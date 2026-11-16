Die Sales-Tax ist eine Steuer, die an eine staatliche oder kommunale Behörde für den Verkauf bestimmter Waren und Dienstleistungen gezahlt wird. Der allgemeine staatliche Sales-Tax-Satz von Florida beträgt 6 %, wobei es bestimmte Ausnahmen gibt: Für den Einzelhandelsverkauf neuer Mobilheime gilt ein Satz von 3 %, für Einnahmen aus Spielautomaten ein Satz von 4 % und für Strom ein Satz von 6,95 %. Diese Sätze werden vom Finanzministerium von Florida (Florida Department of Revenue) festgelegt und gelten für die meisten steuerpflichtigen Verkäufe, die innerhalb des Bundesstaats getätigt werden. Derzeit liegen die kombinierten Sales-Tax-Sätze in Florida im Allgemeinen zwischen etwa 6 % und über 8 %, abhängig vom Ort des Verkaufs und dem geltenden lokalen, frei festzulegenden Umsatzsteuerzuschlag. Ab dem 1. Juli 2021 müssen Unternehmen bei der Berechnung der fälligen Sales-Tax für eine Transaktion einen Rundungsalgorithmus anwenden. Die Berechnung muss auf die dritte Dezimalstelle genau erfolgen. Ist die dritte Dezimalstelle größer als 4, ist die Steuer auf den nächsten Cent aufzurunden. Das Florida Department of Revenue verlangt von Unternehmen die Anwendung eines standardisierten Rundungsalgorithmus, um eine genaue und konforme Berechnung der Sales-Tax zu gewährleisten.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 wird die staatliche Sales-Tax auf Pacht- oder Lizenzgebühren für die Nutzung von Gewerbeimmobilien aufgehoben. Zusätzlich zur staatlichen Sales-Tax können verschiedene Formen lokaler Sales-Tax sowie eine oder mehrere Sonderbezirkssteuern zwischen 0,10 % und 2 % Prozent anfallen. Diese Änderung betrifft Unternehmen, die Gewerbeimmobilien in Florida pachten, und ändert die Art und Weise, wie die staatliche und lokale Sales-Tax auf Pachtverhältnisse angewendet wird.

Als Unternehmer, der steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen verkauft, fungieren Sie als Beauftragter des Bundesstaates Florida, indem Sie Steuern von Käufern einziehen und diese an das Florida Department of Revenue abführen. Ab dem 1. Juli 2021 sind Unternehmen, die Fernverkäufe nach Florida tätigen, verpflichtet, Sales Tax und Gebrauchssteuer, einschließlich aller anfallenden frei festzulegenden Umsatzsteuerzuschläge, einzuziehen und elektronisch abzuführen, wenn sie im vorangegangenen Kalenderjahr steuerpflichtige Fernverkäufe von mehr als 100.000 US-Dollar getätigt haben. Diese Vorschrift ist Teil des nach dem Wayfair-Urteil in Florida eingeführten Gesetzes zum wirtschaftlichen Nexus, das sicherstellt, dass Verkäufer außerhalb des Bundesstaats die staatlichen Bestimmungen zur Einziehung der Sales-Tax einhalten.

Die vom Kunden eingezogene Sales-Tax steht dem Bundesstaat Florida zu, nicht Ihnen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die von Ihnen eingezogenen Steuern so zu verwalten, dass Sie die staatlichen und kommunalen Vorschriften einhalten. Andernfalls drohen Strafen und Zinszahlungen.

Wann Sie die Sales-Tax von Florida einziehen müssen

In Florida wird die Sales-Tax auf den Verkauf von Sachgütern und einigen Dienstleistungen erhoben. Die Steuer wird vom Verkäufer eingezogen und an die staatlichen und kommunalen Steuerbehörden abgeführt. Der Verkäufer fungiert de facto als Steuereinzieher.

Um festzustellen, ob Sie in Florida Sales-Tax einziehen müssen, beantworten Sie zunächst diese drei Fragen:

Haben Sie einen Nexus in Florida? Verkaufen Sie steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen an Einwohner Floridas? Müssen Ihre Käufer Sales-Tax zahlen?

Wenn Sie alle drei Fragen mit Ja beantworten, müssen Sie sich bei der Steuerbehörde von Connecticut registrieren, den korrekten Sales-Tax-Betrag pro Verkauf einziehen, Steuererklärungen einreichen und die Steuer an den Bundesstaat abführen.

Nichteinziehung von Sales-Tax von Florida

Wenn Sie die Voraussetzungen für die Einziehung der Sales-Tax erfüllen und sie dennoch nicht einziehen, tragen Sie die Verantwortung für die fällige Steuer sowie für alle anfallenden Strafen und Zinsen.

Es ist äußerst wichtig, die Steuereinziehung direkt am Verkaufsort einzurichten, da es nahezu unmöglich ist, die Sales-Tax nach Abschluss einer Transaktion noch von den Kunden einzuziehen.