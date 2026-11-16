Auf Hawaii ist die allgemeine Verbrauchssteuer zu zahlen, wenn eine wesentliche Verbindung mit diesem Bundesstaat besteht. Dieses Konzept wird als Nexus bezeichnet. „Nexus“ ist ein lateinisches Wort und bedeutet „binden“ oder „verknüpfen“. Der Nexus ist der entscheidende Faktor dafür, ob der Bundesstaat die rechtliche Befugnis hat, Ihr Unternehmen zur Meldung und Abführung der allgemeinen Verbrauchssteuer zu verpflichten.

Nexus-Auslöser

Früher lag ein Sales-Tax-Nexus in allen Bundesstaaten nur vor, wenn eine physische Präsenz bestand: Hawaii konnte ein Unternehmen nur dann zur Registrierung und Abführung der allgemeinen Verbrauchssteuer verpflichten, wenn es eine physische Präsenz in dem Bundesstaat hatte, wie Mitarbeiter oder ein Büro, ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Lager.

Im Juni 2018 hob der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten mit seinem Urteil in der Rechtssache „South Dakota gegen Wayfair, Inc.“ die Regel zur physischen Präsenz auf. Den Bundesstaaten steht es nun frei, Unternehmen auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen und virtuellen Verbindungen zum jeweiligen Bundesstaat – dem sogenannten wirtschaftlichen Nexus – zu besteuern.



Zwar löst die physische Präsenz auf Hawaii nach wie vor eine Pflicht zur allgemeinen Verbrauchssteuer aus. Doch ist es nun auch für Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaates möglich, einen allgemeinen Verbrauchssteuer-Nexus mit Hawaii zu haben.



Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats

Verkäufer mit Sitz außerhalb des Bundesstaats ohne physische Präsenz in einem Bundesstaat können auf folgende Weisen einen Nexus begründen:



Verbindungsnexus : Bestehende Beziehungen mit Unternehmen oder verbundenen Unternehmen auf Hawaii. Dies umfasst insbesondere die Gestaltung und Entwicklung von beweglichen Sachgütern (Waren), die vom Fernhändler verkauft werden, sowie die Vermittlung des Verkaufs von Waren im Auftrag des Einzelhändlers.

Click-Through-Nexus : Es wurde eine Vereinbarung getroffen, eine Person oder mehrere Personen im Bundesstaat zu belohnen, wenn sie potenzielle Käufer von Waren direkt oder indirekt über einen Internetlink, eine Website oder auf andere Weise vermitteln. Derzeit hat Hawaii kein Click-Through-Nexus-Gesetz.



Wirtschaftlicher Nexus: Das Vorhandensein eines bestimmten Volumens wirtschaftlicher Aktivitäten im Staat. Für Verkäufe, die am oder nach dem 1. Juli 2018 getätigt werden, muss sich ein Fernverkäufer beim Bundesstaat registrieren und dann die allgemeine Verbrauchssteuer von Hawaii abführen, wenn der Fernverkäufer eines der folgenden Kriterien (die wirtschaftlichen Schwellenwerte) erfüllt:

Bruttoeinnahmen aus Verkäufen in Hawaii von 100.000 US-Dollar oder mehr; oder

mindestens 200 separate Transaktionen im aktuellen oder vorherigen Kalenderjahr.

Bestand im Bundesstaat: Lagerung von zum Verkauf bestimmten Waren im Bundesstaat. Dazu gehören Waren, die Fulfillment-by-Amazon(FBA)-Händlern gehören und auf Hawaii in einem Lagerhaus gelagert werden, das Amazon gehört oder von Amazon betrieben wird.



Marktplatzverkäufe : Tätigung von Verkäufen über einen Marktplatz. Ab dem 1. Januar 2020 sind Marktplatzbetreiber dafür verantwortlich, die allgemeine Verbrauchssteuer im Namen von Marktplatzverkäufern auf Hawaii einzuziehen und abzuführen.



Meldepflicht für Verkäufer, die keine Gebrauchssteuer einziehen : Ab dem 1. Januar 2020 verlangt Hawaii eine Meldung der Gebrauchssteuer von „jeder Person, die kein Marktplatzbetreiber ist und ein Forum, ob physisch oder elektronisch, bereitstellt, in dem Verkäufer materielle Güter für den persönlichen Gebrauch zum Verkauf anbieten oder bewerben und Verkaufsaufträge entgegennehmen oder bearbeiten“. Die Anforderungen umfassen:

Das Anbringen eines auffälligen Hinweises im Forum, der potenzielle Käufer darüber informiert, dass sie für Verkäufe über nicht lizenzierte Verkäufer die hawaiianische Gebrauchssteuer zahlen müssen

Bereitstellung einer schriftlichen Mitteilung zum Zeitpunkt des Verkaufs, dass der Käufer möglicherweise verpflichtet ist, die Gebrauchssteuer direkt an die Steuerbehörde abzuführen, zusammen mit Anweisungen zum Erhalt weiterer Informationen

Darüber hinaus müssten Forum-Betreiber, die keine Steuer einziehen, dem Hawaii Department of Taxation einen Jahresbericht mit den folgenden Angaben zu jedem Käufer von in Hawaii gelieferten Sachgütern für den persönlichen Gebrauch übermitteln:

Name und Adresse (Rechnungs- und Lieferadresse) des Käufers

Adresse auf Hawaii, unter der die Sachgüter für den persönlichen Gebrauch an den Käufer geliefert wurden

Gesamte US-Dollarbetrag der Käufe des Käufers

Name und Anschrift des Verkäufers (nicht des Forum-Betreibers)

Wenn ein Verkäufer sich dafür entscheidet, Steuern auf Hawaii einzuziehen und abzuführen, wäre der nicht einziehende Forum-Betreiber von der Mitteilungs- und Meldepflicht für die Gebrauchssteuer auf die Verkäufe dieses Verkäufers befreit.



Messen: Unternehmen, die an Kongressen oder Messen auf Hawaii teilnehmen, müssen sich möglicherweise mit dem Formular G-45 registrieren. Sie können für die Einziehung und Abführung der hawaiianischen allgemeinen Verbrauchssteuer auf Bestellungen oder Verkäufe verantwortlich gemacht werden, die während Kongressen oder Messen auf Hawaii getätigt wurden.



Für weitere Informationen siehe Hawaii Department of Taxation Announcement No. 2018-10, Hawaii State Taxes Chapter 237 und Administrative Rules.

Nachwirkender Nexus

Der Nexus kann auch dann noch bestehen, wenn ein Einzelhändler die Tätigkeiten einstellt, aufgrund derer er in diesem Bundesstaat als „geschäftlich tätig“ galt. Dies wird als „nachwirkender Nexus“ bezeichnet. Mit Stand Juni 2019 gibt es auf Hawaii keine ausdrücklich festgelegte Regelung zum „nachwirkenden Nexus“.

Fulfillment by Amazon (FBA)

Wenn Sie ein aktiver Amazon-Verkäufer sind und Fulfillment by Amazon (FBA) nutzen, müssen Sie wissen, wo Ihr Bestand gelagert wird und ob dessen Vorhandensein in einem Bundesstaat einen Nexus auslöst. FBA-Verkäufer können auch einen Bericht mit detaillierten Informationen zu Bestandsereignissen herunterladen, um die auf Hawaii gelagerten Bestände zu ermitteln.

Wenn Sie steuerpflichtige Waren an Einwohner von Hawaii verkaufen und über Lagerbestände in diesem Bundesstaat verfügen, haben Sie wahrscheinlich einen Nexus und müssen Steuern abführen. Um Ihre individuellen Nexus-Verpflichtungen besser zu verstehen, nutzen Sie unser kostenloses Tool zum wirtschaftlichen Nexus oder wenden Sie sich an einen Steuerberater.



Einziehung der allgemeinen Verbrauchssteuer auf Hawaii: welcher Steuersatz einzuziehen ist

In einigen Bundesstaaten richten sich die Steuersätze, -regelungen und -vorschriften nach dem Standort des Verkäufers und dem Ursprung des Verkaufs (ursprungsbasierte Besteuerung). In anderen richtet sich die Steuer nach dem Standort des Käufers und dem Bestimmungsort des Verkaufs (bestimmungsortbezogene Besteuerung).

Hawaii ist ein bestimmungsortbezogener Bundesstaat. Das bedeutet, dass Sie für die Anwendung des Steuersatzes verantwortlich sind, der durch die Lieferadresse für alle steuerpflichtigen Verkäufe bestimmt wird.