttoeinnahmen von mindestens 250.000 US-Dollar aus dem Einzelhandelsverkauf von Gütern; und

200 separate Einzelhandelsumsätze in den Bundesstaat; und

regelmäßige oder systematische Akquise von Geschäften in Connecticut während der vorangegangenen 12 Monate.

Bestand im Bundesstaat: Lagerung von zum Verkauf bestimmten Waren im Bundesstaat. Dazu gehören Waren, die Fulfillment-by-Amazon(FBA)-Händlern gehören und in Connecticut in einem Lagerhaus gelagert werden, das Amazon gehört oder von Amazon betrieben wird.



Marktplatzverkäufe : Tätigung von Verkäufen über einen Marktplatz. Ab dem 1. Dezember 2018 sind Marktplatzbetreiber dafür verantwortlich, die Sales-Tax im Namen von Marktplatzverkäufern in Connecticut einzuziehen und abzuführen.



Messen: Teilnahme an Kongressen oder Messen in Connecticut. Sie können für die Einziehung und Abführung der Gebrauchssteuer von Connecticut auf Bestellungen oder Verkäufe verantwortlich gemacht werden, die während Kongressen oder Messen in Connecticut getätigt wurden. Im Allgemeinen besteht jedoch kein Nexus, wenn alle folgenden Punkte zutreffen:

Sie halten sich ausschließlich zu Kongress- oder Messezwecken in dem Bundesstaat auf; und

Sie oder Ihre Vertreter üben während Ihres Einzelhandelsgeschäftsjahres in Connecticut nicht länger als 14 Tage Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kongressen und Messen aus; und

Ihre Aktivitäten auf solchen Messen beschränken sich auf die Präsentation von Waren oder die Werbung für Dienstleistungen; es werden keine Verkäufe getätigt, eingehende Bestellungen werden zur Annahme oder Ablehnung außerhalb von Connecticut weitergeleitet und die Bestellungen werden von außerhalb des Bundesstaates ausgeführt.

Wenn Sie in Connecticut einen Sales-Tax-Nexus haben, müssen Sie sich beim DRS registrieren und die entsprechende Steuer einziehen und an den Bundesstaat abführen.



Weitere Informationen finden Sie unter 2011 Legislative Changes Affecting Sales and Use Tax; Chapter 219, Section 12-407(12); Legislative summary of S.B. 417; SN 2005(4); Public Act 19-117 und Sales and Use Taxes – Nexus.

Meldepflicht für Verkäufer, die keine Gebrauchssteuer einziehen

Das Finanzamt von Connecticut (Connecticut Department of Revenue Services) verlangt von Verkäufern, die keine Gebrauchssteuer einziehen, ihre Kunden über deren potenzielle Gebrauchssteuerpflicht zu informieren, den Kunden eine jährliche Kaufübersicht zur Verfügung zu stellen und dem Bundesstaat einen Kundeninformationsbericht zu übermitteln. Die genaue Art dieser Anforderungen variiert von Bundesstaat zu Bundesstaat; weitere bundesstaatsspezifische Informationen finden Sie unter Connecticut General Statutes Section 12-426(4) und (5).

Nachwirkender Nexus

Der Sales-Tax-Nexus kann auch dann noch bestehen, wenn ein Einzelhändler die Tätigkeiten einstellt, aufgrund derer er in diesem Bundesstaat als „geschäftlich tätig“ galt. Dies wird als „nachwirkender Nexus“ bezeichnet. Mit Stand Juni 2019 gibt es in Connecticut keine ausdrücklich festgelegte Regelung zum „nachwirkenden Nexus“.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Wenn Sie ein aktiver Amazon-Verkäufer sind und Fulfillment by Amazon (FBA) nutzen, müssen Sie wissen, wo Ihr Bestand gelagert wird und ob dessen Vorhandensein in einem Bundesstaat einen Nexus auslöst. FBA-Verkäufer können auch einen Bericht mit detaillierten Informationen zu Bestandsereignissen herunterladen, um die in Connecticut gelagerten Bestände zu ermitteln.

Wenn Sie steuerpflichtige Waren an Einwohner von Connecticut verkaufen und über Lagerbestände in diesem Bundesstaat verfügen, haben Sie wahrscheinlich einen Nexus und müssen Steuern einziehen und abführen. Um Ihre individuellen Nexus-Verpflichtungen besser zu verstehen, nutzen Sie unser kostenloses Tool zum wirtschaftlichen Nexus oder wenden Sie sich an einen Steuerberater.



Ermittlung der Sales-Tax in Connecticut: welcher Satz einzuziehen ist

In einigen Bundesstaaten richten sich die Sätze, Regelungen und Vorschriften zur Sales-Tax nach dem Standort des Verkäufers und dem Ursprung des Verkaufs (ursprungsbasierte Besteuerung). In anderen richtet sich die Sales-Tax nach dem Standort des Käufers und dem Bestimmungsort des Verkaufs (bestimmungsortbezogene Besteuerung).

Connecticut ist ein bestimmungsortbezogener Bundesstaat. Das bedeutet, dass Sie für die Anwendung des Sales-Tax-Satzes verantwortlich sind, der durch die Lieferadresse für alle steuerpflichtigen Verkäufe bestimmt wird.